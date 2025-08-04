Enlever la batterie du corps du produit avant de nettoyer le réservoir à poussière.

Pousser le levier du compresseur plusieurs fois pour recueillir et compacter la poussière provenant de l’extérieur du filtre cyclonique à mailles et des parois intérieures du réservoir à poussière.

- Les corps étrangers qui se sont logés dans le filtre cyclonique à mailles peuvent être difficiles à déloger avec le levier du compresseur.

Retirer le filtre cyclonique à mailles et utiliser la brosse de nettoyage fournie pour le nettoyer.