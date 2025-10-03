27'' (68,5 cm) | Moniteur gaming IPS 16/9ème | Résolution FHD 1920 x 1080

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Plongez dans l’action avec des couleurs éclatantes
Notre moniteur prend en charge HDR10 et offre une couverture de 99 % du sRGB, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation des couleurs haute fidélité avec un écran IPS pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de découvrir des champs de bataille spectaculaires, tels qu’ils ont été conçus par les développeurs du jeu.
Scène de jeu de combat spatial présentant des couleurs vives avec HDR, sRGB 99 % et écran IPS sur le moniteur LG UltraGear.
Écran IPS™
Le moniteur LG IPS™ affiche une précision des couleurs exceptionnelle avec un angle de vision large.
HDR 10
Le HDR10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.
*Ce produit prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et jusqu’à 144Hz en mode overclock lorsqu’il est connecté via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 prend en charge jusqu’à 144 Hz.)
*Le taux de rafraîchissement et le temps de réponse peuvent varier en fonction de l’environnement, comme le contenu ou les performances du PC (CPU/GPU). Un câble et une carte graphique compatibles DP 1.4 sont requis (carte graphique vendue séparément).
*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminance et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.
Certifié avec une technologie largement adoptée
Alimenté par AMD FreeSync™, la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA, ce moniteur garantit des visuels sans saccades, ultra fluides et à faible latence, à la précision et la fluidité de jeu inégalées.
Vue en écran partagé d’un pilote dans un jeu au rythme rapide, montrant des visuels plus fluides et plus nets.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.
Appli LG Switch
Contrôle plus intelligent, basculement facile par LG Switch.
L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de diviser l’écran en 11 mises en page et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.
*Cette vidéo est fournie à titre d’illustration uniquement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 24G411A.
*LG Switch nécessite un téléchargement manuel et logiciel à partir de LG.com pour une utilisation correcte.
Design presque sans bord et base de support fine
Design ultrafin, Effet flottant
Profitez d’un écran plus grand et d’une distraction moindre grâce à une bordure ultra-fine et une base minimaliste, pour un design quasi sans bords. Le support flottant améliore l’esthétique épurée et légère, tandis que la sensation d’écran fluide offre une expérience visuelle immersive, idéale pour les configurations doubles ou les espaces de travail minimalistes.
*Inclinaison (-5~20°), Fixation murale possible (100 x 100).
Caractéristiques clés
Taille [pouce]
27 pouces
Resolution
1920 x 1080
Dalle
IPS
Format de l'image
16:9
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144 (O/C)
Temps de réponse
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
611.5 x 452.4 x 220
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
611.5 x 357.8 X 38.5
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
690 x 141 X 430
Poids avec le support [kg]
3.8kg
Poids sans le support [kg]
2.9kg
Poids du colis [kg]
5.3kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
Effet HDR
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
Technologie de réduction du flou de mouvement.
Oui
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync
VRR
Oui
Black Stabilizer
Oui
Crosshair
Oui
Compteur FPS
Oui
OverClocking
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
Oui (ver. 1.4)
Entrée audio
Non
Sortie casque
Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
22W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
27 pouces
Taille [cm]
60.4 cm
Resolution
1920 x 1080
Dalle
IPS
Format de l'image
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.3114 x 0.3114 mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
Taux de contraste (min.)
1050:1
Taux de contraste (Typ.)
1500:1
Temps de réponse
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144 (O/C)
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Non
SON
Haut-parleurs
Non
DTS HP:X
Non
Maxx Audio
Non
Rich Bass
Non
Connectivité Bluetooth
Non
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
