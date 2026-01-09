We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Découvrez comment LG simplifie le lavage du linge grâce à une gamme de machines à laver alliant performances inégalées et respect absolu des textiles. Retrouvez tous les avantages des différents modèles de lave-linge LG : machine à laver séchante, standard, grande capacité et WashTower.