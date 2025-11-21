We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Réfrigérateurs congélateurs
De quelles fonctionnalités avez-vous besoin ?
Caractéristiques principales des réfrigérateurs congélateurs LG
InstaView™
Toquez deux fois, regardez à l’intérieur, conservez la fraîcheur.
Total No Frost
Préserve le congélateur du givre, facile à utiliser.
Distributeur d’eau et de glaçons
Eau fraîche et glace avec plomberie ou non.
Économies d’énergie
Compresseur à onduleur économe en énergie.
InstaView™
Aperçu instantané, malin et pratique
LG InstaView™ vous permet de voir à l’intérieur de l’écran en verre élégant en toquant brièvement deux fois. Cette fonctionnalité est disponible sur les réfrigérateurs américains, multi-portes et grande taille, ce qui permet de garder les aliments plus frais en réduisant la déperdition d’air froid.
*Les fonctionnalités et les performances peuvent varier selon le modèle et les conditions d’utilisation.
Total Sans Givre
Fraîcheur sans givre, sans effort
Total No Frost de LG, alimenté par Multi Air Flow, pour garder chaque coin du réfrigérateur congélateur uniformément frais, empêcher l’accumulation de glace et éliminer le besoin de dégivrage manuel.
*Les fonctionnalités et les performances peuvent varier selon le modèle et les conditions d’utilisation.
Distributeur d’eau et de glaçons
Rafraîchissement instantané intégré
De l’eau filtrée et de la glace fraîche sont disponibles à la demande avec les distributeurs LG de toute la gamme, même sur les modèles sans raccordement à l’eau plombée. Il suffit de remplir le réservoir et de le rafraîchir à tout moment.
*Les fonctionnalités et les performances peuvent varier selon le modèle et les conditions d’utilisation.
Économies d’énergie
Pour une maison économe en énergie
Les réfrigérateurs congélateurs de LG utilisent la technologie de Compresseur à onduleur pour un refroidissement silencieux et efficace. Les fonctionnalités intelligentes permettent de réduire l’énergie, le niveau sonore et les coûts d’exploitation.
*Comparé au réfrigérateur équipé du compresseur alternatif conventionnel de LG. Sur la base de tests réalisés par VDE comparant la consommation énergétique des modèles GBB530NSCXE et GBB530NSQWB de LGE.
Avantages fonctionnels
Fonctionnalités utiles pour votre cuisine
Comparer les produits
Comparez les fonctionnalités clés de la gamme LG pour choisir le produit qui convient à votre maison et à votre style de vie.
|Features
|American Style
|American Style
|Multi-Door
|Multi-Door
|Tall Fridge
GSXE90EVAD
GSLV71PZTD
GMV960NNME
GMM41MSBEM
GBG7190CEV
|null
|628
|635
|617
|474
|349
*Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez consulter les pages produit individuelles pour obtenir les toutes dernières informations.
FAQ sur le Réfrigérateur congélateur
Q.
Quelle est la différence entre un réfrigérateur à plomberie et sans plomberie ?
A.
Un réfrigérateur à plomberie se connecte directement à l’alimentation en eau de votre maison, offrant un flux continu d’eau réfrigérée et de glace sans avoir besoin de réapprovisionner. En revanche, un réfrigérateur sans plomberie est doté d’un réservoir d’eau intégré qui nécessite un remplissage manuel, ce qui facilite l’installation n’importe où sans avoir besoin de plomberie. LG offre les deux options, vous permettant de choisir entre la commodité de la plomberie et la flexibilité d’un design sans plomberie qui s’adapte à la disposition de votre cuisine.
Q.
Que signifie un distributeur d’eau et de glaçons à plomberie ?
A.
Un distributeur d’eau et de glaçons se connecte directement à votre alimentation en eau du réseau, fournissant une alimentation continue en eau réfrigérée et en glaçons sans avoir besoin de remplir manuellement un réservoir.
Cette fonctionnalité est pratique et idéale pour les foyers actifs qui utilisent régulièrement de l’eau et de la glace. De nombreux réfrigérateurs congélateurs LG américains et multi-portes sont équipés de cette fonctionnalité, offrant un accès facile aux rafraîchissements.
Q.
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur congélateur ?
A.
Pour modifier la température de votre réfrigérateur congélateur LG, utilisez le panneau de contrôle situé sur la porte ou à l’intérieur du compartiment réfrigérateur. Les températures du réfrigérateur et du congélateur peuvent être réglées séparément en fonction de vos préférences de stockage.
Avec des modèles compatibles, l’application LG ThinQ vous permet de surveiller et d’ajuster les réglages de température à distance depuis votre smartphone, vous offrant plus de commodité où que vous soyez.
Q.
Quels sont les avantages d’un réfrigérateur InstaView™ ?
A.
Le réfrigérateur InstaView™ de LG est doté d’un panneau en verre teinté qui devient transparent en toquant brièvement deux fois, vous permettant de voir à l’intérieur du réfrigérateur sans ouvrir la porte.
Cela permet de réduire la perte d’air froid, d’améliorer l’efficacité énergétique et de garder les aliments plus frais plus longtemps. C’est un moyen pratique de voir le contenu de votre réfrigérateur en un coup d’œil, qui combine design intelligent et fonctionnalité au quotidien.