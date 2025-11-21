La bonne taille de réfrigérateur congélateur dépend de votre foyer et de vos besoins de stockage. À titre de guide général :

-Les réfrigérateurs congélateurs hauts (304 à 387 L) sont parfaits pour un foyer de 1 à 2 personnes.

-Les modèles multi-portes fins (506 à 530 L) conviennent aux familles de 3 à 4 personnes.

-Pour les foyers plus nombreux, envisagez des modèles multi-portes ou américains offrant 635 à 750 L de stockage.

Tenez compte de la fréquence de vos achats, de la quantité d’aliments frais ou surgelés que vous stockez, et de l’espace de cuisine disponible lorsque vous sélectionnez la capacité appropriée.