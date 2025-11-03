About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026

Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026

65MRGB85EB6B.OBSPTO
Vista frontal de Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026 65MRGB85EB6B.OBSPTO
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Vista frontal de Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026 65MRGB85EB6B.OBSPTO
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 65 pulgadas 4K 2026

Características principales

  • Descubre la nueva generación LED que revoluciona el color x2. El primer TV Mini RGB del mundo con doble certificación de cobertura de color DualColor al 100% por Intertek1.
    MiniLEDs que aportan mayor intensidad, contraste y brillo en la imagen, junto al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y hasta 800 nits de luminosidad.
  • Con tecnología Anti-reflejos: reduce el 94% de los reflejos2, ofreciendo una gran calidad de imagen con bajos reflejos.
    Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el sonido envolvente Dolby Atmos.
  • Cuanto mayor es la pulgada, más importante es la calidad de imagen. Gran nitidez y precisión con modelos de hasta 86" para disfrutar de tus contenidos a lo grande.
  • El Smart TV webOS más fácil de usar con mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico3.
    Más inteligente y seguro: con IA mejorada (Copilot y Gemini), reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar ThinQ y 7 capas de seguridad LG Shield.
    Evoluciona a mejor cada año: único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV webOs hasta el 20304.
  • El procesador de gran potencia ahora 10% más inteligente5 (4K α8 Gen3), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • El Smart TV perfecto para gaming: disfruta la experiencia gaming con mayor fluidez VRR 144Hz, duplicando hasta 288Hz gracias a Motion Booster6, para llevar tus partidas al siguiente nivel. Compatible y certificado con AMD Freesync Premium y cloud gaming7.
Más

1.La pantalla Mini RGB Evo AI de LG está certificada por Intertek con una doble cobertura de color del 100%, medida según el estándar IDMS v1.2 5.18. Esta certificación se basa en el cumplimiento del nivel de Delta E (ΔE), que garantiza que la diferencia entre la precisión del color reproducido y el color original apenas resulta perceptible para los usuarios. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

 

2.Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

 

3.Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

4.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

5.Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa una mejora en la potencia del procesador, lo que se traduce en una mayor capacidad capacidad y eficiencia en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

 

6.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 288 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible, disponible por separado. Motion Booster puede duplicar la tasa de refresco hasta 288 Hz en el modo Juego, lo que implica una reducción de la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

 

7.Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.

Insignia de Reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación CES – Premiado 2026

Ciberseguridad

Insignia de Premiado a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-IA

Premios a la Innovación CES - Premiado (Multi-IA)

Inteligencia artificial

Distintivo AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice – Mejor sistema operativo 2025/26

"8 años como el mejor sistema Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las reclamaciones hechas ni analizó el artículo al que se concedió la concesión de premios.

¿Por qué elegir LG Mini RGB?

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con doble cobertura certificada al 100% de color, llena la pantalla con ricos y fluidos degradados de color, ofreciendo una cobertura del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB.

MiniLEDS RGB: Color x2

LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca el Precision Dimming para un contraste mejorado mediante una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una mejor definición de contraste a la derecha.

MiniLEDs y 2.040 zonas DTM Pro

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando soporte para servicios relacionados con IA accesibles a través de la interfaz de TV.

Más inteligente

LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Más fácil

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Más seguro

¿Por qué elegir LG Mini RGB?

Descubre la nueva generación LED que revoluciona el color x2. El primer TV Mini RGB del mundo con doble certificación de cobertura de color DualColor al 100% por Intertek1. Mini RGB es una de nuestras últimas innovaciones, ofreciendo una calidad de imagen superior a QNED.

 

MiniLEDs que aportan mayor intensidad, contraste y brillo en la imagen, junto al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y hasta 800 nits de luminosidad.

1. La pantalla Mini RGB Evo AI de LG está certificada por Intertek con una doble cobertura de color del 100%, medida según el estándar IDMS v1.2 5.18. Esta certificación se basa en el cumplimiento del nivel de Delta E (ΔE), que garantiza que la diferencia entre la precisión del color reproducido y el color original apenas resulta perceptible para los usuarios. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

Tecnología Mini RGB

Revolución del color x2 gracias a los MiniLEDs RGB

La tecnología Mini RGB cuenta con miles de MiniLEDs para un control de la iluminación más preciso, ofreciendo imágenes nitidas con un gran contraste. Cada MiniLED RGB potencia la reproducción del color para disfrutar de imágenes más vivas.1)

RGB Primary Color Pro, utilizado en el LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color convencional de los LED a la izquierda con los edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura 100% DCI-P3 y 100% Adobe RGB.

