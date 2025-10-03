Écran incurvé LG Smart Monitor WQHD 34 pouces pour la diffusion en continu 34U601SA avec webOS

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour un fonctionnement correct, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’appli ThinQ.

*Les images affichées de l’écran peuvent varier par rapport à celles de l’application. Les services peuvent varier en fonction du pays ou de la région ou les versions de l’application.

*Vous pouvez modifier la langue et les paramètres de région parmi 22 langues, de 146 pays : Anglais / Coréen / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Polonais / Turc / Japonais / Arabe Arabie saoudite/EAU) / Vietnamien / Thaïlandais / Suédois / Taïwanais / Indonésien / Danois / Néerlandais / Norvégien / Grec / Israélien (par ex. États-Unis/Anglais).

**La télécommande est incluse dans l’emballage.

**La Télécommande Magic Remote est vendue séparément et peut varier selon les pays.

**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications du produit pour plus de détails.