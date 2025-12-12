About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur
new energy label_RH8N14SL.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur

new energy label_RH8N14SL.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur

LG RH8N14SL
front view of 10kg Heat pump Dryer - Sensor Dry, R290 {RH8N14SL.ADSQCFS}
dryer front open door image
image of showing the dry dial with options for towels, shirts, and wool fabrics. Text read : 'Heat Pump': Enjoy gentle care for your fabrics while drying.
image showing the moisture-sensing and automatic drying time setting feature. Shows a half-dry blouse with a water drop icon, and a dryer drum in the background. Text reads 'Sensor Dry': Detects moisture in clothes and automatically sets drying time.
image of two children playing with colorful blocks near a washer. Text read: 'Child Lock': Child Lock prevents little ones from accidentally altering settings.
dryer dimension installation
lifestyle cut of dryer in the laundry room
dryer detergent open image
detailed image of the side interior of the dryer
detailed image of the front top interior of the dryer
dryer right side image
dryer side image
dryer left side image
dryer back image
detail
front view of 10kg Heat pump Dryer - Sensor Dry, R290 {RH8N14SL.ADSQCFS}
dryer front open door image
image of showing the dry dial with options for towels, shirts, and wool fabrics. Text read : 'Heat Pump': Enjoy gentle care for your fabrics while drying.
image showing the moisture-sensing and automatic drying time setting feature. Shows a half-dry blouse with a water drop icon, and a dryer drum in the background. Text reads 'Sensor Dry': Detects moisture in clothes and automatically sets drying time.
image of two children playing with colorful blocks near a washer. Text read: 'Child Lock': Child Lock prevents little ones from accidentally altering settings.
dryer dimension installation
lifestyle cut of dryer in the laundry room
dryer detergent open image
detailed image of the side interior of the dryer
detailed image of the front top interior of the dryer
dryer right side image
dryer side image
dryer left side image
dryer back image
detail

Fonctionnalités principales

  • Pompe à chaleur Séchage par capteurs - durée de séchage adaptée
  • Top amovible
  • Capteur d'humidité
Lave-linge et sèche-linge , pensés pour optimiser votre espace buanderie

Pompe à chaleur

Un séchage en douceur pour votre linge du quotidien

Profitez d'un séchage doux pour vos textiles.

Une vidéo présentant le panneau de cnotrôle du sèche-linge avec des options pour serviettes, chemises et textiles en laine

*La pompe à chaleur sèche le linge à basse température, pour un processus doux.

*Les images du produit présentes dans la vidéo et les visuels sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Séchage par capteur

Détection automatique du temps de séchage

Le capteur d’humidité ajuste automatiquement la durée du cycle en fonction du niveau d’humidité.

*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

This dryer uses R290 refrigerant, which has a lower impact than R134a.

R290

Réfrigérant à base de propane

Le réfrigérant R290 a un Potentiel de Réchauffement Global (PRG) inférieur à celui du R134a*

*Potentiel de réchauffement global (PRG) : R290 ≈ 3, R134a ≈ 1430

Verrouillage enfant

Évite toute utilisation accidentelle

Le verrouillage enfant bloque les réglages pour éviter toute manipulation accidentelle par les enfants.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Sèche-linge dans une buanderie
Gros plan sur le compartiment à détergent du sèche-linge.
Gros plan sur le tambour du sèche-linge, porte ouverte
Gros plan sur la molette et le panneau de commande du sèche-linge.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Caractéristiques clés

  • FINITIONS - Couleur

    Graphite

  • CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

    8

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x600

  • ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

    A++

  • CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Smart Pairing

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    705x885x655

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1 080

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x600

  • Poids (kg)

    45,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    49,0

FINITIONS

  • Couleur

    Graphite

  • Type de porte

    Hublot

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    8

AFFICHAGE

  • Fin différée

    1-24h

  • Type d’affichage

    Tout tactile & affichage LED

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Type

    Sèche-linge à condensation

  • Condenseur autonettoyant

    Non

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Dual Dry

    Non

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Non

  • Double filtre à peluche

    Non

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction

    Non

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Porte réversible

    Non

  • Détection de la charge

    Non

  • Séchage à capteurs

    Non

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour

    Non

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A++

PROGRAMMES

  • Séchage intelligent

    Non

  • Anti-allergie

    Non

  • Rafraîchir literie

    Non

  • Article volumineux

    Non

  • Coton

    Oui

  • Coton+

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Rafraîchir doudounes

    Non

  • Programme téléchargé

    Non

  • Couette

    Non

  • Synthétiques

    Non

  • Jeans

    Non

  • Mix

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Séchage rapide

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Hygiène vapeur

    Non

  • Rafraîchissement vapeur

    Non

  • Serviettes

    Non

  • Air chaud

    Oui

  • Laine

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Séchage naturel (air froid)

    Oui

  • Eco

    Oui

  • Petite charge 40

    Non

  • Séchage programmé

    Non

  • Séchage Turbo

    Non

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Non

  • Entretien du tambour

    Non

  • Niveau de séchage

    3 niveaux

  • Favoris

    Non

  • Moins de temps

    Non

  • Plus de temps

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Séchage par minuterie

    Non

  • Wifi

    Non

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Non

  • Démarrage à distance

    Non

  • Vapeur

    Non

  • durée du séchage

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Non

  • Téléchargement de cycle

    Non

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Non

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

  • Smart Pairing

    Non

  • Suivi de la consommation énergétique

    Non

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Non

  • Kit de superposition

    Non

  • Compatible LG TWINWash

    Non

  • Kit de montage

    Non

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096161760

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous