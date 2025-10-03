Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
Écran incurvé LG Smart Monitor WQHD 34 pouces pour la diffusion en continu 34U601SA avec webOS
Vue avant avec télécommande
vue de côté à -15 degrés
Vue de côté de +15 degrés
Vue avant gauche
Vue latérale gauche
Vue latérale gauche avec inclinaison
Vue de dessus
Vue arrière
Vue arrière droite
Gros plan sur les ports d’entrée arrière
Gros plan de face sur les ports d’entrée arrière
Gros plan sur la base du support du moniteur
Vue latérale du support de moniteur
Fonctionnalités principales

  • Écran incurvé 21:9 WQHD (3440x1440) 34 pouces
  • 300 nits (typ.) / Gamme de couleurs : sRGB 99 % / Rapport de contraste : 3000:1
  • 2 x enceintes stéréo de 7 W
  • webOS
  • AirPlay 2, Google Cast, partage d’écran, Bluetooth
  • Tableau de bord Accueil ThinQ/Compatible Télécommande Magic Remote
Plus

Excellence primée

Une image du logo du prix du lauréat CES 2025 blanc

Prix de l’innovation CES - Lauréat

Programme webOS Re:New

en cybersécurité

Une image du logo AVForums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

« webOS 24 offre une expérience intelligente élégante, rapide, conviviale et épurée. »

Une image du if design award

Gagnant du iF Design Award

webOS 24 UX

*Les Prix de l’innovation du CES sont basés sur les documents descriptifs qui ont été soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Logo LG Smart Monitor.

Un seul écran. Des possibilités infinies.

Adaptez-vous à n’importe quelle tâche ou environnement grâce à de nombreuses possibilités. Alimenté par webOS, vous pouvez gérer les tâches du bureau à domicile sans PC et profiter d’une multitude de contenus, en équilibrant parfaitement le travail et le divertissement. L’écran ultra large 21:9 de 34 pouces vous offre un espace suffisant pour effectuer plusieurs tâches et profiter d’une expérience visuelle immersive, idéale pour le travail et les loisirs.

Un moniteur dans un environnement de bureau à domicile présentant trois cas d’utilisation : contenu de divertissement en streaming, travail de design et de codage professionnel et scène de film.

LG Smart Monitor logo.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

Présentation d’un astronaute et d’une image abstraite aux couleurs 4K UHD éclatantes.

Écran incurvé WQHD 34 pouces 21:9

Photo illustrant la fonctionnalité de mise en miroir d’un moniteur intelligent

Mise en miroir depuis vos appareils

Moniteur incurvé affichant une scène hivernale dynamique avec deux personnes en tenue d’hiver orange, montré dans une interface logicielle d’édition de photos avec des outils de couleur et d’histogramme, mettant l’accent sur sRGB 99 % et la prise en charge HDR.

HDR 10 avec sRGB 99 % (Typ.)

Une photo présentant les LG Smart Monitors dans un bureau et à la maison.

webOS Work & Play

Illustration graphique avec des motifs d’ondes sonores colorés entourant le texte « 7 W x 2 ».

Haut-parleurs intégrés

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran incurvé WQHD 34 pouces 21:9

Grand écran pour le travail et les loisirs

Son écran WQHD ultra large de 34 pouces avec un rapport d’aspect de 21:9 offre une vue large, idéale pour le multitâche, la création de contenu et le divertissement immersif. Le design incurvé 1800R entoure votre champ de vision, offrant une expérience cinématographique qui vous plonge dans chaque scène.

Moniteur sur un bureau affichant un logiciel d’édition vidéo avec des images cinématographiques et des outils de notation des couleurs dans un environnement de télétravail confortable.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Luminosité : 300 nits (typique), Gamme de couleurs : sRGB 99 % (Typ.)

HDR 10 avec sRGB 99 % (Typ.)

Au-delà de l’écran : découvrez ce qui est réel.

Prenant en charge la norme industrielle HDR 10 et couvrant 99 % de la gamme de couleurs sRGB, l’écran offre des détails et un contraste éclatants. Que vous regardiez des films ou que vous éditiez des photos, il garantit une expression des couleurs précise et des lumières et des ombres réalistes.

Moniteur affichant une interface d’édition de photos avec une image colorée de baskets et de balles de tennis, mettant en valeur sRGB 99 % et la précision des couleurs HDR.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Luminosité : 300 nits (typique), Gamme de couleurs : sRGB 99 % (Typ.)

webOS

Navigation fluide entre les chaînes

Grâce à webOS, profitez d’un accès transparent à une variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et LG Channels gratuites. Obtenez des recommandations personnalisées, explorez des applications telles que Sports, Game et LG Fitness, et contrôlez facilement tout avec une télécommande .Le design quasi sans bords sur 3 côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les enceintes stéréo 7Wx2 offrent un son cristallin pour une expérience visuelle ultime.

Une photo présentant divers contenus sur WebOS.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les applications et services de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.

*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.

*Offre une variété d’applications et de services personnalisés, dont Musique, Sports, Bureau à domicile, et Cloud gaming pour chaque compte enregistré.

Nouvelle mise à jour chaque année pendant 5 ans
avec le programme primé webOS Re:New

Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles, jusqu’à quatre fois sur cinq ans. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*Le programme webOS Re:New s’applique aux modèles LG Smart Monitor. Disponible en 2025, il sera doté de la version webOS 24.

*Les modèles LG Smart Monitor prévoient de mettre à jour non pas webOS 25, mais webOS 26.

*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les mises à niveau webOS sont disponibles jusqu’à quatre fois sur une période de cinq ans, à compter de la date de sortie du produit. La disponibilité des fonctionnalités et les calendriers de mise à jour peuvent varier selon le modèle et la région.

webOS

Prêt pour le télétravail sans PC

webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et votre Cloud PC via un PC à distance. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de télétravail, comme la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*Les PC à distance sont uniquement disponibles sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou d’un système d’exploitation ultérieur.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).

*La fonctionnalité de PC à distance est prise en charge par Windows 10 Pro ou les versions ultérieures et compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à un PC à distance, y compris gram.

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Le portail de jeu est maintenant ouvert

Le portail de jeu est une plateforme conviviale qui offre une expérience personnalisée, avec des options de sélection de menus pour les manettes ou les télécommandes et une prise en charge pour une expérience de gaming personnalisée. Vous pouvez suivre les classements et les points parmi les joueurs, tout en accédant facilement à un large éventail de titres, de l’AAA aux jeux sociaux. Grâce à des partenariats avec des services de Cloud Gaming de premier plan tels que GeForce NOW, Amazon Luna et bientôt Xbox Cloud, ainsi que des jeux d’application webOS natifs, il permet de jouer sans avoir besoin de consoles ou d’appareils externes, offrant une expérience de jeu ultime.

Un moniteur incurvé présente un tableau de bord de jeu avec des icônes de jeu dynamiques, y compris des applications de jeux d’action, de puzzle et de cloud gaming. Un graphique de portail cosmique et lumineux entoure l’écran, renforçant l’ambiance de science-fiction.

*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.

*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

Sports

Suivez vos équipes préférées

Supportez votre équipe avec un service personnalisé. Vous avez accès à des informations mises à jour sur votre équipe de sport préférée, selon votre profil.

Musique

Sélectionnés selon vos goûts musicaux

Vivez une immersion musicale personnalisée avec les enceintes 5 W x 2. Cherchez facilement de la musique et accédez aux derniers morceaux rapidement depuis vos services de streaming, ainsi qu’à des recommandations de chansons selon vos préférences.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Contrôle de la luminosité

Une intelligence éclatante sous tous les angles

Le contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre espace et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des visuels nets et éclatants, de jour comme de nuit.

L’image de gauche montre l’apparence de jour, avec la fonctionnalité de réglage de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence de nuit avec la même fonctionnalité.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Haut-parleurs intégrés 7 W x 2

Son immersif sans enceintes supplémentaires

Le moniteur est doté d’enceintes stéréo intégrées de 7 W x 2, offrant un son immersif pour les films, la musique et d’autres contenus multimédias, et prenant également en charge une communication vocale claire pour les appels vidéo et visioconférences sans nécessiter d’enceintes externes.

Moniteur présentant une scène de film éclatante, puis un écran multitâche avec une vidéoconférence et des graphiques en temps réel, mettant l’accent sur un son immersif et des fonctionnalités de productivité.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Dynamic Tone Mapping

Vos images prennent vie grâce à la luminosité et au contraste

Profitez de visuels tels qu’ils étaient censés être vus, avec Dynamic Tone Mapping ajustant la luminosité et le contraste pour un maximum de détails et de réalisme. Vos films et jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est entré.

L’écran du LG Smart Monitor montre l’interface du tableau de bord d’accueil ThinQ.

Tableau de bord Accueil ThinQ

Contrôlez facilement vos appareils

Le tableau de bord Accueil ThinQ vous facilite la vie. Gérez et contrôlez facilement le statut de vos appareils LG sur un écran avec la télécommande.

*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.

*L’accès Internet sans fil à domicile est requis pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.

*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du modèle.

*Ce produit est enregistré en tant que TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application LG ThinQ.

*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle du volume, le curseur et les fonctions d’alimentation.

Contrôle vocal avec la Télécommande Magic Remote

Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle facile à distance à l’aide de commandes vocales via Alexa, garantissant que le moniteur intelligent ne sert pas seulement d’écran. Il devient un portail central pour tous vos besoins de divertissement et de productivité, pour une expérience multimédia globale améliorée. Vous avez seulement besoin de la Télécommande Magic Remote.

Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor à l’aide d’une Télécommande Magic.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour un fonctionnement correct, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’appli ThinQ.

*Les images affichées de l’écran peuvent varier par rapport à celles de l’application. Les services peuvent varier en fonction du pays ou de la région ou les versions de l’application.

*Vous pouvez modifier la langue et les paramètres de région parmi 22 langues, de 146 pays : Anglais / Coréen / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Polonais / Turc / Japonais / Arabe Arabie saoudite/EAU) / Vietnamien / Thaïlandais / Suédois / Taïwanais / Indonésien / Danois / Néerlandais / Norvégien / Grec / Israélien (par ex. États-Unis/Anglais).

**La télécommande est incluse dans l’emballage.

**La Télécommande Magic Remote est vendue séparément et peut varier selon les pays. 

**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications du produit pour plus de détails.

Google Cast + AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth

Mise en miroir directe depuis vos appareils

Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur votre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple), Partage d’écran** (pour les appareils Android) ou Google Cast***. Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.

*Apple, les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et régions.

*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. Apple AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque déposée d’Apple Inc.

**Partage d'écran : pris en charge par Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs.

**Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.

***Google Cast : pris en charge sur un téléphone ou une tablette Android avec Android 9.0 ou version ultérieure et iPhone ou iPad avec iOS 16.0 ou version ultérieure.

***Google Cast est une marque commerciale de Google LLC. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon le pays.

Appli LG Switch

Facile à optimiser avec LG Switch

L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur pour jouer ou travailler. Vous pouvez naviguer rapidement et sélectionner des fonctions intelligentes avec le clavier et la souris, tout en passant de votre PC à votre webOS à l’aide des raccourcis clavier. En outre, vous pouvez facilement diviser l'écran en 6 sections, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo avec un raccourci mappé.

Contrôle rapide

Découvrez le contrôle rapide pratique du LG Smart Monitor, qui offre un accès facile aux menus grâce à des actions simples.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*L’application LG Switch est une application PC uniquement.

Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

Multi-ports

Un grand nombre d’interfaces

Notre moniteur intelligent offre  2 ports HDMI et 2 ports USB compatibles avec divers appareils pour un affichage fluide. Il permet une configuration de bureau sans encombrement pour une utilisation idéale de l’espace.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Support élégant avec une base fine

Non encombrant avec support élégant

Un support élégant en forme de L est conçu pour un confort ergonomique, et sa base fine permet d’optimiser votre espace de travail.

Vue de dessus et gros plan d’un moniteur incurvé sur un bureau impeccable avec un support blanc, un clavier noir, une souris et une tasse à café.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Image d’un écran combinant un moniteur intelligent et un support.

Une expérience optimisée,
améliorée par un support pivotant

Support détachable pour moniteur intelligent. Personnalisez votre expérience visuelle grâce à notre support flexible, offrant des réglages d’inclinaison, de rotation, de hauteur et de mode Portrait. La base stable, la finition élégante et les roulettes garantissent stabilité et mobilité.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Ce support est conçu pour supporter des poids de tête compris entre 4 et 6,5 kg, et les dommages causés par le dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.

*En fonction du moniteur installé, la fonction de commutation d’écran (Rotation) peut ne pas être disponible.

*Ce support n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

Support pivotant de TV avec une plaque de support pivotant attachée tenant une télécommande, placée dans une configuration de salon moderne.

Gardez vos essentiels avecle pied ajustable du Swing

La pied ajustable du Swing offre un espace flexible adapté à divers modes de vie, offrant une hauteur fonctionnelle et un espace impeccable pour les essentiels : télécommande, enceinte, ordinateur portable ou console de jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le moniteur, le support pivotant et la télécommande ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément. 

*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, vendu séparément.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    809.1 x 486.3 x 220.0 mm

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    978 x 465 x 203 mm

  • Poids avec le support [kg]

    6.8 kg

  • Poids sans le support [kg]

    5.1 kg

  • Poids du colis [kg]

    9.0 kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Luminosité automatique

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Pathologie

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    Smart Monitor

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui vers. 2.0

  • Port USB descendants

    Oui vers. 2.0

  • LAN (RJ-45)

    Oui

  • Sortie casque

    Oui

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation intégrée

  • Entrée AC

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Consommation électrique (Typ.)

    35W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

  • Télécommande

    Oui (télécommande slim)

ECRAN

  • Taille [pouce]

    34 pouces

  • Taille [cm]

    86.42 cm

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Dalle

    VA

  • Format de l'image

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.07725 × 0.23175 mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    240 [cd/m²]

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    300 [cd/m²]

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Taux de contraste (min.)

    1500:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    3000:1

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100 Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Oui 1800R

SON

  • Haut-parleurs

    7W x2

  • Connectivité Bluetooth

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

