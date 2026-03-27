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Climatiseur Mono-Split LG DULACOOL Deluxe AI I 2.5 kW

MEZ00743403 (1).pdf
Classe énergétique : UE
MEZ00743403 (1).pdf
Classe énergétique : UE

Climatiseur Mono-Split LG DULACOOL Deluxe AI I 2.5 kW

H09S1DA
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de face
LG H09S1P Vue de face
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté télécommande
LG H09S1P sur le mur
LG H09S1P sur le mur
Dimensions d'installation
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de face
LG H09S1P Vue de face
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté télécommande
LG H09S1P sur le mur
LG H09S1P sur le mur
Dimensions d'installation

Fonctionnalités principales

  • Climatisation réversible (froid / chauffage)
  • AI Air avec LG ThinQ
  • Soft Air
  • DUAL Vane (Double Ailette)
  • Mode All Cleaning
  • Contrôle de l’humidité
Plus
Prix iF Design

Prix iF Design

LG DUALCOOL lauréat du prix iF Design 2025

Prix IDEA

Prix IDEA

Finaliste 2024 pour le prix IDEA

Point rouge

Point rouge

LG DUALCOOL remporte le Red Dot 2024 dans la catégorie « Technologie de chauffage et climatisation ».

AI AirDUAL VaneÉconomies proactives d’énergieNettoyage à 360°
On voit des produits fonctionnant à l’interieur depuis plusieurs angles.

Refroidissement intelligent, adapté à votre

Detection de présence humaine

AI Air

Fonctionnement personnalisé, pour une humidité et une température agréable.

DUAL Vane

Bénéficiez d’une gestion personnalisée de votre consommation d’énergie directement via l'application LG ThinQ

Économies proactives d’énergie

Des hommes rafraîchissent leur maison à l’avance en allumant le climatiseur avec ThinQ™ après être sortis.

Nettoyage à 360°

AI Air

 

Refroidissement personnalisé grâce à l’intelligence artificielle

AI Air1) Identifiez votre emplacement, contrôlez la température et ajustez le flux d’air pour garantir un environnement confortable exactement comme vous l’aimez.

Climatisation avec flux d’air divisé entre la pale avant et la pale inférieure.

DUAL Vane

Direction du flux d'air optimale, pour une température idéale

Offrant un confort optimal en toutes saisons, les 2 ailettes diffusent un flux d'air vers le haut ou le bas.

Un flux d’air étendu

Recevez de l’air frais même depuis l’autre côté de la pièce, grâce à une portée allant jusqu'à 22m (plus étendue que les modèles précédents).

L’air frais circule plus vite et plus loin, grâce à deux ailettes inférieures

Refroidissement rapide

Les deux ailettes (Dual Vane) diffusent de l’air frais vers le haut pour un refroidissement rapide, sans sentir de courants d’air.

Les flux d’air frais sont envoyés vers le haut pour refroidir l’intérieur de la pièce plus vite

Chauffage rapide

Les deux ailettes diffusent de l’air chaud vers le bas pour un chauffage rapide, sans ressentir directement la chaleur.

Les flux d’air chaud sont envoyés vers le bas et circulent vers le haut, ce qui réchauffe la pièce plus vite.

*Date : 06.2023, résultats de mesure de la salle de test du climatiseur LG, hauteur de l’installation 1,8 m, mode Ventilation. En utilisant une sonde de mesure de la vitesse du flux aérien, la plage de hauteur de 0,1 à 1,7 m est mesurée par paliers de 0,2 m. Mesure la distance maximale atteinte par le flux aérien des produits à une vitesse supérieure à 0,25 m/s

 

Modèle de test : S3-M121L1C0, Résultat de test : La plateforme S1 envoie de l’air jusqu’à 22 m de hauteur, pour les conditions du test.

*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles

 

*Date : 10.2023, salle d’essai de la maison du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, Mode Jet, Intérieur DB (33±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (35±0,3) ℃/ RH (50±5) % 18 ℃, réglage en mode refroidissement, Intérieur DB (12±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (7±0,3) ℃/ RH (87±5) % 30 ℃, réglage en mode chauffage, mesurant le temps requis pour une baisse de 5 ℃ (pour le refroidissement)/ hausse de 5 ℃ (pour le chauffage), par rapport à la température initiale de la pièce en moyenne.

Modèle de test : S3-M121L1C0, Résultat de test : La plateforme S1 envoie de l’air jusqu’à 22 m de hauteur, pour les conditions du test.

*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.

 

Résultat du test : La nouvelle plateforme S1 est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, et 6 % plus rapide en mode chauffage que le modèle SK précédent, basé sur les conditions du test.

