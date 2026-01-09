Sèche linge | 9 kg | Pompe à chaleur

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.
Tout ce que l’on attend d’un sèche-linge
Design simple et ergonomique
Design intuitif avec des fonctionnalités essentielles
Capteur séchage
Séchage en temps réel avec capteurs
Économisez de l’énergie
Technologie de séchage efficace
Maintenance facile
Condenseur autonettoyant
Design amélioré
Simple à utiliser, avec un nouveau design élégant
Une nouvelle version du design du sèche-linge, pour améliorer le look de n’importe quelle pièce.
*Définissez le programme sur le cycle « Eco » (pleine et demi-charge) pour le test conformément à la norme EN 61121 et la réglementation 932/2012.
*Sur une gamme de classes d’efficacité énergétique allant de A+++ à D, conformément à la norme EN 61121 et au règlement 932/2012.
R290
Agent frigorigène naturel
Le sèche-linge LG avec R290 refrigerant a un potentiel de réchauffement global plus faible que le R134a.
*GWP : R290 = 3, R134a = 1 430
Capteur séchage
Excellentes performances de séchage
Détecte l’humidité du linge et règle automatiquement la durée de séchage.
*Applicable uniquement au programme Capteur séchage.
Rapide 30
Séchez de faibles charges en seulement 30 minutes
Séchage de 30 minutes pour les faibles charges, adapté à un emploi du temps chargé.
*L’option Rapide 30 est destinée à un maximum de 3 pièces (maximum 1 kg) d’articles en polyamide, acrylique ou polyester.
Allergy Care
Les vêtements sont nettoyés en profondeur, ce qui réduit le risque d’allergies
Ayez l’esprit tranquille en sachant qu’Allergy Care réduit les acariens vivants susceptibles de provoquer des allergies.
*Le cycle Allergy Care pour sèche-linge, testé par Environmental Allergens Info & Care Inc., réduit les allergènes acariens.
Condenseur à nettoyage automatique
Aucun nettoyage manuel requis pour le condenseur
Appréciez une maintenance sans tracas de votre Condenseur à nettoyage automatique avec la technologie autonettoyante.
*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
*La fréquence d’utilisation du « Condenseur à nettoyage automatique » peut varier en fonction du taux d’humidité initial du linge.
Smart Pairing™
Synchronisez automatiquement les réglages du sèche-linge
Les informations de cycle sont partagées entre le lave-linge et le sèche-linge pour un cycle de séchage/lavage simple et synergique.
*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés à votre réseau WiFi domestique et enregistrés dans l’application intelligente LG ThinQ™.
Filtre 2 en 1
Le filtre amélioré et facile à nettoyer maintient les performances de séchage
Un filtre double couche amélioré garantit des performances de séchage durables.
Image d’un filtre retiré du tambour du sèche-linge
Vérifiez le processus de nettoyage du filtre
LG ThinQ™
La vie simplifiée facile à utiliser
Accédez au sèche-linge à distance et téléchargez de nouveaux cycles.
Contrôlez votre lessive partout, à tout moment
L’application LG ThinQ™ vous permet de connecter votre machine d’une manière inédite. Lancez votre lavage en appuyant simplement sur un bouton.
Entretien et contrôle faciles
Que ce soit un entretien de tous les jours ou des tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d’énergie de votre machine à laver via l’application LG ThinQ™.
Lessive mains libres avec Assistant vocal
Dites à votre enceinte intelligente ou assistant AI ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s’occuper du reste.
*Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.
Marquage du titre
Conçu avec les meilleurs essentiels pour tous
FAQ
Q.
Comment choisir un nouveau sèche-linge ?
A.
Tenez compte des aspects suivants lors de la sélection d’un sèche-linge :
1. Capacité en fonction de la taille de votre famille
2. Efficacité énergétique pour réduire votre facture d’électricité
3. Programmes de séchage adaptés à vos besoins
4. Fonctionnalités et applications intelligentes telles que LG ThinQ
5. Espace d’installation nécessaire pour le sèche-linge
6. Services de fiabilité et de garantie de qualité
Q.
Ce produit nécessite-t-il une installation de ventilation supplémentaire ?
A.
Les sèche-linge LG sont sans évacuation et peuvent être utilisés n’importe où sans contraintes d’espace.
Q.
Que dois-je savoir avant de placer mon sèche-linge au-dessus de mon lave-linge ?
A.
Prenez en compte les facteurs suivants pour vous assurer que votre sèche-linge et votre lave-linge sont placés l’un sur l’autre de manière sûre, fiable et facile à utiliser.
1. Compatibilité : Tout d’abord, assurez-vous que les modèles de lave-linge et de sèche-linge sont compatibles. Les sèche-linge LG ne doivent être placés que sur des lave-linge à tambour LG. (Options de profondeur de lave-linge : 565, 615 mm)
2. Espace pour l’installation : Vérifiez la taille de l’espace pour installer le lave-linge et le sèche-linge en série. Assurez-vous également de disposer de suffisamment d’espace pour ouvrir les portes du lave-linge et du sèche-linge.
