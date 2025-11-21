About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Machine à laver

Quel type de modèle recherchez-vous ?

Gamme de lave-linge et sèche-linge LG devant un mur beige. Comprend un sèche-linge, un lave-linge à chargement frontal avec porte ouverte, une combinaison de lave-linge et sèche-linge et WashTower. Une vue de forêt est visible à droite.

Types de machines à laver

Explorez les types de machines à laver tels que les modèles en pose libre, intégrés ou combinés lave-linge et sèche-linge. Chaque type offre des avantages uniques en fonction de la disposition de votre maison et des besoins en termes de lessive.

Découvrez la gamme pour lessives LG 

La LG WashTower au design bicolore vert et beige, soigneusement installée dans une garde-robe intégrée. Tout autour, des vêtements, paniers et articles ménagers bien rangés.

LG WashTower™

Lave-linge et sèche-linge intégrés pour des économies d’espace.

Machine à laver noire LG dans un espace buanderie moderne. Un panier à linge est placé à côté de la machine, et l’intérieur du sèche-linge est éclairé et visible.

Machine à laver

Fonctionnalités, performances et tailles adaptées à vos besoins

Combiné lave-linge et sèche-linge blanc à chargement frontal LG avec une vue séparée de l’intérieur. Le côté gauche montre les vêtements qui se lavent à l’eau, tandis que le côté droit montre qu’ils sont séchés à l’air chaud.

Lave-linge et sèche-linge

Économies de temps et d’espace grâce à des cycles pratiques

Sèche-linge noir LG installé sous un comptoir dans un espace de buanderie. La porte transparente montre le linge à l’intérieur, clairement visible à l’avant de la machine.

Sèche-linge à tambour

Sèche délicatement pour protéger et préserver les tissus.

Types de machines à laverComparer les produitsConseils utilesFAQ
Types de machines à laver
Guide d’achat appareils électroménagers
La LG WashTower commence comme des unités de lave-linge et de sèche-linge séparés côte à côte, puis s’empile verticalement pour libérer de l’espace sur la droite pour le rangement des vêtements supplémentaires.

La LG WashTower commence comme des unités de lave-linge et de sèche-linge séparés côte à côte, puis s’empile verticalement pour libérer de l’espace sur la droite pour le rangement des vêtements supplémentaires.

LG WashTower™

Conçu pour la facilité et l’efficacité

Un combiné lave-linge et un sèche-linge peu encombrant dans une unité élégante et intégrée avec des commandes centralisées, parfait pour les foyers actifs à la recherche de commodité et de performance.

Conçu pour la facilité et l’efficacité Voir tous les WashTower™
Machine à laver LG blanche, intégrée dans une armoire de rangement grise dans un espace de buanderie moderne.

Petite machine à laver LG blanche avec une profondeur de 565 mm, idéale pour les buanderies étroites.

Machines à laver

Un lave-linge adapté à votre style de vie

Pour les foyers équipés d’un sèche-linge séparé ou ceux qui préfèrent un appareil pour le lavage uniquement, les machines à laver LG sont disponibles dans une gamme de capacités adaptées à chaque foyer.

Un lave-linge adapté à votre style de vie Voir toutes les machines à laver
Lave-linge et sèche-linge LG noir présentés initialement côte à côte, puis combinés en une seule unité pour libérer de l’espace à droite pour le stockage des vêtements.

Machine à laver LG de taille moyenne en noir, avec une profondeur de 565 mm pour les cuisines standard.

Lave-linge et sèche-linge combinés

Tout-en-un, compact et pratique

Économisez de l’espace sans compromis : les combinés lave-linge et sèche-linge LG Washer lavent et sèchent les vêtements dans le même bac, vous aidant à vous débarrasser des odeurs et à garder vos vêtements frais, tout en économisant de l’espace et du temps.

Tout-en-un, compact et pratique Voir tous les sèche-linge et lave-linge
Un sèche-linge LG blanc, avec des étagères en bois sur lesquelles sont posées des serviettes et un tabouret de buanderie. Le capteur AI DD détecte le type de tissu et sèche les serviettes pour une finition douce.

Machine à laver LG grande capacité en argent avec une profondeur de 615 mm et une taille de tambour généreuse.

Sèche-linge à tambour

Séchage efficace, performances douces

Pour ceux qui veulent des vêtements parfaitement secs et bien entretenus toute l’année, les sèche-linge LG offrent un séchage rapide, efficace et doux, protégeant les tissus et faisant gagner du temps.

Séchage efficace, performances douces Voir tous les sèche-linge

*La disponibilité et les fonctionnalités du produit peuvent varier selon le modèle. Veuillez vous reporter aux pages produit individuelles pour plus de détails.

Comparer les produits

Comparez les fonctionnalités clés de la gamme LG pour choisir le produit qui convient à votre maison et à votre style de vie.

Table Caption
FeaturesWash TowerWashing MachineWashing MachineWasher DryerTumble Dryer
Vue avant du WT1210NBTN1
WT1210NBTN1
Vue avant du F2A509GBLN1
F2A509GBLN1
Vue avant du F4X7011TWB
F4X7011TWB
Vue avant du FWY916WBTN1
FWY916WBTN1
Vue avant du FDV909BN
FDV909BN
null12.09.011.011.09.0

*Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez consulter les pages produit individuelles pour obtenir les toutes dernières informations.

Conseils utiles, optimisés par LG

Suivez des conseils simples au quotidien pour mieux utiliser vos appareils.

La machine à laver LG fine à chargement frontal est parfaitement installée dans un espace de rangement compact

Démentis sur la capacité des lave-linge fins

Nettoyage du filtre à peluches du sèche-linge à pompe à chaleur, pour un séchage efficace

Guide du sèche-linge à pompe à chaleur

Une personne tenant des vêtements tricotés soigneusement pliés après séchage avec le sèche-linge intelligent LG

Lessive intelligente : réussissez vos lavages quotidiens avec les sèche-linge intelligents LG

FAQ sur la machine à laver

Q.

Les combinaisons de lave-linge et sèche-linge valent-elles l’investissement ?

A.

Une combinaison lave-linge et sèche-linge est une excellente solution pour ceux qui ont un espace limité ou qui recherchent la commodité d’un lavage et d’un séchage dans un seul appareil électroménager C’est particulièrement utile si vous préférez ne pas attendre entre les cycles de lavage et de séchage, si vous avez besoin d’un cycle de lavage rapide pour des lessives plus petites ou si vous n’utilisez la fonction de séchage qu’occasionnellement.

Gardez à l’esprit que la capacité de séchage est généralement plus réduite que la capacité de lavage, il peut donc être nécessaire de diviser des lessives plus importantes.

LG propose une gamme de lave-linge et sèche-linge haute performance qui combine un nettoyage puissant, des options de lavage rapide et un séchage efficace, idéal pour un mode de vie moderne où l’espace et la commodité comptent.

Q.

Est-il préférable d’avoir un lave-linge et un sèche-linge séparés ?

A.

Les lave-linge et sèche-linge LG offrent des performances avancées, qui correspondent à la qualité de lavage des machines séparées. Cependant, les unités de lave-linge et de sèche-linge dédiées offrent plus de flexibilité. Vous pouvez laver une lessive tout en séchant une autre, et les sèche-linge autonomes ont généralement une plus grande capacité de séchage.

Grâce aux appareils alimentés par l’IA de LG, des machines séparées peuvent même communiquer entre elles. Votre lave-linge envoie les informations de cycle à votre sèche-linge, ce qui sélectionne automatiquement le programme de séchage optimal, sans aucune saisie manuelle.

Q.

De quoi sont capables les machines à laver intelligentes ?

A.

Les machines à laver intelligentes de LG utilisent la technologie IA pour analyser les types de tissus et ajuster les cycles de lavage en conséquence. Grâce au Deep Learning et 6 Motion Direct Drive, la machine crée six mouvements de tambour distincts qui offrent des soins spécifiques au tissu, améliorent les performances de lavage et aident à réduire les dommages.

 

Grâce à la connectivité WiFi intégrée, vous pouvez contrôler votre machine à laver à distance à l’aide de l’application LG ThinQ ou d’assistants vocaux compatibles. Les principales fonctionnalités intelligentes comprennent :

1. Démarrage à distance et contrôle du cycle

2. Notifications lorsqu’un lavage est terminé

3. Smart Diagnosis™ pour un dépannage rapide

4. Cycles téléchargeables adaptés à vos besoins en matière de lessive

 

Il offre un entretien intelligent du linge qui s’adapte parfaitement à votre style de vie connecté.

Q.

Qu’est-ce qu’un Lavage rapide sur une machine à laver LG ?

A.

La fonction lavage rapide de LG utilise la technologie TurboWash™ 360˚ pour offrir un nettoyage en profondeur en seulement 39 minutes, idéal pour les foyers très actifs.

Il combine des jets multi-pulvérisation 3D haute pression avec une pompe à inverseur intelligente, optimisant le débit d’eau, l’utilisation de détergent et le mouvement du tambour pour un lavage efficace mais délicat.

Ce cycle rapide permet de gagner du temps sans compromettre les performances de nettoyage ou l’entretien du tissu, ce qui le rend idéal pour les lessives quotidiennes lorsque vous manquez de temps.