*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles

Contrôle automatique de l’humidité

 

Profitez d’un confort optimal

Ni trop humide, ni trop sec : le mode "Contrôle de l'Humidité" permet d'ajuster le niveau d’humidité de la pièce pour atteindre la température désirée.

*La direction du soufflage change automatiquement en fonction de l’environnement.

*Cette fonctionnalité peut être utilisée avec la télécommande et l'app ThinQ.

*Cette fonctionnalité permet de configurer la température souhaitée uniquement (L’humidité est contrôlée automatiquement).

Climatizzatore con un flusso d'aria suddiviso in diffusore frontale e deflettore inferiore

La marque « EO » est cochée sur le panneau de climatisation sur lequel opère la fonctionnalité kW Manager.

Minuterie de mise en veille+

 

Mode de mise en veille adapté à vos habitudes

La minuterie de mise en veille+7 ajuste automatiquement la température et le flux d'air selon vos préférences. Profitez d'un confort sur mesure pour des nuits parfaitement reposantes. 

Confort avancé avec la technologie du compresseur DULA Inverter™

Climatiseur à pompe à chaleur pour un chauffage confortable

Les climatiseurs LG sont équipés d’un compresseur DUAL Inverter™ qui vous permet de les utiliser même en hiver pour chauffer votre maison. Profitez d’environnements chaleureux et confortables avec un chauffage fiable et efficace.

*Cette fonction peut varier en fonction du produit et du pays.

*Pendant la période définie, l'électricité accumulée est surveillée et des opérations de limitation de la consommation d'électricité sont effectuées pour la période restante.

*Si la consommation d'électricité quotidienne dépasse l'objectif de la période définie, la consommation d'électricité restante est automatiquement recalculée pour maintenir l'objectif.

*Cette fonction n'est disponible que par l'intermédiaire de l'application LG ThinQ™.

*Si le total de l'électricité utilisée au cours de la période définie dépasse votre conso cible, la fonction kW Manager est désélectionnée et l'appareil revient à un mode de fonctionnement général. Vous en serez informé via l'application LG ThinQ™.

Chauffage économe en énergie

Les climatiseurs à pompe à chaleur LG peuvent chauffer les pièces de manière fiable et avec une faible consommation d’énergie.

*TÜV Rheinland a vérifié que la pompe™ à chaleur à double onduleur de LG (A13RJH) économise plus d’énergie qu’un radiateur électrique dans les conditions de test proposées.

*Date/Test : Date 10.2021 Chambre d’essai de l’environnement domestique du climatiseur LG,

*Conditions d’essai : 27,8 ㎡/ 66,7㎥, DB en intérieur (12,0±0,3)°C/ HR (50±5) %, DB extérieur (7,0±0,3)°C/ HR (87±5) %

*Modèle/Méthode de test :

- A13RJH (Pompe à chaleur à double onduleur LG (3500W, vitesse élevée du ventilateur, réglage 29°C)

- Radiateur électrique (3200W, vitesse élevée du ventilateur, température maximale)

- Radiateur infrarouge électrique (3000W, vitesse élevée du ventilateur, température maximale)

*Chaque échantillon a été mis en service pendant un total de 8 heures dans des conditions de test, la consommation d’énergie a été mesurée et comparée.

*Résultat du test : La pompe à chaleur à double onduleur LG (A13RJH) économise jusqu’à 66 % d’énergie en plus qu’un radiateur électrique à infrarouge lointain et jusqu’à 68 % d’énergie en plus qu’un radiateur dans les conditions de test proposées.

*Le résultat de performance peut varier selon les conditions d’utilisation réelles.

Chauffage avec IA

 

Ça chauffe rapidement grâce à l’intelligence artificielle

Chauffez vos pièces 6 % plus rapidement, pour garantir le confort dont vous avez besoin grâce à l’intelligence artificielle.

La marque « EO » est cochée sur le panneau de climatisation sur lequel opère la fonctionnalité kW Manager.

*Date : 10.2023.

Conditions de test : Chambre d’essai pour l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, mode jet, DB intérieur (33±0,3), °C/ HR (60±5) %, DB extérieur (35±0,3)°C/ HR (50±5) % Réglage du mode de refroidissement à 18°C, DB intérieur (12±0,3), °C/ HR (60±5) %), DB extérieur (7±0,3)°C/ HR (87±5) % 30°C Réglage du mode chauffage

*Méthode d’essai : Mesurer le temps nécessaire pour diminuer de 5°C (pour le refroidissement) / augmenter de 5°C (pour le chauffage), à partir de la moyenne de la température initiale de la pièce.

*Modèle de test : S3-M12KL2MB (l’ancienne plateforme LG avec un seul déflecteur), S3-M121L1C0 (nouvelle plateforme LG avec DOUBLE Vane)

*Résultat du test : La nouvelle plateforme LG (DUAL VANE) propose un mode de refroidissement jusqu’à 23 % plus rapide et un mode chauffage 6 % plus rapide que la précédente plateforme LG (avec un seul déflecteur) selon les conditions de test.

*Le résultat de performance peut varier selon les conditions d’utilisation réelles.

Nettoyage à 360°

 

AI Air garantit un air propre et sans odeur

Avec LG ThinQ10) Vous pouvez facilement installer un nettoyage automatique des composants internes de votre climatiseur, atteignant même les zones les plus cachées et difficiles d’accès.

3 Modes Intelligents

1. Le mode "économie d'énergie" est activé après 20 minutes d'absence. (via la Télécommande, ou l'app ThinQ)

Economie d'énergie automatique et controlable avec l'application ThinQ™

3 Modes Intelligents

2. Le climatiseur s'éteint après 20 minutes d'absence. (via l'app ThinQ uniquement)

Economie d'énergie automatique et controlable avec l'application ThinQ™

3 Modes Intelligents

3. Le mode "économie d'énergie" démarre après 20 minutes d'absence et s'éteint après 3 heures. (via l'app ThinQ uniquement)

Economie d'énergie automatique et controlable avec l'application ThinQ™

Nettoyage automatique+

 

Séchage automatique de l’échangeur de chaleur

La fonction Auto Clean+11) Il sèche automatiquement l’humidité à l’intérieur du climatiseur après son fonctionnement, afin de garantir qu’il reste toujours propre. Le temps d’utilisation est automatiquement réglé jusqu’à 20 minutes selon les conditions d’utilisation de l’appareil. Vous pouvez ajuster le volume d’air pour un séchage plus rapide, plus intense ou un fonctionnement plus silencieux.

 

Nettoyage par congélation

Gardez l’intérieur de la climatisation propre en permanence

Le nettoyage des espaces difficiles d’accès comme l’intérieur de la climatisation devient facile, grâce au mode Freeze Cleaning12). Cette fonction active un processus de nettoyage en congelant, décongelant et séchant l’échangeur de chaleur de l’unité intérieure afin d’éliminer efficacement les bactéries, poussières, débris et contaminants pouvant provoquer des odeurs désagréables.

 

ThinQ UP

 

 

Expérience améliorée avec ThinQ UP

Utiliser le climatiseur est de plus en plus facile grâce aux alertes sonores saisonnières et aux nouvelles fonctions ajoutées par les mises à jour de l'application ThinQ UP. Votre expérience devient plus personnalisée, plus facile à gérer et plus intelligente.

*Le réglage initial est désactivé lorsque le produit est expédié. Cette fonctionnalité peut être configurée uniquement via ThinQ.

*La fonctionnalité « Détection de fenêtre ouverte » est disponible avec les modes Refroidissement et Chauffage uniquement.

*Le temps de fonctionnement du mode économie d’énergie par défaut est de 10 minutes et peut être réglé jusqu’à 60 minutes via l'app ThinQ.

Smart air care

 

Une vie intelligente commence avec l'application LG ThinQ™

Vérifie et surveille les fonctionnalités de ton climatiseur via la pratique application LG ThinQ™ 15).

Contrôle facile avec assistant vocal

Grâce à l’assistant vocal, vous pouvez indiquer à votre climatiseur ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin : en disant « Allumez/éteignez le climatiseur », le haut-parleur avec intelligence artificielle écoutera votre demande et allumera/éteindra l’appareil.

 

 

Contrôlez votre climatiseur depuis n’importe où

L’application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter facilement à votre climatiseur comme jamais auparavant. Allumez la climatisation simplement en appuyant sur un bouton.

 

 

Entretien efficace des produits

LG ThinQ™ surveille constamment votre climatiseur. Qu’il s’agisse d’entretien quotidien ou de contrôle de la consommation, l’application vous permet de surveiller votre produit avec aisance.

 

 

Voice assitant
Control
maintenance
Vue aérienne du réfrigérateur installé à côté du mur avec un dégagement nul de la charnière de la porte.
Gros plan sur une étiquette fraîche en métal à l'intérieur du réfrigérateur.
maintenance
Vue aérienne du réfrigérateur installé à côté du mur avec un dégagement nul de la charnière de la porte.

Contrôle facile avec assistant vocal

Grâce à l’assistant vocal, vous pouvez indiquer à votre climatiseur ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin : en disant « Allumez/éteignez le climatiseur », le haut-parleur avec intelligence artificielle écoutera votre demande et allumera/éteindra l’appareil.

 

 

Gros plan sur une étiquette fraîche en métal à l'intérieur du réfrigérateur.

Contrôlez votre climatiseur depuis n’importe où

L’application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter facilement à votre climatiseur comme jamais auparavant. Allumez la climatisation simplement en appuyant sur un bouton.

 

 

maintenance

Entretien efficace des produits

LG ThinQ™ surveille constamment votre climatiseur. Qu’il s’agisse d’entretien quotidien ou de contrôle de la consommation, l’application vous permet de surveiller votre produit avec aisance.

 

 

*Les images et vidéos sont uniquement à titre illustratif. Le produit réel peut différer de celui illustré.

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

Dimension-H09S1PA

Toutes les caractéristiques

GENERAL

  • Puissance absorbée en froid Nom/Min (W)

    555 / 180

  • Puissance froid Max (W)

    3 800

  • Puissance froid Nom/Min (W)

    2 500 / 890

  • Puissance chaud Max (W)

    4 900

  • Puissance chaud Nom/Min (W)

    3 200 / 650

  • Puissance absorbée en chaud Nom/Min (W)

    700 / 180

  • Dimensions de l'unité intérieure LxHxP (mm)

    895x307x235

  • Poids de l'unité intérieure (kg)

    11,0

  • Poids de l'unité intérieure (lb)

    24,3

  • Dimensions de l'unité extérieure LxHxP (mm)

    717x495x230

  • Poids de l'unité extérieure (kg)

    25,1

  • Poids de l'unité extérieure (lb)

    55,3

  • Type de produit

    Mural

  • Alimentation (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Type de fluide frigorigène

    R32

  • Puissance acoustique en froid (TG,G,M,P,TP)

    47 / 40 / 35 / 27 / 19

  • Puissance acoustique en chaud (TG,G,M,P,TP)

    48 / 40 / 35 / 27 / 0

REFROIDISSEMENT

  • 4 directions

    Haut bas Gauche Droite

  • Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droit)

    Oui

  • Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas)

    Oui(6 étapes)

  • Air confort

    Oui

  • Vitesses de ventilation

    6 étapes

  • Power Cooling

    Oui

  • Soft Air

    Oui

  • AI Air

    Oui

  • Modo de energía

    Oui

PURIFICATION DE L'AIR

  • Affichage de purification d'air

    NA

  • Ioniseur

    Oui

  • Capteur PM 1.0

    NA

DESHUMIDIFICATION

  • Déshumidification

    Oui

  • Sonde d'humidité

    Oui

  • Contrôle de l'humidité

    Oui

CHAUFFAGE

  • Low Heating

    Oui

  • Power Heating

    Oui

FONCTIONS

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Mode Ventilation

    Oui

  • Signal filtre encrassé

    NA

  • Inversion automatique

    Oui

  • Détection de présence

    NA

  • Silencieux

    Oui

  • Progarmmation On/Off

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Programmation

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Sommeil Confort Nuit Tropicale

    NA

  • Commande vocale (appareil tiers)

    NA

  • Minuteur de sommeil+

    Oui

  • Sommeil profond

    NA

  • Pré‑refroidissement, Chauffage

    Oui

  • Ailette Double

    Oui

FILTRE

  • Filtre anti-allergènes

    Oui

  • Filtre à poussière fine

    NA

DESIGN

  • Couleur (corps)

    Blanc

  • Couleur (soufflage)

    Noir

  • Afficheur

    88 caché

REGLEMENTATION

  • date de mise sur le marché (AAAA-MM)

    2025-01

  • Fabricant (Importateur)

    LG Electronics

  • Référence du produit

    S3-M091A1DA

  • Type et référence du produit

    Wall Mounted & H09S1DA

FILTRATION

  • Nettoyage auto

    Oui

  • Nettoyage de l'échangeur de chaleur

    Oui

  • Auto Clean+

    Oui

  • Nettoyage Complet

    Oui

UNITE EXTERIEURE

  • Référence de l'unité extérieure

    S3UM091A1DA

CODE BAR

  • EAN13

    8806096338377

FONCTION B2B DU RAC

  • Module PI485

    NA

  • Contact sec

    Oui

  • Télécommande filaire

    Oui

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

  • Contrôle actif de l'énergie

    Oui

  • Affichage du niveau d’énergie

    Oui

  • Visualisation de la consommation

    Oui

  • Economie d'énergie

    NA

  • ICA (I control Ampere)

    NA

  • Classe énergétique de refroidissement

    A+++

  • Classe énergétique du chauffage

    A++

  • Détection d'ouverture de fenêtre

    Oui (ThinQ uniquement)

  • Gestionnaire kW

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

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