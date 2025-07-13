We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Smart TV LG QNED AI QNED8E 75 pulgadas 4K 2025
Características principales
- Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.
- Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(2). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(3): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
- El procesador potente e inteligente (4K α7 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
- El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con fluidez VRR (60 Hz)(4) y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
- Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(5).
(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.
(2)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.
(3)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. (4)Según especifica el HDMI 2.1.
(4)Según especifica el HDMI 2.1.
(5)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG QNED 4K de 86" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.
Ciberseguridad
Premio a la mejor innovación en Ciberseguridad
webOS Re:New Program
*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.
Con más de mil millones de colores, ahora más intensos que nunca (1)
Los televisores LG QNED ofrecen un mayor contraste y brillo, con un análisis inteligente en 2.040 zonas independientes y un control de la iluminación hasta 12 veces más preciso (2)
(1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.
(2) El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" y superiores comparado con los modelos con LED Direct.
(1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.
Procesador potente e inteligente α7 Gen8, preparado para incorporar las novedades de la IA
El procesador divide la imagen en 2.040 zonas independientes para mejorar su nitidez y definición, trabajando en cada zona.
4K Super Upscaling hace que cada fotograma cobre vida
Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con 4K Super Upscaling.
Mayor contraste y brillo en la imagen
Superior contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.
LG webOS, el Smart TV más inteligente, que evoluciona a mejor cada año. Preparado para los próximos apagones TDT (1)
(1) WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto.
(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.
(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.
(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024.
(2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.
(3) El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la perdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.
Descubre las funciones de los televisores LG con IA
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada
Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.
*QNED80 viene en un máximo de 86 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.
Diseño ultrafino
Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar
Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro
(1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.
Completa tu experiencia con una barra de sonido LG
(1)La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
(2)WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.
Soporte perfecto para colocar tu barra de sonido (1)
El soporte de tu TV coloca perfectamente la barra de sonido LG, garantizando un sonido óptimo con un estilo impecable.
(1) La barra de sonido puede adquirirse por separado. El soporte de la barra viene con un soporte unipolar o bipolar, que puede variar según el país/producto.
Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV
*Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos. Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países.
Smart TV con funciones gaming e ideal para cualquier contenido.
Accede a tus videojuegos desde Cloud Gaming(1): ahora con XBOX cloud; Geforce now; Utomik; Boosteroid; Luna; Blacknut y un menú exclusivo de Gaming.
(1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.
Partidas fluidas
Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR
Disfruta como si estuvieses en una sala de cine
Los TVs QNED de LG cuentan con el Modo Filmmaker(1) que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.
(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.
El mejor TV QNED para disfrutar de tus contenidos favoritos
Las películas cobran vida en tu home cinema gracias al modo FILMMAKER MODE que cuenta con Ambient Light Compensation para ajustarse a la iluminación ambiental y ofrecer una calidad de imagen que cumple con los más altos estándares cinematográficos.
Ambient FILMMAKER MODE
Disfruta del cine tal como lo concibe un director gracias a FILMMAKER MODE que cuenta con Ambient Light Compensation para adaptarse al entorno y mantiene las imágenes tan reales como sea posible.
*Ambient FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de vídeo Amazon Prime.
(1) Todos los modelos QNED están certificados por el sello SGS relativo a la sostenibilidad durante el proceso de fabricación del producto.
"*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son sólo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.
*Todas las imágenes de arriba son simuladas.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.
*AI Magic Remote puede requerir una compra por separado dependiendo del tamaño, modelo y región de su televisor".
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
