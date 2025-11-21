Le design Door-in-Door de LG offre un accès facile aux articles fréquemment utilisés tels que les boissons et les collations via le compartiment avant, sans avoir besoin d’ouvrir la porte principale du réfrigérateur.

Cela permet non seulement de gagner du temps, mais réduit également la perte d’air froid, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et conservant les aliments plus frais plus longtemps. Il s’agit d’une fonctionnalité intelligente et peu encombrante conçue pour offrir commodité et performances.