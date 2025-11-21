Pour réduire le bruit de la machine à laver, commencez par un modèle silencieux et haute performance. Les machines à laver LG sont dotées de classifications Triple A* et de la technologie de DirectDrive™ Motor, minimisant les pièces mobiles pour un fonctionnement silencieux et une longue durabilité.

Une installation correcte est également essentielle :

1. Assurez-vous que la machine se trouve sur une surface plane pour éviter les vibrations et les mouvements excessifs.

2. Utilisez des surfaces anti-vibrations sous l’appareil pour plus de stabilité.

3. Vérifiez régulièrement que l’unité n’a pas bougé, en particulier pendant les cycles d’essorage à grande vitesse.

En combinant la technologie LG avancée avec une installation minutieuse, vous pouvez profiter d’une lessive beaucoup plus silencieuse.

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE.

*Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014.

*Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.