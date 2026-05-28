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Smart TV LG OLED evo AI G5 83 pulgadas 4K 2025

Smart TV LG OLED evo AI G5 83 pulgadas 4K 2025

OLED83G55LW.OBSPTO
Vídeo de presentación USP de OLED G5.
Vista frontal de Smart TV LG OLED evo AI G5 83 pulgadas 4K 2025 OLED83G55LW.OBSPTO
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Vídeo de presentación USP de OLED G5.
Vista frontal de Smart TV LG OLED evo AI G5 83 pulgadas 4K 2025 OLED83G55LW.OBSPTO
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Características principales

  • El mejor Smart TV de LG para gaming⁽⁶⁾ e ideal para cualquier contenido: disfruta la mejor experiencia GAMING PRO de LG OLED con 0.1ms respuesta, máxima fluidez VRR (165 Hz)⁽⁷⁾, compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Disfruta del máximo realismo gracias al contraste infinito del único negro puro y el único blanco puro con el exclusivo subpíxel blanco del panel LG OLED. Ahora, más brillante que nunca con un 220% más de brillo⁽²⁾. Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el mejor sonido envolvente Dolby Atmos.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT⁽³⁾. Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados⁽⁴⁾: reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador más potente, ahora 6.7 veces más inteligente⁽⁵⁾ (4K α11 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • Diseño Gallery ultrafino para una integración perfecta del TV en la pared gracias a su soporte exclusivo "Zero Gap" incluído (valorado en 129€)
  • El mejor Smart TV de LG para gaming⁽⁶⁾ e ideal para cualquier contenido: disfruta la mejor experiencia GAMING PRO de LG OLED con 0.1ms respuesta, máxima fluidez VRR (165 Hz)⁽⁷⁾, compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
Más

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED" la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2)220% más brillo se obtiene en porciones de pantalla de tamaño de 3% con respecto a los modelos LG OLED B5 (900 Nits) en SDR. Aplica a los modelos de las series LG OLED G5 de 55/65/77/83" (2.900 Nits).

(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.

(5)Comparación frente al procesador a7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(6)Según especifica el HDMI 2.1.

(7)Aplicable a los modelos OLED evo G5 según características sobre velocidad de respuesta, tasa de refresco, input lag, tecnología de imagen y compatibilidad con formatos gaming.

(8)Comparativa realizada entre la tecnología OLED y la tecnología LED. Certificado TUV y UL.  

(9)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 83" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Las imágenes simuladas de esta página se usan con fines representativos. Visite la galeria de imagen al final de la página para ver una representación más precisa.

Distintivo 2025 CES Innovation Awards junto a la mención Best of Innovation.

CES Innovation Awards - Best of Innovation (OLED G5, 83")

Pantallas de vídeo

Logotipo de Best of 2025 CNET.

Best TV de 2025: Probado por Expertos de CNET(OLED G5)

Insignia de 2025 CES Awards de Tom’s Guide. Mejor televisor, LG OLED G5.

2025 CES Awards de Tom’s Guide, Mejor TV

“G5 parece ser aún más brillante y colorido” (01/2025)

Logotipo de Elección del editor de TechRadar.

TechRadar - Elección del editor

“El nuevo OLED que hay que batir” (04/2024)

Logo ¿Qué Hi-Fi?

¿Qué Hi-Fi? (OLED G5, 65”)

“una televisión impresionante y un sorprendente avance para la tecnología OLED TV”. (05/2025)

Logo de T3 Awards 2025 con texto, WINNER BEST OLED TV LG OLED G5.

T3 Awards 2025 - Mejor OLED TV

"Este conjunto es un magnífico todoterreno sin concesiones..." (07/2025)

Logotipo de CNET.

CNET - Reseña de LG OLED evo G5

"El LG G5 es el mejor televisor que he probado".

Logotipo de Platinum Award de T3.

T3 - Platinum Award

“Tanto si ves televisión o películas, o juegas, el OLED G5 es un maestro sin concesiones”. (03/2025)

Logotipo de Highly Recommended de AVForums para LG OLED65G5.

AVForums - Highly Recommended

...el LG G5 ofrece una clase magistral de precisión en las imágenes...

Logotipo de Highly Recommended de HDTVTest.

HDTVTest - Highly Recommended

...excelente precisión del color y procesamiento de vídeo, impresionantes prestaciones para juegos…

Distintivo CES Innovation Awards con mención 2025 Honoree.

CES Innovation, Honoree (OLED G5, 83”)

Escaneo

Distintivo CES Innovation Awards con mención 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia smart, elegante y fácil de usar, además de novedosa y con orden.”

(1) Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

En la pantalla de un televisor LG OLED evo AI hay una imagen abstracta con un detalle, un color y un contraste impresionantes. Una versión ampliada del procesador alfa 11 4K AI Gen 2 está detrás del televisor. Brilla con luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título reza LG OLED evo AI. También se ve el texto, powered by LG alpha AI processor. En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas en el que se puede leer: «El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años».

El único negro puro, ahora con el único blanco puro.

