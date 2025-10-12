Skip to ContentSkip to Accessibility Help
77 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024

77 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024

77 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024

OLED77C45LA.PLUS
Vista frontal con la televisión LG OLED evo AI, la OLED C4, el logotipo de 11 años siendo el número 1 mundial de OLED y el logotipo del programa webOS Re:New en la pantalla, así como la Soundbar debajo
Características principales

  • El único negro puro con el máximo realismo, ahora un 30% más brillante(2) (Brightness Booster), y calidad de cine Dolby Vision y Atmos.
  • Smart TV webOS 24 con IA actualizable durante 5 años, compatible con Apple Home Kit/Airplay/Chromecast/Google/Alexa/ThinQ/Matter. Control por voz sin mando
  • Máximo rendimiento con el único procesador de gran potencia creado para OLED evo. Máxima la calidad de imagen y sonido a través de IA(Procesador 4K a9 Gen7)
  • El mejor TV para gaming(3) e ideal para cualquier contenido: 0.1ms respuesta, máxima fluidez VRR (144 Hz)(4), único compatible con nVidia G-sync(5)/AMD Freesync y Cloud Gaming; modo Filmmaker; alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta(6): consumo inferior al límite del Índice de Eficiencia Energética Europeo(7), ahorra en la factura de la luz(8) y emite 50% menos luz azul(9).
Más
Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

⁽¹⁾Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.
⁽²⁾30% brillo se obtiene de la comparativa realizada entre el modelo LG OLED evo C4 (180 Nits) vs LG OLED B4 (135 Nits).
⁽³⁾Aplicable a los modelos OLED evo 8K Z3, OLEDevo G4, OLEDevo C4 y OLEDevo M4 según características sobre velocidad de respuesta, tasa de refresco, input lag, tecnología de imagen y compatibilidad con formatos gaming.
⁽⁴⁾Según especifica el HDMI 2.1
⁽⁵⁾A fecha 1 de Enero de 2024
⁽⁶⁾Todos los modelos OLEDevo* están certificados por los sellos CarbonTrust y SGS relativos a la medición de las emisiones de CO2 y la sostenibilidad durante el proceso de fabricación del producto, respectivamente.
⁽⁷⁾Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 83" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento DE 2023). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.
⁽⁸⁾El IEE Europeo para pantallas electrónicas con resolución igual o superior a HD está fijado en un máximo de 0.9. Algunos TV que superan el máximo permitido cumplen dicho requerimiento debido a su control automático de brillo.
⁽⁹⁾Comparativa vs LED. Certificado TUV y UL.
OLED evo d10

*Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo presentado a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna de las alegaciones presentadas y no probó el artículo al que se concedió el premio.

La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro

11 años siendo líderes en ventas de TV OLED(2) nos avalan como referentes de calidad de imagen ofreciendo la verdadera experiencia OLED gracias a la unión del panel con el sistema Smart TV webOS 24 con IA(3) y con el procesador más potente de LG (4K α9) diseñado epecíficamente para ofrecer el máximo rendimiento de OLED evo y del Smart TV a través de la IA(3).

⁽¹⁾Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.
⁽²⁾Fuente: Omdia: Unit shipments, 2013-2023. Nº1 según unidades vendidas entre 2013-2023. LG Electronics no ha intervenido en la realización de este estudio.Visite https://www.omdia.com/ para más información.
⁽³⁾Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.
LG OLED C4 orientado 45 grados a la derecha con una ilustración abstracta morada y naranja en pantalla sobre un fondo naranja con esferas 3D, luego el televisor OLED gira para mirar al frente. En la parte inferior derecha aparece el logotipo del procesador LG alpha 9 AI.

*Imágenes simuladas.

Un emblema dorado sobre un fondo negro que informa de que LG es la marca número 1 de televisores OLED en el mundo durante 11 años.

Un emblema dorado sobre un fondo negro que informa de que LG es la marca número 1 de televisores OLED en el mundo durante 11 años.

Nº1 en ventas de TV OLED(1)

11 años
siendo líderes en ventas de TV OLED(1)

Tras 11 años de innovación, seguimos líderes en ventas de TV OLED(1)
11 años<br/> siendo líderes en ventas de TV OLED<sup>(1)</sup> Descubre más

⁽¹⁾Fuente: Omdia: Unit shipments, 2013-2023. Nº1 según unidades vendidas entre 2013-2023. LG Electronics no ha intervenido en la realización de este estudio.Visite https://www.omdia.com/ para más información.

¿Qué caracteriza a LG OLED evo AI?

