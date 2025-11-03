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Smart TV LG OLED evo AI C6 77 pulgadas 4K 2026

Smart TV LG OLED evo AI C6 77 pulgadas 4K 2026

OLED77C56LB.OBSPTO
Vista frontal de Smart TV LG OLED evo AI C6 77 pulgadas 4K 2026 OLED77C56LB.OBSPTO
LG OLED evo AI C6 shown in front and side views highlights a 77-inch display with a 1711 mm-wide screen, an overall height of 982 mm, and an ultra-slim 47.1 mm depth without a stand.
77 Inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026
LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, X3.2 brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.
77 Inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026
LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.
LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI C6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
77 Inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026
LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.
Vista frontal de Smart TV LG OLED evo AI C6 77 pulgadas 4K 2026 OLED77C56LB.OBSPTO
LG OLED evo AI C6 shown in front and side views highlights a 77-inch display with a 1711 mm-wide screen, an overall height of 982 mm, and an ultra-slim 47.1 mm depth without a stand.
77 Inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026
LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, X3.2 brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.
77 Inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026
LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.
LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI C6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
77 Inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026
LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Características principales

  • Los creadores de los TV OLED te ofrecen la mejor calidad de imagen1 gracias al único negro puro del mundo y el exclusivo subpíxel blanco de su panel OLED evo+ de 4ª generación.
    Disfruta de colores perfectos certificados2, y del máximo realismo gracias al contraste infinito del blanco y el único negro puro. 5 millones de veces más preciso que un LED convencional3 en la creación de la imagen gracias a sus 33 millones de puntos de luz independientes y a su Hyper Radiant Tecnology Ultra.
  • El TV OLED libre de reflejos: reduce el 99,7% de los reflejos. El menor índice de reflejos del mercado4 que garantiza la mejor calidad de imagen sin reflejos, incluso en condiciones de luz hasta 3 veces más altas que en un salón convencional. Con tecnología Reflection Free Premium certificada por Intertek5.
    Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el mejor sonido envolvente Dolby Atmos.
  • El Smart TV webOS más fácil de usar con mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico6.
    Más inteligente y seguro: con IA mejorada (Copilot y Gemini), reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar ThinQ y 7 capas de seguridad LG Shield.
    Evoluciona a mejor cada año: único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV webOS hasta el 20317.
  • El procesador más potente, ahora un 70% más inteligente8 (4K α11 Gen3), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • Imbatible en gaming: hasta 50 veces más rápido que el mejor TV LED del mercado (tiempo de respuesta 0,1ms)9, máxima fluidez VRR 165Hz, compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y cloud gaming10.
  • El TV que no te quita el sueño: LG OLED es hasta 4 veces más fiable que un LED convencional11, tiene 5 años de garantía en el panel12 y contribuye a reducir la fatiga ocular y la alteración del sueño13 con un 50% menos de luz azul .
Más

1.Basado en la comparación de la calidad de imagen entre OLED Evo AI y el resto de modelos y tecnologías de LG.

2.La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por ofrecer un 100% de fidelidad de color, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

3.Según un estudio interno en el que se compararon los modelos OLED evo con 33 millones de puntos de luz con los modelos QNED evo Mini LED que cuenta con 6 zonas de retroiluminación.

4.Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles OLED en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

5.Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

6.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

7.Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa una mejora en la potencia del procesador, lo que se traduce en una mayor capacidad capacidad y eficiencia en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

8.Según comparación interna entre el tiempo de respuesta de los televisores LG OLED y el de otros televisores LED comercializados en España. El tiempo de respuesta de LG OLED puede alcanzar los 0,1 ms, lo que supone hasta 50 veces mayor rapidez frente a otros modelos comercializados Los resultados pueden variar según el modelo, las condiciones de prueba y el entorno de uso.

9.Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.

10.Basado en pruebas de resistencia realizadas por un tercero independiente sobre los principales modelos de paneles OLED o de tecnologías similares comercializadas. LG no ha intervenido en la ejecución ni en el desarrollo de dicho estudio.

11.Las pantallas de televisores OLED de LG han sido certificadas con el Circadian Performance Factor por Eyesafe®. Esta certificación evalúa la emisión de luz de la pantalla y su impacto potencial en los ritmos circadianos, midiendo cómo la calidad y composición de la luz pueden influir en el bienestar visual y en los ciclos de sueño. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso y el entorno.

Insignia de Reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación CES – Premiado 2026

Sistema de protección LG Shield en el Smart TV LG webOS

Insignia de Premiado a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-IA

Mejor innovación en Ciberseguridad

Multi-AI architecture

Distintivo AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice – Mejor sistema operativo 2025/26

"8 años como el mejor sistema Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las reclamaciones hechas ni analizó el artículo al que se concedió la concesión de premios.

¿Por qué elegir LG OLED evo?

LG OLED evo AI C6 con tecnología Hyper Radiant Color Tech, que ofrece Perfect Black, Perfect Color, pantalla 3,2x más brillante y procesador AI Alpha 11 4K Gen3 con Dual AI Engine.

El único negro y blanco puros

LG OLED evo AI C6, con Perfect Black y Perfect Color, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Colores Perfectos

LG OLED evo AI C6 para una jugabilidad imbatible en 4K 165Hz muestra un juego de carreras a alta velocidad con un coche de ruedas descubiertas amarillo en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Imbatible para gaming: 0.1 ms

El LG OLED evo AI C6 con el galardonado multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica soporte para servicios relacionados con IA accesibles a través de la interfaz de TV.

Más inteligente

LG OLED evo AI C6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Más fácil

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Más seguro

1. El brillo máximo es 3,9 veces más brillante que la ventana OLED convencional del 3% según mediciones internas.

2. La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por ofrecer un 100% de fidelidad de color, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

3. Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.1)

Sólo con el blanco y el único negro puro. Colores perfectos

Los creadores de los TV OLED te ofrecen la mejor calidad de imagen* gracias al único negro puro del mercado y su exclusivo subpíxel blanco.o.

 

Disfruta de colores perfectos certificados, y del máximo realismo gracias al contraste infinito del blanco y el único negro puro. 5 millones de veces más preciso que un LED convencional en la creación de la imagen gracias a sus 33 millones de puntos de luz independientes y a su Hyper Radiant Tecnology.

Brightness Booster Ultra

Más brillante que nunca: X3.2 más brillante

Disfruta de imágenes más brillantes gracias a sus 33 millones de puntos de luz independientes y su procesador 4K α11 Gen3, ahora un 70% más inteligente 2)

El LG OLED evo AI C6 con Brightness Booster Pro muestra una escena oscura donde partículas brillantes rodean la silueta de un ciervo, ofreciendo hasta 3,2 veces un brillo máximo más brillante, con mayor luminancia y detalles más claros.

El único negro puro y blanco puro

Disfruta de colores perfectos y el máximo realismo

La tecnologia LG OLED evo ofrece colores perfectos certificados gracias al contraste del único negro puro y el blanco puro. Con negros 6 veces más profundos y su exclusivo subpíxel blanco.

"Anti-Glare matte display Perfect Black & Perfect Color display"

El LG OLED evo AI C6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica un rendimiento verificado y reducido con luz azul.

El LG OLED evo AI C6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica un rendimiento verificado y reducido con luz azul.

El TV que no te quita el sueño: minimiza la fátiga ocular emitiendo un 50% menos de luz azul4)

Procesador α11 Gen3 AI

El procesador más potente, ahora un 70% más inteligente1 (4K alpha11 Gen3)

El procesador α11 Gen3 IA está preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.

El procesador AI 4K Gen3 de LG OLED evo C6 AI Processor 4K Gen3 de LG OLED evo evo C6 brilla con luz morada y azul en una placa de circuito oscura, resaltando el Dual AI Engine y entregando NPU hasta x5.6 más rápido, CPU un 50% más rápido y GPU un 70% más de rendimiento.

El procesador AI 4K Gen3 de LG OLED evo C6 AI Processor 4K Gen3 de LG OLED evo evo C6 brilla con luz morada y azul en una placa de circuito oscura, resaltando el Dual AI Engine y entregando NPU hasta x5.6 más rápido, CPU un 50% más rápido y GPU un 70% más de rendimiento.

1. Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

¿Por qué un TV inteligente de LG?

El Smart TV más fácil, inteligente y seguro, que evoluciona a mejor cada año

Descubre más sobre los TV inteligentes de LG

AI HDR Remastering

Disfruta de la calidad de cine HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para lograr gráficos más precisos y realistas.

El Smart TV webOS más fácil, inteligente y seguro

1. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

Búsqueda avanzada con IA: Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y luego selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más completos y relevantes.9)

Obtén recomendaciones personalizadas de contenido

Al presionar brevemente el botón AI de tu mando a distancia se activará AI Concierge para ofrecerte contenidos adaptados a tus intereses, basandose en lo que sueles ver y lo que te gusta. Con AI Generative podrás buscar y crear imagenes a tu gusto. 10)

¡El TV reconoce tu voz y te lleva a la página principal de tu perfil hecha a medida para ti!

