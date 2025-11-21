About Cookies on This Site

Machine à laver

Quelle taille correspond à vos besoins ?

Machine à laver LG à chargement frontal intégré dans les placards de cuisine. Les flèches orientent vers l’extérieur du tambour pour indiquer la taille. Un salon moderne est visible à côté de la cuisine.

Taille et capacité

Les machines à laver sont disponibles dans une gamme de capacités adaptées à votre foyer. La taille du tambour fait toute la différence : les modèles compacts sont parfaits pour les personnes seules ou les couples, tandis que les maisons plus grandes bénéficient de tambours plus grands qui supportent des charges plus lourdes. Voici un guide simple pour vous aider à choisir la taille idéale.

Trouvez votre capacité idéale

Machine à laver LG noire de 8 kg avec « 8 kg » affiché sur le panneau avant. Les chemises superposées à côté de la machine illustrent sa capacité à gérer jusqu’à 30 chemises en une seule charge.

Simple

Idéal pour les petits espaces, les charges fréquentes.

Machine à laver LG noire de 9 kg avec « 9 kg » affiché sur le panneau avant. Les chemises superposées à côté de la machine illustrent sa capacité à gérer jusqu’à 45 chemises en une seule charge.

Petite famille

Capacité idéale pour les lessives quotidiennes.

Machine à laver LG noire de 10,5 kg avec « 10,5 kg » affichée sur le panneau avant. Les chemises empilées à côté de la machine illustrent sa capacité à gérer 50 à 55 chemises en une seule charge.

Famille moyenne

Idéal pour les lessives hebdomadaires modérées.

Machine à laver LG noire de 12 kg avec « 12 kg » affiché sur le panneau avant. Les chemises superposées à côté de la machine illustrent sa capacité à gérer jusqu’à 60 chemises en une seule charge.

Famille nombreuse

Idéal pour les charges lourdes, la literie et les maisons très actives.

Taille et capacité
Guide d’achat appareils électroménagers
Dimensions du lave-linge compact LG montrant une profondeur de 475 mm pour les espaces restreints.

Machine à laver compacte

Foyers individuels

Compacte et pratique, une machine à laver de 8 kg gère facilement les lessives fréquentes. Elle est idéale pour la vie en solo et les maisons avec un espace limité.

Foyers individuels Voir toutes les machines à laver compactes
Petite machine à laver LG blanche avec une profondeur de 565 mm, idéale pour les buanderies étroites.

Machine à laver intelligentes

Petite famille de 1 à 2 personnes

Avec la bonne capacité, une machine à laver de 9 kg prend en charge les lessives quotidiennes. Elle est idéale pour les couples et ceux qui font des lessives tous les jours.

Petite famille de 1 à 2 personnes Voir toutes les petites machines à laver
Machine à laver LG de taille moyenne en noir, avec une profondeur de 565 mm pour les cuisines standard.

Machines à lave de taille moyenne

Famille de taille moyenne de 3 à 4 personnes

Une machine à laver de 10,5 kg offre une capacité polyvalente, gérant facilement la lessive hebdomadaire et les articles volumineux.

Famille de taille moyenne de 3 à 4 personnes Voir toutes les machines à laver de taille moyenne
Machine à laver LG grande capacité en argent avec une profondeur de 615 mm et une taille de tambour généreuse.

Grande machine à laver

Famille nombreuse de 5 personnes ou plus

Avec une capacité extra-large, une machine à laver de plus de 12 kg gère facilement la literie, les charges familiales lourdes et la lessive hebdomadaire.

Famille nombreuse de 5 personnes ou plus Voir tous les grandes machines à laver

*La disponibilité et les fonctionnalités du produit peuvent varier selon le modèle. Veuillez vous reporter aux pages produit individuelles pour plus de détails.

Comparer les produits

Comparez les fonctionnalités clés de la gamme LG pour choisir le produit qui convient à votre maison et à votre style de vie.

FeaturesWash TowerWashing MachineWashing MachineWasher DryerTumble Dryer
Vue avant du WT1210NBTN1
WT1210NBTN1
Vue avant du F2A509GBLN1
F2A509GBLN1
Vue avant du F4X7011TWB
F4X7011TWB
Vue avant du FWY916WBTN1
FWY916WBTN1
Vue avant du FDV909BN
FDV909BN
null12.09.011.011.09.0

*Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez consulter les pages produit individuelles pour obtenir les toutes dernières informations.

Conseils utiles, optimisés par LG

Suivez des conseils simples au quotidien pour mieux utiliser vos appareils.

La machine à laver LG fine à chargement frontal est parfaitement installée dans un espace de rangement compact

Démentis sur la capacité des lave-linge fins

Nettoyage du filtre à peluches du sèche-linge à pompe à chaleur, pour un séchage efficace

Guide du sèche-linge à pompe à chaleur

Une personne tenant des vêtements tricotés soigneusement pliés après séchage avec le sèche-linge intelligent LG

Lessive intelligente : réussissez vos lavages quotidiens avec les sèche-linge intelligents LG

FAQ sur la machine à laver

Q.

Les combinaisons de lave-linge et sèche-linge valent-elles l’investissement ?

A.

Une combinaison lave-linge et sèche-linge est une excellente solution pour ceux qui ont un espace limité ou qui recherchent la commodité d’un lavage et d’un séchage dans un seul appareil électroménager C’est particulièrement utile si vous préférez ne pas attendre entre les cycles de lavage et de séchage, si vous avez besoin d’un cycle de lavage rapide pour des lessives plus petites ou si vous n’utilisez la fonction de séchage qu’occasionnellement.

Gardez à l’esprit que la capacité de séchage est généralement plus réduite que la capacité de lavage, il peut donc être nécessaire de diviser des lessives plus importantes.

LG propose une gamme de lave-linge et sèche-linge haute performance qui combine un nettoyage puissant, des options de lavage rapide et un séchage efficace, idéal pour un mode de vie moderne où l’espace et la commodité comptent.

Q.

Est-il préférable d’avoir un lave-linge et un sèche-linge séparés ?

A.

Les lave-linge et sèche-linge LG offrent des performances avancées, qui correspondent à la qualité de lavage des machines séparées. Cependant, les unités de lave-linge et de sèche-linge dédiées offrent plus de flexibilité. Vous pouvez laver une lessive tout en séchant une autre, et les sèche-linge autonomes ont généralement une plus grande capacité de séchage.

Grâce aux appareils alimentés par l’IA de LG, des machines séparées peuvent même communiquer entre elles. Votre lave-linge envoie les informations de cycle à votre sèche-linge, ce qui sélectionne automatiquement le programme de séchage optimal, sans aucune saisie manuelle.

Q.

De quoi sont capables les machines à laver intelligentes ?

A.

Les machines à laver intelligentes de LG utilisent la technologie IA pour analyser les types de tissus et ajuster les cycles de lavage en conséquence. Grâce au Deep Learning et 6 Motion Direct Drive, la machine crée six mouvements de tambour distincts qui offrent des soins spécifiques au tissu, améliorent les performances de lavage et aident à réduire les dommages.

 

Grâce à la connectivité WiFi intégrée, vous pouvez contrôler votre machine à laver à distance à l’aide de l’application LG ThinQ ou d’assistants vocaux compatibles. Les principales fonctionnalités intelligentes comprennent :

1. Démarrage à distance et contrôle du cycle

2. Notifications lorsqu’un lavage est terminé

3. Smart Diagnosis™ pour un dépannage rapide

4. Cycles téléchargeables adaptés à vos besoins en matière de lessive

 

Il offre un entretien intelligent du linge qui s’adapte parfaitement à votre style de vie connecté.

Q.

Qu’est-ce qu’un Lavage rapide sur une machine à laver LG ?

A.

La fonction lavage rapide de LG utilise la technologie TurboWash™ 360˚ pour offrir un nettoyage en profondeur en seulement 39 minutes, idéal pour les foyers très actifs.

Il combine des jets multi-pulvérisation 3D haute pression avec une pompe à inverseur intelligente, optimisant le débit d’eau, l’utilisation de détergent et le mouvement du tambour pour un lavage efficace mais délicat.

Ce cycle rapide permet de gagner du temps sans compromettre les performances de nettoyage ou l’entretien du tissu, ce qui le rend idéal pour les lessives quotidiennes lorsque vous manquez de temps.