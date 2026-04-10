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Climatiseur LG ARTCOOL™ Gallery LCD | Réversible | 3,7 kW | Wi-Fi

A12GA2S_EU.png
Classe énergétique : UE
Fiche produit
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Classe énergétique : UE
Fiche produit

Climatiseur LG ARTCOOL™ Gallery LCD | Réversible | 3,7 kW | Wi-Fi

LG A12GA2N
Vue avant de Climatiseur LG ARTCOOL™ Gallery LCD | Réversible | 3,7 kW | Wi-Fi LG A12GA2N
Vooraanzicht van 3.5kW, ARTCOOL Gallery Premium, Dual Inverter HeatPump, Personaliseerbare airconditioner met LCD frame, luchtfiltratie en verwarming A12GA2.NSE.
LG Climatiseur LG ARTCOOL™ Gallery LCD | Réversible | 3,7 kW | Wi-Fi, LG A12GA2N
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Vue avant de Climatiseur LG ARTCOOL™ Gallery LCD | Réversible | 3,7 kW | Wi-Fi LG A12GA2N
Vooraanzicht van 3.5kW, ARTCOOL Gallery Premium, Dual Inverter HeatPump, Personaliseerbare airconditioner met LCD frame, luchtfiltratie en verwarming A12GA2.NSE.
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LG Climatiseur LG ARTCOOL™ Gallery LCD | Réversible | 3,7 kW | Wi-Fi, LG A12GA2N

Fonctionnalités principales

  • EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
  • ÉCONOMIQUE
  • CONFORT
  • PERFORMANCES
  • SIMPLE ET CONNECTÉ
Plus
Vidéo d’introduction de la galerie LG ARTCOOLTM

LG ARTCOOLTM Galéria bemutatkozó videó

Conception d’objets artistiques

Conception d’objets artistiques

Icône Art & Play Screen

Icône Art & Play Screen

Refroidissement spatial

Refroidissement spatial

Smartcare pictogram

Smartcare

Conception d’objets artistiques

Encadrez des œuvres d’art sans fin à la maison

Transformez un appareil en œuvre d’art grâce à un écran FHD de 27 pouces encadré de bois, idéal pour mettre en valeur n’importe quel chef‑d’œuvre.

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*Cette image est mise en scène et créée à des fins d’illustration pour faciliter la compréhension. Il peut y avoir des variations selon l’environnement d’installation réel du produit.

Écran de couverture

Préparez votre collection à domicile

Revitalisez le style de votre maison avec une rotation d’œuvres d’art exquises, sélectionnées par vous.

Couverture_Écran_Vacances
Couverture d'écran_object
Couverture_Écran_Nature
Couverture_Écran_Vacances
Couverture d'écran_object
Couverture_Écran_Nature

*Avec la télécommande, vous pouvez sélectionner ou régler l’affichage sur image basique, image en direct, image spéciale, peinture d’artistes célèbres ou méditation via le bouton de réglage en bas de l’écran produit. Et chaque fois que j’appuie sur le bouton d’accueil, l’écran du produit change dans l’ordre de l’écran de couverture ou de l’écran d’accueil.

*Cette fonctionnalité peut également être configurée via l’application ThinQ.

Téléchargement de photos

Vos moments les plus précieux, du téléphone au cadre.

Personnalisez votre mur en envoyant vos photos préférées depuis votre téléphone pour créer une galerie de photos précieuse.

Personnalisez votre mur en envoyant vos photos préférées depuis votre téléphone pour créer une galerie de photos précieuse.

Személyre szabhatja falát kedvenc fotóinak telefonról történő feltöltésével, hogy kincset érő fotógalériát hozhasson létre.

*Cette image est mise en scène et créée à des fins d’illustration pour faciliter la compréhension. Il peut y avoir des variations selon l’environnement d’installation réel du produit.

*Cette image est mise en scène et créée à des fins d’illustration pour faciliter la compréhension.

Widget climatisation

Widget mobile pratique

Surveillez et contrôlez facilement la température, l’humidité, le refroidissement, la consommation d’énergie et la qualité de l’air d’un coup d’œil.

Télécommande

Télécommande pratique

Utilisez la fonction pointeur de la télécommande pour un contrôle simple et pratique.

*Cette image est mise en scène et créée à des fins d’illustration pour faciliter la compréhension. Il peut y avoir des variations selon l’environnement d’installation réel du produit.

Apportez de bonnes ondes et de la fraîcheur dans la vie quotidienne

Apportez de bonnes ondes et de la fraîcheur dans la vie quotidienne

Varázsoljon jó hangulatot és frissességet a mindennapokba!

Flux d’air à 3 voies

Immersion froide avec un flux d’air à trois voies

En diffusant l’air frais à gauche, à droite et en bas du cadre, offrant une brise rafraîchissante dans chaque recoin de votre pièce.

En diffusant l’air frais à gauche, à droite et en bas du cadre, offrant une brise rafraîchissante dans chaque recoin de votre pièce.

*Cette image est mise en scène et créée à des fins d’illustration pour faciliter la compréhension. Il peut y avoir des variations selon l’environnement d’installation réel du produit.

*Pendant le fonctionnement, l’air est émis simultanément en trois voies par les prises situées à gauche, à droite et en bas du produit.

Flux d’air indirect

Une fraîcheur agréable et confortable

La vanette cachée diffuse habilement la brise dans tout votre espace avec un flux d’air régulier et indirect.

La vanette cachée diffuse habilement la brise dans votre espace avec un flux d’air régulier et indirect.

*Cette image est mise en scène et créée à des fins d’illustration pour faciliter la compréhension. Il peut y avoir des variations selon l’environnement d’installation réel du produit.

Nettoyage par congélation

Gardez l’intérieur de votre machine parfaitement propre

Nettoyer les espaces difficiles d’accès à l’intérieur de votre climatiseur est facile grâce au mode Freeze Cleaning4). Utilisez de la glace décongelée pour éliminer la poussière et les contaminants odorants, réduisant ainsi les bactéries nocives et vous laissant un logement plus frais.

*Cette image est mise en scène et créée à des fins d’illustration pour faciliter la compréhension. Il peut y avoir des variations selon l’environnement d’installation réel du produit.

Nettoyage automatique+

Nettoyage automatique+5) s’active après avoir utilisé le climatiseur, détecté l’humidité et soufflé de l’air pour l’éliminer. Il fonctionne de 10 à 60 minutes, selon le réglage choisi. Ajustez le volume d’air pour un séchage plus rapide, plus efficace ou un fonctionnement plus silencieux.

Ça sèche automatiquement toute humidité à l’intérieur du climatiseur pour qu’il reste toujours propre.

Avertissement

 

1) Voir votre mémoire

*Cette fonctionnalité peut télécharger une photo personnelle en sélectionnant le paramètre de l’écran de couverture sur l’écran principal du ThinQ. Veuillez consulter l’écran de l’application pour des instructions d’utilisation détaillées.

*Le climatiseur est compatible Wi-Fi et nécessite l’enregistrement du produit via l’application LG ThinQ.

*Pour enregistrer votre climatiseur sur l’application LG ThinQ et optimiser la fonctionnalité, assurez-vous que le climatiseur est connecté au Wi-Fi à la maison.

*Pour utiliser la fonction ThinQ, il est nécessaire d’installer l’application ""LG ThinQ"" de Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et d’établir une connexion au Wi-Fi. Reportez-vous à la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.

*Veuillez noter que l’application LG ThinQ peut ne pas fonctionner sur certains smartphones et certaines fonctions peuvent varier selon le produit et le pays.

(Vérifiez les spécifications de votre téléphone avant d’utiliser (Android OS 7.0 ou supérieur, iOS 14.0 ou supérieur)

*Les fonctions de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

 

2) Flux d’air indirect

*En mode indirect (confort), le pare-air bloque le flux d’air émis par le bas du produit.

*Appuyer sur le bouton ""Energy/Jet"" de la télécommande pendant 3 secondes active la fonction de flux d’air indirect.

*Cette fonction est disponible via la télécommande et le ThinQ.

*Le climatiseur est compatible Wi-Fi et nécessite l’enregistrement du produit via l’application LG ThinQ.

*Pour enregistrer votre climatiseur sur l’application LG ThinQ et optimiser la fonctionnalité, assurez-vous que le climatiseur est connecté au Wi-Fi à la maison.

*Pour utiliser la fonction ThinQ, il est nécessaire d’installer l’application 'LG ThinQ' depuis le Google Play Store ou Apple Apap Store sur votre smartphone et d’établir une connexion au Wi-Fi. Reportez-vous à la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.

*Veuillez noter que l’application LG ThinQ peut ne pas fonctionner sur certains smartphones et certaines fonctions peuvent varier selon le produit et le pays.

(Vérifiez les spécifications de votre téléphone avant d’utiliser (Android OS 7.0 ou supérieur, iOS 14.0 ou supérieur)

*Les fonctions de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

 

3) Nettoyage par congélation

*TÜV Rheinland Korea, confirme que le mode de nettoyage par congélation de l’évaporateur des climatiseurs LG a une performance de réduction des bactéries basée sur les résultats du test dans la condition de test proposée. Rapport n° KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG

*Ce résultat de test a obtenu un rapport d’essai sur et Pseudomonas aeruginosa taux de réduction de 99,0% par un laboratoire internationalement reconnu, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.

-Organisme de test : TÜV Rheinland

-Période d’essai : 2023. 04~05 

-Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Test des bactéries : Jusqu’à 99,0 % de réduction du « Pseudomonas aeruginosa » confirmé

*Cette fonction peut être utilisée uniquement via ThinQ.

*Selon l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Freeze Cleaning peut atteindre 65 minutes.

 

4) Auto Clean+

*Lorsque le produit est arrêté, la fonction Auto Clean+ fonctionne automatiquement. Pendant le mode Auto Clean+, le produit fonctionne en mode ventilateur pendant un certain temps pour aider à éliminer l’humidité restante de l’échangeur de chaleur. Le mode Auto Clean+ est activé au moment de l’expédition du produit. Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez régler la vitesse du vent et ajuster la vitesse de séchage.

FAQ

Q.

À quoi sert la fonction de nettoyage automatique ?

A.

- Lorsque l'appareil est arrêté, la fonction de séchage se déclenche automatiquement. Dès son activation, le climatiseur fonctionne en mode ventilation pendant quelques instants afin d'éliminer toute trace d'humidité résiduelle de l'échangeur de chaleur.

Q.

Où dois-je installer mon climatiseur ?

A.

Le climatiseur doit être installé à un endroit où l'eau peut s'écouler facilement. L'évacuation de l'eau doit permettre un écoulement naturel, sans stagnation au centre. Le tuyau d'évacuation doit présenter une pente descendante minimale de 1/100, sans aucune inclinaison ascendante.

- Choisissez un emplacement où les conduites de réfrigérant peuvent être facilement installées et raccordées aisément.

- Choisissez un emplacement permettant une bonne circulation d'air froid.

Q.

Où dois-je installer l'unité extérieure de mon climatiseur ?

A.

- L'emplacement doit permettre une évacuation facile de l'air chaud produit par l'unité extérieure.

- L'unité extérieure doit être installée dans un endroit sûr, fixe et non dangereux, facilement accessible en cas de dysfonctionnement.

- Évitez l'exposition directe au soleil et choisissez un emplacement bien ventilé.

- Choisissez un emplacement non perturbé par le bruit de l'unité extérieure.

- Choisissez un emplacement permettant un raccordement facile du tuyau métallique reliant l'unité extérieure à l'unité intérieure.

- Des gouttes d'eau peuvent se former et s'écouler sur la tuyauterie de l'unité extérieure ; choisissez donc un emplacement qui ne risque pas d'être endommagé.

*Ce contenu est destiné au grand public et peut contenir des images ou du contenu différents du produit acheté.

Q.

Puis-je installer ou démonter moi-même le climatiseur ?

A.

Lors de l'installation ou du démontage d'un climatiseur, faites toujours appel à un professionnel agréé par le fabricant pour effectuer ces opérations avec des pièces d'origine.

L'installation ou le démontage par une personne non qualifiée peut entraîner des dysfonctionnements tels qu'un incendie, une électrocution, une fuite de réfrigérant et une baisse de performance.

*Ce contenu est destiné au grand public et peut différer du produit acheté.

Q.

Comment puis-je réduire ma facture d'électricité pour mon climatiseur ?

A.

1) Température extérieure en fonctionnement : Plus la température extérieure est élevée, plus la consommation d'énergie est importante.

2) Consommation de base (impact des variations de charge) : Plus votre consommation de base est élevée, plus votre facture d'électricité le sera également en raison des variations de charge.

3) Utilisation des fonctions du climatiseur : La consommation d'énergie est réduite lorsque le mode économie d'énergie est utilisé. (Cependant, ce mode peut entraîner une réduction de la puissance frigorifique afin de diminuer la consommation d'énergie.)

4) Réglage de la température souhaitée : Plus la température souhaitée est basse, plus l'unité extérieure fonctionne longtemps et fréquemment.

En augmentant la température souhaitée, la durée de fonctionnement de l'unité extérieure est réduite, ce qui diminue la consommation d'énergie.

*Ce contenu est destiné au grand public et peut contenir des images ou du contenu différents du produit acheté.

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Toutes les caractéristiques

GENERAL

  • Puissance absorbée en froid Nom/Min (W)

    1 057 / 200

  • Puissance chaud Max (W)

    4 700

  • Puissance absorbée en chaud Nom/Min (W)

    1 078 / 200

  • Dimensions de l'unité intérieure LxHxP (mm)

    652x158x652

  • Puissance froid Max (W)

    4 000

  • Poids de l'unité intérieure (kg)

    20,3

  • Dimensions de l'unité extérieure LxHxP (mm)

    770x545x288

  • Poids de l'unité extérieure (kg)

    29,9

  • Poids de l'unité extérieure (lb)

    N/A

  • Alimentation (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Type de fluide frigorigène

    R32

  • Puissance froid Nom/Min (W)

    3 700 / 890

  • Puissance chaud Nom/Min (W)

    4 000 / 890

  • Type de produit

    Mural

  • Puissance acoustique en froid (TG,G,M,P,TP)

    45 / 42 / 36 / 28 / 20

  • Puissance acoustique en chaud (TG,G,M,P,TP)

    45 / 42 / 36 / 28 / 25

DESHUMIDIFICATION

  • Déshumidification

    Oui

  • Contrôle de l'humidité

    Oui

  • Sonde d'humidité

    Oui

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

  • Contrôle actif de l'énergie

    NA

  • AI kW Manager

    Oui

  • Classe énergétique de refroidissement

    A++

  • Affichage du niveau d’énergie

    Oui

  • Visualisation de la consommation

    Oui

  • Economie d'énergie

    Oui

  • Classe énergétique du chauffage

    A+

  • ICA (I control Ampere)

    NA

CODE BAR

  • EAN13

    8806096558386

PURIFICATION DE L'AIR

  • Ioniseur

    Oui

REGLEMENTATION

  • date de mise sur le marché (AAAA-MM)

    2025-08

  • Fabricant (Importateur)

    LG Electronics

  • Référence du produit

    S3NM12EL26B.EK6GEEU

  • Type et référence du produit

    Wall Mounted

FONCTIONS

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Sommeil profond

    NA

  • Mode Ventilation

    Oui

  • Signal filtre encrassé

    Oui

  • Inversion automatique

    Oui

  • Détection de présence

    NA

  • Silencieux

    Oui

  • Pré‑refroidissement, Chauffage

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Programmation

    Oui

  • Minuteur de sommeil+

    NA

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Commande vocale (appareil tiers)

    NA

REFROIDISSEMENT

  • AI Air

    NA

  • Confort Air

    Oui

  • Vitesses de ventilation

    6 étapes

  • Power Cooling

    Oui

DESIGN

  • Couleur (corps)

    Blanco crema

  • Afficheur

    LCD

FILTRE

  • Filtre anti-allergènes

    NA

  • Filtre à poussière fine

    NA

CHAUFFAGE

  • Low Heating

    Oui

  • Power Heating

    Oui

FILTRATION

  • Nettoyage auto

    Oui

  • Nettoyage AI Freeze

    Oui

  • Auto Clean+

    Oui

  • Nettoyage de l'échangeur de chaleur

    Oui

UNITE EXTERIEURE

  • Référence de l'unité extérieure

    S3UM12EL26B.EC6GEEU

FONCTION B2B DU RAC

  • Module PI485

    Oui

  • Contact sec

    Oui

  • Télécommande filaire

    NA

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

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