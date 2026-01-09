About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Sèche linge | 9 kg | Pompe à chaleur

[No.144 RH9B13WH].pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
[No.144 RH9B13WH].pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Sèche linge | 9 kg | Pompe à chaleur

LG RH9B13WH
front view
open door font view
drum view
drum view
top right drawer open
top high view
right side view
right high angle
right perspective
left high angle
right high angle
left side
side view
rear view
front view
open door font view
drum view
drum view
top right drawer open
top high view
right side view
right high angle
right perspective
left high angle
right high angle
left side
side view
rear view

Fonctionnalités principales

  • Pompe à chaleur
  • Séchage par capteurs - durée de séchage adaptée
  • Programme anti-allergie
  • Double filtre à peluche
  • Condenseur autonettoyant
  • Application ThinQ™
Plus
Vidéo d’un zoom sur le sèche-linge LG dans la buanderie avec une machine à laver LG.

"Zoom sur la machine à laver. L’écran change et le côté du panneau apparaît, montrant trois couleurs : blanc, gris clair et gris foncé."

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Tout ce que l’on attend d’un sèche-linge 

Croquis et image produit d’un sèche-linge

Design simple et ergonomique

Design intuitif avec des fonctionnalités essentielles

Image d’une chemise habillée scannée

Capteur séchage

Séchage en temps réel avec capteurs

Image de feuilles tourbillonnant autour d’une machine à laver.

Économisez de l’énergie

Technologie de séchage efficace

Image d’un condenseur.

Maintenance facile

Condenseur autonettoyant

Design amélioré

Simple à utiliser, avec un nouveau design élégant

Une nouvelle version du design du sèche-linge, pour améliorer le look de n’importe quelle pièce. 

Image intérieure d’un lave-linge et d’un sèche-linge côte à côte

Image intérieure d’un lave-linge et d’un sèche-linge côte à côte

*Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Image d’un sèche-linge face à un mur vert avec une note A+++-4 % affichée à côté.

Image d’un sèche-linge face à un mur vert avec une note A+++-4 % affichée à côté.

Efficacité énergétique

Économisez en réduisant les coûts d’énergie

Profitez d’une lessive avec une efficacité énergétique A+++-4 %.

*Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*Définissez le programme sur le cycle « Eco » (pleine et demi-charge) pour le test conformément à la norme EN 61121 et la réglementation 932/2012.

*Sur une gamme de classes d’efficacité énergétique allant de A+++ à D, conformément à la norme EN 61121 et au règlement 932/2012.

R290

Agent frigorigène naturel

Le sèche-linge LG avec R290 refrigerant a un potentiel de réchauffement global plus faible que le R134a.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*GWP : R290 = 3, R134a = 1 430

Capteur séchage

Excellentes performances de séchage

Détecte l’humidité du linge et règle automatiquement la durée de séchage.

Vidéo illustrant la détection de l’humidité du tissu

Image intérieure d’un lave-linge et d’un sèche-linge côte à côte

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*Applicable uniquement au programme Capteur séchage.

Rapide 30

Séchez de faibles charges en seulement 30 minutes

Séchage de 30 minutes pour les faibles charges, adapté à un emploi du temps chargé. 

Image de panneau agrandie et de tissu placé dans le sèche-linge

Image de panneau agrandie et de tissu placé dans le sèche-linge

*Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*L’option Rapide 30 est destinée à un maximum de 3 pièces (maximum 1 kg) d’articles en polyamide, acrylique ou polyester.

Allergy Care

Les vêtements sont nettoyés en profondeur, ce qui réduit le risque d’allergies

Ayez l’esprit tranquille en sachant qu’Allergy Care réduit les acariens vivants susceptibles de provoquer des allergies.

Image d’un ours en peluche propre et d’un tissu blanc dans un tambour de séchage.

Image d’un ours en peluche propre et d’un tissu blanc dans un tambour de séchage.

*Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*Le cycle Allergy Care pour sèche-linge, testé par Environmental Allergens Info & Care Inc., réduit les allergènes acariens.

Condenseur à nettoyage automatique

Aucun nettoyage manuel requis pour le condenseur

Appréciez une maintenance sans tracas de votre Condenseur à nettoyage automatique avec la technologie autonettoyante.

*Les images du produit présentées dans l’image ou la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

*La fréquence d’utilisation du « Condenseur à nettoyage automatique » peut varier en fonction du taux d’humidité initial du linge.

Smart Pairing™

Synchronisez automatiquement les réglages du sèche-linge

Les informations de cycle sont partagées entre le lave-linge et le sèche-linge pour un cycle de séchage/lavage simple et synergique.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés à votre réseau WiFi domestique et enregistrés dans l’application intelligente LG ThinQ™.

Filtre 2 en 1

Le filtre amélioré et facile à nettoyer maintient les performances de séchage 

Un filtre double couche amélioré garantit des performances de séchage durables.

Image d’un filtre retiré du tambour du sèche-linge

Vérifiez le processus de nettoyage du filtre
Vidéo montrant le processus de nettoyage du filtre

*Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

LG ThinQ™

La vie simplifiée facile à utiliser

Accédez au sèche-linge à distance et téléchargez de nouveaux cycles.

Contrôlez votre lessive partout, à tout moment

L’application LG ThinQ™ vous permet de connecter votre machine d’une manière inédite. Lancez votre lavage en appuyant simplement sur un bouton.

Entretien et contrôle faciles

Que ce soit un entretien de tous les jours ou des tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d’énergie de votre machine à laver via l’application LG ThinQ™.

Lessive mains libres avec Assistant vocal

Dites à votre enceinte intelligente ou assistant AI ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s’occuper du reste.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

Marquage du titre

Conçu avec les meilleurs essentiels pour tous

Sèche-linge LG dans le salon.

S’adapte à votre déco d’intérieur

Image d’un sèche-linge LG.

Plat et minimaliste

Image agrandie du cadran et du panneau du sèche-linge

Simple et facile à utiliser

Image intérieure d’une machine à laver et d’un sèche-linge, côte à côte.

Lave-linge et sèche-linge

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

FAQ

Q.

Comment choisir un nouveau sèche-linge ?

A.

Tenez compte des aspects suivants lors de la sélection d’un sèche-linge : 

1. Capacité en fonction de la taille de votre famille

2. Efficacité énergétique pour réduire votre facture d’électricité

3. Programmes de séchage adaptés à vos besoins

4. Fonctionnalités et applications intelligentes telles que LG ThinQ

5. Espace d’installation nécessaire pour le sèche-linge

6. Services de fiabilité et de garantie de qualité

Q.

Ce produit nécessite-t-il une installation de ventilation supplémentaire ?

A.

Les sèche-linge LG sont sans évacuation et peuvent être utilisés n’importe où sans contraintes d’espace.

Q.

Que dois-je savoir avant de placer mon sèche-linge au-dessus de mon lave-linge ?

A.

Prenez en compte les facteurs suivants pour vous assurer que votre sèche-linge et votre lave-linge sont placés l’un sur l’autre de manière sûre, fiable et facile à utiliser.

1. Compatibilité : Tout d’abord, assurez-vous que les modèles de lave-linge et de sèche-linge sont compatibles. Les sèche-linge LG ne doivent être placés que sur des lave-linge à tambour LG. (Options de profondeur de lave-linge : 565, 615 mm)

2. Espace pour l’installation : Vérifiez la taille de l’espace pour installer le lave-linge et le sèche-linge en série. Assurez-vous également de disposer de suffisamment d’espace pour ouvrir les portes du lave-linge et du sèche-linge.

3. Installation experte : Le sèche-linge peut être solidement fixé au lave-linge LG à l’aide d’un kit de gerbage. Seul un personnel d’entretien qualifié peut empiler et vérifier que le sèche-linge est correctement installé.

Q.

Quelle est la durée de vie d’un sèche-linge en général ?

