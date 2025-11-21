Le réfrigérateur InstaView™ de LG est doté d’un panneau en verre teinté qui devient transparent en toquant brièvement deux fois, vous permettant de voir à l’intérieur du réfrigérateur sans ouvrir la porte.

Cela permet de réduire la perte d’air froid, d’améliorer l’efficacité énergétique et de garder les aliments plus frais plus longtemps. C’est un moyen pratique de voir le contenu de votre réfrigérateur en un coup d’œil, qui combine design intelligent et fonctionnalité au quotidien.