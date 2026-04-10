Climatiseur LG ARTCOOL™ Gallery LCD | Réversible | 3,7 kW | Wi-Fi

Avertissement

1) Voir votre mémoire

*Cette fonctionnalité peut télécharger une photo personnelle en sélectionnant le paramètre de l’écran de couverture sur l’écran principal du ThinQ. Veuillez consulter l’écran de l’application pour des instructions d’utilisation détaillées.

*Le climatiseur est compatible Wi-Fi et nécessite l’enregistrement du produit via l’application LG ThinQ.

*Pour enregistrer votre climatiseur sur l’application LG ThinQ et optimiser la fonctionnalité, assurez-vous que le climatiseur est connecté au Wi-Fi à la maison.

*Pour utiliser la fonction ThinQ, il est nécessaire d’installer l’application ""LG ThinQ"" de Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et d’établir une connexion au Wi-Fi. Reportez-vous à la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.

*Veuillez noter que l’application LG ThinQ peut ne pas fonctionner sur certains smartphones et certaines fonctions peuvent varier selon le produit et le pays.

(Vérifiez les spécifications de votre téléphone avant d’utiliser (Android OS 7.0 ou supérieur, iOS 14.0 ou supérieur)

*Les fonctions de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

2) Flux d’air indirect

*En mode indirect (confort), le pare-air bloque le flux d’air émis par le bas du produit.

*Appuyer sur le bouton ""Energy/Jet"" de la télécommande pendant 3 secondes active la fonction de flux d’air indirect.

*Cette fonction est disponible via la télécommande et le ThinQ.

*Le climatiseur est compatible Wi-Fi et nécessite l’enregistrement du produit via l’application LG ThinQ.

*Pour enregistrer votre climatiseur sur l’application LG ThinQ et optimiser la fonctionnalité, assurez-vous que le climatiseur est connecté au Wi-Fi à la maison.

*Pour utiliser la fonction ThinQ, il est nécessaire d’installer l’application 'LG ThinQ' depuis le Google Play Store ou Apple Apap Store sur votre smartphone et d’établir une connexion au Wi-Fi. Reportez-vous à la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.

*Veuillez noter que l’application LG ThinQ peut ne pas fonctionner sur certains smartphones et certaines fonctions peuvent varier selon le produit et le pays.

(Vérifiez les spécifications de votre téléphone avant d’utiliser (Android OS 7.0 ou supérieur, iOS 14.0 ou supérieur)

*Les fonctions de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

3) Nettoyage par congélation

*TÜV Rheinland Korea, confirme que le mode de nettoyage par congélation de l’évaporateur des climatiseurs LG a une performance de réduction des bactéries basée sur les résultats du test dans la condition de test proposée. Rapport n° KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG

*Ce résultat de test a obtenu un rapport d’essai sur et Pseudomonas aeruginosa taux de réduction de 99,0% par un laboratoire internationalement reconnu, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.

-Organisme de test : TÜV Rheinland

-Période d’essai : 2023. 04~05

-Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Test des bactéries : Jusqu’à 99,0 % de réduction du « Pseudomonas aeruginosa » confirmé

*Cette fonction peut être utilisée uniquement via ThinQ.

*Selon l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Freeze Cleaning peut atteindre 65 minutes.

4) Auto Clean+

*Lorsque le produit est arrêté, la fonction Auto Clean+ fonctionne automatiquement. Pendant le mode Auto Clean+, le produit fonctionne en mode ventilateur pendant un certain temps pour aider à éliminer l’humidité restante de l’échangeur de chaleur. Le mode Auto Clean+ est activé au moment de l’expédition du produit. Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez régler la vitesse du vent et ajuster la vitesse de séchage.