La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro

*Fuente: Omdia: Unit shipments, 2013-2024. Nº1 según unidades vendidas entre 2013-2024. LG Electronics no ha intervenido en la realización de este estudio. Visite https://www.omdia.com/ para más información.

(1) Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

Calidad de imagenwebOS para IALG Gallery+Sonido envolventeDiseñoEntretenimiento

El procesador más potente de LG 4K alpha 11 Gen2 con IA

El procesador 4K α11 Gen2 más potente de LG, ahora 6.7 veces más inteligente⁽¹⁾, preparado para incorporar todas las novedades de la IA, que maximiza la calidad de imagen y sonido.

El procesador LG alpha 11 4K AI está sobre un fondo oscuro. Brilla con luz púrpura y azul desde el interior iluminando los circuitos del microchip a su alrededor.

(1) Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

Más brillante que nunca, con hasta 220% más de brillo gracias a Brightness Booster Ultimate⁽¹⁾

El nuevo algoritmo de incremento de la iluminación y la arquitectura de control de iluminación del procesador alpha 11 AI Processor Gen2 ofrece unas imágenes hasta tres veces más brillantes.

Se pueden ver partes de una imagen dentro de la silueta de un texto gigante 3X. A medida que el texto se agranda, puede verse el lanzamiento de un transbordador espacial. A medida que el texto se expande más allá de la pantalla, se revela el contenido completo. A continuación, la imagen se realza de arriba abajo para ser más brillante y vibrante.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región.

*3 veces más brillante que el televisor LG OLED B5 con una ventana del 10 % según mediciones internas.

Negros y colores perfectos, ya sean brillantes u oscuros, solo con el LG OLED TV

Perfect Black cuenta con certificación de UL y niveles de negro reales que mejoran el brillo y el contraste percibidos. También tiene certificación UL Eyesafe, garantizando una experiencia más cómoda.

LG OLED TV que muestra una comparación visual entre una pantalla con Perfect Color y Perfect Black y otra sin estas tecnologías. Las certificaciones UL y Eyesafe son visibles con un texto que invita a comprobar las marcas.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL y Perfect Black según las mediciones del estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basado en la típica iluminación de un entorno interior (de 200 lux a 500 lux).

*El funcionamiento puede variar según la luz ambiental y el entorno.

*UL ha verificado la pantalla LG OLED para garantizar un color perfecto según los estándares de reflexión de anillo de luz IDMS 11.5.

* Las pantallas de LG OLED TV han obtenido la certificación Circadian Performance Factor de Eyesafe®

*Imágenes de pantalla simuladas con fines ilustrativos. 

Perfect Color

Certificación 100% Color Volume y 100% Color Fidelity. Disfruta de unos colores precisos e intensos en una pantalla sin reflejos, incluso bajo la luz del sol o en entornos oscuros.

Un loro muy colorido en ultra alta definición ante un fondo negro. A su alrededor, se pueden ver una gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen muestra como Perfect Color hace que cada una de las tonalidades del cuerpo del loro sea vibrante y vívida. El fondo oscuro con gotas de agua demuestra que la pantalla está libre de reflejos. Se pueden ver los diferentes logotipos de las certificaciones de UL y de Intertek. En referencia a que garantiza 100% Color Fidelity, 100% Color Volume y una pantalla libre de reflejos. También se puede leer el texto ”comprueba la certificación Perfect Color”.

*Los modelos OLED M5 de 83/77/65 pulgadas y OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas cuentan con “Reflection Free”.

*Los OLED TV de 2025 cuentan con “100% Color Fidelity” y “100% Color Volume a DCI-P3”.

*UL ha verificado la pantalla LG OLED para garantizar un color perfecto según los estándares de reflexión de anillo de luz IDMS 11.5.

*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek Color Fidelity al 100 %, según lo establecido por las medidas estándar de CIE DE2000, con 125 patrones de color.

*La reflectancia de la pantalla está determinada por el valor SCI (Specular Component Included) a 550 nm según una evaluación independiente de Intertek.

*La pantalla LG OLED tiene menos del 1 % de reflejos según una medición de Intertek.

*Según la verificación independiente de Intertek, el Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3.

*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek por estar libre de reflejos, medida según la norma IDMS 11.2.2 con implementación de esfera de muestreo.

Cada píxel cobra vida con AI Picture Pro

AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer y OLED Dynamic Tone Mapping analizan los elementos de cada píxel para mejorar la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad.

Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un leopardo en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del leopardo y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

*AI Picture Pro funcionará con cualquier tipo de contenido con derechos de autor en los servicios de plataformas.

*La calidad de imagen del contenido escalado variará en función de la resolución original.

La nueva generación de televisores LG AI TV

Más información

AI Magic Remote completa la AI Experience

Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote: ¡No necesitarás ningún otro dispositivo adicional! Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o háblale para activar los comandos de voz.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Es posible que se requiera de una conexión a internet para utilizar algunas de las funciones.

*El reconocimiento de voz AI Voice Recognition está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

Una familia de cuatro miembros está reunida frente a un televisor LG AI TV. La persona que sostiene el mando a distancia está rodeada por un círculo con su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. La interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenido personalizado.