En la página de inicio de tu perfil podrás tener todo a tu alcance: el tiempo, el calendario, los widgets e incluso tus alertas deportivas.11)

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Smart TV premiado

Smart TV premiado por su seguridad: LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

El Smart TV más seguro

Las 7 Tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros con un almacenamiento de datos protegido, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizado, trasmisión segura de datos.13)

El Smart TV más seguro Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

El Smart TV que evoluciona a mejor cada año

único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV hasta el 2031.1

1.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu televisor LG está diseñado para durar con la protección LG Quad

Desde hardware hasta software, tu televisor LG protegido. Los condensadores integrados protegen el TV contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicio y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

Mando Magic Pointer Remote

El único del mercado con puntero inalámbrico para una navegación más fácil1

Controla tu televisor fácilmente con el mando Magic Pointer Remote. Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o presiona el botón de IA para activar el control por voz.

LG OLED evo AI C6 cuenta con AI Hub para personalización, con un icono de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

1. Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

LG OLED: imbatible para gaming 

Partidas fluidas y rapidas 

Hasta 50 veces más rápido que el mejor TV LED del mercado1

Con LG OLED experimenta un tiempo de respuesta 0.1ms, máxima fluidez VRR 165Hz. Compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y Cloud Gaming.

LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay en 4K 165Hz muestra un juego de carreras a alta velocidad con un coche de ruedas descubiertas amarillo en movimiento, texto en negrita "WIN" en pantalla y logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

1.Según comparación interna entre el tiempo de respuesta de los televisores LG OLED y el de otros televisores LED comercializados en España. El tiempo de respuesta de LG OLED puede alcanzar los 0,1 ms, lo que supone hasta 50 veces mayor rapidez frente a otros modelos comercializados Los resultados pueden variar según el modelo, las condiciones de prueba y el entorno de uso.

Lleva tus partidas al siguiente nivel con un input lag <6ms

Con su tiempo de respuesta de 0,1 ms y ALLM para una latencia ultra baja, LG OLED ofrece una precisión superior. Esta mayor capacidad de respuesta te permite jugar con mayor rapidez y control, ofreciendo una ventaja competitiva para ganar tus partidas.17)

Jugabilidad inmersiva con HGiG y ClearMR 10.000

HGiG mantiene la calidad de imagen HDR fiel a la intención del creador, mientras que ClearMR 10.000 minimiza el desenfoque de movimiento para una mayor nitidez en escenas rápidas. El resultado es una inmersión más profunda con imágenes precisas y claras en todo momento.18)

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube HDR 4K 120Hz del mundo 

Juega a juegos HDR 4K 120Hz en tu televisor incluso sin necesidad de un dispositivo extra a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.19)

Respuesta inmediata con el mando Bluetooth

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta los juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con un mando Bluetooth de ultra baja latencia. De esta forma se reducirá el retardo de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido como el de un mando con cable.20)

LG OLED evo AI C6 muestra el Portal de Juegos LG en la pantalla de webOS, mostrando un hub de juegos con una interfaz de un solo paso que permite acceder a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de juego en la nube como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal Gaming LG

Tu portal para los videojuegos 

Descubre miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming1 y más. Encuentra fácilmente juegos para competir con otros jugadores a través del Modo Desafío.

1. Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Su uso requiere una cuenta de Microsoft, una suscripción activa y conexión a internet.

LG OLED evo AI C6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real ajustes de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales.

LG OLED evo AI C6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real ajustes de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales.

Menú exclusivo gaming 

Modifica fácilmente los ajustes del juego para adaptarlos a tus preferencias

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando el menú exclusivo gaming para un control rápido y en tiempo real. Ajusta la tasa de refresco, la latencia y el modo de juego para optimizar cada partida con facilidad.

¿Por qué LG OLED evo es ideal para los amantes del diseño?

Gallery Design ideal para colgar en la pared 

Diseño Gallery ultrafino para una integración perfecta del TV en la pared gracias a su soporte exclusivo "Zero Gap".22)

El LG OLED evo AI C6 está montado en la pared en un espacio habitable estilizado, con un diseño ultra-delgado con biseles estrechos, y muestra en pantalla un paisaje urbano junto al río al atardecer.

El LG OLED evo AI C6 está montado en la pared en un espacio habitable estilizado, con un diseño ultra-delgado con biseles estrechos, y muestra en pantalla un paisaje urbano junto al río al atardecer.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 5000+ contenidos artísticos

LG Gallery+ te permite acceder a innumerables obras y contenidos de: The National Gallery, MMCA, Magnum y más. Personaliza tu espacio con obras de arte que reflejen tu estilo.23)

El LG OLED evo AI C6 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

El LG OLED evo AI C6 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor simplemente usando el móvil. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia galeria.27)

El LG OLED evo AI C6 está montado en la pared sobre una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel informativo con el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel informativo

Mantente actualizado con un panel personalizado

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub.

Modo Galería

Cambia de la televisión al arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir en modo ahorro de energía incluso mientras muestra las obras seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control automático de brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.28)

Sensor de movimiento

Adaptado a tu localización

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.29)

LG Channels

Entretenimiento sin límite y gratis

Con +180 canales gratis para que disfrutes de tus contenidos favoritos y de más de 200 contenidos exclusivos 30)

El LG OLED evo AI C6 con conectividad inteligente muestra la interfaz del Home Hub en pantalla, mostrando las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para televisores, dispositivos y aplicaciones en un único sistema de control.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Control del hogar

Control inteligente del hogar con ThinQ

El Control del hogar reúne todos tus dispositivos inteligentes y permite conectarse, y controlar de forma fluida todos sus dispositivos inteligentes domésticos a través de ThinQ, Apple HomeKit o Google Home31)

Calidad de cine en tu hogar 

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Vive el cine tal y como el director lo creó con Dolby Vision y el modo FILMMAKER con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.32)

Dolby Atmos

Disfruta del mejor sonido envolvente Dolby Atmos para una experiencia inmersiva, que te hará sentir el protagonista de la escena 

Convierte tu casa en un estadio 

LG Sound Suite eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

Sound Suite con Dolby Atmos Flex Connect

Audio inmersivo ajustado a tus preferencias

La tecnología Dolby Atmos FlexConnect detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz, tanto si está colocado libremente como si se ha añadido recientemente, y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido limpio y envolvente en todo el espacio.34)

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Adaptado a multiples tipos de diversidad funcional 

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de ajuste de color, una Guía de lengua de signos y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

1)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región de mercado.

*El brillo máximo es 3,2 veces más brillante que la ventana OLED convencional del 3% según mediciones internas.

*X3.2 Brighter aplica el modelo OLED C6 de 83/77 pulgadas

 

3)*La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek para una fidelidad de color del 100% medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El Volumen de Gama de Color de Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL para Perfect Black y Perfect Color.

*El rendimiento real puede variar dependiendo de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

4)*OLED solo tiene certificación Reduced Blue Light (RPF40).

 

5)*Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

 

 

6)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

7)*Debe activarse a través del menú de Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

9)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

10)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

11)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

12)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

 

13)*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección de instalación excluye las instalaciones de aplicaciones de fuentes inusuales que no sean aplicaciones de LG, etc.

*Se requieren actualizaciones regulares de software para una protección continua de 5 años.

*La protección de datos y el cifrado están protegidos bajo uso normal.

 

17)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas como "0,1 tiempos de respuesta (gris a gris) y rendimiento de juego calificado" por Intertek.

 

18)*HGiG is a volunteer group of companies from the game and TV display industries that meet to specify and make available for the public guidelines to improve consumer gaming experiences in HDR.

*Support for HGiG may vary by country.

*83/77/65/55/48/42-inch of OLED C6 only has ClearMR 10000 certification

*ClearMR is a certification program of VESA to evaluate the motion blur performance of the display.

 

19)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, C6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

20)*Bluetooth Ultra Low Latency solo se aplica a ciertos televisores LG de 2026. La funcionalidad del mando ULL solo se soporta cuando está conectado a dispositivos compatibles.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

*El mando gaming se vende por separado.

 

22)*Los requisitos de instalación pueden variar.

 

23)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible con acceso y registro de métodos de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que termine la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

 

24)*Available content may vary by region and is subject to change.

*An LG Gallery+ subscription is required to access full content and features.

 

25)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al emparejar datos con cada tipo de perfil.

 

26)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito te permite generar una sola imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

27)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

28)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

29)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

30)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

 

31)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

 

32)*Ambient FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta el modo FILMMAKER Ambiental con Dolby Vision.

*El modo FILMMAKER Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*El MODO FILMMAKER Ambiental funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

33)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

34)*El modelo de Suite de Sonido que se empareja puede variar según el país, la región y el modelo de televisor.

*La barra de sonido se puede comprar por separado. 

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Cuando se conecta a una barra de sonido, se soportan hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.

 

 

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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