Alpha 9 AI Processor 4K de LG sobre una placa base que emite rayos de luz verdes. Brightness Booster con una imagen lateral de un leopardo blanco. Diseño ultrafino y LG Soundbar montados planos contra la pared en un salón moderno. El televisor OLED con el menú OLED Care se selecciona en el menú de soporte que aparece en la pantalla.

⁽¹⁾Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.
⁽²⁾Excepto en LG OLED evo C4 de 48'' y 42'' que no incluyen el extra de brillo. 30% de brillo de la comparativa realizada entre el modelo LG OLED evo C4 (175 Nits) vs LG OLED B4 (135 Nits).

Procesador 4K a9 Gen7 con IA⁽¹⁾

Máximo rendimiento con el procesador de gran potencia de LG, gracias a los 11 años de experiencia e innovación

Único procesador creado y programado para el máximo rendimiento de LG OLED evo que maximiza la calidad de imagen y sonido a través de IA(1)
Descubre más

⁽¹⁾Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.
El procesador Alpha 9 AI 4K Gen 7 de LG apenas es visible en la oscuridad.

A continuación se muestran las especificaciones del procesador de IA alpha 9 en comparación con el procesador de IA alpha 5. El procesador de IA alpha 9 tiene un rendimiento de IA 1,5 veces más rápido, gráficos 4,5 veces mejores y velocidades de procesamiento 2,2 veces más rápidas.

⁽¹⁾Comparado con procesador α5.
*Imágenes simuladas.

Procesador inteligente que ofrece la verdadera experiencia OLED⁽¹⁾

LG OLED en un salón moderno que muestra una actuación musical en pantalla. Unas ondas circulares azules que representan la personalización rodean el televisor y el espacio. Una mujer con penetrantes ojos azules y un top naranja quemado en un espacio oscuro. Unas líneas rojas que representan los refinamientos de la IA cubren parte de su rostro, que es brillante y detallado, mientras que el resto de la imagen parece apagada. LG OLED TV mientras burbujas de sonido y ondas salen de la pantalla y llenan el espacio.

⁽¹⁾Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.
AI Customization

Se adapta a lo que estás viendo

Se muestra una galería con 6 imágenes de globos aerostáticos en el cielo. Se seleccionan dos imágenes. A continuación, aparece una galería con 6 imágenes de personas soplando burbujas. Se seleccionan 2 más. Aparece una pantalla negra con un icono de carga rosa y morado. Aparece un paisaje místico, y los refinamientos aparecen gradualmente de izquierda a derecha.

Configuración de imagen personalizada

El asistente de imagen, AI Picture Wizard, te hará elegir entre diferentes imágenes fijas para conocer tus gustos visuales. El TV analiza entre 85 millones de ajustes posibles, para mostrar la imagen acorde a tus preferencias de color, contraste y nitidez.

Televisor LG OLED en un moderno apartamento urbano. Una cuadrícula superpuesta aparece sobre la imagen como un escaneo del espacio y, a continuación, ondas sonoras azules se proyectan desde la pantalla, llenando perfectamente la habitación de sonido.

AI Acoustic Tuning

Sonido adaptado a tu estancia

El sistema de sonido analiza la distribución de la habitación y detecta dónde estás colocado para crear una cúpula de sonido a tu alrededor, ofreciendo una experiencia inmersiva con el audio perfectamente adaptado a la acústica única de la estancia.

Adaptado a la iluminación de la estancia

Sea de día o de noche, AI Brightness Control detecta la luz del espacio y equilibra el brillo de la imagen para obtener imágenes nítidas y claras.
LG OLED TV y LG Soundbar en un moderno salón por la noche. La imagen en pantalla de la aurora boreal se muestra con los niveles de brillo ideales.

Noche

LG OLED TV y LG Soundbar en un moderno salón de día. La imagen en pantalla de la aurora boreal se muestra con los niveles de brillo ideales.

Día

AI Picture Pro

Siente el auténtico realismo gracias al análisis inteligente que realiza el procesador en cada píxel

AI Super Upscaling

Ajuste inteligente de la resolución

El procesador analiza la imagen en 5.000 zonas para detectar las caras objetos y cuerpos aportando nitidez y definición, y escala el contenido a 4K de resoluciones inferiores, mejorando el contraste en miles de zonas de cada imagen.

Una mujer con penetrantes ojos azules y un top naranja quemado en un espacio oscuro. Líneas rojas que representan refinamientos de IA cubren parte de su rostro, que es brillante y detallado, mientras que el resto de la imagen parece apagada.

*Imágenes simuladas.

AI Sound Pro

Siente todos los matices del sonido

Inunda el espacio con el sonido inteligente

Experimenta una inmersión absoluta en la escena gracias al procesador que incrementa virtualmente el número de altavoces de 2 a 12 (9.1.2 canales)(1).

