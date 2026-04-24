About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG WashTower | Lave-linge 12kg | Sèche-linge 10kg

MEZ00864663 F214WT8WH 25.12.16.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
MEZ00864663 F214WT8WH 25.12.16.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

LG WashTower | Lave-linge 12kg | Sèche-linge 10kg

LG F214WT8WH
Vue avant de LG WashTower | Lave-linge 12kg | Sèche-linge 10kg LG F214WT8WH
LGF214WT8WH Vue de face
LGF214WT8WH Vue de face
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LGF214WT8WH Vue de face
LGF214WT8WH Vue de face
LG F214WT8WH vue latérale
LGF214WT8WH Vue de face
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
Vue avant de LG WashTower | Lave-linge 12kg | Sèche-linge 10kg LG F214WT8WH
LGF214WT8WH Vue de face
LGF214WT8WH Vue de face
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LGF214WT8WH Vue de face
LGF214WT8WH Vue de face
LG F214WT8WH vue latérale
LGF214WT8WH Vue de face
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale
LG F214WT8WH vue latérale

Fonctionnalités principales

  • Solution complète dotée d’un panneau de contrôle central
  • Sèche-linge doté d’une pompe à chaleur dont l’efficacité énergétique est notée A+++
  • TurboWash 360° – cycle de lavage rapide (lave-linge uniquement)
  • Technologie d’intelligence artificielle - entretien intelligent de votre linge (lave-linge uniquement)
  • Smart Pairing™
  • Smart Pairing™
Plus
25 ans Direct Drive

25 ans Direct Drive

Faites confiance à 25 ans de savoir-faire : (re)découvrez le moteur Direct Drive des lave-linge LG sans courroie, ni poulie, en transmission directe sur le tambour et bénéficiez de 10 ans de garantie* !

*La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier, merci de vous référer au manuel de l’utilisateur pour plus de détails.

Un design unique

Performance et élégance

Rendez votre intérieur unique avec la LG WashTower™ Compact.

La LG WashTower™ s’intégre parfaitement avec les meubles aménagés de la salle de bain

Couleurs

Inspirées de la nature

Un sentiment de sérénité et des couleurs inspirées de la nature.

  • Beige
  • Vert

Réinventez votre intérieur

Buanderie

La LG WashTower™ Compact apporte de l‘élégance à votre buanderie.

Salle de bain

La LG WashTower™ Compact apporte de l‘élégance à votre buanderie.

Cellier

La LG WashTower™ Compact apporte de l‘élégance à votre buanderie.

La LG WashTower™&nbsp;Compact installée dans la buanderie est en harmonie avec les meubles et l’intérieur qui l’entourent.
La LG WashTower™ Compact installée dans la salle de bain est en harmonie avec l’intérieur de la pièce.
La WashTower&nbsp;LG Objet installée dans la buanderie est en harmonie avec les meubles et l’intérieur qui l’entourent.
La LG WashTower™&nbsp;Compact installée dans la buanderie est en harmonie avec les meubles et l’intérieur qui l’entourent.
La LG WashTower™ Compact installée dans la salle de bain est en harmonie avec l’intérieur de la pièce.
La WashTower&nbsp;LG Objet installée dans la buanderie est en harmonie avec les meubles et l’intérieur qui l’entourent.
La LG WashTower™&nbsp;Compact installée dans la buanderie est en harmonie avec les meubles et l’intérieur qui l’entourent.

Buanderie

La LG WashTower™ Compact apporte de l‘élégance à votre buanderie.

La LG WashTower™ Compact installée dans la salle de bain est en harmonie avec l’intérieur de la pièce.

Salle de bain

La LG WashTower™ Compact apporte de l‘élégance à votre buanderie.

La WashTower&nbsp;LG Objet installée dans la buanderie est en harmonie avec les meubles et l’intérieur qui l’entourent.

Cellier

La LG WashTower™ Compact apporte de l‘élégance à votre buanderie.

Design

Une conception minimaliste

De finition matte et parée de couleurs sereines, la LG WashTower™ Compact saura élever votre intérieur

Salle de bain moderne avec baignoire ovale à gauche et lave-linge séchant LG empilé à droite.

Repensez votre intérieur

Profitez du design élégant et peu encombrant de la LG WashTower™ Compact, une solution ergonomique pour le soin du linge.

Machine à laver LG empilée, intégrée dans cuisine moderne avec panier et accessoires sur le plan de travail.

Panneau de contrôle facile d’accès

Le panneau de commande situé au centre offre un accès simplifié au contrôle du lave-linge et du sèche-linge pour votre plus grand confort.

Vue d’ensemble du panneau central de la LG WashTower™ Compact. Quelques boutons sont allumés.

*Les images du produit sont uniquement à titre illustratif et peuvent être différentes du produit réel.
La LG WashTower™ Compact est moins haute que deux lave-linge et sèche-linge traditionnels superposés.

Femme utilisant un lave-linge et sèche-linge empilés LG, table à repasser à gauche, étagères remplies en haut à droite.

Intelligence intégrée

Optez pour un linge propre grâce à l’intelligence intégrée de la LG WashTower™ Compact.

Machine à laver LG avec tambour AI DD sur fond noir, icônes en bas, chemise blanche au centre.

AI DD™

La technologie intelligente AI DD™ identifie le cycle le plus approprié pour laver vos vêtements avec soin.*
C’est une image du panneau du produit. Le bouton Duvet du sèche-linge et le bouton Duvet du lave-linge sont présentés.

Smart Pairing™

Grâce au Smart Pairing™, les vêtements lavés seront séchés avec le programme le mieux adapté. Il suffit d’appuyer sur Démarrer.

*Testé par Intertek. Le cycle coton avec 3 kg de sous-vêtements est comparé au cycle coton LG standard. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Le cycle anti-allergies élimine jusqu'à 99,9%* des acariens présents dans la poussière domestique

Portez vos vêtements sereinement sachant que le cycle anti-allergies de LG vous protège contre jusqu'à 99,9%* des acariens qui peuvent provoquer des allergies.

  • Cycle anti-allergies du lave-linge
  • Cycle anti-allergies du sèche-linge

*Le cycle anti-allergies approuvé par la société britannique d’allergologie (BAF : British Allergy Foundation) élimine 99,9 % des acariens et le cycle anti-allergies du sèche-linge élimine 99,9% des acariens.
*Le cycle anti-allergies peut être lancé à l’aide de l'application ThinQ ou sélectionné directement à partir de Cloud Cycle dans l'application.
*Les images du produit dans la vidéo sont fournies uniquement à titre illustratif et peuvent être différentes du produit réel.
*Les résultats peuvent différer en fonction des vêtements et de l’environnement.

Lavez et séchez en une heure grâce au programme petite charge

Le programme lavage et séchage rapide de LG avec l’option prêt à sécher permet de laver et sécher une petite charge, comme une tenue de sport ou des pyjamas, en une heure.

L'animation montre le procédé de lavage et de séchage en une heure.

*Testé par Intertek. Testé dans 3 conditions de charge : une tenue de sport femme, 3 chemises, et 2 pyjamas. Testé avec le cycle Lavage rapide du lave-linge, le cycle petite charge du sèche-linge et l’option Prêt à sécher.
*Les résultats peuvent différer en fonction des vêtements et de l’environnement.

Tambour de lave-linge LG entouré d'eau éclaboussante sur fond noir à droite.
TurboWash™ 360˚

Aussitôt lavé, aussitôt porté

Votre linge peut être intégralement lavé en 39 minutes avec soin.

*Testé par Intertek, le Cycle Coton avec option 3 kg par défaut.
*Les résultats peuvent différer en fonction des vêtements et de l’environnement.

  • Traditionnel LG
    Vitesse de compression non contrôlée
  • LG Dual Inverter
    Vitesse de compression contrôlée
Sèche-linge pompe à chaleur DUAL Inverter™

Un séchage économe en énergie

Un sèche-linge avec une vitesse d'essorage très rapide à faible sans avoir à l'éteindre et à le rallumer.
Machine à laver LG avec filtre anti-pollution intégré à droite, illustrant le processus de purification.
Condenseur à nettoyage automatique

Condenseur à nettoyage facile

Profitez d'une utilisation sans tracas de votre condenseur à nettoyage automatique. Il s’auto-nettoie pour que vous n'ayez pas à le faire.

*Les images du produit dans la vidéo sont fournies uniquement à titre illustratif et peuvent être différentes du produit réel.
*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
*La fréquence d’utilisation du condenseur à nettoyage automatique peut varier en fonction de la taille et de l’état d’humidité initial du linge.

Un contrôle intelligent, une vie simplifiée

Connexion et contrôle où que vous soyez

L’application LG ThinQ™ vous permet de connecter facilement votre LG WashTower™ Compact d’une manière inédite. Lancez votre lavage et votre séchage en appuyant  simplement sur un bouton.

Maintenance efficace du produit

Contrôlez le statut de votre LG WashTower™ Compact, lancez de nouveaux programmes, ou surveillez la consommation d’énergie avec l’application LG ThinQ™.

*LG Smart ThinQ est désormais renommé en LG ThinQ.
*Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

Durable, faibles vibrations, niveau sonore réduit

Le moteur Inverter Direct Drive qui alimente nos lave-linge est très fiable et très silencieux. Offrant des performances durables, ce dernier est garanti 10 ans. Ayez l’esprit tranquille grâce à l’efficacité énergétique de la pompe à chaleur Dual Inverter™, garantie 10 ans.

FAQ

Q.

Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?

A.

Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. 

Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?

A.

LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.

Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.

N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.

Q.

Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?

A.

Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat

peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?

A.

La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).

Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)

Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?

A.

Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.

Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.

Q.

À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.

Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.

Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.

Q.

Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?

A.

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.

Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.

Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en janvier 2023.

Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

Q.

Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?

A.

Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.

La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.

Q.

Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?

A.

Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.

L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !

Q.

Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?

A.

De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.

Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.

