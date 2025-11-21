About Cookies on This Site

Réfrigérateurs congélateurs

Quel type de modèle recherchez-vous ?

Trois réfrigérateurs congélateurs LG en plein soleil. Le réfrigérateur fin à gauche dispose d’une porte transparente avec des clayettes éclairées en vert à l’intérieur. À côté se trouvent des modèles multi-portes et américains.

Types de réfrigérateurs congélateurs

Découvrez différents types de réfrigérateurs congélateurs, notamment des modèles multi-portes, américains et grande taille. Découvrez les avantages uniques de stockage et d’accès de chaque modèle.

Découvrez la gamme de réfrigérateurs congélateurs LG

Réfrigérateur congélateur américain LG argenté intégré au mur dans une cuisine moderne. Le réfrigérateur dispose d’une grande capacité avec un distributeur d’eau et de glace intégré à l’avant.

Style américain

Le congélateur à gauche et le réfrigérateur à droite conviennent à une utilisation fréquente.

Réfrigérateur congélateur LG noir mat multi-portes avec InstaView Door-in-Door ouverte, montrant le stockage d’aliments frais. À droite, les étagères garde-manger sont remplies d’aliments.

Multi-portes

Le réfrigérateur au-dessus, avec les tiroirs de congélateur en dessous, offre un rangement flexible.

Réfrigérateur LG grande taille avec porte en verre transparente dans une cuisine minimaliste. L’intérieur est illuminé par un éclairage vert, montrant clairement les boissons et aliments frais stockés.

Réfrigérateurs congélateurs de grandes tailles

Design compact et fin pour les petits foyers.

Types
Guide d’achat appareils électroménagers
Réfrigérateur congélateur LG américain argenté avec InstaView et distributeur d’eau placés au centre. Une grande plante est à gauche et une cuisine moderne est visible à droite.

Réfrigérateur congélateur LG compact avec porte transparente éclairée en vert, montrant des bouteilles d’eau et des aliments à l’intérieur. Derrière le réfrigérateur se trouve une cuisine moderne aux tons blancs.

Style américain

Deux portes classiques pour plus de commodité au quotidien

Un réfrigérateur congélateur classique côte à côte avec le congélateur à gauche et le réfrigérateur à droite. Adapté aux grands foyers ou aux utilisateurs fréquents de congélateurs.

Deux portes classiques pour plus de commodité au quotidien Voir tous les réfrigérateurs congélateurs de style américain
Réfrigérateur-congélateur LG multi-portes noir avec InstaView Door-in-Door, placé dans une cuisine beige. Le réfrigérateur présente un design spacieux avec des sections de rangement visibles.

Réfrigérateur congélateur LG compact avec porte transparente éclairée en vert, montrant des bouteilles d’eau et des aliments à l’intérieur. Derrière le réfrigérateur se trouve une cuisine moderne aux tons blancs.

Multi-portes

Conçu pour un rangement ouvert et flexible

Design spacieux à 4 portes avec un réfrigérateur entièrement ouvert et sans cloison sur le dessus et des tiroirs de congélateur en dessous. Idéal pour une grande boutique, la commodité au quotidien et des familles moyennes à grandes.

Conçu pour un rangement ouvert et flexible Voir tous les réfrigérateurs congélateurs multi-portes
Grand réfrigérateur-congélateur LG avec façade en verre dans une cuisine beige et aux tons boisés. La porte transparente révèle des étagères éclairées en vert avec des courses bien rangées. Une table et une plante sont à proximité.

Réfrigérateur congélateur LG compact avec porte transparente éclairée en vert, montrant des bouteilles d’eau et des aliments à l’intérieur. Derrière le réfrigérateur se trouve une cuisine moderne aux tons blancs.

Réfrigérateurs congélateurs de grandes tailles

Conçu pour la simplicité et un mode de vie compact

Un réfrigérateur fin avec congélateur en bas, idéal pour les petites cuisines. Une solution idéale pour les foyers individuels à la recherche d’un rangement compact et fiable dans un style intemporel.

Conçu pour la simplicité et un mode de vie compact Voir tous les réfrigérateurs congélateurs grande taille

*La disponibilité et les fonctionnalités du produit peuvent varier selon le modèle. Veuillez vous reporter aux pages produit individuelles pour plus de détails.

Couleur et finition

Complétez votre cuisine avec le look idéal

Les réfrigérateurs congélateurs de LG sont disponibles dans diverses couleurs et finitions, des tons neutres modernes aux contrastes audacieux, parfaits profiter de couleurs assorties ou faire sensation dans n’importe quelle cuisine.