LG OLED TV como burbujas de sonido y ondas que salen de la pantalla y llenan el espacio.

Vibra con la potencia del sonido
Los inteligencia del procesador amplifica el sonido con Dynamic Sound Booster.

Un hombre conduciendo una moto por un camino de tierra con gráficos de círculos brillantes alrededor de la moto.

Sonido adaptado al contenido
El audio se adata al género en tiempo real ofreciendo una mayor claridad gracias a Sound Control

LG OLED TV que muestra a músicos tocando, con gráficos de círculos brillantes alrededor de los micrófonos y los instrumentos.

*Imágenes de pantalla simuladas.
⁽¹⁾La función AI Sound Pro debe activarse a través del menú de modo de sonido y el sonido puede variar según la estancia.
Brightness Booster

El único negro puro. Ahora, hasta un 30% más brillante⁽¹⁾

El aumento de luz mejorado de Brightness Booster ilumina la imagen con aún más claridad.

La cabeza de un leopardo blanco vista de lado. Las palabras a la izquierda "Hasta un 30% más brillante" muestran el potenciador de brillo de LG.

La cabeza de un leopardo blanco vista de lado. Las palabras a la izquierda "Hasta un 30% más brillante" muestran el potenciador de brillo de LG.

⁽¹⁾Excepto en LG OLED evo C4 de 48'' y 42'' que no incluyen el extra de brillo. 30% de brillo de la comparativa realizada entre el modelo LG OLED evo C4 (175 Nits) vs LG OLED B4 (135 Nits).
***Imágenes de pantalla simuladas.

Panel OLED evo 4K

El único negro puro gracias a sus +33M de píxeles autoluminiscentes. Sin retroiluminación

Las 4 capas de un televisor en una vista lateral: retroiluminación, TFT y OLED, película y cristal. La retroiluminación desaparece, y las otras 3 se juntan y giran hacia arriba para mostrar el televisor completo desde una vista frontal.

En lugar de depender de retroiluminación adicional, los píxeles autoluminiscentes de LG OLED se iluminan de forma independiente para ofrecer el único negro puro. El resultado es un color fiel a la realidad, negros perfectos que nunca se vuelven grises y una imagen incomparable. Además, minimiza la fatiga ocular gracias a la certificación Eye Comfort Technology de baja emisiones de luz azul, sin parpadeos y sin reflejos.

*Imágenes simuladas.

Las palabras “NEGRO PERFECTO” aparecen en mayúsculas resaltadas en negrita. Una escena muy nítida de unas montañas negras se eleva y tapa las letras y aparece un pueblo y unas dunas de arena. La copia negra desaparece detrás de un cielo negro.

La vía láctea aparece en el cielo nocturno sobre la escena del cañón. Encima de la imagen se puede leer en “gris no es negro” escrito en mayúsculas de color blanco ante un fondo negro. La escena se divide en dos partes llamadas “otras” y “LG OLED”. La otra parte está claramente más apagada y con un contraste más flojo, mientras que la de LG OLED brilla y tiene un gran contraste. La parte de LG OLED cuenta además con la certificación Discomfort Glare Free.

La vía láctea aparece en el cielo nocturno sobre la escena del cañón. Encima de la imagen se puede leer en “gris no es negro” escrito en mayúsculas de color blanco ante un fondo negro. La escena se divide en dos partes llamadas “otras” y “LG OLED”. La otra parte está claramente más apagada y con un contraste más flojo, mientras que la de LG OLED brilla y tiene un gran contraste. La parte de LG OLED cuenta además con la certificación Discomfort Glare Free.

*Imágenes simuladas.

**“Otros” se refiere a un OLED no brillante.

***Los paneles de televisor LG OLED cuentan con certificación Discomfort Glare Free por parte de UL basada en el método de evaluación Unified Glare Rating o UGR (Índice de Deslumbramiento Unificado).

****Verificación emitida cuando el UGR es inferior a 22 al ver televisión entre 70 lux y 300 lux.

*****La pantalla LG OLED corresponde solo a los modelos C4, B4 y CS4 y ofrece un negro perfecto según el estándar IDMS 11.5 (verificación hecha por UL).

Máximo realismo y contraste infinito

 

Las escenas cobran vida gracias al contraste infinito entre las sombras más oscuras y las luces más brillantes.

 

100% Volumen de Color y 100% Fidelidad de Color(1)

Las escenas brillan con colores realistas

El 100% de Volumen de Color aumenta la riqueza de matices, mientras que el 100% de Fidelidad de Color conserva los tonos sin distorsión.

