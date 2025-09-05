Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
Sèche linge 9 kg | Molette écran LCD..

Sèche linge 9 kg | Molette écran LCD..

Sèche linge 9 kg | Molette écran LCD..

LG RH9X71WH Seche linge
Fonctionnalités principales

  • Molette écran LCD Dual inverter heatpump™
  • Dual Dry™ pour un mode de sèchage au choix
  • Programme Anti-allergie Condenseur autonettoyant
  • L'intérieur du tambour en acier inoxydable
Plus
Vidéo d’un zoom sur le sèche-linge LG dans la buanderie avec une machine à laver LG.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Des performances de lavage adaptées à vos vêtements

Image de feuilles tourbillonnant autour d’un lave-linge.

Économies d’énergie

Technologie de séchage efficace

Détection des textiles grâce à la technologie d’intelligence artificielle de LG

AI dry™

Des cycles de séchage optimaux

Image représentant le temps qui passe autour d’une chemise.

Séchage rapide

Linge complètement sec en 81 minutes

Image d’un condenseur.

Entretien facile

Condenseur autonettoyant

Image d’un sèche-linge face à un mur vert avec une note A+++-26% affichée à côté.

Classe efficacité énergétique B

Une classe efficacité énergétique B atteinte grâce à AI DUAL Inverter et des algorithmes de programmation avancés.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

AI DUAL Inverter™

L'intelligence au cœur du séchage

AI Dry™, alimenté par AI DUAL Inverter™, optimise le séchage en fonction du type de tissu et de la taille de la charge. Les doubles cylindres augmentent l'efficacité globale des performances de séchage. Les deux cylindres à l'intérieur du DUAL Inverter Heat Pump™ tournent dans des directions opposées pour équilibrer et réduire les vibrations pendant le séchage. Le séchage à basse température, permis par la pompe à chaleur, contribue à réduire le rétrécissement des vêtements¹. Enfin, bénéficiez d’une garantie de 10 ans sur le compresseur DUAL Inverter et le moteur Inverter, pour une tranquillité d’esprit.

Image du sèche-linge LG et de l’AI DUAL Inverter

Icône Économies d’énergie

Économies d’énergie²

Icône Garantie de 10 ans

Garantie de 10 ans³

Icône Plus silencieux

Silencieux³

*Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

¹Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a montré une réduction de la durée de séchage et de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.). (Basé sur le modèle représentatif AI Dry : RH90X75V3N. Les résultats peuvent varier en fonction des modèles, des charges et de l’environnement.) Toutes les situations ne permettent pas de réaliser des économies. En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.

La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. La technologie AI Dry ne doit être utilisée qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].

²Testé par Intertek en août 2024, le cycle Coton du sèche-linge à pompe à chaleur LG comparé au cycle Séchage uniquement du lave-linge-séchant à chauffage traditionnel LG basé sur 3 kg de charges IEC avec une teneur en humidité initiale de 60 % (RH90X75V3N contre F4Y7RRPYW).

³La garantie de 10 ans est liée au Dual Inverter Compressor et Moteur Inverter uniquement. La période/politique de garantie peut varier en fonction du pays ou de la région.

³Niveau sonore : 62 dB (Niveau de puissance sonore), conformément à la réglementation UE 392/2012 (RH90X75V3N). 

AI Dry™

Séchage optimal renforcé par l'IA

AI Dry™ optimise le séchage en fonction du type de tissu et de la taille de la charge, en sélectionnant les réglages adaptés.

Cycle AI Dry détectant le type de tissu et la quantité d’humidité restante.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a montré une réduction de la durée de séchage et de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (RH90X75V3N). En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.

*La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. La technologie AI Dry ne doit être utilisée qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].

TurboDry

Séchage effectué en seulement 81 minutes

 Profitez d’un séchage en 81 minutes, alimenté par le Compresseur DUAL Inverter.

 

Gros plan d’un cadran LCD.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*Testé par Intertek en juillet 2024, le cycle TurboDry est basé sur 5 kg de charges (mélange de chemises, t-shirts 100 % polyester, t-shirts 100 % coton) avec une teneur initiale en humidité de 33 % à une température de 23 °C. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

Cycle anti-allergie

Les vêtements sont nettoyés en profondeur, ce qui réduit le risque d’allergies

Ayez l’esprit tranquille en sachant que le programme Anti-allergie réduit les acariens vivants qui peuvent provoquer des allergies.

Image d’un ours en peluche propre et d’un tissu blanc dans un tambour de séchage.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*Le cycle Anti-allergie certifié par la BAF(British Allergy Foundation) diminue les allergènes comme les acariens.

Optimisation du cycle

Cycles adaptés aux habitudes d’utilisation

Les cycles fréquemment utilisés sont enregistrés avec 13 cycles par défaut, personnalisés en fonction des habitudes de séchage individuelles des utilisateurs.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Condenseur autonettoyant

Aucun nettoyage manuel requis pour le condenseur

Le condenseur se nettoie automatiquement, vous laissant plus de temps pour le reste.

*Les images du produit présentées dans l’image ou la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

*La fréquence d’utilisation du « Condenseur autonettoyant » peut varier en fonction du taux d’humidité initial du linge.

Smart Pairing™

Lavage et séchage synchronisés

Grâce au Smart Pairing, le lave-linge indique au sèche-linge quel programme compatible sélectionner — un vrai gain de temps au quotidien.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés à votre réseau WiFi domestique et enregistrés dans l’application intelligente LG ThinQ™.

LG ThinQ™

La vie intelligente commence avec LG ThinQ™

Avec LG ThinQ™, les utilisateurs peuvent accéder à distance au cycle de séchage et télécharger de nouveaux cycles via des appareils compatibles WiFi.

Contrôlez votre lessive partout, à tout moment

Grâce à l’application ThinQ™, contrôlez votre sèche-linge à distance d’un simple geste. Lancez un cycle en un clic, où que vous soyez.

Un entretien simplifié, un suivi en temps réel

Qu’il s’agisse de l’entretien quotidien ou du suivi énergétique, l’application ThinQ™ vous permet de tout surveiller facilement.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

Marquage du titre

Design élégant conçu pour répondre à vos besoins

Sèche-linge LG dans le salon.

Intégration parfaite dans votre intérieur

Porte en verre trempé du sèche-linge LG.

Porte en verre trempé

Image d’un sèche-linge LG.

Design plat et minimaliste

Image intérieure d’une machine à laver et d’un sèche-linge, côte à côte.

Lave-linge et sèche-linge

Tambour en acier inoxydable du sèche-linge LG.

Tambour en acier inoxydable

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

FAQ

Q.

Comment choisir un nouveau sèche-linge ?

A.

Tenez compte des aspects suivants lors de la sélection d’un sèche-linge : 

Q.

Ce produit nécessite-t-il une installation de ventilation supplémentaire ?

A.

Les sèche-linge LG sont sans évacuation et peuvent être utilisés n’importe où, sans contraintes d’espace.

Q.

Que dois-je savoir avant de placer mon sèche-linge au-dessus de mon lave-linge ?

A.

Prenez en compte les facteurs suivants pour vous assurer que votre sèche-linge et votre lave-linge sont placés l’un sur l’autre de manière sûre, fiable et facile à utiliser.

Q.

Quelle est la durée de vie d’un sèche-linge en général ?

A.

La durée de vie du produit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la qualité du produit, la fréquence d’utilisation et l’entretien.

Q.

Quels vêtements ne doivent pas aller dans le sèche-linge ?

A.

Vérifiez l’étiquette d’entretien du tissu sur vos vêtements et séchez-les selon la méthode de séchage recommandée.

Q.

Combien de temps faut-il pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur ?

A.

Le temps nécessaire pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur peut varier en fonction de facteurs tels que le type de tissu et le poids du linge.

Caractéristiques clés

  • Couleur

    Blanc

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    9,0

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x660

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Porte réversible

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    660x890x702

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1 140

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x660

  • Poids (kg)

    55,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    58,0

FINITIONS

  • Couleur

    Blanc

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    9,0

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    Molette + et écran LCD + LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Non

  • Affichage digital

    LCD

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Type

    Sèche-linge à condensation

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Dual Dry

    Oui

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Double filtre à peluche

    Oui

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Porte réversible

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Séchage à capteurs

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour

    Oui

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

PROGRAMMES

  • Séchage intelligent

    Oui

  • Anti-allergie

    Oui

  • Coton

    Oui

  • Délicat

    Oui

  • Synthétiques

    Oui

  • Mix

    Oui

  • Rapide 30

    Oui

  • Laine

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Eco

    Oui

  • Séchage programmé

    Oui

  • Séchage Turbo

    Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Oui

  • Entretien du tambour

    Non

  • Niveau de séchage

    3 niveaux

  • Favoris

    Non

  • Moins de temps

    Non

  • Plus de temps

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Séchage par minuterie

    Oui

  • Wifi

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • durée du séchage

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Oui

  • Kit de superposition

    Non

  • Compatible LG TWINWash

    Non

  • Kit de montage

    Oui

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

  • Classe d'efficacité de condensation

    A

  • Edry (kWh)

    1,43

  • Edry1/2 (kWh)

    0,76

  • Consommation électrique par an (KWh)

    171

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    91

  • Niveau sonore (dBA)

    62

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,35

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,35

  • Temps (min)-pleine charge

    269

  • Durée (min) - Charge partielle

    160

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    10

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    91

  • Programme de séchage standard

    ECO > Prêt à ranger > Energie

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    91

  • Durée pondérée du programme

    207

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096134269

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