Gros plan d’un réfrigérateur congélateur américain LG avec une finition noire mate de première qualité, parfaitement intégré dans une cuisine moderne avec des armoires texturées aux tons sombres, mettant en valeur un distributeur d’eau et de glace élégant.
Gros plan d’un réfrigérateur congélateur américain LG avec une finition graphite sombre, parfaitement intégré dans une cuisine contemporaine aux tons neutres, mettant en valeur un distributeur d’eau et de glace élégant.
Gros plan d’un réfrigérateur-congélateur américain LG à la une finition argentée, parfaitement intégré dans une cuisine moderne lumineuse, mettant en valeur un distributeur d’eau et de glace élégant.

Noir mat

Une finition moderne qui fait sensation. Le noir mat ajoute du contraste et s’adapte parfaitement aux cuisines contemporaines ou monochromes.

Graphite sombre

Élégant et discret, le graphite foncé offre un look premium avec une alternative plus douce au noir, idéale pour les cuisines élégantes et modernes.

Argent

Une option intemporelle et neutre qui convient à la plupart des intérieurs. Le ton argenté se fond facilement avec les appareils en acier inoxydable et les styles de cuisine classiques.

Comparer les produits

Comparez les fonctionnalités clés de la gamme LG pour choisir le produit qui convient à votre maison et à votre style de vie.

Table Caption
FeaturesAmerican StyleAmerican StyleMulti-DoorMulti-DoorTall Fridge
Vue avant du GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Vue avant du GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Vue avant du GMV960NNME
GMV960NNME
Vue avant du GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Vue avant du GBG7190CEV
GBG7190CEV
null628635617474349

*Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez consulter les pages produit individuelles pour obtenir les toutes dernières informations.

Conseils pratiques, notre laboratoire

Famille dans une cuisine moderne utilisant le réfrigérateur congélateur InstaView de LG, le père qui mange et le fils prenant quelque chose dans le réfrigérateur, mettant en valeur un accès facile et une organisation pratique des aliments.

Tout ce que vous devez savoir sur le réfrigérateur américain

Gros plan sur les tiroirs LG Fresh Balancer et Fresh Converter à l’intérieur du réfrigérateur congélateur, conservant les fruits, les légumes et la viande fraîche pour garder les aliments plus frais plus longtemps.

Comment garder des aliments frais et manger sainement

Réfrigérateur congélateur LG américain en acier inoxydable intégré dans des armoires de cuisine contemporaines, présentant une finition premium et un distributeur d’eau intégré.

Réfrigérateur congélateur avec distributeur d’eau et de glaçons

FAQ sur le Réfrigérateur congélateur

Q.

Les réfrigérateurs et congélateurs séparés sont-ils un meilleur choix ?

A.

Les réfrigérateurs et congélateurs séparés peuvent être un choix pratique pour ceux qui ont besoin d’un stockage maximal. Cependant, pour la plupart des foyers, un réfrigérateur congélateur combiné offre une plus grande efficacité en termes de coût, de consommation d’énergie et de commodité peu encombrante.

Les réfrigérateurs congélateurs LG offrent un confort tout-en-un, avec des fonctionnalités telles que le contrôle intelligent de la température et le refroidissement multi-flux d’air, idéal pour une utilisation quotidienne.

Au final, le bon choix dépend de vos besoins en termes de stockage, de l’agencement de votre cuisine et de votre style de vie.

Q.

Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur congélateur ?

A.

Lorsque vous achetez un réfrigérateur congélateur, commencez par choisir le type qui convient à votre espace et à votre style de vie : américain, multi-portes ou grande taille.

Ensuite, recherchez des technologies de refroidissement innovantes qui aident à garder les aliments plus frais plus longtemps, comme LINEARCooling™ ou DoorCooling+™. Des fonctionnalités comme le Total No Frost, les distributeurs d’eau et de glace avec auto-nettoyage UVnano, et des étagères réglables ou pliantes facilitent votre quotidien.

Vous devez également prendre en compte les niveaux d’efficacité énergétique pour réduire les coûts d’exploitation à long terme et vérifier la garantie du produit pour avoir l’esprit tranquille. Avec LG, vous profiterez d’un design intelligent et de performances fiables sur toute la gamme.

Q.

Comment un design door-in-door améliore-t-il la fonctionnalité du réfrigérateur ?

A.

Le design Door-in-Door de LG offre un accès facile aux articles fréquemment utilisés tels que les boissons et les collations via le compartiment avant, sans avoir besoin d’ouvrir la porte principale du réfrigérateur.

Cela permet non seulement de gagner du temps, mais réduit également la perte d’air froid, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et conservant les aliments plus frais plus longtemps. Il s’agit d’une fonctionnalité intelligente et peu encombrante conçue pour offrir commodité et performances.