A.

La durée de vie du produit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la qualité du produit, la fréquence d’utilisation et l’entretien.

Un entretien régulier est important pour prolonger la durée de vie du sèche-linge.

1. Nettoyez la zone autour du filtre avant et après le séchage, et gardez le double filtre propre en le lavant avec de l’eau.

2. Nettoyez la poussière à l’intérieur du sèche-linge et ventilez-le en ouvrant légèrement la porte du sèche-linge avant et après utilisation.

3. Il est recommandé d’entretenir le condenseur et le tambour à l’aide des fonctions Entretien du condenseur et Entretien du tambour.

Q.

Quels vêtements ne doivent pas aller dans le sèche-linge ?

A.

Vérifiez l’étiquette d’entretien du tissu sur vos vêtements et séchez-les selon la méthode de séchage recommandée.

Ne séchez pas les éléments suivants :

- Les articles pouvant provoquer un incendie : vêtements contenant des substances inflammables telles que la cire, l’huile, la peinture, l’essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc. ; les couvertures électriques ; les tapis

- Vêtements thermosensibles

Q.

Combien de temps faut-il pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur ?

A.

Le temps nécessaire pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur peut varier en fonction de facteurs tels que le type de tissu et le poids du linge.

1. Type de tissu : Les vêtements fabriqués à partir de matériaux lourds tels que le denim prennent plus de temps à sécher que les tissus plus légers comme le polyester.

2. Poids de la lessive : Plus il y a de linge, plus la durée de séchage sera longue.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • FINITIONS - Couleur

    Blanc

  • CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

    9

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 660

  • ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

  • CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Smart Pairing

    Oui

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096134481

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Oui

  • Compatible LG TWINWash

    Non

  • Kit de montage

    Non

  • Kit de superposition

    Non

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    Molette + boutons & affichage LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Non

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Eclairage du tambour

    Non

  • Dual Dry

    Non

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Non

  • Double filtre à peluche

    Oui

  • Tambour

    Non

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Moteur induction

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Porte réversible

    Non

  • Séchage à capteurs

    Oui

  • Type

    Sèche-linge à condensation

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    660 x 890 x 702

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1 115

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 660

  • Poids avec l’emballage (kg)

    56,0

  • Poids (kg)

    53,0

FINITIONS

  • Couleur

    Blanc

  • Type de porte

    Hublot

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Classe d'efficacité de condensation

    A

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    10

  • Edry1/2 (kWh)

    0,88

  • Edry (kWh)

    1,61

  • Consommation électrique par an (KWh)

    194

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    91

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    91

  • Niveau sonore (dBA)

    64

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,40

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,40

  • Programme de séchage standard

    Prêt-à-ranger Eco

  • Temps (min)-pleine charge

    185

  • Durée (min) - Charge partielle

    115

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    91

  • Durée pondérée du programme

    145

PROGRAMMES

  • Textiles sport

    Oui

  • Séchage naturel (air froid)

    Non

  • Séchage intelligent

    Non

  • Anti-allergie

    Non

  • Rafraîchir literie

    Non

  • Article volumineux

    Non

  • Coton

    Oui

  • Coton+

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Rafraîchir doudounes

    Non

  • Couette

    Non

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco

    Oui

  • Jeans

    Non

  • Mix

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Rapide 40

    Oui

  • Séchage rapide

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Hygiène vapeur

    Non

  • Rafraîchissement vapeur

    Non

  • Séchage programmé

    Oui

  • Serviettes

    Non

  • Séchage Turbo

    Non

  • Air chaud

    Non

  • Laine

    Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Non

  • Son on/off

    Non

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Entretien du tambour

    Non

  • Eclairage du tambour

    Non

  • Niveau de séchage

    3 niveaux

  • durée du séchage

    Oui

  • Favoris

    Non

  • Moins de temps

    Non

  • Plus de temps

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • Séchage par minuterie

    Non

  • Wifi

    Oui

FONCTIONS THINQ

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    9

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous