77 pulgadas Smart TV LG OLED evo AI C4 4K 2024

⁽¹⁾Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.
⁽²⁾30% brillo se obtiene de la comparativa realizada entre el modelo LG OLED evo C4 (180 Nits) vs LG OLED B4 (135 Nits).
⁽³⁾Aplicable a los modelos OLED evo 8K Z3, OLEDevo G4, OLEDevo C4 y OLEDevo M4 según características sobre velocidad de respuesta, tasa de refresco, input lag, tecnología de imagen y compatibilidad con formatos gaming.
⁽⁴⁾Según especifica el HDMI 2.1
⁽⁵⁾A fecha 1 de Enero de 2024
⁽⁶⁾Todos los modelos OLEDevo* están certificados por los sellos CarbonTrust y SGS relativos a la medición de las emisiones de CO2 y la sostenibilidad durante el proceso de fabricación del producto, respectivamente.
⁽⁷⁾Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 83" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento DE 2023). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.
⁽⁸⁾El IEE Europeo para pantallas electrónicas con resolución igual o superior a HD está fijado en un máximo de 0.9. Algunos TV que superan el máximo permitido cumplen dicho requerimiento debido a su control automático de brillo.
⁽⁹⁾Comparativa vs LED. Certificado TUV y UL.
OLED evo d10