(1)El panel OLED de LG está certificado por Intertek para el 100% de fidelidad de color medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color. El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

El televisor OLED se encuentra en el lado derecho de la imagen. El menú Soporte aparece en la pantalla y se selecciona el menú OLED Care.

El televisor OLED se encuentra en el lado derecho de la imagen. El menú Soporte aparece en la pantalla y se selecciona el menú OLED Care.

OLED Care

Confía en la tecnología LG OLED

Relájate y disfruta más con el modo OLED Care que mantiene tu pantalla como nueva durante más tiempo.
El televisor LG OLED evo C4 de diseño ultra delgado, orientado hacia la izquierda, conectado a una barra de sonido a través del soporte Synergy en una sala de estar.

El televisor LG OLED evo C4 de diseño ultra delgado, orientado hacia la izquierda, conectado a una barra de sonido a través del soporte Synergy en una sala de estar.

Diseño ultra fino

Diseño minimalista gracias a su pantalla ultrafina y elegante.

Una perspectiva en ángulo de la esquina inferior del televisor OLED de LG, OLED C4, que muestra una obra de arte abstracta de un bosque en la pantalla. El televisor está conectado a una barra de sonido LG a través del soporte Synergy y tiene una obra de arte abstracta de un bosque en la pantalla. Televisor OLED LG, OLED C4 y una barra de sonido LG en un espacio limpio y plano contra la pared con una actuación orquestal en la pantalla.

Una perspectiva en ángulo de la esquina inferior del televisor OLED de LG, OLED C4, que muestra una obra de arte abstracta de un bosque en la pantalla. El televisor está conectado a una barra de sonido LG a través del soporte Synergy y tiene una obra de arte abstracta de un bosque en la pantalla. Televisor OLED LG, OLED C4 y una barra de sonido LG en un espacio limpio y plano contra la pared con una actuación orquestal en la pantalla.

Diseño ultra fino

Diseño minimalista gracias a su pantalla ultrafina y elegante.

*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

Sonido LG en armonía

Potencia la verdadera experiencia OLED⁽¹⁾ con una barra de sonido LG⁽²⁾

⁽¹⁾Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.
⁽²⁾La barra de sonido se adquiere por separado.
Soporte Perfect Match

Sinergia total para una experiencia audiovisual inmersiva

La barra de sonido LG SC9S combina a la perfección con tu TV LG OLED serie C permitiéndote colocarla en la posición adecuada para escuchar el mejor sonido. Tanto si colocas tu TV sobre el mueble como si lo instalas en la pared, tu barra de sonido reproduce un sonido óptimo y se integra en el diseño de tu salón.

*La barra de sonido se puede comprar por separado.
**El soporte de la barra de sonido SC9S es compatible con los modelos LG OLED evo serie C de 55’’, 65’’ y 77’’ 2023 y 2024.

Controla tu barra de sonido desde tu TV

Con un solo clic en el mando a distacia de tu TV LG, puedes ver el menú y los ajustes de la barra de sonido LG1 en la pantalla del TV, controlar el volumen, comprobar el estado de la conexión y seleccionar un modo de sonido, gracias a WOW Interface.

Perfecta combinación de sonido

Los altavoces de tu TV LG OLED y los de la barra de sonido LG funcionan simultáneamente para ofrecer un sonido lleno de matices, con WOW Orchestra2.

Espacio libre de cables

Conexión inalámbrica de máxima calidad entre tu barra de sonido LG y tu TV LG OLED, gracias a WOWCAST3.

⁽¹⁾La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
⁽²⁾WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.
⁽³⁾WOWCAST Integrado disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY y S80TR.

Amplia gama de pulgadas

Tamaño adaptado a cada hogar

Descubre un tamaño para cada espacio y preferencias con una gama que va de 42" a 83".

Comparación de los distintos tamaños de LG OLED TV, OLED C4, mostrando OLED C4 42", OLED C4 48", OLED C4 55", OLED C4 65", OLED C4 77" y OLED

Smart TV webOS24 con IA actualizable⁽¹⁾

Renueva tu sistema Smart TV durante 5 años

Los primeros en ofrecer 5 años de actualización sin coste del sistema operativo Smart TV(2) para tener las últimas funciones durante las próximas 4 versiones de webOS.

El logotipo de webOS Re:New Program aparece sobre un fondo negro con una esfera circular amarilla y naranja y morada en la parte inferior.