3. Installation experte : Le sèche-linge peut être solidement fixé au lave-linge LG à l’aide d’un kit de gerbage. Seul un personnel d’entretien qualifié peut empiler et vérifier que le sèche-linge est correctement installé.
Q.
Quelle est la durée de vie d’un sèche-linge en général ?
A.
La durée de vie du produit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la qualité du produit, la fréquence d’utilisation et l’entretien.
Un entretien régulier est important pour prolonger la durée de vie du sèche-linge.
1. Nettoyez la zone autour du filtre avant et après le séchage, et gardez le double filtre propre en le lavant avec de l’eau.
2. Nettoyez la poussière à l’intérieur du sèche-linge et ventilez-le en ouvrant légèrement la porte du sèche-linge avant et après utilisation.
3. Il est recommandé d’entretenir le condenseur et le tambour à l’aide des fonctions Entretien du condenseur et Entretien du tambour.
Q.
Quels vêtements ne doivent pas aller dans le sèche-linge ?
A.
Vérifiez l’étiquette d’entretien du tissu sur vos vêtements et séchez-les selon la méthode de séchage recommandée.
Ne séchez pas les éléments suivants :
- Les articles pouvant provoquer un incendie : vêtements contenant des substances inflammables telles que la cire, l’huile, la peinture, l’essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc. ; les couvertures électriques ; les tapis
- Vêtements thermosensibles
Q.
Combien de temps faut-il pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur ?
A.
Le temps nécessaire pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur peut varier en fonction de facteurs tels que le type de tissu et le poids du linge.
1. Type de tissu : Les vêtements fabriqués à partir de matériaux lourds tels que le denim prennent plus de temps à sécher que les tissus plus légers comme le polyester.
2. Poids de la lessive : Plus il y a de linge, plus la durée de séchage sera longue.
Caractéristiques clés
FINITIONS - Couleur
Noir
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
9
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 660
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Non
CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant
Oui
CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Non
FONCTIONS THINQ - Smart Pairing
Oui
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660 x 890 x 702
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1 115
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 660
Poids (kg)
53,0
Poids avec l’emballage (kg)
56,0
FINITIONS
Couleur
Noir
Type de porte
Hublot
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
9
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
Molette + boutons & affichage LED
Indication de verrouillage de la porte
Non
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Type
Sèche-linge à condensation
Condenseur autonettoyant
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
Dual Dry
Non
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Non
Double filtre à peluche
Oui
Alerte de vidange d'eau
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur induction
Oui
Redémarrage automatique
Non
Moteur induction Direct Drive
Non
Porte réversible
Non
Détection de la charge
Oui
Séchage à capteurs
Oui
Eclairage du tambour
Non
Pieds réglables
Oui
Tambour
Non
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
PROGRAMMES
Séchage intelligent
Non
Anti-allergie
Non
Rafraîchir literie
Non
Article volumineux
Non
Coton
Oui
Coton+
Non
Délicat
Oui
Rafraîchir doudounes
Non
Programme téléchargé
Oui
Couette
Non
Synthétiques
Oui
Jeans
Non
Mix
Oui
Rapide 30
Non
Séchage rapide
Non
Séchage à plat
Non
Rafraîchissement
Non
Peaux sensibles
Non
Hygiène vapeur
Non
Rafraîchissement vapeur
Non
Serviettes
Non
Air chaud
Non
Laine
Oui
Textiles sport
Oui
Séchage naturel (air froid)
Non
Eco
Oui
Rapide 40
Oui
Séchage programmé
Oui
Séchage Turbo
Non
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Non
Entretien du condenseur
Oui
Entretien du tambour
Non
Niveau de séchage
3 niveaux
Favoris
Non
Moins de temps
Non
Plus de temps
Non
Séchage à plat
Non
Séchage par minuterie
Non
Wifi
Oui
Son on/off
Non
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Non
Démarrage à distance
Oui
Vapeur
Non
durée du séchage
Oui
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Démarrage à distance et suivi de cycle
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Smart Pairing
Oui
Suivi de la consommation énergétique
Oui
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Oui
Kit de superposition
Non
Compatible LG TWINWash
Non
Kit de montage
Non
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)
Classe d'efficacité de condensation
A
Edry (kWh)
1,61
Edry1/2 (kWh)
0,88
Consommation électrique par an (KWh)
194
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91
Niveau sonore (dBA)
64
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,40
Consommation électrique en marche (W)
0,40
Temps (min)-pleine charge
185
Durée (min) - Charge partielle
115
Sèche-linge automatique
Oui
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Temps mise en veille avant arrêt (min)
10
Efficacité de condensation demi-charge (%)
91
Programme de séchage standard
Prêt-à-ranger Eco
Efficacité de condensation pondérée (%)
91
Durée pondérée du programme
145
CODE EAN
Code EAN
8806096171875
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
