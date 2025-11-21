About Cookies on This Site

Réfrigérateurs congélateurs

Quelle taille vous convient le mieux ?

Intérieur de cuisine couleur beige vif avec réfrigérateur congélateur LG argenté intégré sur le côté gauche. À droite, une table de salle à manger avec des fleurs placées dessus complète la scène.

Taille et capacité

Découvrez le guide de LG sur les tailles de réfrigérateur congélateur pour choisir le modèle adapté, des modèles compacts pour les personnes vivant seules aux options de grande capacité pour les foyers qui s’agrandissent. Conçu pour s’adapter à votre espace, vos besoins et votre style de vie.

Trouvez votre capacité idéale

Réfrigérateur congélateur LG blanc de petite capacité dans une cuisine moderne. Une femme prend le petit-déjeuner à une table avec de la nourriture, tandis qu’un chien se tient derrière elle en regardant vers le haut.

Petite famille

Compact 304–387 L s’adapte aux espaces restreints pour 1 à 2 personnes.

Grand réfrigérateur congélateur LG en graphite foncé avec espace de rangement spacieux dans une cuisine élégante. Un homme cuisine tandis qu’une femme place un plat terminé sur la table à côté du réfrigérateur.

Famille moyenne

Flexible 506–530 L convient à 3 à 4 personnes pour les aliments frais et surgelés.

Réfrigérateur congélateur LG InstaView dans une cuisine lumineuse. La porte montre du jus d’orange à l’intérieur. Un homme cuisine tandis que deux enfants en chemise verte observent leur mère.

Famille nombreuse

Spacieux 635–750 L pour 5 personnes ou plus avec un espace de rangement ouvert.

Découvrez les types de réfrigérateurs par taille et style de porte

Deux réfrigérateurs congélateurs LG côte à côte avec les portes ouvertes. Celle de gauche est complètement ouverte, le modèle InstaView droit montre les courses à l’intérieur. Le texte Réfrigérateurs congélateurs américains et multi-portes apparaît en haut à gauche.

Congélateurs réfrigérateurs multi-portes et américains

Réfrigérateur congélateur LG noir avec portes ouvertes, montrant des aliments et boissons soigneusement disposés. Le texte Réfrigérateurs congélateurs grande taille apparaît en haut à gauche.

Réfrigérateurs congélateurs de grandes tailles

Taille et capacité
Guide d’achat appareils électroménagers
Réfrigérateur congélateur LG compact avec porte transparente éclairée en vert, montrant des bouteilles d’eau et des aliments à l’intérieur. Derrière le réfrigérateur se trouve une cuisine moderne aux tons blancs.

Réfrigérateur congélateur LG compact avec porte transparente éclairée en vert, montrant des bouteilles d’eau et des aliments à l’intérieur. Derrière le réfrigérateur se trouve une cuisine moderne aux tons blancs.

Réfrigérateurs congélateurs de grandes tailles

Petite famille de 1 à 2 personnes

Les réfrigérateurs congélateurs grande taille sont dotés d’un design fin, avec réfrigérateur en haut congélateur en bas, idéal pour les petites cuisines. Malgré leur capacité compacte de 304 à 387 L, ils offrent un stockage vertical efficace pour les essentiels du quotidien.

Petite famille de 1 à 2 personnes Voir tous les réfrigérateurs congélateurs grande taille
Réfrigérateur congélateur LG noir de taille moyenne avec porte InstaView et distributeur d’eau. Derrière, un lit est à gauche et une cuisine avec une plaque de cuisson à induction à droite.

Réfrigérateur congélateur LG noir de taille moyenne avec porte InstaView et distributeur d’eau. Derrière, un lit est à gauche et une cuisine avec une plaque de cuisson à induction à droite.

Réfrigérateurs congélateurs multi-portes

Famille de taille moyenne de 3 à 4 personnes

Les réfrigérateurs congélateurs multi-portes offrent un espace de stockage flexible avec une capacité moyenne de 506 à 530 L et un réfrigérateur double porte en haut. Les modèles fins de 835 mm de large s’adaptent aux cuisines standard, tandis que les options plus larges offrent un espace supplémentaire pour les besoins quotidiens de la famille.

Famille de taille moyenne de 3 à 4 personnes Voir tous les réfrigérateurs congélateurs multi-portes
Réfrigérateur congélateur américain LG de grande capacité dans une cuisine spacieuse. Derrière, un garde-manger avec des plats se trouve à droite, une plaque de cuisson à induction à gauche et une table à manger à l’arrière.

