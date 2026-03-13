About Cookies on This Site

Lave-linge | 11 kg | AI DirectDrive™ | Steam™

Classe énergétique : UE
Fiche produit
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Lave-linge | 11 kg | AI DirectDrive™ | Steam™

LG F14X58WHST
Front open view of LG front load washing machine
Fonctionnalités principales

  • AI Direct Drive™
  • Inverter DirectDrive™
  • TurboWash™ 360°
  • Vapeur anti-allergie Steam™
  • Tambour et aubes de lavage en acier inoxydable
  • Efficacité énergétique A
Plus
Une vidéo montrant des détails en gros plan de la machine à laver LG, tels que l'intérieur du tambour et le panneau d'affichage.

Lessive intelligente et performante

Image de la classe énergétique A-40%

Classe énergétique A-40%¹

Des performances de lavage optimales tout en maîtrisant la consommation d'énergie

Image montrant une réduction des émissions de microplastiques pouvant atteindre 60 %.

Cycle de réduction des microplastiques²

Des mouvements doux réduisent les frottements pendant le lavage.

L'image du capteur détecte le type de tissu pour un lavage précis.

Lessive intelligente

Cycles adaptés au poids et au tissu

Image d'un puissant jet d'eau pour un nettoyage en profondeur

Lavage rapide

Lavage rapide et puissant en seulement 39 min³

¹Indice d'efficacité énergétique inférieur de 40% à la limite de la classe d'efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A à G

 

² Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d'entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l'environnement d'utilisation.

 

³Testé par Intertek, sur la base de la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec 5 kg de charge IEC par rapport au cycle coton conventionnel avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

Image montrant une machine à laver dans le salon, accompagnée d'une étiquette énergétique de classe A -40%

Classe énergétique A-40%¹

Économisez de l'énergie avec la classe énergétique A

Grâce à des temps de chauffage et de lavage optimisés à l'aide d'un algorithme avancé, la consommation d'énergie est réduite de 40 %¹

¹ indice d'efficacité énergétique inférieur de 40% à la limite de la classe d'efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A à G.

 

*Les images du produit présentées dans l'illustration sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Cycle de réduction des microplastiques

Réduit les émissions de microplastiques jusqu'à 60 %*

Les mouvements Friction et Rotation réduisent les frottements pendant le lavage, diminuant ainsi les émissions de microplastiques de 60 %*.

*Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d'entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l'environnement d'utilisation.

Image montrant une réduction des émissions de microplastiques pouvant atteindre 60 % sur une image de fond représentant des vagues.

*Les images du produit présentées dans l'illustration sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

AI Wash

Lavage optimisé par l'IA pour les tissus délicats, grâce à la technologie AI DD™

AI Wash ajuste automatiquement les mouvements de lavage selon le type de textile. Il contribue à préserver les tissus tout en optimisant la consommation d’énergie, notamment pour les textiles délicats¹.

*Les images du produit dans l'image et la vidéo sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Lavage optimisé par l'IA pour les tissus délicats, grâce à la technologie AI DD™

¹ Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin des tissus et une réduction de la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissus du linge et/ou d'autres facteurs.

-La détection AI est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection AI n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée. Le lavage AI ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent approprié.

TurboWash™ 360

Nettoyage en profondeur en 39 minutes

Le système multi-buses 3D pulvérise simultanément de l'eau et du détergent dans quatre directions, minimisant ainsi les dommages causés aux tissus et garantissant un lavage en profondeur en seulement 39 minutes.*

Steam™

Nettoyage en profondeur grâce à la puissance de la vapeur

Portez vos vêtements en toute confiance, sachant que les allergènes ont été réduits grâce à LG Steam™.*

*Testé par Intertek, sur la base de la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec 5 kg de charge IEC par rapport au cycle coton conventionnel avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

*Le cycle Allergy Care, approuvé par la BAF pour le lave-linge à vapeur LG 24 pouces, réduit les allergènes liés aux acariens.

Grande capacité

Une grande quantité de linge lavé en une seule fois pour plus de confort

Profitez d'un lave-linge grande capacité dans une taille standard pour laver une grande quantité de vêtements en un seul cycle. 

Vidéo montrant comment ajouter davantage de linge à mesure que le tambour à l'intérieur du lave-linge grossit

*Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.

Découvrez tout ce qu'un tambour spacieux peut faire

Smart Pairing™

En travaillant en équipe, la lessive devient plus facile.

Smart Pairing™ utilise les informations provenant du lave-linge connecté pour démarrer automatiquement un cycle de séchage intelligent.

*Pour utiliser cette fonction, le lave-linge et le sèche-linge doivent être connectés au réseau Wi-Fi de votre domicile et enregistrés dans l'application intelligente LG ThinQ™.
*Ce lave-linge peut être associé à un sèche-linge LG équipé du Wi-Fi.

*Ce lave-linge peut être associé à un sèche-linge LG équipé du Wi-Fi.

ThinQ™

Contrôle facile pour une utilisation optimale

Contrôlez votre lessive à tout moment, où que vous soyez

Grâce à l’application ThinQ™, contrôlez votre sèche-linge à distance d’un simple geste. Lancez un cycle en un clic, où que vous soyez.

Un entretien simplifié et un suivi en temps réel

Qu'il s'agisse d'un entretien quotidien ou de tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d'énergie de votre lave-linge grâce à l'application ThinQ™.

Gérez votre linge sans vous déplacer grâce à l'assistant vocale

Dites à votre enceinte connectée ou à votre assistant vocal ce dont vous avez besoin, et laissez votre sèche-linge s'occuper du reste.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles peut varier selon les pays et votre configuration domestique individuelle.

Lave-linge à chargement frontal placé dans une buanderie moderne

Design plat et minimaliste

Porte en verre trempé pour lave-linge

Porte en verre trempé

Gros plan du tambour de la machine à laver avec la porte ouverte

Aubes en acier inoxydable

Cadran et panneau de machine à laver

Panneau de commande facile à lire

Lave-linge LG avec emblème LG AI DD™

Notre savoir-faire sublimé
par l'intelligence, 
pour un lavage facile

La technologie AI Wash*, optimisée par AI DD™, offre un lavage optimal en fonction du type

de linge et permet d'améliorer l'entretien des tissus. Le moteur Inverter DirectDrive™ qui

alimente nos lave-linge est fiable et silencieux. De plus, nos machines sont conçues pour

offrir une efficacité énergétique exceptionnelle. Offrant des performances durables,

nos machines sont livrées avec une garantie standard de 20 ans sur le moteur.

FAQ

Q.

Quelle est la taille standard d'un lave-linge pour un foyer moyen ?

A.

Tous les lave-linge LG ont une hauteur et une largeur standard. La profondeur des lave-linge LG peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. Les dimensions standard sont les suivantes : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quel est le poids recommandé pour un lave-linge ?

A.

LG recommande un lave-linge d'une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer de taille moyenne. Envisagez un modèle plus grand, de 11 à 13 kg, pour une famille nombreuse ou si vous avez des charges de linge particulièrement importantes. Les modèles plus grands peuvent également accueillir des couettes jusqu'au format king size. N'oubliez pas que grâce à la technologie innovante de LG, nos appareils offrent une capacité accrue pour un lave-linge de même taille.

Q.

Comment choisir un lavez-linge économe en énergie ?

A.

Vérifiez l'étiquette énergétique de votre lave-linge pour connaître sa classe de A à G. L'IA intégrée aux machines LG vous permet également de bénéficier de mouvements de lavage adaptés à votre charge de linge, réduisant ainsi la consommation d'énergie au minimum.

 

*Test interne LG basé sur la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. Le résultat peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

**Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin des tissus et une réduction de la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.) (modèle représentatif AI Wash : F4X7VYP15).  Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

Q.

Comment choisir le cycle de lavage approprié ?

A.

En règle générale, vous devez consulter l'étiquette d'entretien de vos vêtements et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les lave-linge LG dotés de la fonction AI DD pèsent automatiquement votre linge et détectent sa douceur afin de déterminer le programme de lavage approprié et d'ajuster les mouvements de lavage en conséquence. Si vous connectez votre lave-linge et votre sèche-linge LG, ils peuvent fonctionner ensemble pour sélectionner le cycle approprié sans que vous ayez à vous soucier de régler le cadran.

Q.

En quoi la technologie AI DD™, basée sur l'apprentissage profond, est-elle bénéfique pour mon linge ?

A.

Les machines Deep-learning AI DD™ de LG utilisent une technologie intelligente pour analyser individuellement le poids et le type de tissu de votre linge. Le résultat ? L'optimisation automatique du mouvement de lavage par votre machine permet de mieux protéger les tissus et de conserver l'aspect optimal de vos vêtements précieux. Les moteurs DirectDrive™ offrent une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace.

Q.

Que peut faire un lave-linge intelligent ?

A.

Les lave-linge LG utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser les mouvements de lavage pour chaque charge. L'apprentissage profond basé sur les informations recueillies à partir de milliers de données de lavage permet au lave-linge de détecter automatiquement les caractéristiques des tissus, telles que leur poids et leur douceur. Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour que vos vêtements restent beaux. Les lave-linge intelligents LG connectés au Wi-Fi peuvent également être commandés par reconnaissance vocale ou depuis l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone, qui se connecte à votre lave-linge intelligent où que vous soyez. Démarrez votre appareil à distance d'une simple pression sur un bouton ou à l'aide de l'assistant vocal, recevez une notification lorsque le cycle de lavage est terminé, effectuez un diagnostic intelligent et téléchargez des cycles prédéfinis sur mesure, le tout via l'application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin des tissus et une réduction de la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissus du linge et/ou d'autres facteurs.

*La détection IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection IA n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée. Le lavage IA ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent approprié.

Q.

Qu'est-ce que la fonction de lavage rapide LG  ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚ de LG permet d'obtenir des vêtements parfaitement propres en seulement 39 minutes, grâce à un lavage adapté à vos besoins. Le système 3D Multi Spray projette des jets d'eau sous différents angles tandis que la pompe Inverter intelligente contrôle la puissance du jet d'eau. Cette combinaison permet d'obtenir un équilibre parfait entre la puissance du jet, la lessive et le mouvement du cycle, ce qui vous fait gagner un temps précieux sans compromettre la qualité du lavage ni l'entretien des tissus.

Q.

Qu'est-ce que la fonction vapeur dans les lave-linge LG ?

A.

La technologie Steam™ exclusive de LG (sur certains modèles) combat efficacement les allergènes. La fonction anti-allergie vaporise les vêtements au début du cycle de lavage afin de détendre les fibres et de dissoudre les allergènes, notamment le pollen et les acariens.

Q.

Comment fonctionne la fonction de dosage automatique ?

A.

Le système de dosage automatique LG vous permet de précharger le distributeur de lessive et de laisser votre lave-linge faire le travail. La technologie intégrée à l'appareil détecte le poids de votre charge de linge et ajoute automatiquement la quantité optimale de lessive à chaque fois. Elle élimine le risque de surdosage et prolonge la durée de vie de vos vêtements. Un dosage correct de la lessive contribue également à maintenir les lave-linge à chargement frontal en bon état de fonctionnement. Il suffit de fermer la porte et d'appuyer sur le bouton de démarrage !

Q.

Comment enregistrer mon produit sur ThinQ ?

A.

« 1. Assurez-vous que votre produit et votre routeur Internet sont tous deux allumés.

2. Placez votre produit à proximité du routeur Internet. Si la distance entre le produit et le routeur est trop importante, la puissance du signal peut être faible et l'enregistrement de votre produit peut prendre beaucoup de temps.

3. Installez l'application ThinQ. Veuillez vous reporter à la page correspondant à votre pays pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'installation de l'application ThinQ et l'enregistrement de votre produit. »

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Largeur 60 cm, hauteur 85 cm et profondeur 61,5 cm. Profondeur avec porte ouverte 113,5 cm. Espace libre à l'arrière du lave-linge 10 cm, au-dessus 0,5 cm et sur les côtés 2 cm.

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)

    11

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 565

  • FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 351

  • CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

CAPACITÉ

  • Capacité de lavage (kg)

    11

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096461341

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Ajout de linge

    Non

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Niveau de détergent

    Non

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage

    Non

  • Rinçage+essorage

    Non

  • Rinçage+

    Oui

  • Niveau d'adoucissant

    Non

  • Essorage

    1400/1200/1000/800/400/Sans essorage

  • Vapeur

    Non

  • Température

    Froid/20/30/40/60/95°C

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash

    Oui

  • Lavage

    Non

  • Wifi

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

  • ColdWash

    Non

  • Nettoyage ezDispense

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Pairing

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

  • Rappel de nettoyage de la cuve

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    660 x 890 x 660

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    620

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    1 100

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 565

  • Poids (kg)

    68,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    72,0

FICHE PRODUIT (LAVAGE)

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    31

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Oui

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    5

  • Éco 40-60 pleine charge

    0,605

  • Éco 40-60 demi-charge

    0,285

  • Éco 40-60 quart de charge

    0,175

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 351

  • Niveau sonore essorage (dBA)

    71

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Classe d’efficacité d’essorage

    B

  • Humidité résiduelle (%)

    53,9

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Éco 40-60 40°C

  • Temps (min)-pleine charge

    240

  • Temps (min) -demi-charge

    180

  • Temps (min)-quart de charge

    145

  • Capacité de lavage (kg)

    11

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    46

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Compatible LG TWINWash

    Non

FINITIONS

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

  • Couleur

    Blanc

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    Molette + boutons & affichage LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Type

    Lave-linge hublot

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Oui

  • Direct Drive 6 Motion

    Oui

  • Système anti-vibrations Centum

    Non

  • Ajout de linge

    Non

  • Dosage automatique ezDispense

    Non

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Steam+

    Non

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash 360˚

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Capteur de vibration

    Oui

  • Aubes de lavage

    Aube en acier inoxydable

  • Arrivée d'eau chaude/froide

    Froide uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

  • Sélection de la vitesse d'essorage maximale

    1400

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique lavage

    A

PROGRAMMES

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Non

  • AI Wash

    Oui

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Baby care

    Non

  • Spécial bébé

    Non

  • Draps

    Non

  • Basse température

    Non

  • Couleurs

    Non

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Non

  • Duvet

    Non

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Couette

    Non

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco 40-60

    Oui

  • Lavage à la main

    Non

  • Hygiène

    Non

  • Lavage intensif 60

    Non

  • Mix 40℃

    Oui

  • Vêtements d'extérieur

    Non

  • Rapide 14

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Rapide

    Non

  • Propre & sec

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Non

  • Ultra silence

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Chemise

    Non

  • Essorage

    Non

  • Textiles sport

    Oui

  • Anti-taches

    Non

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash 39

    Oui

  • TurboWash 49

    Non

  • TurboWash 59

    Non

  • Lavage+Séchage

    Non

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