Una familia de cuatro personas está reunida frente a un LG AI TV. Un círculo aparece alrededor de la persona que sostiene el mando, mostrando su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. A continuación, la interfaz de webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente al perfil correspondiente y recomienda contenido personalizado.

AI Voice ID

LG AI Voice ID conoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuando lo enciendes y le hablas.

*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024 y puede variar según la región o país.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

Primer plano de una pantalla de televisor LG OLED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

Primer plano de una pantalla de televisor LG OLED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

AI Search

Pregúntale cualquier cosa al televisor. La IA integrada reconoce tu voz y te ofrece recomendaciones personalizadas. También puedes obtener resultados y soluciones con Microsoft Copilot.

*AI Search está disponible en los televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

*En Estados Unidos y Corea se usa el modelo LLM.

*Es necesaria una conexión a internet.

En una pantalla de televisor LG OLED TV se muestran contenidos de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

En una pantalla de televisor LG OLED TV se muestran contenidos de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

AI Chatbot

Interactúa con AI Chatbot a través de AI Magic Remote y soluciona todo, desde configurar los ajustes a resolver un problema. La IA comprende las intenciones del usuario y proporciona soluciones.

*Es necesaria una conexión a internet.

*AI Chatbot está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

*AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

AI Concierge

Al presionar brevemente el botón AI de tu mando a distancia se activará AI Concierge que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial de búsqueda y visualización.

*Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

Proceso de personalización de AI Picture Wizard en la pantalla de un usuario. Se muestran una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra la imagen de un paisaje que va mejorando de izquierda a derecha.

Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

AI Picture Wizard

Los más avanzados algoritmos aprenden sobre tus preferencias analizando 1600 millones de posibles imágenes. Según lo que selecciones, tu televisor creará una imagen personalizada solo para ti.

Proceso de personalización de AI Sound Wizard en la pantalla de un usuario. Selección de una serie de iconos de clips de sonido. En la imagen se puede ver una animación de ondas sonoras que representan el sonido personalizado que emiten un cantante de jazz y un saxofonista.

Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

AI Sound Wizard

Elije el tipo de audio que más te guste de entre una selección de clips de sonido. La IA crea un perfil de sonido personalizado adaptado a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros.

Una persona está en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

Una persona está en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

Di “Hola, LG” y comienza a interactuar con tu televisor

La IA de tu televisor está siempre a punto para atender tus peticiones. No hace falta presionar ni un botón. Simplemente di “Hola, LG” y la IA comenzará a escuchar tus solicitudes.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (2). Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€(3). Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2)Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3)El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la perdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Disfruta lo que puede hacer LG AI TV por ti.

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Descubre más de 4000 elementos de contenido para adaptar tu espacio al suscribirte a LG Gallery+

*Los contenidos disponibles pueden variar según el país.

*Los contenidos proporcionados están sujetos a cambios.

*4000 elementos de contenido disponibles solo en países en los que existe compatibilidad con webOS Pay (Corea, Estados Unidos, Reino Unido y ciertos países de la UE).

*Es necesaria una suscripción al servicio LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y funciones.

*Se ofrece 1 mes de prueba gratuita de forma exclusiva a los clientes con suscripción.

Decora tu espacio a tu manera con diversos contenidos para elegir

Explora una enorme biblioteca de contenidos. Arte, juegos, paisajes y mucho más; descubre una gran variedad de imágenes seleccionadas, todo en un solo lugar.

Disfruta en tu espacio de obras de arte de renombre mundial

Interior de una sofisticada vivienda. Se exhiben numerosas obras de arte diferentes. En la pared central hay un LG TV con una popular obra de arte en la pantalla. El televisor parece un cuadro de museo.

Rodéate de la belleza de la naturaleza

Interior de una casa rural. Un enorme LG TV montado en la pared muestra una hermosa obra de arte con un paisaje natural en la pantalla. El televisor parece una fotografía colgada en la pared.

Añade un toque moderno con ilustraciones digitales y en 3D

Interior de una casa elegante y colorida. Hay un LG TV montado en la pared. En la pantalla se ve una obra de arte moderna y colorida. La ilustración del televisor añade personalidad al diseño interior general del espacio.

Crea un ambiente divertido con distinto contenido

En una sala de juegos en una casa, un enorme LG TV está montado en la pared. En la pantalla se ve una ilustración de Assassin's Creed Shadows.

Personaliza tu espacio de innumerables formas

Personaliza la galería de tu hogar con tu selección de música, imágenes y mucho más. Elige lo que deseas mostrar en tu televisor según tus preferencias actuales.

Sincroniza la música y las imágenes según te sientas

Combina música de fondo con imágenes para crear el ambiente que más te guste. Elige entre música preestablecida o incluso conecta tu dispositivo móvil a través de Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

Guía paso a paso sobre cómo configurar un LG TV para reproducir música ambiental sincronizada con las imágenes.
En la pantalla de inicio de un LG TV, se muestra el proceso para configurar tus preferencias y obtener contenido seleccionado automáticamente. Desde elegir entre diferentes tipos de contenido hasta recibir el perfil personalizado.

Disfruta de contenido seleccionado según tus gustos

Tu televisor aprende tus gustos y preferencias. Al responder una serie de preguntas, tu televisor puede empezar a mostrarte imágenes que se ajustan a tus gustos.

