Machines à laver

Une combinaison lave-linge et sèche-linge est une excellente solution pour ceux qui ont un espace limité ou qui recherchent la commodité d’un lavage et d’un séchage dans un seul appareil électroménager C’est particulièrement utile si vous préférez ne pas attendre entre les cycles de lavage et de séchage, si vous avez besoin d’un cycle de lavage rapide pour des lessives plus petites ou si vous n’utilisez la fonction de séchage qu’occasionnellement.

Gardez à l’esprit que la capacité de séchage est généralement plus réduite que la capacité de lavage, il peut donc être nécessaire de diviser des lessives plus importantes.

LG propose une gamme de lave-linge et sèche-linge haute performance qui combine un nettoyage puissant, des options de lavage rapide et un séchage efficace, idéal pour un mode de vie moderne où l’espace et la commodité comptent.