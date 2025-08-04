We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Prêt pour une cuisine qui répond à toutes vos attentes ?
Le duo de choc pour votre cuisine
Expérimentez l'harmonie entre votre plaque à induction et votre hotte grâce à l'application LG ThinQ™.
Rapidité, précision et sécurité
Cuisinez rapidement et en toute sécurité grâce aux commandes indépendantes de votre plaque à induction LG.
Cuisson intelligente
Votre plaque à induction et votre hotte en harmonie
Avec votre plaque à induction et votre hotte synchronisées via l'appli LG ThinQ™, concentrez-vous sur la cuisson pendant que la connectivité intelligente s'occupe du reste. L'application vious permet de surveiller chaque foyer et minuteur, tout en gardant un œil sur votre utilisation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
Contrôle facile
Prenez le contrôle d'une simple pression du doigt
Les commandes tactiles Slider indépendantes vous permettent d'allumer/éteindre et de régler la puissance de chaque foyer.
Performances de pointe
Utilisez la puissance maximale lorsque vous en avez besoin
Bénéficiez d'une puissance maximale de 3,7 kW en utilisant deux foyers en mode Flex. L'activation de la fonction Boost en mode Flex permet de faire bouillir l'eau rapidement et d'optimiser le temps de cuisson.
Bénéficiez d'une puissance maximale de 3,7 kW en utilisant deux foyers en mode Flex
Maintenez la sécurité dans votre cuisine.
Pour éviter les brûlures accidentelles, la plaque à induction est équipée de voyants lumineux qui indiquent si la surface est chaude. Ces voyants restent allumés jusqu'à ce que la table refroidisse.
Innovant par conception
Guide d'installation de la plaque à induction encastrable
Cliquez pour plus d'informations sur la façon dont la plaque à induction encastrable s'adapte à votre espace, connaître les mesures et les autres critères à prendre en compte.
1. Mesure de la zone d'installation
Assurez-vous que la zone d'installation ait une surface minimale de 5 cm autour de la perforation.
Dimensions de la plaque à induction.
2. Précautions d'installation
Pour assurer une bonne ventilation de la plaque de cuisson, veillez à ce que la distance entre la table de cuisson et l'armoire soit d'au moins 50 cm et que le passage de l'air ne soit pas obstrué.
Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del piano cottura
Voici le tableau des dimensions de la plaque à induction.
Veillez à laisser un espace d'au moins 0,3 cm entre la surface intérieure et le côté du plan de travail de la table de cuisson.
Cette image montre la marge requise pour l'installation de la plaque à induction.
Veillez à installer une vis en bois à au moins 1,5 cm du fond de la table de cuisson afin d'éviter tout choc électrique dû à un contact accidentel.
Cette image montre la marge requise pour l'installation d'une plaque à induction.
Pièces et accessoires
Image de boîtes en carton sur la table de la cuisine.
Consultez les détails des pièces que vous recevrez pour l'installation.
Quelles pièces sont fournies ?
Des supports de fixation des accessoires du four.
Téléchargez le manuel pour obtenir les instructions d'utilisation et les réglages du produit.
Complétez votre cuisine avec l'expérience complète des produits encastrables LG.
Plaque à induction encastrable LG
Apportez de la précision à votre cuisine
Découvrez ce qui se passe lorsque le style rencontre l'innovation, et faites l'expérience d'une cuisine en parfaite harmonie.
-
Plaque de cuisson à induction encastrable | 60cm | 3 foyers | 1 zone flex | Design élégant et épuré| puissance maximale de 3,7 kW
-
Hotte aspirante inclinée encastrable | 60 cm
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
-
Couleur de boîtier extérieur
-
Noir
-
Marque
-
LG Electronics France
-
Pays d’origine
-
Chine
-
Type d’alimentation
-
Electrique
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
-
Minuteur de cuisine
-
Oui
-
Contrôle verrouillé
-
Oui
-
Mode Sabbath
-
Non
-
Cuisson chronométrée
-
Non
DESIGN/FINITION
-
Finition de la surface de cuisson
-
Verre (Schott)
-
Écran de commande
-
Slide, central
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimensions de l’emballage (LxHxP) (mm)
-
690 x 108 x 645
-
Dimensions du produit (LxHxP) (mm)
-
590 x 50 x 520
-
Poids du produit (kg)
-
10,8 kg
-
Dimensions de la découpe (LxHxP) (mm)
-
560 x 480
-
Taille en largeur (mm)
-
590
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
Recette intelligente (Application de recette tierce)
-
Oui
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Oui
-
Commande vocale (appareil tiers)
-
Non
CODE EAN
-
CODE EAN
-
8806091859358
PUISSANCE/VALEURS NOMINALES
-
Puissance de sortie (W)
-
7400
-
Alimentation électrique requise (Volt/Hz)
-
220-240V 50Hz/60Hz
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
-
Couleur de boîtier extérieur
-
Inox
-
Marque
-
LG
-
Pays d’origine
-
Chine
-
Type d’alimentation
-
Electrique
-
Type d’installation
-
Encastrable
-
Type
-
Inclinée
FONCTIONS DE COMMANDE
-
Type de commande
-
Tactile
-
Emplacement de commande
-
Avant
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimensions de l’emballage (LxHxP) (mm)
-
65,2 x 53,5 x 52 cm
-
Dimensions du produit (LxHxP) (mm)
-
60 x 43 x 41,5 cm
-
Poids du produit (kg)
-
12,9 kg
-
Dimensions de la découpe (LxHxP) (mm)
-
NC
-
Taille en largeur (mm)
-
600
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
SmartDiagnosis
-
Oui
-
Vérification et contrôle
-
Oui
-
Service client proactif
-
Oui
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Oui
-
Commande vocale (appareil tiers)
-
Non
CODE EAN
-
CODE EAN
-
8806091924933
ACCESSOIRES
-
Manuel utilisateur (unité)
-
1
PUISSANCE/VALEURS NOMINALES
-
Puissance de sortie (W)
-
215W
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
