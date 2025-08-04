We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Filtre cyclonique à mailles pour aspirateur CordZero™ A9
Emplacement de montage
L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
Comment le nettoyer
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
ÉTAPE 1
Enlever la batterie du corps du produit avant de nettoyer le réservoir à poussière.
Pousser le levier du compresseur plusieurs fois pour recueillir et compacter la poussière provenant de l’extérieur du filtre cyclonique à mailles et des parois intérieures du réservoir à poussière.
- Les corps étrangers qui se sont logés dans le filtre cyclonique à mailles peuvent être difficiles à déloger avec le levier du compresseur.
Retirer le filtre cyclonique à mailles et utiliser la brosse de nettoyage fournie pour le nettoyer.
ÉTAPE 2
Appuyer sur le bouton de déverrouillage du couvercle du réservoir à poussière pour l’ouvrir.
Secouer le réservoir à poussière pour le vider.
- Faites attention car la poussière ou les corps étrangers peuvent s’échapper lors de l’ouverture du réservoir à poussière.
Vider le réservoir à poussière dans une corbeille ou tout autre endroit où la poussière et les corps étrangers peuvent facilement être enlevés.
- Le réservoir à poussière peut être enveloppé dans un sac en plastique pour contenir la poussière au moment de vider le réservoir à poussière.
ÉTAPE 3
Insérer l’outil à fentes dans le filtre cyclonique à mailles et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer le filtre.
ÉTAPE 4
Laver le filtre cyclonique à mailles à grande eau.
- Pour éviter les mauvaises odeurs et un dysfonctionnement du moteur, laisser le filtre cyclonique à mailles sécher complètement dans un emplacement bien ventilé non exposé à la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures avant de le remonter.
ÉTAPE 5
Utiliser l’outil combiné pour éliminer la poussière ou les corps étrangers à l’intérieur du réservoir à poussière.
- Ne pas nettoyer le corps du produit ou le moteur avec de l’eau.
ÉTAPE 6
Retourner le corps du produit et soulever le levier du compresseur pour nettoyer l’intérieur de la plaque de travail avec la brosse de nettoyage fournie.
- Ne pas pousser avec force le levier du compresseur vers le bas.
La plaque de travail peut être endommagée
Retourner le corps du produit et le secouer tout en appuyant sur le levier pour enlever la poussière.
ÉTAPE 7
Envelopper la brosse de nettoyage fournie avec une serviette en papier humide, insérée dans les fentes du manche.
Retourner le corps du produit, soulever le levier du compresseur et nettoyer l’intérieur de la plaque de travail avec la brosse de nettoyage fournie.
* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit actuel. L’apparence, les spécifications du produit, etc. peuvent varier sans préavis, à des fins d’amélioration du produit.
* Toutes les images du produits sont des découpes de photos et peuvent différer du produit actuel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution de l’écran, des paramètres de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’usage, et la disponibilité selon le magasin.
Référence de la pièce
ADV75957709