⁽¹⁾El sistema webOS admite un total de 4 actualizaciones de webOS a lo largo de cinco años desde el lanzamiento global de un nuevo producto. La primera actualización a webOS se producirá a los dos años de la compra. Los clientes reciben 5 versiones de webOS, incluida la versión actual, en el punto de compra. Las actualizaciones están disponibles para los modelos lanzados en 2022, incluidos todos los OLED y QNED 8K, y los modelos lanzados después de 2023 incluyen UHD, NanoCell, QNED y OLED. Las características están sujetas a cambios y algunas actualizaciones de características, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo.
⁽²⁾Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante.
webOS 24

Personaliza tu experiencia

Disfruta de la personalización que ofrece tu Smart TV gracias a los perfiles de usuario, al configurador de imagen AI Picture Wizard, el recomendador de contenidos AI Concierge y las tarjetas de acceso directo Quick Cards(1).
Descubre más
*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país y ser diferentes en el momento del lanzamiento.
*Imágenes de pantalla simuladas

Siéntete el protagonista de tus contenidos

Dolby Vision & Modo FILMMAKER

Vive la emoción de cada escena

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™⁽¹⁾ que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó.
*Imágenes simuladas.
⁽¹⁾FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.
Dolby Atmos

Sonido envolvente de cine

Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

Una acogedora sala de estar tenuemente iluminada, un televisor OLED de LG que muestra a una pareja usando un paraguas y gráficos circulares brillantes que rodean la habitación. Logotipo de Dolby Atoms en la esquina inferior izquierda.

*Imágenes simuladas.

Conversaciones con directores

Anora(2024)

Sean Baker, ganador de la Palma de Oro, habla sobre sus influencias y inspiraciones.

Beef(2023)

En conversación con Lee Sung Jin, director de Beef de Netflix.

Evil Does Not Exist(2023)

Donde Ryusuke Hamaguchi crea sus premiadas películas.

El mejor TV para gaming⁽¹⁾

Siente la emoción de tus partidas

Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con 0.1ms de tiempo de respuesta y VRR 144Hz (HDMI 2.1)⁽²⁾. LG es la única marca compatible y certificada⁽³⁾ con nVidia G-Sync y, además es compatible con AMD FreeSync Premium.

Escena borrosa de un coche conduciendo a toda velocidad en un juego de carreras. La escena se refina, lo que resulta en una acción suave y clara. Logotipo de FreeSync Premium y logotipo de NVIDIA G-SYNC en la esquina superior derecha.

Een wazig beeld van een auto die hard rijdt in een racegame. Het beeld wordt verfijnd, wat resulteert in soepele en duidelijk zichtbare actie. FreeSync Premium Pro-logo en NVIDIA G-SYNC in de hoek rechtsboven.

⁽¹⁾Aplicable según características sobre velocidad de respuesta, tasa de refresco, input lag, tecnología de imagen y compatibilidad con formatos gaming.
⁽²⁾Según especifica el HDMI 2.1.
⁽³⁾A fecha 1 de Enero de 2024.

Control fácil de los ajustes de juego

Menú exclusivo gaming y Optimizador de Juego, para que puedas personalizar tus partidas sin necesidad de pausar el juego(1).

Una escena de juego FPS con el Panel de Control del Juego apareciendo sobre la pantalla durante el juego. Una escena oscura e invernal con el menú Game Optimizer apareciendo sobre el juego.

⁽¹⁾El Menú exclusivo gaming sólo se activa cuando el oprtimizador de videojuegos está activado.
**Imágenes de pantalla simuladas.

Acceso a tus videojuegos favoritos con Cloud Gaming

Descubre los miles de universos de juego que están al alcance de tu mano. Explora una biblioteca épica de videojuegos en la nube y juega directamente sin necesidad de descargarlos.

Una imagen de la pantalla de inicio de Boosteroid que muestra "Trine 4: El precio de la pesadilla". Una pantalla de inicio de GeForce NOW que muestra cinco miniaturas de juegos diferentes a la derecha.

*Las plataformas habilitadas de Cloud Gaming pueden variar según el país.
**Es necesaria la suscripción a las plataformas de Cloud Gaming.
Sostenibilidad

Elige tecnología eficiente que cuide de ti y del planeta(1)

Embalajes ligeros y ecológicos con credenciales de sostenibilidad global(2).

El embalaje OLED de LG contra un fondo beis con ilustraciones de árboles.

*Todos los modelos LG OLED 2024 tienen un embalaje responsable con el medio ambiente.

**Todos los modelos G4, C4 y B4 cuentan con la certificación “Environmentally Evaluated”.

***La etiqueta de reducción de la huella de CO2 “Reducing CO2” corresponde a los modelos 77/65/55G4. Todos los modelos C4 y 97/83G4 cuentan con la etiqueta “CO2 Measured”.

 

