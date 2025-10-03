Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27'' (68,5 cm) | Moniteur gaming IPS 16/9ème | Résolution FHD 1920 x 1080
27G411A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

27'' (68,5 cm) | Moniteur gaming IPS 16/9ème | Résolution FHD 1920 x 1080

27G411A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

27'' (68,5 cm) | Moniteur gaming IPS 16/9ème | Résolution FHD 1920 x 1080

27G411A-B
vue avant
vue de côté à -15 degrés
Vue de côté de +15 degrés
vue avant du moniteur avec le support en bas
vue latérale
vue latérale du moniteur incliné
vue de dessus
vue du dessus à -15 degrés
vue du dessus à +15 degrés
vue arrière avec voyants éteints
vue arrière avec voyants allumés
vue arrière en perspective avec voyants éteints
LifeStyle View
LifeStyle View
LifeStyle View
vue avant
vue de côté à -15 degrés
Vue de côté de +15 degrés
vue avant du moniteur avec le support en bas
vue latérale
vue latérale du moniteur incliné
vue de dessus
vue du dessus à -15 degrés
vue du dessus à +15 degrés
vue arrière avec voyants éteints
vue arrière avec voyants allumés
vue arrière en perspective avec voyants éteints
LifeStyle View
LifeStyle View
LifeStyle View

Fonctionnalités principales

  • 27" FHD (1920 x 1080)
  • IPS 5ms (GtG), 144Hz
  • AMD FreeSync™
  • sRGB 99%
Plus
Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ 24g411a.

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ 24g411a.

27" 144 Hz (overclock)
Moniteur pour jeu FHD IPS

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ 27g411a.

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ 27g411a.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Écran FHD IPS 1 920 x 1 080 de 27 pouces, sRGB 99 %, HDR 10, taux de rafraîchissement de 144 Hz (overclock) (natif 120 Hz), MRB 1ms, design ultra fin
Le mot Display est écrit en lettres majuscules.

Le mot Display est écrit en lettres majuscules.

Plongez dans l’action avec des couleurs éclatantes

Notre moniteur prend en charge HDR10 et offre une couverture de 99 % du sRGB, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation des couleurs haute fidélité avec un écran IPS pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de découvrir des champs de bataille spectaculaires, tels qu’ils ont été conçus par les développeurs du jeu.

Scène de jeu de combat spatial présentant des couleurs vives avec HDR, sRGB 99 % et écran IPS sur le moniteur LG UltraGear.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Écran IPS™

Le moniteur LG IPS™ affiche une précision des couleurs exceptionnelle avec un angle de vision large.

HDR 10

Le HDR10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.

sRGB 99 % (Typ.)

Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, c’est une excellente solution pour l’affichage précis des couleurs.

Le mot Vitesse est écrit en lettres majuscules.

Le mot Vitesse est écrit en lettres majuscules.

Les jeux de course bénéficient d’une réponse extrêmement rapide et d’un taux de rafraîchissement 144 Hz.

Mouvement de jeu fluide avec taux de rafraîchissement de 144 Hz (overclock) (natif 120 Hz)

Pour offrir un taux de rafraîchissement de 144 Hz (overclock) (natif 120 Hz)
pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.
Profitez d’un gameplay plus immersif à chaque image.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Ce produit prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et jusqu’à 144Hz en mode overclock lorsqu’il est connecté via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 prend en charge jusqu’à 144 Hz.)

*Le taux de rafraîchissement et le temps de réponse peuvent varier en fonction de l’environnement, comme le contenu ou les performances du PC (CPU/GPU). Un câble et une carte graphique compatibles DP 1.4 sont requis (carte graphique vendue séparément).

Une voiture de course jaune est montrée à l’écran en train d’avancer à toute vitesse, l’intérieur de la boîte carrée blanche étant clairement exprimé et l’extérieur étant flou.

Vitesse rapide
vers la victoire

La réduction du flou de mouvement 1ms garantit une expérience de jeu fluide, en réduisant le flou et les images fantômes. Des objets rapides et dynamiques au cœur de l’action peuvent donner aux joueurs un avantage concurrentiel.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminance et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.

Certifié avec une technologie largement adoptée

Alimenté par AMD FreeSync™, la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA, ce moniteur garantit des visuels sans saccades, ultra fluides et à faible latence, à la précision et la fluidité de jeu inégalées.

Vue en écran partagé d’un pilote dans un jeu au rythme rapide, montrant des visuels plus fluides et plus nets.

Logos of NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro.

Logos of NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.

Crosshair

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Le mot Convivialité est écrit en lettres majuscules.

Appli LG Switch

Contrôle plus intelligent, basculement facile par LG Switch.

L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de diviser l’écran en 11 mises en page et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Cette vidéo est fournie à titre d’illustration uniquement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 24G411A.

*LG Switch nécessite un téléchargement manuel et logiciel à partir de LG.com pour une utilisation correcte.

Design presque sans bord et base de support fine

Design ultrafin, Effet flottant

Profitez d’un écran plus grand et d’une distraction moindre grâce à une bordure ultra-fine et une base minimaliste, pour un design quasi sans bords. Le support flottant améliore l’esthétique épurée et légère, tandis que la sensation d’écran fluide offre une expérience visuelle immersive, idéale pour les configurations doubles ou les espaces de travail minimalistes.

Icône de conception sans bordures.

Design sans bordures

avec base de support fine

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

-5 à 20º

Icône de montage mural.

Fixation murale

100x100

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’environnement réel.

*Inclinaison (-5~20°), Fixation murale possible (100 x 100).

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Taille [pouce]

    27 pouces

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    16:9

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Temps de réponse

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    611.5 x 452.4 x 220

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    611.5 x 357.8 X 38.5

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    690 x 141 X 430

  • Poids avec le support [kg]

    3.8kg

  • Poids sans le support [kg]

    2.9kg

  • Poids du colis [kg]

    5.3kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Technologie de réduction du flou de mouvement.

    Oui

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • VRR

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Compteur FPS

    Oui

  • OverClocking

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    Oui (ver. 1.4)

  • Entrée audio

    Non

  • Sortie casque

    Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    22W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    27 pouces

  • Taille [cm]

    60.4 cm

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.3114 x 0.3114 mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Taux de contraste (min.)

    1050:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    1500:1

  • Temps de réponse

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Non

SON

  • Haut-parleurs

    Non

  • DTS HP:X

    Non

  • Maxx Audio

    Non

  • Rich Bass

    Non

  • Connectivité Bluetooth

    Non

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous