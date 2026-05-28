Smart TV LG OLED evo AI G5 83 pulgadas 4K 2025

Principales mejoras del G5 frente al G4:

Estas son las principales mejoras destacadas del G5 en comparación con la serie anterior:

1. Calidad de imagen:

El G5 incorpora una mejora del Procesador Alpha 11 AI al nuevo Alpha 11 AI Processor Gen2. Nuestro procesador más avanzado permite que el televisor perciba los objetos con precisión a nivel de píxel, mejorando la calidad de imagen para ofrecer la mejor experiencia de visualización posible.

El G5 cuenta con la verificación UL para Negro Perfecto y Color Perfecto*, mejorando la percepción del brillo y el contraste, tanto en ambientes claros como oscuros. Con certificaciones del 100 % en Fidelidad de Color y Volumen de Color**, aplicadas a los televisores OLED de LG de 2025, el G5 ofrece colores precisos y vibrantes en una pantalla sin reflejos, incluso a plena luz del día o en entornos oscuros.

2. Calidad de sonido:

La nueva función mejorada de Remasterización de Objetos por IA extrae voces, música y efectos de sonido para optimizarlos y ofrecer la mejor experiencia de audio posible.******

3. Gaming (Videojuegos):

Con validación para G-SYNC y AMD FreeSync, el G5 ofrece un rendimiento VRR excelente para un juego fluido y sin cortes. Compatible con VRR de hasta 165 Hz***, un tiempo de respuesta de 0,1 ms y certificación ClearMR 10000****, garantiza un movimiento ultra fluido sin retrasos ni desenfoques.

4. webOS con IA:

on la actualización a webOS 25, el G5 proporciona una experiencia de TV más inteligente e intuitiva. La IA de LG aprende tus preferencias de visualización, comprende tu estilo de vida y optimiza cada aspecto de tu experiencia televisiva para crear un entretenimiento ideal y personalizado, solo para ti.

El nuevo mando AI Magic Remote completa la experiencia de IA, ¡sin necesidad de dispositivos adicionales! Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, solo tienes que apuntar y hacer clic como si fuera un ratón aéreo o hablar para dar órdenes por voz.

Funciones clave de IA:

1) Reconocimiento de Voz por IA: LG AI Voice ID reconoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuanto hablas.

2) Asistente de Imagen y Sonido por IA: Algoritmos avanzados aprenden tus preferencias evaluando 1.600 millones de combinaciones de imagen. Según tus elecciones, el televisor crea una imagen personalizada para ti. Elige también el sonido que prefieres entre varios clips de audio. A partir de 40 millones de parámetros, la IA genera un perfil de sonido adaptado a tus gustos. Cada elemento de audio está refinado con un equilibrio sonoro basado en IA.

3) Chatbot con IA: Interactúa con el chatbot mediante tu AI Magic Remote para resolver dudas, desde la configuración hasta la solución de problemas. La IA comprende la intención del usuario y ofrece soluciones inmediatas.

4) Búsqueda por IA: Pregunta lo que quieras a tu televisor. La IA integrada reconoce tu voz y proporciona recomendaciones personalizadas. También puedes acceder a resultados y soluciones adicionales con Microsoft Copilot.

5) Asistente AI Concierge: Pulsando una vez el botón AI en tu mando, se abre el AI Concierge, que te ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas en función de tus búsquedas e historial.

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL por su negro perfecto, medido según el estándar IDMS 11.5 de reflexión con luz anular, basado en un entorno típico de iluminación interior (de 200 a 500 lux).

El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiente y del entorno de visualización.

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL por su Color Perfecto, medido según los estándares de reflexión con luz anular de IDMS 11.5.

**El 100 % de Volumen de Color se define como el rendimiento de una pantalla que es igual o superior al volumen de color estándar DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

***Los modelos OLED G5 de 83, 77, 65 y 55 pulgadas solo funcionan a 165 Hz con juegos o entradas de PC compatibles. En entradas Dolby Vision, alcanzan hasta 144 Hz.

El modelo de 97 pulgadas admite 120 Hz y el de 48 pulgadas admite 144 Hz.

****ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento frente al desenfoque de movimiento de la pantalla.

La disponibilidad de esta función puede variar según el modelo.

ClearMR 10000: Certificación para LG OLED G5 (83, 77, 65 y 55 pulgadas).

ClearMR 9000: Certificación para LG OLED M5 (83, 77 y 65 pulgadas), LG OLED G5 (48 pulgadas) y LG OLED C5.

*****Debe activarse a través del menú del Modo Barra de Sonido.

La calidad del sonido puede variar según el entorno de escucha.