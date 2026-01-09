We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur gaming 27" ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ OLED 4ème génération ㅤㅤㅤㅤㅤ QHD avec Dualㅤㅤ
Fonctionnalités principales
- Écran OLED QHD 27" (2 560 x 1 440)
- VESA DisplayHDR™ True Black 500
- OLED avec QHD Dual-Mode 540 Hz - HD 720 Hz
- Temps de réponse de 0.02ms (GtG)
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Design ergonomique avec inclinaison, rotation, pivot, hauteur réglable et fixation murale
Excellence récompensée
Tendances numériques 2025
La meilleure gamme de moniteurs Readers’ Choice (Choix des lecteurs) pour les joueurs et ceux qui exigent des performances de haute qualité
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
OLED de 4ème génération la plus lumineuse* de LG
Présentation du moniteur pour jeu de LG alimenté par une dalle OLED de 4ème génération dotée de la technologie Primary RGB Tandem, atteignant jusqu’à 1 500 nits de luminosité maximale pour profiter d’un jeu net et de visuels à l’écran avec clarté, même dans les environnements lumineux. Dans les scènes de jeu au rythme rapide ou éclairées par le soleil, l’APL optimisé et l’ABL réduit aident à maintenir une luminosité constante sans atténuer les visuels essentiels. Avec le noir absolu certifié par UL, Couleur et VESA DisplayHDR™ True Black 500, cet écran OLED nouvelle génération offre le contraste et la clarté dont les joueurs ont besoin pour réagir rapidement, voir davantage et rester immergés dans chaque image.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*À partir de novembre 2025, parmi tous les modèles LG utilisant WOLED avant la OLED de 4e génération, le 27GX790B offre la luminosité la plus élevée.
Luminosité OLED nouvelle génération
Alimenté par une OLED à technologie Primary RGB Tandem de 4ème génération, le 27GX790B offre des visuels lumineux avec moins de puissance que les OLED de 3ème génération précédentes, avec jusqu’à 1 500 nits de luminosité maximale. Sa structure RGB avancée à 4 piles offre un contraste profond, des détails nets et une précision des couleurs exceptionnelle. Découvrez des ombres claires, une immersion profonde et une cohérence visuelle à chaque image, conçues pour les vrais joueurs.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Expérience visuelle exceptionnelle certifiée par UL, constante dans des conditions de luminosité faible et élevée
Noir absolu
Le Noir absolu est vérifié par UL et offre des niveaux True black pour améliorer la luminosité et le contraste perçus, dans un espace lumineux ou sombre.
Couleur optimisée et 100% de fidélité des couleurs
La Couleur optimisée et une fidélité des couleurs à 100 % offrent une expression précise des couleurs, même dans des conditions d’éclairage variables, des environnements de faible luminosité aux plus lumineux.
Reproduction optimisée
La Reproduction optimisée certifiée par UL garantit que le contenu réel du jeu est fidèlement rendu à l’écran, en conservant les couleurs et les détails prévus dans les environnements sombres et lumineux. Contrairement aux mesures statiques basées sur des images, cette certification reflète la précision réelle de reproduction du contenu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Des détails profonds avec l’écran VESA DisplayHDR™ True Black 500
Vivez une profondeur inégalée et un réalisme éclatant avec le VESA DisplayHDR™ True Black 500, pour une expression détaillée du noir même dans les scènes sombres. Avec une gamme de couleurs DCI-P3 99,5 % (Typ.), le moniteur garantit des couleurs affichées avec des détails réalistes, comme prévu à l’origine.
Deeper Detail with VESA DisplayHDR™ True Black 500
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Technologies de confort oculaire avancées certifiées par UL
Dotés de la technologie AGLR (Anti-reflet et faible réflexion), les technologies avancées de confort oculaire de LG WOLED certifiées par UL minimisent les reflets frustrants et assurent le confort des yeux, offrant des performances de jeunettes avec une clarté constante. Grâce aux vérifications UL dans les zones clés, qui limitent l’exposition à la lumière bleue et empêchent les distractions dues aux lumières clignotantes, ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu fluide, que vous jouiez dans un environnement lumineux ou des pièces éclairées par LED.
Moniteur LG UltraGear 27GX790B sur un bureau affichant une comparaison côte à côte, étiquetée « non appliqué » et « appliqué », montrant différents états visuels d’un personnage de science-fiction en armure. Le bureau comprend des enceintes, un clavier, des figurines, une manette, une tour de PC et un casque. Au bas se trouvent plusieurs badges de certification UL Flicker-Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light et accréditations Eyesafe
*Toutes les images présentées sont simulées à titre d’illustration.
*LG WOLED a été certifié Flicker-Free, Discomfort Glare Free, et Low Blue Light par UL.
*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur.
Dual-Mode 720 Hz (@HD) – 540 Hz (@QHD) avec des options personnalisables
Avec le Dual-Mode certifié VESA, profitez des performances les plus rapides d’UltraGear avec jusqu’à 720 Hz, le taux de rafraîchissement le plus élevé jamais introduit par LG. Basculez facilement du QHD 540 Hz pour des visuels détaillés au HD 720 Hz pour une action ultra rapide. Choisissez votre taux de rafraîchissement et votre taille d’écran préférés via l’On-Screen Display, ou basculez instantanément via LG Switch pour uune expérience de jeu optimisée dans tous les genres.
