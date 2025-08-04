Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
Pack | Plaque de cuisson à induction encastrable CBIZ2432B + Hotte encastrable HCEZ28B
Fonctionnalités

Pack | Plaque de cuisson à induction encastrable CBIZ2432B + Hotte encastrable HCEZ28B

Pack | Plaque de cuisson à induction encastrable CBIZ2432B + Hotte encastrable HCEZ28B

LG CBIZ2432B.HCEZ28B
  • LG CBIZ2432B Vue de face
  • LG CBIZ2432B ThinQ
  • LG CBIZ2432B cuisson rapide
  • CBIZ2432B cuisine flexible
  • LG CBIZ2432B Éclairage de sécurité
  • LG CBIZ2432B Compatibilité
  • LG CBIZ2432B Contrôle de puissance
LG CBIZ2432B Vue de face
LG CBIZ2432B ThinQ
LG CBIZ2432B cuisson rapide
CBIZ2432B cuisine flexible
LG CBIZ2432B Éclairage de sécurité
LG CBIZ2432B Compatibilité
LG CBIZ2432B Contrôle de puissance
2 Produit(s) dans ce pack
Top view

LG CBIZ2432B

Plaque de cuisson à induction encastrable | 60cm | 3 foyers | 1 zone flex | Design élégant et épuré| puissance maximale de 3,7 kW
Fiche produit
LG HCEZ2428B Vue de face

LG HCEZ2428B

Hotte aspirante inclinée encastrable | 60 cm
Fiche produit

Prêt pour une cuisine qui répond à toutes vos attentes ?

Le duo de choc pour votre cuisine

Expérimentez l'harmonie entre votre plaque à induction et votre hotte grâce à l'application LG ThinQ™.

Rapidité, précision et sécurité

Cuisinez rapidement et en toute sécurité grâce aux commandes indépendantes de votre plaque à induction LG.

Rapidité et facilité avec la fonction Boost

Accélérez la préparation de vos repas avec la fonction Boost. Atteignez une puissance maximale de 3.7 kW.

Cuisson intelligente

Votre plaque à induction et votre hotte en harmonie

Avec votre plaque à induction et votre hotte synchronisées via l'appli LG ThinQ™, concentrez-vous sur la cuisson pendant que la connectivité intelligente s'occupe du reste. L'application vious permet de surveiller chaque foyer et minuteur, tout en gardant un œil sur votre utilisation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Contrôle facile

Prenez le contrôle d'une simple pression du doigt

Les commandes tactiles Slider indépendantes vous permettent d'allumer/éteindre et de régler la puissance de chaque foyer.

Performances de pointe

Utilisez la puissance maximale lorsque vous en avez besoin

Bénéficiez d'une puissance maximale de 3,7 kW en utilisant deux foyers en mode Flex. L'activation de la fonction Boost en mode Flex permet de faire bouillir l'eau rapidement et d'optimiser le temps de cuisson.

Bénéficiez d'une puissance maximale de 3,7 kW en utilisant deux foyers en mode Flex

Maintenez la sécurité dans votre cuisine.

Pour éviter les brûlures accidentelles, la plaque à induction est équipée de voyants lumineux qui indiquent si la surface est chaude. Ces voyants restent allumés jusqu'à ce que la table refroidisse.

Protégez votre entourage

 La sécurité de votre famille est assurée grâceà la sécurité enfant, qui les empêchent d'allumer accidentellement la plaque à induction.

Innovant par conception

Image d'une cuisine avec un four encastrable, une plaque et une hotte installés.

Style et Harmonie

L'image montre la finition en verre noir brillant de la table à induction.

Finitons en verre noir

L'affichage LED blanche de la table à induction.

Design élégant avec l'affichage LED blanche

Guide d'installation de la plaque à induction encastrable


Cliquez pour plus d'informations sur la façon dont la plaque à induction encastrable s'adapte à votre espace, connaître les mesures et les autres critères à prendre en compte.

 

 



1. Mesure de la zone d'installation

Assurez-vous que la zone d'installation ait une surface minimale de 5 cm autour de la perforation.

Dimensions de la plaque à induction.

2. Précautions d'installation

Pour assurer une bonne ventilation de la plaque de cuisson, veillez à ce que la distance entre la table de cuisson et l'armoire soit d'au moins 50 cm et que le passage de l'air ne soit pas obstrué.

Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del piano cottura

Voici le tableau des dimensions de la plaque à induction.

Veillez à laisser un espace d'au moins 0,3 cm entre la surface intérieure et le côté du plan de travail de la table de cuisson.

Cette image montre la marge requise pour l'installation de la plaque à induction.

Veillez à installer une vis en bois à au moins 1,5 cm du fond de la table de cuisson afin d'éviter tout choc électrique dû à un contact accidentel.

Cette image montre la marge requise pour l'installation d'une plaque à induction.

Pièces et accessoires

Image de boîtes en carton sur la table de la cuisine.


Consultez les détails des pièces que vous recevrez pour l'installation.


Quelles pièces sont fournies ?

Des supports de fixation des accessoires du four.



Téléchargez le manuel pour obtenir les instructions d'utilisation et les réglages du produit.

Guide d'utilisation

Plaque à induction encastrable LG

Apportez de la précision à votre cuisine

Découvrez ce qui se passe lorsque le style rencontre l'innovation, et faites l'expérience d'une cuisine en parfaite harmonie.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Couleur de boîtier extérieur

Noir

Marque

LG Electronics France

Pays d’origine

Chine

Type d’alimentation

Electrique

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

Minuteur de cuisine

Oui

Contrôle verrouillé

Oui

Mode Sabbath

Non

Cuisson chronométrée

Non

DESIGN/FINITION

Finition de la surface de cuisson

Verre (Schott)

Écran de commande

Slide, central

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions de l’emballage (LxHxP) (mm)

690 x 108 x 645

Dimensions du produit (LxHxP) (mm)

590 x 50 x 520

Poids du produit (kg)

10,8 kg

Dimensions de la découpe (LxHxP) (mm)

560 x 480

Taille en largeur (mm)

590

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

Recette intelligente (Application de recette tierce)

Oui

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Commande vocale (appareil tiers)

Non

CODE EAN

CODE EAN

8806091859358

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

Puissance de sortie (W)

7400

Alimentation électrique requise (Volt/Hz)

220-240V 50Hz/60Hz

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
Dismantling information(CBIZ2432B)
extension
PRODUCT FICHE(CBIZ2432B)
extension
GPSR Safety Information(CBIZ2432B)
extension
WEB INFO(CBIZ2432B)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Imprimer

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Couleur de boîtier extérieur

Inox

Marque

LG

Pays d’origine

Chine

Type d’alimentation

Electrique

Type d’installation

Encastrable

Type

Inclinée

FONCTIONS DE COMMANDE

Type de commande

Tactile

Emplacement de commande

Avant

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions de l’emballage (LxHxP) (mm)

65,2 x 53,5 x 52 cm

Dimensions du produit (LxHxP) (mm)

60 x 43 x 41,5 cm

Poids du produit (kg)

12,9 kg

Dimensions de la découpe (LxHxP) (mm)

NC

Taille en largeur (mm)

600

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

SmartDiagnosis

Oui

Vérification et contrôle

Oui

Service client proactif

Oui

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Commande vocale (appareil tiers)

Non

CODE EAN

CODE EAN

8806091924933

ACCESSOIRES

Manuel utilisateur (unité)

1

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

Puissance de sortie (W)

215W

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
Dismantling information(HCEZ2428B)
extension
ENERGY LABEL(HCEZ2428B)
extension
PRODUCT FICHE(HCEZ2428B)
extension
GPSR Safety Information(HCEZ2428B)
extension
WEB INFO(HCEZ2428B)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

