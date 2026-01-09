About Cookies on This Site

Moniteur gaming 27" OLED 4ème génération QHD avec Dual

Moniteur gaming 27" ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ OLED 4ème génération ㅤㅤㅤㅤㅤ QHD avec Dualㅤㅤ

LG 27GX790B-B
Fonctionnalités principales

  • Écran OLED QHD 27" (2 560 x 1 440)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • OLED avec QHD Dual-Mode 540 Hz - HD 720 Hz
  • Temps de réponse de 0.02ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Design ergonomique avec inclinaison, rotation, pivot, hauteur réglable et fixation murale
Plus

Excellence récompensée

Une image du logo du prix digital trend 2025

Tendances numériques 2025

La meilleure gamme de moniteurs Readers’ Choice (Choix des lecteurs) pour les joueurs et ceux qui exigent des performances de haute qualité

Image du logo UltraGear™ OLED GX7.





Faites l’expérience Gorn

Moniteur pour jeu LG UltraGear 27GX790B affiché sur une plate-forme surélevée avec un graphique de traînée lumineuse à grande vitesse affiché à l’écran. La projection au sol dit « OLED de 4e génération », mettant l’accent sur la génération OLED du produit.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

Un visuel promotionnel composite pour la technologie LG OLED comprenant cinq sections : Texte « LG’s Brightest OLED » (l’OLED la plus lumineuse de LG) avec un graphique de faisceau RGB, « Perfect Visual Experience » (expérience visuelle parfaite) avec un personnage d’astronaute et des icônes de certification, une scène de jeu divisée intitulée « QHD 540Hz – HD 720Hz Dual-Mode », un panneau dégradé violet-bleu affichant « VESA DisplayHDR True Black 500 », et une particule colorée éclatant avec le texte « DCI-P3 99,5 % »

Le mot « DISPLAY » en grandes lettres dégradées centrées sur un arrière-plan sombre avec un cadre fin s’étendant depuis la gauche.

OLED de 4ème génération la plus lumineuse* de LG

Présentation du moniteur pour jeu de LG alimenté par une dalle OLED de 4ème génération dotée de la technologie Primary RGB Tandem, atteignant jusqu’à 1 500 nits de luminosité maximale pour profiter d’un jeu net et de visuels à l’écran avec clarté, même dans les environnements lumineux. Dans les scènes de jeu au rythme rapide ou éclairées par le soleil, l’APL optimisé et l’ABL réduit aident à maintenir une luminosité constante sans atténuer les visuels essentiels. Avec le noir absolu certifié par UL, Couleur et VESA DisplayHDR™ True Black 500, cet écran OLED nouvelle génération offre le contraste et la clarté dont les joueurs ont besoin pour réagir rapidement, voir davantage et rester immergés dans chaque image.

Moniteur LG UltraGear 27GX790B posé sur un bureau surplombant un paysage urbain au coucher du soleil, présentant une scène de jeu fantastique avec un personnage vêtu d'une cape debout dans un environnement de montagne enneigé. Autour du moniteur se trouvent des enceintes, un clavier, une horloge, de petites figurines et une tasse

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*À partir de novembre 2025, parmi tous les modèles LG utilisant WOLED avant la OLED de 4e génération, le 27GX790B offre la luminosité la plus élevée.

Luminosité OLED nouvelle génération

Alimenté par une OLED à technologie Primary RGB Tandem de 4ème génération, le 27GX790B offre des visuels lumineux avec moins de puissance que les OLED de 3ème génération précédentes, avec jusqu’à 1 500 nits de luminosité maximale. Sa structure RGB avancée à 4 piles offre un contraste profond, des détails nets et une précision des couleurs exceptionnelle. Découvrez des ombres claires, une immersion profonde et une cohérence visuelle à chaque image, conçues pour les vrais joueurs.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Expérience visuelle exceptionnelle certifiée par UL, constante dans des conditions de luminosité faible et élevée

Noir absolu

Le Noir absolu est vérifié par UL et offre des niveaux True black pour améliorer la luminosité et le contraste perçus, dans un espace lumineux ou sombre.

Couleur optimisée et 100% de fidélité des couleurs

La Couleur optimisée et une fidélité des couleurs à 100 % offrent une expression précise des couleurs, même dans des conditions d’éclairage variables, des environnements de faible luminosité aux plus lumineux. 

Reproduction optimisée

La Reproduction optimisée certifiée par UL garantit que le contenu réel du jeu est fidèlement rendu à l’écran, en conservant les couleurs et les détails prévus dans les environnements sombres et lumineux. Contrairement aux mesures statiques basées sur des images, cette certification reflète la précision réelle de reproduction du contenu.

Trois étiquettes de certification mettant en valeur les performances de la LG OLED : Niveaux de noir certifiés par UL inférieurs à 0,24 nit jusqu'à 500 lux, cohérence des couleurs certifiée par UL supérieure à 99 % jusqu'à 500 lux, et certification Intertek pour une fidélité des couleurs jusqu'à 100 % jusqu'à 500 lux basée sur 125 motifs de couleurs.
Comparaison côte à côte de la qualité d’affichage WOLED 4e génération par rapport à non-WOLED, montrant une luminosité, une couleur et une clarté améliorées sur le côté droit grâce à la technologie WOLED 4e génération. Le moniteur est assis sur un bureau avec une manette de jeu, un clavier et un casque.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Des détails profonds avec l’écran VESA DisplayHDR™ True Black 500

Vivez une profondeur inégalée et un réalisme éclatant avec le VESA DisplayHDR™ True Black 500, pour une expression détaillée du noir même dans les scènes sombres. Avec une gamme de couleurs DCI-P3 99,5 % (Typ.), le moniteur garantit des couleurs affichées avec des détails réalistes, comme prévu à l’origine.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Technologies de confort oculaire avancées certifiées par UL

Dotés de la technologie AGLR (Anti-reflet et faible réflexion), les technologies avancées de confort oculaire de LG WOLED certifiées par UL minimisent les reflets frustrants et assurent le confort des yeux, offrant des performances de jeunettes avec une clarté constante. Grâce aux vérifications UL dans les zones clés, qui limitent l’exposition à la lumière bleue et empêchent les distractions dues aux lumières clignotantes, ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu fluide, que vous jouiez dans un environnement lumineux ou des pièces éclairées par LED.

Moniteur LG UltraGear 27GX790B sur un bureau affichant une comparaison côte à côte, étiquetée « non appliqué » et « appliqué », montrant différents états visuels d’un personnage de science-fiction en armure. Le bureau comprend des enceintes, un clavier, des figurines, une manette, une tour de PC et un casque. Au bas se trouvent plusieurs badges de certification UL Flicker-Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light et accréditations Eyesafe

*Toutes les images présentées sont simulées à titre d’illustration.

*LG WOLED a été certifié Flicker-Free, Discomfort Glare Free, et Low Blue Light par UL.

*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur.

Le mot « SPEED » en grandes lettres dégradées centrées sur un arrière-plan sombre avec un cadre fin s’étendant depuis la gauche.

Dual-Mode 720 Hz (@HD) – 540 Hz (@QHD) avec des options personnalisables

Avec le Dual-Mode certifié VESA, profitez des performances les plus rapides d’UltraGear avec jusqu’à 720 Hz, le taux de rafraîchissement le plus élevé jamais introduit par LG. Basculez facilement du QHD 540 Hz pour des visuels détaillés au HD 720 Hz pour une action ultra rapide. Choisissez votre taux de rafraîchissement et votre taille d’écran préférés via l’On-Screen Display, ou basculez instantanément via LG Switch pour uune expérience de jeu optimisée dans tous les genres.

Graphique comparant deux scènes de jeu : un guerrier fantastique au rendu QHD à 540 Hz à gauche, et une voiture de course de rallye au rendu en HD à 720 Hz à droite. Les deux scènes se superposent légèrement sur un arrière-plan dynamique abstrait bleu et rouge, avec des étiquettes « 540Hz QHD » et « 720Hz HD » affichées à côté de chaque image

Bande passante haute vitesse, par DisplayPort 2.1

Le dernier DisplayPort 2.1 du 27GX790B offre une bande passante de nouvelle génération optimisée pour les jeux ultra-haute vitesse, permettant des performances stables même à des taux de rafraîchissement extrêmes. Prolongeant cette connectivité, le port USB-C prend en charge la sortie d’affichage à câble unique et le transfert de données simplifiés, ce qui est idéal pour les configurations modernes qui nécessitent de la flexibilité sans encombrement supplémentaire. Pour compléter la configuration, les deux ports HDMI 2.1 peuvent fournir une compatibilité fluide avec les dernières consoles et PC de gaming, créant un environnement haute performance entièrement intégré sur tous les appareils.

High-speed bandwidth by DisplayPort 2.1

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les câbles DP et HDMI sont inclus dans l’emballage.

*la carte graphique N’est PAS incluse dans l’emballage.

Plongez dans le jeu et profitez d’une vitesse saisissante

Le temps de réponse ultra-rapide 0,02ms (GtG), qui réduit les images fantômes et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 0.02 ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).

Le mot « TECHNOLOGY » en grandes lettres dégradées centrées sur un arrière-plan sombre avec un cadre fin s’étendant depuis la gauche.

Certifié avec une technologie largement adoptée

Alimenté par AMD FreeSync™ Premium Pro, la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA et la VESA AdaptiveSync™ certification, ce moniteur offre des visuels sans saccades, ultra fluides et à faible latence, à la précision et la fluidité de jeu inégalées.

Comparaison d’image de jeu fluide - L’image de gauche présente des déchirures et l’image de droite est sans déchirures.

Logos NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync et AMD FreeSync Premium Pro.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

ClearMR 21000 pour des mouvements propres et nets

VESA certifié ClearMR 21000, ce moniteur capture même le flou discret qui apparaît autour des objets en mouvement, affichant l’action dynamique de manière nette et détaillée. En plus, il vous permet de vous rapprocher de la victoire.

ClearMR 21000 for sharper, cleaner motion

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabiliser

Le Black Stabilizer améliore la visibilité dans les scènes sombres, révélant des détails cachés et améliorant la clarté pour une navigation plus fluide dans les environnements sombres ou les changements soudains de lumière.

Crosshair

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Contrôle intelligent, basculement facile par LG Switch.

L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de diviser l’écran en 11 mises en page et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.

*Cette vidéo est fournie à titre d’illustration uniquement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 27GX790B.

*LG Switch nécessite un téléchargement logiciel et manuel à partir de LG.com pour une utilisation correcte. *Cette vidéo est fournie à titre d’illustration uniquement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 27GX790B.

*LG Switch nécessite un téléchargement manuel et logiciel à partir de LG.com pour une utilisation correcte.

Le câble d’écouteurs 4 pôles est connecté au moniteur.

Plugin pour
un effet sonore immersif

Profitez de vos jeux tout en participant au chat vocal avec la connexion facile à la sortie pour écouteurs à 4 pôles. Vous serez encore davantage immergé grâce au son 3D virtuel avec le casque DTS :X.

*Casque audio vendu séparément.

Compact et élégant

Découvrez notre design épuré quasi sans bords, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Un support ultra-fin peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser efficacement les zones inutilisables tout en donnant un style élégant et raffiné à votre installation.

Icône pivotable et ajustable.

Pivotement

-30° ~ 30°

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

-5° ~ 21°

Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

110mm

Icône Pivot.

Rotation

Dans le sens des aiguilles d’une montre

Moniteur pour jeu LG UltraGear 27GX790B affiché sur un bureau, montrant une scène de bataille spatiale avec un vaisseau activant ses propulseurs. À droite, deux gros plans mettent en valeur le design de support fin et les détails de la base du moniteur, mettant l'accent sur son encombrement minimal et son profil élégant.
Icône DisplayPort.

DisplayPort2.1 x1

avec DSC

Icône USB Type C.

USB Type-C™ (DP alt.) x1

Icône HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icône USB-C.

USB3.0 2dn

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

GARANTIE COMBUSTION 2 ANS pour moniteurs pour jeu UltraGear OLED.

GARANTIE 2 ANS pour moniteurs pour jeu UltraGear OLED.

2 ans à compter de la date d’achat au détail d’origine pour les pièces internes et fonctionnelles uniquement, y compris le panneau d’écran OLED.

*Garantie limitée. Les conditions générales peuvent varier en fonction du pays.

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Poids sans le support [kg]

    4.3kg

  • Poids avec le support [kg]

    6.8kg

  • Poids du colis [kg]

    9.8kg

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    605.2x351.0x51.2

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    605.2x527.6x220(Haut)/605.2x397.6x220(Bas)

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    790x182x496

INFOS

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Année 2026

ECRAN

  • Taille [pouce]

    26.5

  • Format de l'image

    16:9

  • Dalle

    OLED

  • Courbure

    Non

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    540Hz

  • Taux de contraste (Typ.)

    1500000:1

  • Temps de réponse

    0.02ms (GtG)

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Taux de contraste (min.)

    1200000:1

  • Taille [cm]

    67.3 cm

CARACTÉRISTIQUES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • Mode Lecture

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Calibration HW

    HW Calibration Ready

  • VRR

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Compteur FPS

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • Éclairage LED RVB

    Unity Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    Oui

APPLICATION LOGICIELLE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Oui

  • Dual Controller

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • USB-C

    Oui vers. 2.3

  • HDMI

    Oui vers. 2.1

  • DisplayPort

    Oui vers. 2.1

  • Port USB montant

    Oui (via USB-C)

  • Port USB descendants

    Oui (2ea/ver3.0)

  • Sortie casque

    Sortie casque 4 pôles (audio + micro)

SON

  • DTS HP:X

    Oui

PUISSANCE

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    46.32W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

MÉCANIQUE

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui (ver 2.1)

  • Display Port

    Oui (ver 2.1)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