Graphique comparant deux scènes de jeu : un guerrier fantastique au rendu QHD à 540 Hz à gauche, et une voiture de course de rallye au rendu en HD à 720 Hz à droite. Les deux scènes se superposent légèrement sur un arrière-plan dynamique abstrait bleu et rouge, avec des étiquettes « 540Hz QHD » et « 720Hz HD » affichées à côté de chaque image
Bande passante haute vitesse, par DisplayPort 2.1
Le dernier DisplayPort 2.1 du 27GX790B offre une bande passante de nouvelle génération optimisée pour les jeux ultra-haute vitesse, permettant des performances stables même à des taux de rafraîchissement extrêmes. Prolongeant cette connectivité, le port USB-C prend en charge la sortie d’affichage à câble unique et le transfert de données simplifiés, ce qui est idéal pour les configurations modernes qui nécessitent de la flexibilité sans encombrement supplémentaire. Pour compléter la configuration, les deux ports HDMI 2.1 peuvent fournir une compatibilité fluide avec les dernières consoles et PC de gaming, créant un environnement haute performance entièrement intégré sur tous les appareils.
High-speed bandwidth by DisplayPort 2.1
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les câbles DP et HDMI sont inclus dans l’emballage.
*la carte graphique N’est PAS incluse dans l’emballage.
Plongez dans le jeu et profitez d’une vitesse saisissante
Le temps de réponse ultra-rapide 0,02ms (GtG), qui réduit les images fantômes et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 0.02 ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).
Certifié avec une technologie largement adoptée
Alimenté par AMD FreeSync™ Premium Pro, la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA et la VESA AdaptiveSync™ certification, ce moniteur offre des visuels sans saccades, ultra fluides et à faible latence, à la précision et la fluidité de jeu inégalées.
Comparaison d’image de jeu fluide - L’image de gauche présente des déchirures et l’image de droite est sans déchirures.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
ClearMR 21000 pour des mouvements propres et nets
VESA certifié ClearMR 21000, ce moniteur capture même le flou discret qui apparaît autour des objets en mouvement, affichant l’action dynamique de manière nette et détaillée. En plus, il vous permet de vous rapprocher de la victoire.
ClearMR 21000 for sharper, cleaner motion
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabiliser
Le Black Stabilizer améliore la visibilité dans les scènes sombres, révélant des détails cachés et améliorant la clarté pour une navigation plus fluide dans les environnements sombres ou les changements soudains de lumière.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Contrôle intelligent, basculement facile par LG Switch.
L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de diviser l’écran en 11 mises en page et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.
*Cette vidéo est fournie à titre d’illustration uniquement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 27GX790B.
*LG Switch nécessite un téléchargement logiciel et manuel à partir de LG.com pour une utilisation correcte. *Cette vidéo est fournie à titre d’illustration uniquement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 27GX790B.
*LG Switch nécessite un téléchargement manuel et logiciel à partir de LG.com pour une utilisation correcte.
*Casque audio vendu séparément.
Compact et élégant
Découvrez notre design épuré quasi sans bords, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Un support ultra-fin peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser efficacement les zones inutilisables tout en donnant un style élégant et raffiné à votre installation.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Garantie limitée. Les conditions générales peuvent varier en fonction du pays.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Poids sans le support [kg]
4.3kg
Poids avec le support [kg]
6.8kg
Poids du colis [kg]
9.8kg
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
605.2x351.0x51.2
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
605.2x527.6x220(Haut)/605.2x397.6x220(Bas)
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
790x182x496
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Année 2026
ECRAN
Taille [pouce]
26.5
Format de l'image
16:9
Dalle
OLED
Courbure
Non
Resolution
2560 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Luminosité (Min.) [cd/m²]
300cd/m²
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
540Hz
Taux de contraste (Typ.)
1500000:1
Temps de réponse
0.02ms (GtG)
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Taux de contraste (min.)
1200000:1
Taille [cm]
67.3 cm
CARACTÉRISTIQUES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
Mode Lecture
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Calibration HW
HW Calibration Ready
VRR
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Crosshair
Oui
Compteur FPS
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
Éclairage LED RVB
Unity Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
Oui
APPLICATION LOGICIELLE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Oui
Dual Controller
Oui
CONNECTIVITÉ
USB-C
Oui vers. 2.3
HDMI
Oui vers. 2.1
DisplayPort
Oui vers. 2.1
Port USB montant
Oui (via USB-C)
Port USB descendants
Oui (2ea/ver3.0)
Sortie casque
Sortie casque 4 pôles (audio + micro)
SON
DTS HP:X
Oui
PUISSANCE
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
46.32W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
MÉCANIQUE
Installation au mur [mm]
100 x 100mm
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot
ACCESSOIRE
HDMI
Oui (ver 2.1)
Display Port
Oui (ver 2.1)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
Recherches connexes