RGB Primary Color Pro, utilizado en el LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color convencional de los LED a la izquierda con los edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura 100% DCI-P3 y 100% Adobe RGB.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB, certificados por Intertek.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB, certificados por Intertek.

Tecnología exclusiva con MiniLEDs

MiniLEDs y 2.040 zonas DTM Pro para una mayor intensidad, contraste y brillo

Los MiniLEDs y las zonas DTM Pro trabajan juntos para controlar la luz con precisión, ofreciendo un contraste más nítido, mayor claridad y un mayor detalle.2)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca el Atenuado de Precisión mediante una imagen dividida que compara el LED convencional de la izquierda con negros más intensos y una mejor definición de contraste a la derecha, impulsado por el procesador AI alfa 8.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca el Atenuado de Precisión mediante una imagen dividida que compara el LED convencional de la izquierda con negros más intensos y una mejor definición de contraste a la derecha, impulsado por el procesador AI alfa 8.

Procesador α8 Gen3 AI

Procesador de gran potencia, ahora un 10% más inteligente1 (4K α8 Gen3)

El procesador α8 Gen3 IA está preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en las 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.3)

El procesador IA 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI de MRGB85 ilumina con luz azul en una placa de circuito, destacando el rendimiento del procesamiento de IA con NPU hasta x5.0 más rápido, CPU un 10% más rápido y una capacidad de memoria un 20% mayor.

El procesador IA 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI de MRGB85 ilumina con luz azul en una placa de circuito, destacando el rendimiento del procesamiento de IA con NPU hasta x5.0 más rápido, CPU un 10% más rápido y una capacidad de memoria un 20% mayor.

¿Por qué un TV inteligente de LG?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, mientras se hace cada día más inteligente con un hub de IA personalizado

Descubre más sobre LG webOS

AI HDR Remastering

Disfruta de la calidad de cine HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para lograr gráficos más precisos y realistas.

El Smart TV webOS más fácil, inteligente y seguro1

1. webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

Búsqueda avanzada con IA: Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y luego selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más completos y relevantes.7)

Obtén recomendaciones personalizadas de contenido

Al presionar el botón de IA de tu mando a distancia se activará AI Concierge para ofrecerte contenidos adaptados a tus intereses, basandose en lo que sueles ver y lo que te gusta. 8)

¡El TV reconoce tu voz y te lleva a la página principal de tu perfil hecha a medida para ti!

En la página de inicio de tu perfil podrás tener todo a tu alcance: el tiempo, el calendario, los widgets e incluso tus alertas deportivas.9)

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Más inteligente 

Smart TV premiado por su seguridad: LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

El Smart TV más seguro

Las 7 Tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros con un almacenamiento de datos protegido, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizado, trasmisión segura de datos.

El Smart TV más seguro Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

El Smart TV que evoluciona a mejor cada año

El único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV hasta el 2031.11)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu televisor LG está diseñado para durar con la protección LG Quad

Desde hardware hasta software, tu televisor LG protegido. Los condensadores integrados protegen el TV contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicio y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

Mando Magic Pointer Remote

El único del mercado con puntero inalámbrico para una navegación más fácil 1

Controla tu televisor fácilmente con el mando Magic Pointer Remote. Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o presiona el botón de IA para activar el control por voz.12)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con AI Hub para personalización, con un icono de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 5000 contenidos artísticos

LG Gallery+ te permite acceder a innumerables obras y contenidos de: The National Gallery, MMCA, Magnum y más. Personaliza tu espacio con obras de arte que reflejen tu estilo.13)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor simplemente usando el móvil. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia galería.17)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montado en la pared sobre una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel informativo con el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Panel informativo

Mantente actualizado con un panel personalizado

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub.

Modo Galería

Cambia de la televisión al arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir en modo ahorro de energía incluso mientras muestra las obras seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.30)

Control automático de brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.18)

Sensor de movimiento

Adaptado a tu localización

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.19)

LG Channels

Entretenimiento sin límite y gratis

Con +180 canales gratis para que disfrutes de tus contenidos favoritos y de más de 200 contenidos exclusivos.20)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con conectividad inteligente muestra la interfaz del Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para televisores, dispositivos y aplicaciones en un único sistema de control.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Control del hogar

Control inteligente del hogar con ThinQ

El Control del hogar reúne todos tus dispositivos inteligentes y permite conectarse, y controlar de forma fluida todos sus dispositivos inteligentes domésticos a través de ThinQ, Apple HomeKit o Google Home.21)

Smart TV perfecto para gaming

Partidas fluidas y rápidas 

Mayor fluidez con hasta 288 Hz Motion Booster1

Disfruta la experiencia gaming con mayor fluidez VRR 144 Hz, duplicando hasta 288Hz2 gracias a Motion Booster, para llevar tus partidas al siguiente nivel. Compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming.22)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y a alta velocidad con un recuadro de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, mientras soporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logo de GeForce NOW, que ofrece acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz de TV.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logo de GeForce NOW, que ofrece acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz de TV.

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube HDR 4K 120Hz del mundo

Juega a juegos HDR 4K 120Hz en tu televisor incluso sin necesidad de un dispositivo extra a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.23)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica un soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica un soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.

Respuesta inmediata con el mando Bluetooth

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta los juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con un mando Bluetooth de ultra baja latencia. De esta forma se reducirá el retardo de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido como el de un mando con cable.24)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 incorpora el Portal de Juegos LG con un diseño de hub de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juego en una interfaz unificada que se amplía para ofrecer acceso a aplicaciones de juegos en la nube de Xbox, GeForce NOW y webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal Gaming LG

Tu portal para los videojuegos

Descubre miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming1 y más. Encuentra fácilmente juegos para competir con otros jugadores a través del Modo Desafío.25)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

Menú exclusivo gaming 

Modifica fácilmente los ajustes del juego para adaptarlos a tus preferencias

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando el menú exclusivo gaming para un control rápido y en tiempo real. Ajusta la tasa de refresco, la latencia y el modo de juego para optimizar cada partida con facilidad.

Convierte tu casa en un estadio

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis de partidos y datos de ligas, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para predecir los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca el suavizado del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes rápidos.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una escena dramática de una persona conduciendo un coche, luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en directo con marcadores en tiempo real y, al pulsar, cambia directamente al partido en directo.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis de partidos y datos de ligas, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para predecir los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca el suavizado del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes rápidos.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una escena dramática de una persona conduciendo un coche, luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en directo con marcadores en tiempo real y, al pulsar, cambia directamente al partido en directo.
Predicciones deportivas con AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones del partido. Disfruta apoyando a tu equipo gracias a estos conocimientos generados por IA.26)

TruMotion

Movimiento adaptado a cada contenido

La IA identifica el contenido que estás viendo y TruMotion ajusta la calidad de imagen al movimiento para una experiencia de visualización natural con películas, deportes y más.

Alertas deportivas

No te pierdas nada de tus equipos favoritos

Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los calendarios de partidos, resultados y más de tu equipo.

Calidad de cine en tu hogar

Dolby Vision & FILMMAKER MODE

Vive el cine tal y como el director lo creó con Dolby Vision y el modo FILMMAKER que mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.27)

Dolby Atmos

Al renderizar el sonido como objetos de audio inmersivos a 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

LG Sound Suite eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

Sound Suite con Dolby Atmos FlexConnect

Audio inmersivo ajustado a tus preferencias

La tecnología Dolby Atmos FlexConnect detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz, tanto si está colocado libremente como si se ha añadido recientemente, y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido limpio y envolvente en todo el espacio.28)

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Adaptado a multiples tipos de diversidad funcional

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de ajuste de color, una Guía de lengua de signos y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

1)*La pantalla LG Mini RGB está certificada por Intertek para una Doble Cobertura de Color del 100% medida según la cláusula IDMS v1.2 5.18.

 

2)*Las imágenes anteriores se simulan con fines ilustrativos.

 

3)Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 10% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

 

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

5)*Debe activarse a través del menú de Modo Sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

8)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

9)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

10)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

 

11)*webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido.

*La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo.

*Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

12)*Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

13)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible con acceso y registro de métodos de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que termine la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

 

15)**Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al emparejar datos con cada tipo de perfil.

 

16)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito te permite generar una sola imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

17)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

18)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

19)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

20)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

 

21)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

 

22)*El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 288 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. 

*Motion Booster duplica la tasa de refresco hasta 288 Hz en el modo Juego, a cambio de reducir la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

 

23)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

24)*Bluetooth Ultra Low Latency solo se aplica a ciertos televisores LG de 2026. La funcionalidad del mando ULL solo se soporta cuando está conectado a dispositivos compatibles.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

*El mando gaming se vende por separado.

 

25)*Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Su uso requiere una cuenta de Microsoft, una suscripción activa y conexión a internet.

 

26)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

27)*FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

 

28)*El modelo de Suite de Sonido que se empareja puede variar según el país, la región y el modelo de televisor.

*La barra de sonido se puede comprar por separado. 

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Cuando se conecta a una barra de sonido, se soportan hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.