Guide étape par étape

Installez votre nouveau lave-linge LG : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau LG WashTower™, y compris les raccordements d’eau et d’évacuation, la mise à niveau et la stabilisation de la structure superposée. Commencez à laver et sécher dès aujourd’hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)

    12

  • CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

    10

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600x1 655x660

  • ÉNERGIE - Classe d’efficacité énergétique lavage

    A

  • ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

    C

  • CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - Sélection de la vitesse d'essorage maximale

    1400

  • CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - TurboWash 360˚

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - Dosage automatique ezDispense

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE) - Vapeur

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES (SÉCHAGE) - Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    665 x 1 715 x 710

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x1 655x660

  • Poids (kg)

    128,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    137,0

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    660

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    1 180

FINITIONS

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

  • Couleur du sèche-linge

    Blanc

  • Couleur du lave-linge

    Blanc

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    10

  • Capacité de lavage (kg)

    12

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    LED entièrement tactile

  • Affichage digital

    18:88

  • Indicateur de verrouillage du lave-linge

    Oui

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    C

  • Classe d’efficacité énergétique lavage

    A

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

  • Cycle Cloud

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

  • Rappel de nettoyage de la cuve du lave-linge

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

CARACTÉRISTIQUES (SÉCHAGE)

  • Type

    Sèche-linge à condensation

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Séchage à capteurs intelligents

    Non

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Séchage à condensation par air

    Oui

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Double filtre à peluche

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Détection de la charge

    Non

  • Porte réversible

    Non

  • Séchage à capteurs

    Oui

CARACTÉRISTIQUES (LAVAGE)

  • Type

    Lave-linge hublot

  • Direct Drive 6 Motion

    Oui

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Aubes de lavage

    Aube en acier inoxydable

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Dosage automatique ezDispense

    Non

  • Système de détection de mousse

    Non

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Sélection de la vitesse d'essorage maximale

    1400

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • TurboWash 360˚

    Oui

  • Capteur de vibration

    Oui

  • Arrivée d'eau chaude/froide

    Froide uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE) - STANDARD ACTUEL

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • Classe d'efficacité de condensation

    B

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    91

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    91

  • Niveau sonore (dBA)

    62

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,49

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,49

  • Programme de séchage standard

    Mode Éco prêt à ranger

  • Temps (min)-pleine charge

    299

  • Durée (min) - Charge partielle

    160

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    91

  • Consommation d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh)

    113

  • Durée pondérée du programme

    220

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE) - STANDARD PRÉCÉDENT

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Classe d'efficacité de condensation

    A

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    10

  • Consommation énergétique anuelle (kWh)

    211

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    91

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    91

  • Niveau sonore (dBA)

    62

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,49

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,49

  • Programme de séchage standard

    Mode Éco prêt à ranger

  • Temps (min)-pleine charge

    299

  • Durée (min) - Charge partielle

    160

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    91

  • Durée pondérée du programme

    220

FICHE PRODUIT (LAVE-LINGE)

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    20

  • Éco 40-60 pleine charge

    0,850

  • Éco 40-60 demi-charge

    0,550

  • Éco 40-60 quart de charge

    0,320

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    49

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 350

  • Niveau sonore essorage (dBA)

    72

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Classe d’efficacité d’essorage

    A

  • Humidité résiduelle (%)

    44,9

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Éco 40-60 40°C

  • Temps (min)-pleine charge

    240

  • Temps (min) -demi-charge

    180

  • Temps (min)-quart de charge

    160

  • Capacité de lavage (kg)

    12

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    57

PROGRAMMES (SÈCHE-LINGE)

  • Coton

    Oui

  • Séchage intelligent

    Non

  • Hygiène (Sèche-linge)

    Oui

  • Rafraîchissement literie

    Non

  • Article volumineux

    Non

  • Air froid

    Non

  • Coton+

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Rafraîchissement doudounes

    Non

  • Couette

    Non

  • Synthétiques

    Oui

  • Jeans

    Non

  • Mix

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Séchage rapide

    Oui

  • Séchage prêt-à-ranger

    Non

  • Rafraîchissement

    Oui

  • Peaux sensibles

    Non

  • Textiles sport

    Non

  • Nettoyage tambour vapeur

    Non

  • Hygiène vapeur

    Non

  • Rafraîchissement vapeur

    Non

  • Serviettes

    Non

  • Air chaud

    Non

  • Laine

    Non

PROGRAMMES (LAVE-LINGE)

  • Coton

    Oui

  • Lavage intelligent

    Non

  • Anti-allergie

    Non

  • Lavage à froid

    Non

  • Soin des couleurs

    Non

  • Coton+

    Non

  • Couleurs sombres

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Vidange+Essorage

    Non

  • Couette

    Non

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco 40-60

    Oui

  • -

    Non

  • Hygiène (assainissement)

    Non

  • Lavage intensif 60

    Non

  • Mix

    Non

  • Extérieur

    Non

  • Rapide 30

    Non

  • Lavage rapide

    Oui

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Non

  • Ultra silence

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Rapide 14

    Non

  • Textiles sport

    Non

  • Soin des taches

    Non

  • Rafraîchissement vapeur

    Non

  • Nettoyage du tambour

    Non

  • TurboWash 39

    Non

  • TurboWash 49

    Non

  • TurboWash 59

    Non

  • Main/Laine

    Non

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous