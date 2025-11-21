About Cookies on This Site

Réfrigérateurs congélateurs

De quelles fonctionnalités avez-vous besoin ?

Gros plan du réfrigérateur InstaView de LG. Le panneau transparent s’allume, suivi du distributeur d’eau. La poignée élégante est montrée avant que la porte ne s’ouvre.

Fonctionnalités et performances

Découvrez des fonctionnalités avancées telles qu’InstaView™, un stockage sans givre, un distributeur d’eau et de glaçons et un compresseur à onduleur économe en énergie, le tout combiné pour apporter innovation, commodité et efficacité. 

Caractéristiques principales des réfrigérateurs congélateurs LG

Une femme portant une chemise rose appuie sur le panneau en verre d’un réfrigérateur InstaView de LG. Grâce au panneau transparent, les bouteilles d’eau et les aliments à l’intérieur du réfrigérateur sont visibles.

InstaView™

Toquez deux fois, regardez à l’intérieur, conservez la fraîcheur.

Il y a des fruits dans les conteneurs du grand réfrigérateur congélateur de LG. Le côté gauche montre des fruits frais sans givre, tandis que le côté droit est couvert de givre.

Total No Frost

Préserve le congélateur du givre, facile à utiliser.

Une main remplit un verre de glaçons à partir du distributeur intégré d’un réfrigérateur congélateur LG. De la glace sort du distributeur situé à l’avant de la porte du réfrigérateur.

Distributeur d’eau et de glaçons

Eau fraîche et glace avec plomberie ou non.

Réfrigérateur congélateur écoénergétique LG avec le moteur Smart Inverter et le label de classe énergétique supérieure, mettant en valeur les performances économiques et respectueuses de l’environnement.

Économies d’énergie

Compresseur à onduleur économe en énergie.

Fonctionnalités et performances
Guide d’achat appareils électroménagers
InstaView™

Aperçu instantané, malin et pratique

LG InstaView™ vous permet de voir à l’intérieur de l’écran en verre élégant en toquant brièvement deux fois. Cette fonctionnalité est disponible sur les réfrigérateurs américains, multi-portes et grande taille, ce qui permet de garder les aliments plus frais en réduisant la déperdition d’air froid.

Voir tout InstaView™
Une femme toque deux fois sur le réfrigérateur InstaView de LG. Le panneau en verre s’allume pour révéler les bouteilles d’eau à l’intérieur. Elle ouvre ensuite la porte et en sort une.

*Les fonctionnalités et les performances peuvent varier selon le modèle et les conditions d’utilisation.

Total Sans Givre

Fraîcheur sans givre, sans effort

Total No Frost de LG, alimenté par Multi Air Flow, pour garder chaque coin du réfrigérateur congélateur uniformément frais, empêcher l’accumulation de glace et éliminer le besoin de dégivrage manuel.

Voir tous les Total No Frost
Gros plan de la technologie de congélation Metal Fresh™ du réfrigérateur LG, avec des légumes et desserts frais conservés sans givre d’un côté et avec de la glace de l’autre, mettant en valeur sa fraîcheur.
*Les fonctionnalités et les performances peuvent varier selon le modèle et les conditions d’utilisation.

Distributeur d’eau et de glaçons

Rafraîchissement instantané intégré

De l’eau filtrée et de la glace fraîche sont disponibles à la demande avec les distributeurs LG de toute la gamme, même sur les modèles sans raccordement à l’eau plombée. Il suffit de remplir le réservoir et de le rafraîchir à tout moment.

Voir tous les distributeurs d’eau et de glaçonsEn savoir plus sur Ice Solution
Gros plan sur la buse du distributeur d’eau et de glaçons du réfrigérateur LG, montrant l’intérieur stérilisé lorsque de l’eau propre s’écoule.

*Les fonctionnalités et les performances peuvent varier selon le modèle et les conditions d’utilisation.

Économies d’énergie

Pour une maison économe en énergie

Les réfrigérateurs congélateurs de LG utilisent la technologie de Compresseur à onduleur pour un refroidissement silencieux et efficace. Les fonctionnalités intelligentes permettent de réduire l’énergie, le niveau sonore et les coûts d’exploitation.

Voir tous les Inverter Linear Compressor™
Réfrigérateur LG avec Smart Inverter Compressor et graphique de l’évaluation énergétique, plus un écran d’application mobile montrant la surveillance de la consommation d’énergie pour l’efficacité.

*Comparé au réfrigérateur équipé du compresseur alternatif conventionnel de LG. Sur la base de tests réalisés par VDE comparant la consommation énergétique des modèles GBB530NSCXE et GBB530NSQWB de LGE.

Avantages fonctionnels

Fonctionnalités utiles pour votre cuisine

Une personne remplit un gobelet de glace à partir du distributeur du réfrigérateur LG, montrant trois types différents de glace distribuée.
Ice Solution
Une personne efface facilement les traces de doigts tout en fermant la porte du réfrigérateur, grâce à la finition facile à nettoyer du réfrigérateur.
Nettoyage facile
L’utilisateur ajuste l’étagère pliable du réfrigérateur LG pour s’adapter aux grandes bouteilles, mettant en valeur un rangement flexible pour les aliments de toutes tailles ou des articles volumineux.
Étagère pliante

Comparer les produits

Comparez les fonctionnalités clés de la gamme LG pour choisir le produit qui convient à votre maison et à votre style de vie.

Table Caption
FeaturesAmerican StyleAmerican StyleMulti-DoorMulti-DoorTall Fridge
Vue avant du GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Vue avant du GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Vue avant du GMV960NNME
GMV960NNME
Vue avant du GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Vue avant du GBG7190CEV
GBG7190CEV
*Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez consulter les pages produit individuelles pour obtenir les toutes dernières informations.

Conseils pratiques, notre laboratoire

Famille dans une cuisine moderne utilisant le réfrigérateur congélateur InstaView de LG, le père qui mange et le fils prenant quelque chose dans le réfrigérateur, mettant en valeur un accès facile et une organisation pratique des aliments.

Tout ce que vous devez savoir sur le réfrigérateur américain

Gros plan sur les tiroirs LG Fresh Balancer et Fresh Converter à l’intérieur du réfrigérateur congélateur, conservant les fruits, les légumes et la viande fraîche pour garder les aliments plus frais plus longtemps.

Comment garder des aliments frais et manger sainement

Réfrigérateur congélateur LG américain en acier inoxydable intégré dans des armoires de cuisine contemporaines, présentant une finition premium et un distributeur d’eau intégré.

Réfrigérateur congélateur avec distributeur d’eau et de glaçons

FAQ sur le Réfrigérateur congélateur

Q.

Quelle est la différence entre un réfrigérateur à plomberie et sans plomberie ?

A.

Un réfrigérateur à plomberie se connecte directement à l’alimentation en eau de votre maison, offrant un flux continu d’eau réfrigérée et de glace sans avoir besoin de réapprovisionner. En revanche, un réfrigérateur sans plomberie est doté d’un réservoir d’eau intégré qui nécessite un remplissage manuel, ce qui facilite l’installation n’importe où sans avoir besoin de plomberie. LG offre les deux options, vous permettant de choisir entre la commodité de la plomberie et la flexibilité d’un design sans plomberie qui s’adapte à la disposition de votre cuisine.

Q.

Que signifie un distributeur d’eau et de glaçons à plomberie ?

A.

Un distributeur d’eau et de glaçons se connecte directement à votre alimentation en eau du réseau, fournissant une alimentation continue en eau réfrigérée et en glaçons sans avoir besoin de remplir manuellement un réservoir.

Cette fonctionnalité est pratique et idéale pour les foyers actifs qui utilisent régulièrement de l’eau et de la glace. De nombreux réfrigérateurs congélateurs LG américains et multi-portes sont équipés de cette fonctionnalité, offrant un accès facile aux rafraîchissements.

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur congélateur ?

A.

Pour modifier la température de votre réfrigérateur congélateur LG, utilisez le panneau de contrôle situé sur la porte ou à l’intérieur du compartiment réfrigérateur. Les températures du réfrigérateur et du congélateur peuvent être réglées séparément en fonction de vos préférences de stockage.

Avec des modèles compatibles, l’application LG ThinQ vous permet de surveiller et d’ajuster les réglages de température à distance depuis votre smartphone, vous offrant plus de commodité où que vous soyez.

Q.

Quels sont les avantages d’un réfrigérateur InstaView™ ?

A.

Le réfrigérateur InstaView™ de LG est doté d’un panneau en verre teinté qui devient transparent en toquant brièvement deux fois, vous permettant de voir à l’intérieur du réfrigérateur sans ouvrir la porte.

Cela permet de réduire la perte d’air froid, d’améliorer l’efficacité énergétique et de garder les aliments plus frais plus longtemps. C’est un moyen pratique de voir le contenu de votre réfrigérateur en un coup d’œil, qui combine design intelligent et fonctionnalité au quotidien.