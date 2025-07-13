We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Smart TV LG QNED AI QNED8E 55 pulgadas 4K 2025
Características principales
- Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.
- Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(2). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(3): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
- El procesador potente e inteligente (4K α7 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
- El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con fluidez VRR (60 Hz)(4) y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
- Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(5).
(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.
(2)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.
(3)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.
(4)Según especifica el HDMI 2.1.
(5)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG QNED 4K de 86" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.
*Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo presentado a los jueces. La CTA (llamada a la acción) no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna de las alegaciones presentadas y no probó el artículo al que se concedió el premio.
*Los televisores QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la más exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG, que reemplaza los puntos cuánticos.
Con más de mil millones de colores, ahora más intensos que nunca (1)
Los televisores LG QNED ofrecen un mayor contraste y brillo, con un análisis inteligente en 2.040 zonas independientes y un control de la iluminación hasta 12 veces más preciso (2)
(1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.
(2) El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" y superiores comparado con los modelos con LED Direct.
(1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.
Procesador potente e inteligente α7 Gen8, preparado para incorporar las novedades de la IA
El procesador divide la imagen en 2.040 zonas independientes para mejorar su nitidez y definición, trabajando en cada zona.
4K Super Upscaling hace que cada fotograma cobre vida
Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con 4K Super Upscaling.
Advanced Local Dimming
El preciso control de luz Advanced Local Dimming permite te ver cada detalle con la mayor claridad.
*Imágenes de comparación simuladas con fines meramente ilustrativos.
La nueva generación de televisores LG AI TV
*AI Search está disponible en los televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.
*En Estados Unidos y Corea se usa el modelo LLM.
*Es necesaria una conexión a internet.
*Es necesaria una conexión a internet.
*AI Chatbot está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.
*AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.
*Los televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025 cuentan con webOS Re:New Program.
*El programa webOS Re:New Program permite un total de cuatro actualizaciones en cinco años, el umbral es la versión de webOS preinstalada y el calendario de actualizaciones varía de final de mes a principio de año.
*Las actualizaciones y el calendario para ciertas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Las actualizaciones disponibles para los modelos OLED de 2022 y 2023 incluyen modelos UHD y superiores.
Descubre las funciones de los televisores LG con IA
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
*LG es compatible con los dispositivos Matter vía wifi. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.
*El uso de la función de voz con manos libres y sin el uso de un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y el procesador alpha 11 AI Processor. Puede variar según el producto y la región.
Ultra Big TV
Disfruta de todas tus películas, deportes y juegos favoritos en un televisor LG Ultra Big TV. Sumérgete en la más alta resolución en una pantalla a gigante.
*QNED80 viene en un máximo de 86 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.
Diseño superdelgado
Slim Design aporta un toque sofisticado a tu espacio.
AI Sound Pro con canales virtuales 9.1.2
*AI Clear Sound deberá activarse desde el menú del modo de sonido.
*El sonido puede variar según el entorno.
Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar
*La Soundbar puede comprarse por separado.
*Soundbar Mode Control puede variar dependiendo del modelo.
*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión de red para realizar las actualizaciones.
*Los modelos de soundbar compatibles con el televisor pueden variar según la región y el país.
*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.
Soporte Synergy Bracket
El soporte Synergy Bracket coloca tu LG Soundbar de forma perfecta, asegurando un sonido óptimo sin problemas.
*La Soundbar puede comprarse por separado.
*El soporte Synergy Bracket incluye un soporte de 1 o 2 polos dependiendo del país/producto.
Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV
*Los ajustes de sonido y audio son los mismos en ambas pantallas.
*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.
*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.
*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región.
El portal de juegos convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo
Juega miles de juegos directamente en tu LG TV con acceso a la aplicación de GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y ahora, Xbox. Disfruta una gran variedad de juegos, desde títulos AAA con gamepad a juegos sencillos que puedes jugar con el mando.
*La compatibilidad del portal de juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos y juegos en la nube con el portal de juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.
Jugabilidad poderosa
Disfruta de unos juegos espectaculares con VRR. Juega sin que el retraso entorpezca tu rendimiento.
*Funciona exclusivamente con juegos o entradas de ordenador compatibles con 60Hz.
Ambient FILMMAKER MODE
Experimenta el cine tal y como lo concibió el director con el FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible del original.
*Ambient FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE se activa automáticamente en las aplicaciones AppleTV+ y Amazon Prime video.
*La certificación de Intertek relativa a la eficiencia de recursos se aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.
*Visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para obtener más información.
"*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son sólo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.
*Todas las imágenes de arriba son simuladas.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.
*AI Magic Remote puede requerir una compra por separado dependiendo del tamaño, modelo y región de su televisor".
