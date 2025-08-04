Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
Lave-vaisselle | 46dB | Cycle Turbo

LG DF030FW
Vue avant de Lave-vaisselle | 46dB | Cycle Turbo LG DF030FW
Fonctionnalités principales

  • Design élégant - entretien facile et plus d'hygiène
  • Panier à couvert - Organisation en toutes circonstances
  • Cycle Turbo - programme lavage rapide
  • Lavage multi-jet - Un lavage personnalisé
Plus

Prêt pour une cuisine à votre service ?

Design élégant

Fabriqué entièrement en acier inoxydable pour une meilleure longévité, une résistance à l'accimulation de bactéries et un entretien facile.

Obtenez des solutions rapidement 

L'application LG ThinQ™ permet d'accéder à la fonction Smart Diagnosis™ qui établit un diagnostic instantané en cas de panne ou de mauvaise utilisation.*

*Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez installer l’appli LG ThinQ depuis le Play Store Android OS (version supérieure à 7.0) ou l’AppStore iOS (version supérieure à 12.0), puis enregistrer et connecter le produit.

Élégant à l'intérieur comme à l'extérieur

Fabriqué entièrement en acier inoxydable pour une meilleure longévité, une résistance à l'accumulation de bactéries et un entretien facile.

Un lave-vaisselle est installé dans la cuisine, et l'intérieur entièrement en acier inoxydable est bien visible.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Espace ajustable

Options de chargement flexibles

Utilisez efficacement l'espace en déplaçant la panier supérieur vers le haut ou vers le bas pour accueillir les grandes casseroles et poêles.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Cuve en acier inoxydable 

Cuve hygiénique en acier inoxydable

Il est facile de maintenir un lave-vaisselle propre grâce à la cuve en acier inoxydable qui est aussi hygiénique que résistante.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Une performance puissante et délicate 

Grâce à un design comportant moins de pièces mobiles, LG vous permet de bénéficier d'une performance efficace et fiable

Homme tenant un bébé endormi dans une cuisine faiblement éclairée, un lave-vaisselle autonome fonctionnant silencieusement à l'arrière-plan.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Un design innovant

Cuisine équipée d'un lave-vaisselle, d'un four, d'une hotte et d'une plaque de cuisson à induction LG.

Style et harmonie

Le panneau LED du lave-vaisselle apparaît en gros plan.

Écran doté de la technologie Micro-LED

Un lave-vaisselle au design minimal est installé dans la cuisine.

Design minimaliste

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

