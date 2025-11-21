About Cookies on This Site

Machine à laver

De quelles fonctionnalités avez-vous besoin ?

La machine à laver LG avec l’intérieur exposé, montrant le moteur et la puce AI DD circulaire avec des lignes violettes en mouvement. Le panneau se ferme, révélant l’entièreté de la machine à laver.

Fonctionnalités et performances

Tenez compte des principales caractéristiques et fonctions de la machine à laver, y compris la détection de tissu, les cycles de lavage rapides et l’auto-dose de détergent par IA. Ces fonctionnalités vous aident à simplifier votre routine de lavage pour plus d’efficacité et de commodité.

Principales caractéristiques des machines à laver LG

Un laser rouge brille à travers un t-shirt blanc au premier plan, tandis qu’une machine à laver LG noire est en arrière-plan.

AI DD™

Entretien silencieux grâce aux capteurs de tissu et de poids.

Une machine à laver LG blanche est soigneusement installée sous un comptoir de buanderie. À l’intérieur du tambour, l’eau pulvérise dans quatre directions pendant le processus de lavage.

TurboWash™ 360˚

Nettoie chaque lessive rapidement en 39 minutes.

Une machine à laver LG noire avec une étiquette d’efficacité énergétique A se trouve dans une buanderie. Un panier à linge marron est placé à côté de la machine.

Économies d’énergie

Économies de temps, d’eau et d’énergie avec efficacité.

Un ensemble lave-linge et sèche-linge LG est intégré au bas d’une garde-robe en bois avec des vêtements et des accessoires. Une main tient un smartphone utilisant l’application LG ThinQ devant.

Application ThinQ

Contrôle du cycle à distance via WiFi.

Fonctionnalités et performances
Guide d’achat appareils électroménagers
AI DD™

Soin du linge intelligent

L’AI DD™ de LG détecte le type et le poids du tissu afin de personnaliser le lavage pour un entretien personnalisé. Combiné à la technologie DirectDrive™ et à la technologie à 6 mouvements, il offre un nettoyage silencieux, puissant et doux qui protège vos vêtements.

Voir tous les AI DD™
Zoom arrière depuis le panneau de contrôle du lave-linge LG montrant le mode Lavage par IA. À l’intérieur du tambour, la puce AI DD détecte un sweat-shirt rose pour optimiser le lavage.

* Testé par Intertek en janvier 2023.

* Cycle Lavage par IA avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton (F4Y7RYW0W). 

* Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

TurboWash™ 360˚

Soin complet en 39 minutes

Le TurboWash™ 360˚ nettoie votre linge en seulement 39 minutes. Avec un pulvérisateur 3D multi-jets et une pompe à inverseur, la machine utilise efficacement l’eau tout en offrant un nettoyage rapide et minutieux, doux pour les tissus.

Voir tous les TurboWash™ 360˚
Vue avant d’une machine à laver LG avec « 39 » affiché sur le panneau. Des jets d’eau puissants pulvérisent dans quatre directions, avec des feuilles vertes affichées sur la droite.

*Testé par Intertek, basé sur la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec charge IEC de 5 kg, comparé à un cycle Coton normal avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

* Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.

Économies d’énergie

Économisez des coûts et de l’énergie

Les machines à laver LG offrent des performances de lavage fiables tout en vous aidant à économiser de l’énergie et à réduire vos coûts de fonctionnement. De nombreux modèles sont classés A pour leur efficacité énergétique.

Voir tous les classements A
Une machine à laver LG avec une étiquette énergétique de qualité A est intégrée à une garde-robe aux tons ivoire. Un smartphone affiche à l’avant l’application de surveillance de l’énergie.

*Les performances énergétiques peuvent varier en fonction des modèles d’utilisation et de l’environnement d’installation. 

*Indice d’étiquette énergétique britannique basé sur les normes en juin 2025. 

Application ThinQ

Lavage intelligent avec WiFi

Avec l’application LG ThinQ, vous pouvez gérer votre machine à laver à tout moment, n’importe où. Commencez les cycles de lessive, surveillez la consommation d’énergie, planifiez les lavages et contrôlez même le produit avec votre enceinte intelligente ou votre assistant IA.

Voir tous les LG ThinQ™
Une femme se relaxe sur un canapé en utilisant l’application LG ThinQ sur un smartphone pour contrôler et surveiller à distance la machine à laver, présentant une expérience de lessive intelligente connectée au WiFi à la maison.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

Avantages fonctionnels

Fonctionnalités utiles pour la lessive quotidienne 

Une femme entre portant un panier à linge et charge des vêtements dans la machine à laver LG à grande capacité.
Grande capacité
Gros plan d’une personne portant une chemise blanche et nettoyant le filtre du sèche-linge LG. Les deux mains tiennent le filtre au-dessus d’une poubelle tout en retirant les peluches.
Double filtre retirant les peluches
Gros plan d’une main près du compartiment à lessive bleu d’une machine à laver LG blanche.
Distributeur automatique

Comparer les produits

Comparez les fonctionnalités clés de la gamme LG pour choisir le produit qui convient à votre maison et à votre style de vie.

Table Caption
FeaturesWash TowerWashing MachineWashing MachineWasher DryerTumble Dryer
Vue avant du WT1210NBTN1
WT1210NBTN1
Vue avant du F2A509GBLN1
F2A509GBLN1
Vue avant du F4X7011TWB
F4X7011TWB
Vue avant du FWY916WBTN1
FWY916WBTN1
Vue avant du FDV909BN
FDV909BN
null12.09.011.011.09.0

*Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez consulter les pages produit individuelles pour obtenir les toutes dernières informations.

Conseils utiles, optimisés par LG

Suivez des conseils simples au quotidien pour mieux utiliser vos appareils.

La machine à laver LG fine à chargement frontal est parfaitement installée dans un espace de rangement compact

Démentis sur la capacité des lave-linge fins

Nettoyage du filtre à peluches du sèche-linge à pompe à chaleur, pour un séchage efficace

Guide du sèche-linge à pompe à chaleur

Une personne tenant des vêtements tricotés soigneusement pliés après séchage avec le sèche-linge intelligent LG

Lessive intelligente : réussissez vos lavages quotidiens avec les sèche-linge intelligents LG

FAQ sur la machine à laver

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?

A.

Pour réduire le bruit de la machine à laver, commencez par un modèle silencieux et haute performance. Les machines à laver LG sont dotées de classifications Triple A* et de la technologie de DirectDrive™ Motor, minimisant les pièces mobiles pour un fonctionnement silencieux et une longue durabilité.

 

Une installation correcte est également essentielle :

1. Assurez-vous que la machine se trouve sur une surface plane pour éviter les vibrations et les mouvements excessifs.

2. Utilisez des surfaces anti-vibrations sous l’appareil pour plus de stabilité.

3. Vérifiez régulièrement que l’unité n’a pas bougé, en particulier pendant les cycles d’essorage à grande vitesse.

 

En combinant la technologie LG avancée avec une installation minutieuse, vous pouvez profiter d’une lessive beaucoup plus silencieuse.

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 

*Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 

*Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Qu’est-ce que la détection de tissus alimentée par l’IA dans les machines à laver ?

A.

La détection de tissu alimentée par l’IA de LG, appelée AI DD™ *, utilise le Deep Learning et 6 Motion Direct Drive pour analyser le type et le poids des tissus dans chaque lessive. Il ajuste ensuite les mouvements du tambour et le temps de lavage pour offrir à chaque tissu le bon entretien.

 

Ce système avancé fait partie de LG AI Core-Tech, qui combine un contrôle intelligent avec des performances durables, efficaces et silencieuses pour une expérience de lessive plus personnalisée.

Q.

Quels sont les avantages des fonctions de lavage rapide dans les machines à laver ?

A.

La technologie LG TurboWash™ 360˚ de offre un lavage rapide et puissant qui nettoie en profondeur en seulement 39 minutes, ce qui le rend idéal pour les foyers très actifs.

En combinant des jets multi-pulvérisation 3D haute pression avec une pompe à inverseur intelligente, la machine optimise le débit d’eau, la distribution de détergent et le mouvement du tambour pour nettoyer efficacement sans compromettre l’entretien du tissu ou la qualité du lavage.

C’est une solution rapide et efficace qui permet de gagner du temps tout en protégeant vos vêtements.

Q.

Qu’est-ce qu’un Lavage rapide sur une machine à laver LG ?

A.

La fonction lavage rapide de LG utilise la technologie TurboWash™ 360˚ pour offrir un nettoyage en profondeur en seulement 39 minutes, idéal pour les foyers très actifs.

Il combine des jets multi-pulvérisation 3D haute pression avec une pompe à inverseur intelligente, optimisant le débit d’eau, l’utilisation de détergent et le mouvement du tambour pour un lavage efficace mais délicat.

Ce cycle rapide permet de gagner du temps sans compromettre les performances de nettoyage ou l’entretien du tissu, ce qui le rend idéal pour les lessives quotidiennes lorsque vous manquez de temps.

Q.

Comment choisir le cycle de lavage adapté pour différents tissus ?

A.

Pour choisir le cycle de lavage adapté, commencez toujours par vérifier l’étiquette d’entretien sur vos vêtements. Sélectionnez ensuite le réglage approprié sur votre lave-linge LG pour qu’il corresponde au type de tissu.

Les modèles LG équipés de l’AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) vont encore plus loin en pesant automatiquement la charge et en détectant la douceur du tissu, puis en ajustant les mouvements de lavage pour un entretien et des performances optimaux.

En associant votre lave-linge et votre sèche-linge LG via l’application ThinQ, les appareils communiquent de manière harmonieuse. Cela permet au sèche-linge de sélectionner automatiquement le cycle idéal en fonction des réglages du lave-linge, ce qui vous fait gagner du temps et élimine les tâtonnements.

Q.

Comment choisir une machine à laver économe en énergie ?

A.

Lors du choix d’une machine à laver économe en énergie, commencez par vérifier l’étiquette énergétique, qui évalue les appareils de A (la plus efficace) à G (la moins efficace).

✓ Les machines à laver LG sont classées A pour leur efficacité énergétique, leurs performances d’essorage et leur niveau sonore. Elles sont également dotées d’une technologie IA qui ajuste automatiquement les mouvements de lavage en fonction de chaque lessive, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie et d’eau sans compromettre les performances.