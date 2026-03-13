Lave-linge séchant molette écran LCD 11/6kg | EzDispense™

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¹Indice d’efficacité énergétique inférieur de 30% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G.
² Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.