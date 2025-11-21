We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Machine à laver
De quelles fonctionnalités avez-vous besoin ?
Principales caractéristiques des machines à laver LG
AI DD™
Entretien silencieux grâce aux capteurs de tissu et de poids.
TurboWash™ 360˚
Nettoie chaque lessive rapidement en 39 minutes.
Économies d’énergie
Économies de temps, d’eau et d’énergie avec efficacité.
Application ThinQ
Contrôle du cycle à distance via WiFi.
AI DD™
Soin du linge intelligent
L’AI DD™ de LG détecte le type et le poids du tissu afin de personnaliser le lavage pour un entretien personnalisé. Combiné à la technologie DirectDrive™ et à la technologie à 6 mouvements, il offre un nettoyage silencieux, puissant et doux qui protège vos vêtements.
* Testé par Intertek en janvier 2023.
* Cycle Lavage par IA avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton (F4Y7RYW0W).
* Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.
* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.
TurboWash™ 360˚
Soin complet en 39 minutes
Le TurboWash™ 360˚ nettoie votre linge en seulement 39 minutes. Avec un pulvérisateur 3D multi-jets et une pompe à inverseur, la machine utilise efficacement l’eau tout en offrant un nettoyage rapide et minutieux, doux pour les tissus.
*Testé par Intertek, basé sur la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec charge IEC de 5 kg, comparé à un cycle Coton normal avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
* Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.
Économies d’énergie
Économisez des coûts et de l’énergie
Les machines à laver LG offrent des performances de lavage fiables tout en vous aidant à économiser de l’énergie et à réduire vos coûts de fonctionnement. De nombreux modèles sont classés A pour leur efficacité énergétique.
*Les performances énergétiques peuvent varier en fonction des modèles d’utilisation et de l’environnement d’installation.
*Indice d’étiquette énergétique britannique basé sur les normes en juin 2025.
Application ThinQ
Lavage intelligent avec WiFi
Avec l’application LG ThinQ, vous pouvez gérer votre machine à laver à tout moment, n’importe où. Commencez les cycles de lessive, surveillez la consommation d’énergie, planifiez les lavages et contrôlez même le produit avec votre enceinte intelligente ou votre assistant IA.
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.
Avantages fonctionnels
Fonctionnalités utiles pour la lessive quotidienne
Comparer les produits
Comparez les fonctionnalités clés de la gamme LG pour choisir le produit qui convient à votre maison et à votre style de vie.
|Features
|Wash Tower
|Washing Machine
|Washing Machine
|Washer Dryer
|Tumble Dryer
WT1210NBTN1
F2A509GBLN1
F4X7011TWB
FWY916WBTN1
FDV909BN
|null
|12.0
|9.0
|11.0
|11.0
|9.0
*Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez consulter les pages produit individuelles pour obtenir les toutes dernières informations.
Conseils utiles, optimisés par LG
Suivez des conseils simples au quotidien pour mieux utiliser vos appareils.
Démentis sur la capacité des lave-linge fins
Guide du sèche-linge à pompe à chaleur
Lessive intelligente : réussissez vos lavages quotidiens avec les sèche-linge intelligents LG
FAQ sur la machine à laver
Q.
Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?
A.
Pour réduire le bruit de la machine à laver, commencez par un modèle silencieux et haute performance. Les machines à laver LG sont dotées de classifications Triple A* et de la technologie de DirectDrive™ Motor, minimisant les pièces mobiles pour un fonctionnement silencieux et une longue durabilité.
Une installation correcte est également essentielle :
1. Assurez-vous que la machine se trouve sur une surface plane pour éviter les vibrations et les mouvements excessifs.
2. Utilisez des surfaces anti-vibrations sous l’appareil pour plus de stabilité.
3. Vérifiez régulièrement que l’unité n’a pas bougé, en particulier pendant les cycles d’essorage à grande vitesse.
En combinant la technologie LG avancée avec une installation minutieuse, vous pouvez profiter d’une lessive beaucoup plus silencieuse.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE.
*Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014.
*Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Q.
Qu’est-ce que la détection de tissus alimentée par l’IA dans les machines à laver ?
A.
La détection de tissu alimentée par l’IA de LG, appelée AI DD™ *, utilise le Deep Learning et 6 Motion Direct Drive pour analyser le type et le poids des tissus dans chaque lessive. Il ajuste ensuite les mouvements du tambour et le temps de lavage pour offrir à chaque tissu le bon entretien.
Ce système avancé fait partie de LG AI Core-Tech, qui combine un contrôle intelligent avec des performances durables, efficaces et silencieuses pour une expérience de lessive plus personnalisée.
Q.
Quels sont les avantages des fonctions de lavage rapide dans les machines à laver ?
A.
La technologie LG TurboWash™ 360˚ de offre un lavage rapide et puissant qui nettoie en profondeur en seulement 39 minutes, ce qui le rend idéal pour les foyers très actifs.
En combinant des jets multi-pulvérisation 3D haute pression avec une pompe à inverseur intelligente, la machine optimise le débit d’eau, la distribution de détergent et le mouvement du tambour pour nettoyer efficacement sans compromettre l’entretien du tissu ou la qualité du lavage.
C’est une solution rapide et efficace qui permet de gagner du temps tout en protégeant vos vêtements.
Q.
Qu’est-ce qu’un Lavage rapide sur une machine à laver LG ?
A.
La fonction lavage rapide de LG utilise la technologie TurboWash™ 360˚ pour offrir un nettoyage en profondeur en seulement 39 minutes, idéal pour les foyers très actifs.
Il combine des jets multi-pulvérisation 3D haute pression avec une pompe à inverseur intelligente, optimisant le débit d’eau, l’utilisation de détergent et le mouvement du tambour pour un lavage efficace mais délicat.
Ce cycle rapide permet de gagner du temps sans compromettre les performances de nettoyage ou l’entretien du tissu, ce qui le rend idéal pour les lessives quotidiennes lorsque vous manquez de temps.
Q.
Comment choisir le cycle de lavage adapté pour différents tissus ?
A.
Pour choisir le cycle de lavage adapté, commencez toujours par vérifier l’étiquette d’entretien sur vos vêtements. Sélectionnez ensuite le réglage approprié sur votre lave-linge LG pour qu’il corresponde au type de tissu.
Les modèles LG équipés de l’AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) vont encore plus loin en pesant automatiquement la charge et en détectant la douceur du tissu, puis en ajustant les mouvements de lavage pour un entretien et des performances optimaux.
En associant votre lave-linge et votre sèche-linge LG via l’application ThinQ, les appareils communiquent de manière harmonieuse. Cela permet au sèche-linge de sélectionner automatiquement le cycle idéal en fonction des réglages du lave-linge, ce qui vous fait gagner du temps et élimine les tâtonnements.
Q.
Comment choisir une machine à laver économe en énergie ?
A.
Lors du choix d’une machine à laver économe en énergie, commencez par vérifier l’étiquette énergétique, qui évalue les appareils de A (la plus efficace) à G (la moins efficace).
✓ Les machines à laver LG sont classées A pour leur efficacité énergétique, leurs performances d’essorage et leur niveau sonore. Elles sont également dotées d’une technologie IA qui ajuste automatiquement les mouvements de lavage en fonction de chaque lessive, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie et d’eau sans compromettre les performances.