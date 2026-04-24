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LG WashTower | Lave-linge 12kg | Sèche-linge 10kg
Fonctionnalités principales
- Solution complète dotée d’un panneau de contrôle central
- Sèche-linge doté d’une pompe à chaleur dont l’efficacité énergétique est notée A+++
- TurboWash 360° – cycle de lavage rapide (lave-linge uniquement)
- Technologie d’intelligence artificielle - entretien intelligent de votre linge (lave-linge uniquement)
- Smart Pairing™
- Smart Pairing™
*La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier, merci de vous référer au manuel de l’utilisateur pour plus de détails.
Performance et élégance
La LG WashTower™ s’intégre parfaitement avec les meubles aménagés de la salle de bain
Inspirées de la nature
Réinventez votre intérieur
Buanderie
La LG WashTower™ Compact apporte de l‘élégance à votre buanderie.
Salle de bain
La LG WashTower™ Compact apporte de l‘élégance à votre buanderie.
Cellier
La LG WashTower™ Compact apporte de l‘élégance à votre buanderie.
Une conception minimaliste
Repensez votre intérieur
Panneau de contrôle facile d’accès
Vue d’ensemble du panneau central de la LG WashTower™ Compact. Quelques boutons sont allumés.
Intelligence intégrée
*Testé par Intertek. Le cycle coton avec 3 kg de sous-vêtements est comparé au cycle coton LG standard. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.
Le cycle anti-allergies élimine jusqu'à 99,9%* des acariens présents dans la poussière domestique
*Le cycle anti-allergies approuvé par la société britannique d’allergologie (BAF : British Allergy Foundation) élimine 99,9 % des acariens et le cycle anti-allergies du sèche-linge élimine 99,9% des acariens.
*Le cycle anti-allergies peut être lancé à l’aide de l'application ThinQ ou sélectionné directement à partir de Cloud Cycle dans l'application.
*Les images du produit dans la vidéo sont fournies uniquement à titre illustratif et peuvent être différentes du produit réel.
*Les résultats peuvent différer en fonction des vêtements et de l’environnement.
Lavez et séchez en une heure grâce au programme petite charge
*Testé par Intertek. Testé dans 3 conditions de charge : une tenue de sport femme, 3 chemises, et 2 pyjamas. Testé avec le cycle Lavage rapide du lave-linge, le cycle petite charge du sèche-linge et l’option Prêt à sécher.
*Les résultats peuvent différer en fonction des vêtements et de l’environnement.
*Testé par Intertek, le Cycle Coton avec option 3 kg par défaut.
*Les résultats peuvent différer en fonction des vêtements et de l’environnement.
- Traditionnel LGVitesse de compression non contrôlée
- LG Dual InverterVitesse de compression contrôlée
Un séchage économe en énergie
*Les images du produit dans la vidéo sont fournies uniquement à titre illustratif et peuvent être différentes du produit réel.
*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
*La fréquence d’utilisation du condenseur à nettoyage automatique peut varier en fonction de la taille et de l’état d’humidité initial du linge.
Un contrôle intelligent, une vie simplifiée
Connexion et contrôle où que vous soyez
Maintenance efficace du produit
*LG Smart ThinQ est désormais renommé en LG ThinQ.
*Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.
Durable, faibles vibrations, niveau sonore réduit
FAQ
Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?
Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour.
Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.
Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?
LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.
Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.
N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.
Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?
Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat
peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?
En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.
Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?
La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).
Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)
Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?
Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.
Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.
À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?
La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.
Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.
Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.
Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?
Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.
Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.
Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.
*Testé par Intertek en janvier 2023.
Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.
Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?
Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.
La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.
Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?
Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.
L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !
Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?
De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.
Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.
Guide étape par étape
Installez votre nouveau lave-linge LG : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau LG WashTower™, y compris les raccordements d’eau et d’évacuation, la mise à niveau et la stabilisation de la structure superposée. Commencez à laver et sécher dès aujourd’hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)
12
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
10
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x1 655x660
ÉNERGIE - Classe d’efficacité énergétique lavage
A
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
C
CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - Sélection de la vitesse d'essorage maximale
1400
CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Oui
CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - TurboWash 360˚
Oui
CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - Dosage automatique ezDispense
Non
CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - Vapeur
Oui
CARACTÉRISTIQUES (SÉCHAGE) - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
665 x 1 715 x 710
Dimensions (LxHxPmm)
600x1 655x660
Poids (kg)
128,0
Poids avec l’emballage (kg)
137,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
660
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1 180
FINITIONS
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
Couleur du sèche-linge
Blanc
Couleur du lave-linge
Blanc
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
10
Capacité de lavage (kg)
12
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
LED entièrement tactile
Affichage digital
18:88
Indicateur de verrouillage du lave-linge
Oui
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
C
Classe d’efficacité énergétique lavage
A
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Démarrage à distance et suivi de cycle
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Cycle Cloud
Oui
Suivi de la consommation énergétique
Oui
Rappel de nettoyage de la cuve du lave-linge
Oui
Smart Pairing
Oui
CARACTÉRISTIQUES (SÉCHAGE)
Type
Sèche-linge à condensation
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Séchage à capteurs intelligents
Non
Condenseur autonettoyant
Oui
Redémarrage automatique
Non
Eclairage du tambour
Oui
Séchage à condensation par air
Oui
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
Double filtre à peluche
Oui
Tambour
Oui
Alerte de vidange d'eau
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur induction Direct Drive
Non
Détection de la charge
Non
Porte réversible
Non
Séchage à capteurs
Oui
CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE)
Type
Lave-linge hublot
Direct Drive 6 Motion
Oui
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Oui
Redémarrage automatique
Oui
Aubes de lavage
Aube en acier inoxydable
Eclairage du tambour
Oui
Tambour
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
Dosage automatique ezDispense
Non
Système de détection de mousse
Non
Moteur induction Direct Drive
Oui
Pieds réglables
Oui
Détection de la charge
Oui
Sélection de la vitesse d'essorage maximale
1400
Tambour en acier inoxydable
Oui
Vapeur
Oui
TurboWash 360˚
Oui
Capteur de vibration
Oui
Arrivée d'eau chaude/froide
Froide uniquement
Niveau d’eau
Auto
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE) - STANDARD ACTUEL
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Sèche-linge automatique
Oui
Classe d'efficacité de condensation
B
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91
Efficacité de condensation demi-charge (%)
91
Niveau sonore (dBA)
62
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,49
Consommation électrique en marche (W)
0,49
Programme de séchage standard
Mode Éco prêt à ranger
Temps (min)-pleine charge
299
Durée (min) - Charge partielle
160
Efficacité de condensation pondérée (%)
91
Consommation d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh)
113
Durée pondérée du programme
220
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE) - STANDARD PRÉCÉDENT
Sèche-linge automatique
Oui
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Classe d'efficacité de condensation
A
Temps mise en veille avant arrêt (min)
10
Consommation énergétique anuelle (kWh)
211
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91
Efficacité de condensation demi-charge (%)
91
Niveau sonore (dBA)
62
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,49
Consommation électrique en marche (W)
0,49
Programme de séchage standard
Mode Éco prêt à ranger
Temps (min)-pleine charge
299
Durée (min) - Charge partielle
160
Efficacité de condensation pondérée (%)
91
Durée pondérée du programme
220
FICHE PRODUIT (LAVE-LINGE)
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Temps mise en veille avant arrêt (min)
20
Éco 40-60 pleine charge
0,850
Éco 40-60 demi-charge
0,550
Éco 40-60 quart de charge
0,320
Classe d’efficacité énergétique
A
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
49
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 350
Niveau sonore essorage (dBA)
72
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Classe d’efficacité d’essorage
A
Humidité résiduelle (%)
44,9
Programme standard (lavage uniquement)
Éco 40-60 40°C
Temps (min)-pleine charge
240
Temps (min) -demi-charge
180
Temps (min)-quart de charge
160
Capacité de lavage (kg)
12
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
57
PROGRAMMES (SÈCHE-LINGE)
Coton
Oui
Séchage intelligent
Non
Hygiène (Sèche-linge)
Oui
Rafraîchissement literie
Non
Article volumineux
Non
Air froid
Non
Coton+
Non
Délicat
Oui
Programme téléchargé
Oui
Rafraîchissement doudounes
Non
Couette
Non
Synthétiques
Oui
Jeans
Non
Mix
Oui
Rapide 30
Non
Séchage rapide
Oui
Séchage prêt-à-ranger
Non
Rafraîchissement
Oui
Peaux sensibles
Non
Textiles sport
Non
Nettoyage tambour vapeur
Non
Hygiène vapeur
Non
Rafraîchissement vapeur
Non
Serviettes
Non
Air chaud
Non
Laine
Non
PROGRAMMES (LAVE-LINGE)
Coton
Oui
Lavage intelligent
Non
Anti-allergie
Non
Lavage à froid
Non
Soin des couleurs
Non
Coton+
Non
Couleurs sombres
Non
Délicat
Oui
Programme téléchargé
Oui
Vidange+Essorage
Non
Couette
Non
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Oui
-
Non
Hygiène (assainissement)
Non
Lavage intensif 60
Non
Mix
Non
Extérieur
Non
Rapide 30
Non
Lavage rapide
Oui
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Non
Ultra silence
Non
Peaux sensibles
Non
Rapide 14
Non
Textiles sport
Non
Soin des taches
Non
Rafraîchissement vapeur
Non
Nettoyage du tambour
Non
TurboWash 39
Non
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Main/Laine
Non
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
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