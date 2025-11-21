Plusieurs facteurs influencent l’efficacité énergétique d’une machine à laver, au-delà du modèle lui-même :

• Capacité de charge : Évitez de surcharger le tambour pour garantir l’efficacité et éviter les dommages.

• Température de lavage : Des températures plus basses peuvent réduire la consommation d’énergie. Il est recommandé de laver à 20 °C ou moins.

• Sélection du cycle : Les cycles plus longs et à basse température ont tendance à être plus efficaces.

• Utilisation du détergent : L’utilisation de la bonne quantité de détergent évite à la machine de travailler plus dur que nécessaire.

• Âge de la machine : Les modèles plus récents intègrent souvent les dernières technologies d’économie d’énergie.