Réfrigérateur congélateur américain LG de grande capacité dans une cuisine spacieuse. Derrière, un garde-manger avec des plats se trouve à droite, une plaque de cuisson à induction à gauche et une table à manger à l’arrière.

Réfrigérateurs congélateurs américains

Famille nombreuse de 5 personnes ou plus

Les réfrigérateurs congélateurs américains présentent un design à deux portes côte à côte, avec une capacité généreuse de 635 à 750 L. Ils offrent un grand espace pour les aliments frais et surgelés, idéal pour une vie de famille chargée.

Famille nombreuse de 5 personnes ou plus Voir tous les réfrigérateurs congélateurs de style américain

*La disponibilité et les fonctionnalités du produit peuvent varier selon le modèle. Veuillez vous reporter aux pages produit individuelles pour plus de détails.

Comparer les produits

Comparez les fonctionnalités clés de la gamme LG pour choisir le produit qui convient à votre maison et à votre style de vie.

FeaturesAmerican StyleAmerican StyleMulti-DoorMulti-DoorTall Fridge
Vue avant du GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Vue avant du GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Vue avant du GMV960NNME
GMV960NNME
Vue avant du GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Vue avant du GBG7190CEV
GBG7190CEV
*Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez consulter les pages produit individuelles pour obtenir les toutes dernières informations.

Conseils pratiques, notre laboratoire

Famille dans une cuisine moderne utilisant le réfrigérateur congélateur InstaView de LG, le père qui mange et le fils prenant quelque chose dans le réfrigérateur, mettant en valeur un accès facile et une organisation pratique des aliments.

Tout ce que vous devez savoir sur le réfrigérateur américain

Gros plan sur les tiroirs LG Fresh Balancer et Fresh Converter à l’intérieur du réfrigérateur congélateur, conservant les fruits, les légumes et la viande fraîche pour garder les aliments plus frais plus longtemps.

Comment garder des aliments frais et manger sainement

Réfrigérateur congélateur LG américain en acier inoxydable intégré dans des armoires de cuisine contemporaines, présentant une finition premium et un distributeur d’eau intégré.

Réfrigérateur congélateur avec distributeur d’eau et de glaçons

FAQ sur le Réfrigérateur congélateur

Q.

De quelle taille de réfrigérateur congélateur ai-je besoin ?

A.

La bonne taille de réfrigérateur congélateur dépend de votre foyer et de vos besoins de stockage. À titre de guide général :

 

-Les réfrigérateurs congélateurs hauts (304 à 387 L) sont parfaits pour un foyer de 1 à 2 personnes.

-Les modèles multi-portes fins (506 à 530 L) conviennent aux familles de 3 à 4 personnes.

-Pour les foyers plus nombreux, envisagez des modèles multi-portes ou américains offrant 635 à 750 L de stockage.

 

Tenez compte de la fréquence de vos achats, de la quantité d’aliments frais ou surgelés que vous stockez, et de l’espace de cuisine disponible lorsque vous sélectionnez la capacité appropriée.

Q.

Comment mesurer mon espace pour un réfrigérateur congélateur ?

A.

Commencez par mesurer la profondeur, la largeur et la hauteur de l’espace où ira votre réfrigérateur.

 

Profondeur : Mesurez du mur au bord de votre plan de travail. Assurez-vous d’inclure de l’espace pour les portes, les poignées et le balancement de porte (avec les portes ouvertes à 90°). Laissez au moins 2,5 cm de dégagement derrière le réfrigérateur pour la ventilation.

 

Largeur : Mesurez l’espace entre le mur et les comptoirs ou armoires. Si le réfrigérateur doit être placé à côté d’un mur, laissez 5 à 8 cm de plus sur le côté de la charnière afin que la porte puisse s’ouvrir complètement.

 

Hauteur : Mesurez du sol au plafond ou au bas de toute armoire aérienne, en particulier si l’espace est limité ou si vous optez pour un modèle de grande taille.

Q.

Quel autre élément dois-je prendre en compte lors de l’installation d’un réfrigérateur ?

A.

Avant la livraison, planifiez un itinéraire de votre porte d’entrée jusqu’à la cuisine. Mesurez la largeur et la hauteur de toutes les portes et couloirs pour vous assurer que votre nouveau réfrigérateur peut passer sans problème. Une fois que tout est mesuré et que le chemin est dégagé, vous pouvez planifier la livraison et profiter de votre nouveau réfrigérateur.