Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur
LG RH8N14SL
Fonctionnalités principales
- Pompe à chaleur Séchage par capteurs - durée de séchage adaptée
- Top amovible
- Capteur d'humidité
Pompe à chaleur
Un séchage en douceur pour votre linge du quotidien
Profitez d'un séchage doux pour vos textiles.
*La pompe à chaleur sèche le linge à basse température, pour un processus doux.
*La pompe à chaleur sèche le linge à basse température, pour un processus doux.
Séchage par capteur
Détection automatique du temps de séchage
Le capteur d’humidité ajuste automatiquement la durée du cycle en fonction du niveau d’humidité.
*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation.
*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation.

*Potentiel de réchauffement global (PRG) : R290 ≈ 3, R134a ≈ 1430
*Potentiel de réchauffement global (PRG) : R290 ≈ 3, R134a ≈ 1430
Verrouillage enfant
Évite toute utilisation accidentelle
Le verrouillage enfant bloque les réglages pour éviter toute manipulation accidentelle par les enfants.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristiques clés
FINITIONS - Couleur
Graphite
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
8
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x850x600
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
A++
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Non
CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant
Non
CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Non
FONCTIONS THINQ - Smart Pairing
Non
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
705x885x655
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1 080
Dimensions (LxHxPmm)
600x850x600
Poids (kg)
45,0
Poids avec l’emballage (kg)
49,0
FINITIONS
Couleur
Graphite
Type de porte
Hublot
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
8
AFFICHAGE
Fin différée
1-24h
Type d’affichage
Tout tactile & affichage LED
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Type
Sèche-linge à condensation
Condenseur autonettoyant
Non
Signal de fin de cycle
Oui
Dual Dry
Non
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Non
Double filtre à peluche
Non
Alerte de vidange d'eau
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur induction
Non
Redémarrage automatique
Non
Moteur induction Direct Drive
Non
Porte réversible
Non
Détection de la charge
Non
Séchage à capteurs
Non
Eclairage du tambour
Oui
Pieds réglables
Oui
Tambour
Non
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
A++
PROGRAMMES
Séchage intelligent
Non
Anti-allergie
Non
Rafraîchir literie
Non
Article volumineux
Non
Coton
Oui
Coton+
Non
Délicat
Oui
Rafraîchir doudounes
Non
Programme téléchargé
Non
Couette
Non
Synthétiques
Non
Jeans
Non
Mix
Oui
Rapide 30
Non
Séchage rapide
Non
Séchage à plat
Non
Rafraîchissement
Non
Peaux sensibles
Non
Hygiène vapeur
Non
Rafraîchissement vapeur
Non
Serviettes
Non
Air chaud
Oui
Laine
Oui
Textiles sport
Oui
Séchage naturel (air froid)
Oui
Eco
Oui
Petite charge 40
Non
Séchage programmé
Non
Séchage Turbo
Non
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Entretien du condenseur
Non
Entretien du tambour
Non
Niveau de séchage
3 niveaux
Favoris
Non
Moins de temps
Non
Plus de temps
Non
Séchage à plat
Non
Séchage par minuterie
Non
Wifi
Non
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Non
Démarrage à distance
Non
Vapeur
Non
durée du séchage
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Non
Téléchargement de cycle
Non
Démarrage à distance et suivi de cycle
Non
Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Smart Pairing
Non
Suivi de la consommation énergétique
Non
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Non
Kit de superposition
Non
Compatible LG TWINWash
Non
Kit de montage
Non
CODE EAN
Code EAN
8806096161760
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