*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la correspondencia de datos con cada tipo de perfil.

Un LG TV montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Photos en el LG TV.

Un LG TV montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Photos en el LG TV.

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Photos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenido de tu propia biblioteca de fotografías.

*La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación. 

El panel informativo se muestra en un LG TV montado en la pared. Se muestran diferentes funciones, desde actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, programador de televisión, Home Hub y Google Calendar.

Mantente al día con un panel personalizado integral

Consulta de un vistazo la información importante. Obtén información meteorológica, alertas deportivas, ve tu Google Calendar o configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visionado y más.

*Para acceder a Google Calendar es necesaria una cuenta de Google.

Se muestra el proceso de uso de comandos de voz para utilizar la función de IA generativa de LG Gallery+. Desde la instrucción inicial, se muestra la obra de arte resultante, así como otros tipos de instrucciones y las obras de arte resultantes.

Crea obras de arte con la IA generativa de Google Gemini

Además del contenido existente, crea el arte que imaginas con Google Gemini y Google Imagen. Con una suscripción, solo tienes que decirle a tu televisor lo que quieres para que genere obras de arte.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Cada crédito te permite generar una imagen. 

*En su lanzamiento, el servicio estará disponible en 7 países (Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia).

La configuración inteligente se adapta a los cambios en tu entorno

Always Ready y protector de pantalla

Mientras ahorras energía, puedes seguir disfrutando y mostrando tus obras de arte e imágenes seleccionadas a través de Gallery+ cuando el televisor está apagado o no se utiliza durante mucho tiempo, convirtiéndolo en un lienzo digital.

AI Brightness Control

Los sensores integrados en tu televisor detectan la luz y ajustan el brillo de la pantalla para garantizar una visualización óptima en cualquier condición de iluminación.

Sensor de movimiento

La detección de movimiento permite a tu televisor responder de manera inteligente, cambiando los modos según estás cerca o lejos.

*El protector de pantalla está disponible previa suscripción.

*El protector de pantalla se activa por defecto después de que trascurran 3 minutos sin reproducción de vídeo ni actividad en el mando a distancia. Los usuarios pueden ajustar este tiempo a 10, 20 o 30 minutos. 

*El contenido de vídeo y la música de fondo no son compatibles con el modo protector de pantalla.

*Los sensores de iluminación pueden variar según el modelo.

*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos M5 y G5. 

LG TV con Home Hub en la pantalla. La interfaz de usuario muestra Google Home, ThinQ y otras conexiones de IoT, que demuestran lo fácil que es gestionar todos tus dispositivos inteligentes en tu televisor.

Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Home Hub, la plataforma integral para tu hogar inteligente

Gestiona con fluidez diversos electrodomésticos de LG, junto con tus dispositivos Google Home y más. Disfruta la comodidad máxima de controlar todo tu hogar en un único panel intuitivo. 

*LG es compatible con los dispositivos Matter vía Wi-Fi. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

*El uso de la función de voz con manos libres y sin el uso de un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y el procesador alpha 11 AI Processor. Puede variar según el producto y la región.

AI Sound Pro afina tu sonido y lo hace impactante

*Debe activarse a través del menú del modo de sonido.

*El sonido puede variar según el entorno.

Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar 

*La Soundbar puede comprarse por separado. 

*El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a internet para realizar las actualizaciones.  

*OLED G5 puede combinarse con SG10TY.

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

*Los televisores LG OLED TV de 2025 cuentan con WOW Orchestra/WOW Interface.

Ideal para colgar en la pared gracias a su soporte
"Zero Gap"

La barra de sonido LG SG10TY combina a la perfección con tu TV LG OLED serie G, gracias a su diseño pegado a la pared y soporte diseñado para integrarse a la perfección en la decoración de tu hogar.

*El tamaño del bisel difiere según la serie y el tamaño.

*Los televisores OLED G5 de 97/83/77/65/55 pulgadas cuentan con One Wall Design.

*El televisor OLED G5 de 48 pulgadas cuenta con un diseño ultradelgado. 

*Dependiendo del entorno de instalación, puede haber una ligera separación entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación pueden variar. Consulta la guía de instalación para ver los detalles.

Persona en su salón sosteniendo su teléfono. En la pantalla hay un icono de transmisión que muestra que se está reflejando la pantalla del teléfono en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y al lado la pantalla reflejada con estadísticas de jugadores.

Maximiza la diversión con múltiples pantallas y Multi View

Aprovecha al máximo tu televisor con Multi View. Refleja tus dispositivos con Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos para un entretenimiento multipantalla.

*Los ajustes de sonido y audio son los mismos en ambas pantallas. 

*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

La pantalla inicial de LG Channels muestra la diversidad de contenido disponible en un LG TV.

Retransmite multitud de contenido. Gratis. 

El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

Sin coste. Sin contratos. Sin cables.

Simplemente enciéndela y empieza a disfrutar de los contenidos sin preocuparte por costes añadidos o instalaciones de decodificadores. 

El portal de juegos convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo

Juega miles de juegos directamente en tu LG TV con acceso a la aplicación de GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y ahora, Xbox. Disfruta una gran variedad de juegos, desde títulos AAA con gamepad a juegos sencillos que puedes jugar con el mando.

Pantalla inicial del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

*La compatibilidad del portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos y juegos en la nube con el portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

El mejor Smart TV de LG para gaming⁽¹⁾

Disfruta de juegos compatibles con G-Sync, VRR de 165Hz, respuesta de 0,1 ms por Intertek, AMD FreeSync Premium y ClearMR 10000. Disfruta de tus juegos sin retrasos ni desenfoque del movimiento.

Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una de ellas muestra desenfoque del movimiento. La otra es nítida y está enfocada. Muestra la elevada frecuencia de imagen del televisor LG OLED TV. El logotipo de Nvidia G-Sync, 165Hz, la insignia de tiempo de respuesta de 0,1 ms de Intertek y otras certificaciones relevantes son visibles.

Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una de ellas muestra desenfoque del movimiento. La otra es nítida y está enfocada. Muestra la elevada frecuencia de imagen del televisor LG OLED TV. El logotipo de Nvidia G-Sync, 165Hz, la insignia de tiempo de respuesta de 0,1 ms de Intertek y otras certificaciones relevantes son visibles.

*Los televisores OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas funcionan exclusivamente con juegos o entradas de ordenador que admitan 165Hz. Y funcionan con entradas Dolby Vision de hasta 144 Hz.  

*El televisor de 97 pulgadas funciona a 120 Hz y el de 48 pulgadas a 144 Hz. 

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de la industria del videojuego y de la fabricación de pantallas de televisión que se han unido para crear unas pautas para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores y ponerlas a disposición del público.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*El televisor OLED G5 de 48 pulgadas es el único que cuenta con la certificación ClearMR 9000.

*La certificación ClearMR pertenece al programa VESA para la evaluación del desenfoque del movimiento de la pantalla.

*Las pantallas LG OLED han sido certificadas por Intertek por su tiempo de respuesta de 0,1 ms (gris a gris) y su rendimiento cualificado para juegos.

Siéntete el protagonista de tus contenidos

Vive la emoción de cada escena

Dolby Vision & Modo FILMMAKER

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™(1) que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó.

Dolby Atmos

Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

*Imágenes simuladas.

(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

Marca de certificación para Carbon Trust, la reducción de carbono y la medición de emisiones de carbono, y marca de certificación para la eficiencia de recursos de Intertek.

Marca de certificación para Carbon Trust, la reducción de carbono y la medición de emisiones de carbono, y marca de certificación para la eficiencia de recursos de Intertek.

Fabricado teniendo presente el medio ambiente

Instituciones de confianza de todo el mundo han reconocido los esfuerzos de consciencia ecológica de LG TV. Ahora con verificación Carbon Trust para la reducción de carbono y la medición de emisiones de carbono y con certificación para la eficiencia de recursos de Intertek.

*La certificación de Intertek relativa a la eficiencia de recursos se aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.

*La verificación de Carbon Trust se aplica a los televisores OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas y OLED C5 de 83 pulgadas (para la reducción de la huella de carbono) y a OLED C5 de 77/65/55 pulgadas (para la medición de la huella de carbono).

*Para descubrir más, visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

Salón con clase con un televisor LG OLED evo M5 montado en la pared. LG Soundbar debajo de él. Zero Connect Box perfectamente guardada bajo una mesa auxiliar. No se ven cables demostrando la tecnología True Wireless del televisor. El distintivo “World's No. 1 OLED TV for 12 Years” y el logotipo LG OLED evo AI M5 están a la vista.

Salón con clase con un televisor LG OLED evo M5 montado en la pared. LG Soundbar debajo de él. Zero Connect Box perfectamente guardada bajo una mesa auxiliar. No se ven cables demostrando la tecnología True Wireless del televisor. El distintivo “World's No. 1 OLED TV for 12 Years” y el logotipo LG OLED evo AI M5 están a la vista.

El primer televisor inalámbrico con la imagen del LG OLED G5

El primer televisor inalámbrico con la imagen del LG OLED G5 Más información

*Omdia. 12 years of number 1 con respecto a las unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye un aval de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.

*El sistema True Wireless se basa en la validación NVIDIA G-Sync compatible para la reducción de la fragmentación, la baja demora de entrada y ausencia de intermitencias. Sin pérdidas visuales según los resultados de pruebas internas con ISO/EC 29170-2 con rendimientos reales dependiendo de ajustes, condiciones del entorno y uso.

*144Hz se aplica a los modelos OLED M5 de 83/77/65 pulgadas (el modelo de 97 pulgadas queda excluido).

*OLED TV inalámbrico se refiere a la conectividad entre Zero Connect Box y la pantalla.

*Colocar el Zero Connect Box en un armario puede provocar interferencias en la señal dependiendo del material y el espesor del armario.

*El módulo de conexión inalámbrico Zero Connect Box debe instalarse a un nivel inferior al receptor inalámbrico del televisor.

*Se requiere utilizar la conexión de cable de alimentación para la pantalla de televisión y la caja Zero Connect Box.

*Los dispositivos deben conectarse mediante un cable de conexión al módulo de conexión inalámbrico Zero Connect Box.

*Todas las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes que se muestran arriba son simuladas.

* Los detalles del producto mostrados en la imagen pueden variar.

*La disponibilidad de un servicio puede variar según la región o país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación.

*El mando a distancia AI Magic Remote deberá comprarse por separado dependiendo del tamaño y modelo del televisor o de la región de compra.

Guía paso a paso

Negros perfectos y brillo impresionante con LG OLED

Monta fácilmente tu LG OLED TV en la pared con un soporte mural LG compatible. Disfruta de una experiencia cinematográfica con la calidad de imagen OLED premium tras una instalación segura y precisa.

*Este video se proporciona únicamente como referencia y puede no reflejar el producto real en todos los casos.

**Los componentes y los pasos de instalación pueden variar según el modelo y la normativa local; consulte siempre el manual del producto y las secciones de instalación comunes para obtener instrucciones específicas y de seguridad.

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Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

Preguntas Frecuentes

P.

¿Qué promociones estarán disponibles en los TVs LG OLED evo durante el Black Friday 2025?

R.

Los TVs LG OLED evo están entre los protagonistas de nuestras promociones de Black Friday 2025 en LG España. Podrás aprovechar grandes descuentos hasta 50%, envío gratis y cupones adicionales — ideal para hacerte con un LG OLED TVs de alta gama a un precio más asequible y sin complicaciones.

P.

¿Cuál es la diferencia entre la serie de televisores LG OLED evo G5 y la serie anterior (G4)?

R.

Principales mejoras del G5 frente al G4:

Estas son las principales mejoras destacadas del G5 en comparación con la serie anterior:

1. Calidad de imagen:

El G5 incorpora una mejora del Procesador Alpha 11 AI al nuevo Alpha 11 AI Processor Gen2. Nuestro procesador más avanzado permite que el televisor perciba los objetos con precisión a nivel de píxel, mejorando la calidad de imagen para ofrecer la mejor experiencia de visualización posible.

El G5 cuenta con la verificación UL para Negro Perfecto y Color Perfecto*, mejorando la percepción del brillo y el contraste, tanto en ambientes claros como oscuros. Con certificaciones del 100 % en Fidelidad de Color y Volumen de Color**, aplicadas a los televisores OLED de LG de 2025, el G5 ofrece colores precisos y vibrantes en una pantalla sin reflejos, incluso a plena luz del día o en entornos oscuros.

 

2. Calidad de sonido:

La nueva función mejorada de Remasterización de Objetos por IA extrae voces, música y efectos de sonido para optimizarlos y ofrecer la mejor experiencia de audio posible.******

 

3. Gaming (Videojuegos):

Con validación para G-SYNC y AMD FreeSync, el G5 ofrece un rendimiento VRR excelente para un juego fluido y sin cortes. Compatible con VRR de hasta 165 Hz***, un tiempo de respuesta de 0,1 ms y certificación ClearMR 10000****, garantiza un movimiento ultra fluido sin retrasos ni desenfoques.

 

4. webOS con IA:

on la actualización a webOS 25, el G5 proporciona una experiencia de TV más inteligente e intuitiva. La IA de LG aprende tus preferencias de visualización, comprende tu estilo de vida y optimiza cada aspecto de tu experiencia televisiva para crear un entretenimiento ideal y personalizado, solo para ti.

El nuevo mando AI Magic Remote completa la experiencia de IA, ¡sin necesidad de dispositivos adicionales! Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, solo tienes que apuntar y hacer clic como si fuera un ratón aéreo o hablar para dar órdenes por voz.

 

Funciones clave de IA:

1) Reconocimiento de Voz por IA: LG AI Voice ID reconoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuanto hablas.

2) Asistente de Imagen y Sonido por IA: Algoritmos avanzados aprenden tus preferencias evaluando 1.600 millones de combinaciones de imagen. Según tus elecciones, el televisor crea una imagen personalizada para ti. Elige también el sonido que prefieres entre varios clips de audio. A partir de 40 millones de parámetros, la IA genera un perfil de sonido adaptado a tus gustos. Cada elemento de audio está refinado con un equilibrio sonoro basado en IA.

3) Chatbot con IA: Interactúa con el chatbot mediante tu AI Magic Remote para resolver dudas, desde la configuración hasta la solución de problemas. La IA comprende la intención del usuario y ofrece soluciones inmediatas.

4) Búsqueda por IA: Pregunta lo que quieras a tu televisor. La IA integrada reconoce tu voz y proporciona recomendaciones personalizadas. También puedes acceder a resultados y soluciones adicionales con Microsoft Copilot.

5) Asistente AI Concierge: Pulsando una vez el botón AI en tu mando, se abre el AI Concierge, que te ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas en función de tus búsquedas e historial.

 

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL por su negro perfecto, medido según el estándar IDMS 11.5 de reflexión con luz anular, basado en un entorno típico de iluminación interior (de 200 a 500 lux).

El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiente y del entorno de visualización.

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL por su Color Perfecto, medido según los estándares de reflexión con luz anular de IDMS 11.5.

 

**El 100 % de Volumen de Color se define como el rendimiento de una pantalla que es igual o superior al volumen de color estándar DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

 

***Los modelos OLED G5 de 83, 77, 65 y 55 pulgadas solo funcionan a 165 Hz con juegos o entradas de PC compatibles. En entradas Dolby Vision, alcanzan hasta 144 Hz.

El modelo de 97 pulgadas admite 120 Hz y el de 48 pulgadas admite 144 Hz.

 

****ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento frente al desenfoque de movimiento de la pantalla.

La disponibilidad de esta función puede variar según el modelo.

 

ClearMR 10000: Certificación para LG OLED G5 (83, 77, 65 y 55 pulgadas).

 

ClearMR 9000: Certificación para LG OLED M5 (83, 77 y 65 pulgadas), LG OLED G5 (48 pulgadas) y LG OLED C5.

 

*****Debe activarse a través del menú del Modo Barra de Sonido.

La calidad del sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

P.

¿Que diferencias hay entre una OLED G5 y C5?

R.

Tanto el LG OLED G5 como el C5 están verificados por UL por su Negro Perfecto y Color Perfecto*, lo que permite ofrecer negros reales que mejoran el brillo y el contraste percibidos. Con certificaciones del 100 % en Fidelidad de Color y Volumen de Color**, aplicadas a los televisores OLED de LG de 2025, ofrecen colores precisos y vibrantes en una pantalla sin reflejos, incluso en ambientes con mucha luz o completamente oscuros.

 

Principales diferencias: G5 vs C5

 

1. Calidad de imagen impulsada por el procesador:

G5: Nuestro procesador más avanzado, el α11 AI Processor Gen2, escala las imágenes a calidad 4K con un color y brillo impresionantes. Los motores de IA perciben los objetos con precisión a nivel de píxel para mejorar la calidad de imagen y ofrecer la mejor experiencia de visualización posible.

C5: El procesador α9 AI Gen8 analiza y mejora cada fotograma con gran nivel de detalle. Al reconocer rostros, mejora las expresiones faciales y la profundidad.

 

2. Brillo*

G5: El α11 AI Processor Gen2, junto con un algoritmo de refuerzo de luz, una nueva estructura emisora de luz y un sistema de control de iluminación, ofrece imágenes hasta 3 veces más brillantes con Brightness Booster Ultimate (en comparación con un televisor OLED estándar [no evo])**.

C5: El procesador α9 AI Gen8 y el nuevo algoritmo de refuerzo de luz ofrecen un brillo un 30 % superior al de un televisor OLED estándar (no evo)***.

 

3. Gaming*

Tanto el G5 como el C5 ofrecen una experiencia de juego de alto nivel con compatibilidad con G-SYNC, tiempo de respuesta de 0,1 ms, AMD FreeSync Premium, y sin retardo ni desenfoque de movimiento.

"G5: Compatible con hasta 165 Hz y con certificación ClearMR 10000.

C5: Compatible con hasta 144 Hz y con certificación ClearMR 9000."

 

4. Diseño*

C5: El diseño Ultra Slim redefine la estética moderna y proporciona una experiencia de visualización más envolvente.

G5: El diseño One Wall garantiza que, al montar el televisor en la pared, su marco ultrafino y diseño sin interrupciones aseguren que no quede ningún hueco visible.

 

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL por su negro perfecto, medido según la norma IDMS 11.5 de reflexión con luz anular, basada en un entorno típico de iluminación interior (de 200 a 500 lux).

El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiente y del entorno de visualización.

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL por su color perfecto, medido según los estándares de reflexión con luz anular de IDMS 11.5.

 

**ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento frente al desenfoque de movimiento de la pantalla.

La compatibilidad con esta función puede variar según el modelo.

 

ClearMR 10000: Certificado para los LG OLED G5 (83, 77, 65 y 55 pulgadas).

 

ClearMR 9000: Certificado para los LG OLED M5 (83, 77 y 65 pulgadas), LG OLED G5 (48 pulgadas) y LG OLED C5.

P.

¿Cómo instalar un televisor LG OLED G5 en la pared?

R.

Para una instalación segura y sin separación en la pared de tu televisor LG OLED evo G5, sigue estas indicaciones:

 

Soportes de pared compatibles y medidas VESA:

 

∙ Modelo de 97”: WB22E97G o WB24GD (VESA 600×400)

∙ Modelo de 83”: WB22EG o WB24GC (VESA 180×55 / 400×400)

∙ Modelo de 77”: WB22EG o WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)

∙ Modelo de 65”: WB22EG o WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)

∙ Modelo de 55”: WB22EG o OLW480 (VESA 180×55 / 300×200)

 

Pasos para la instalación:

 

1. Asegúrate de que la pared tenga la resistencia y capacidad de carga adecuadas para soportar tanto el televisor como el soporte*.

2. Marca y perfora los agujeros siguiendo el patrón VESA y las instrucciones del Manual rápido de instalación y del Manual del usuario.

3. Fija firmemente el soporte a la pared utilizando anclajes y tornillos apropiados.

4. Conecta todos los cables necesarios antes de colgar el televisor, para facilitar el acceso.

5. Coloca con cuidado el televisor sobre el soporte, asegurándote de que quede completamente ajustado y sin separación con la pared.

 

LG recomienda encarecidamente la instalación profesional para garantizar la seguridad, la alineación perfecta y la protección del televisor, especialmente en modelos de gran tamaño.**

 

Soporte de sobremesa dedicado (opcional):  (* Esta información aplica únicamente a los modelos G5 diseñados para montaje en pared).

Si prefieres colocar el televisor sobre un mueble, puedes adquirir por separado soportes específicos para cada tamaño: (SA-G5SN55, SA-G5SN65, ST-G4WR8377, SQ-G2DT97) can be purchased separately for each size.***

 

Nota:

LG incluye guías de instalación ilustradas, multilingües, tanto con el producto como online. Asegúrate siempre de consultar la guía correspondiente al modelo y tamaño de tu televisor.****

 

* La resistencia y adecuación de la pared de instalación y los anclajes son responsabilidad del cliente. LG no se hace responsable de daños o lesiones causados por una instalación incorrecta o una pared con resistencia insuficiente.

 

** Los soportes de pared y los accesorios incluidos en el paquete pueden variar según el modelo y la región. Consulta el contenido del paquete de tu producto y la página web local de LG para obtener más información.

 

*** El soporte y el soporte de pared pueden no estar incluidos por defecto en todas las regiones. Algunos accesorios opcionales están disponibles para su compra por separado, según tu ubicación y el modelo.

 

**** Los procedimientos de instalación y los accesorios compatibles pueden variar según el país, el tamaño del televisor y el año del modelo. Sigue siempre las instrucciones del Manual del usuario y la Guía rápida de instalación oficiales de LG correspondientes a tu producto específico.

P.

¿En qué pulgadas está disponible el televisor LG OLED evo G5?

R.

El televisor LG OLED evo G5 está disponible en los siguientes tamaños de pantalla en Europa:

97", 83", 77", 65" y 55".

El diseño Zero-Gap (ajuste a pared sin separación) se aplica a todos los tamaños, desde las 97" hasta las 55" inclusive*.

 

* La disponibilidad de modelos y productos puede variar según el país o la región. Consulta la web local de LG para obtener la información más actualizada.

P.

¿Qué protección de pantalla tiene el televisor LG OLED evo y cómo funciona?

R.

Los televisores LG OLED evo cuentan con funciones de protección de pantalla diseñadas para prevenir la retención de imagen y reducir el riesgo de quemado (burn-in).

La tecnología clave es el “Limpieza de píxeles”, que refresca los píxeles OLED para mantener una calidad de imagen óptima y prolongar la vida útil del panel.

 

∙ Funcionamiento automático: La limpieza de píxeles se ejecuta automáticamente después de un determinado tiempo acumulado de uso, normalmente cuando el televisor se apaga pero sigue enchufado.*

 

∙ Funcionamiento manual: También puedes activar manualmente la limpieza de píxeles desde el menú del televisor:

Ajustes → General → Cuidado OLED → Cuidado del Panel OLED → Limpieza de píxeles

 

Estas funciones ayudan a mantener el panel OLED en las mejores condiciones a largo plazo.

 

 

* La función de Limpieza de Píxeles reduce, pero no elimina por completo el riesgo de retención permanente de imagen (“quemado” o burn-in). Para obtener los mejores resultados, evita mostrar imágenes estáticas durante períodos prolongados.

Es importante mantener el televisor enchufado tras apagarlo para que la limpieza automática de píxeles pueda completarse correctamente.

P.

¿Cuántos puertos HDMI tiene el LG OLED evo G5 y qué funciones admiten?

R.

El televisor LG OLED evo G5 dispone de cuatro puertos HDMI 2.1, todos ellos con ancho de banda completo de 48 Gbps, lo que permite conectar simultáneamente consolas, PCs y equipos de cine en casa de última generación.

 

∙ VRR (Frecuencia de actualización variable): Hasta 165 Hz en modelos de 83", 77", 65" y 55" / Hasta 120 Hz en el modelo de 97"**

∙ Compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium

∙ ALLM (Modo automático de baja latencia) para una respuesta óptima en videojuegos

∙ QMS y QFT (Quick Media Switching y Quick Frame Transport) para transiciones rápidas sin pantallazos negros

∙ eARC (Canal de retorno de audio mejorado) en el HDMI 2, para una transmisión de audio de alta calidad

∙ HGiG para mejorar el rendimiento HDR en videojuegos

 

Los cuatro puertos HDMI del televisor LG OLED evo G5 son compatibles con el ancho de banda completo HDMI 2.1 (48 Gbps), lo que permite conectar simultáneamente las últimas consolas de videojuegos, PCs de alto rendimiento y equipos de cine en casa sin limitaciones de calidad ni velocidad.

 

 

* La frecuencia de actualización variable (VRR) máxima depende del modelo. 83”, 77”, 65” y 55” admiten hasta 165 Hz. El modelo de 97” admite hasta 120 Hz. Consulta la web oficial de LG en tu país para ver las especificaciones completas de cada modelo.