Écran incurvé LG Smart Monitor WQHD 34 pouces pour la diffusion en continu 34U601SA avec webOS
LG 34U601SA-W
Excellence primée
*Les Prix de l’innovation du CES sont basés sur les documents descriptifs qui ont été soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
Un seul écran. Des possibilités infinies.
Adaptez-vous à n’importe quelle tâche ou environnement grâce à de nombreuses possibilités. Alimenté par webOS, vous pouvez gérer les tâches du bureau à domicile sans PC et profiter d’une multitude de contenus, en équilibrant parfaitement le travail et le divertissement. L’écran ultra large 21:9 de 34 pouces vous offre un espace suffisant pour effectuer plusieurs tâches et profiter d’une expérience visuelle immersive, idéale pour le travail et les loisirs.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Écran incurvé WQHD 34 pouces 21:9
Grand écran pour le travail et les loisirs
Son écran WQHD ultra large de 34 pouces avec un rapport d’aspect de 21:9 offre une vue large, idéale pour le multitâche, la création de contenu et le divertissement immersif. Le design incurvé 1800R entoure votre champ de vision, offrant une expérience cinématographique qui vous plonge dans chaque scène.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Luminosité : 300 nits (typique), Gamme de couleurs : sRGB 99 % (Typ.)
HDR 10 avec sRGB 99 % (Typ.)
Au-delà de l’écran : découvrez ce qui est réel.
Prenant en charge la norme industrielle HDR 10 et couvrant 99 % de la gamme de couleurs sRGB, l’écran offre des détails et un contraste éclatants. Que vous regardiez des films ou que vous éditiez des photos, il garantit une expression des couleurs précise et des lumières et des ombres réalistes.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Luminosité : 300 nits (typique), Gamme de couleurs : sRGB 99 % (Typ.)
webOS
Navigation fluide entre les chaînes
Grâce à webOS, profitez d’un accès transparent à une variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et LG Channels gratuites. Obtenez des recommandations personnalisées, explorez des applications telles que Sports, Game et LG Fitness, et contrôlez facilement tout avec une télécommande .Le design quasi sans bords sur 3 côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les enceintes stéréo 7Wx2 offrent un son cristallin pour une expérience visuelle ultime.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les applications et services de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.
*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.
*Offre une variété d’applications et de services personnalisés, dont Musique, Sports, Bureau à domicile, et Cloud gaming pour chaque compte enregistré.
Nouvelle mise à jour chaque année pendant 5 ans
avec le programme primé webOS Re:New
Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles, jusqu’à quatre fois sur cinq ans. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.
*Le programme webOS Re:New s’applique aux modèles LG Smart Monitor. Disponible en 2025, il sera doté de la version webOS 24.
*Les modèles LG Smart Monitor prévoient de mettre à jour non pas webOS 25, mais webOS 26.
*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.
*Les mises à niveau webOS sont disponibles jusqu’à quatre fois sur une période de cinq ans, à compter de la date de sortie du produit. La disponibilité des fonctionnalités et les calendriers de mise à jour peuvent varier selon le modèle et la région.
webOS
Prêt pour le télétravail sans PC
webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et votre Cloud PC via un PC à distance. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de télétravail, comme la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*Les PC à distance sont uniquement disponibles sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou d’un système d’exploitation ultérieur.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).
*La fonctionnalité de PC à distance est prise en charge par Windows 10 Pro ou les versions ultérieures et compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à un PC à distance, y compris gram.
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
Le portail de jeu est maintenant ouvert
Le portail de jeu est une plateforme conviviale qui offre une expérience personnalisée, avec des options de sélection de menus pour les manettes ou les télécommandes et une prise en charge pour une expérience de gaming personnalisée. Vous pouvez suivre les classements et les points parmi les joueurs, tout en accédant facilement à un large éventail de titres, de l’AAA aux jeux sociaux. Grâce à des partenariats avec des services de Cloud Gaming de premier plan tels que GeForce NOW, Amazon Luna et bientôt Xbox Cloud, ainsi que des jeux d’application webOS natifs, il permet de jouer sans avoir besoin de consoles ou d’appareils externes, offrant une expérience de jeu ultime.
*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.
*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.
*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.
Sports
Suivez vos équipes préférées
Supportez votre équipe avec un service personnalisé. Vous avez accès à des informations mises à jour sur votre équipe de sport préférée, selon votre profil.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
Contrôle de la luminosité
Une intelligence éclatante sous tous les angles
Le contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre espace et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des visuels nets et éclatants, de jour comme de nuit.
L’image de gauche montre l’apparence de jour, avec la fonctionnalité de réglage de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence de nuit avec la même fonctionnalité.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Haut-parleurs intégrés 7 W x 2
Son immersif sans enceintes supplémentaires
Le moniteur est doté d’enceintes stéréo intégrées de 7 W x 2, offrant un son immersif pour les films, la musique et d’autres contenus multimédias, et prenant également en charge une communication vocale claire pour les appels vidéo et visioconférences sans nécessiter d’enceintes externes.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Dynamic Tone Mapping
Vos images prennent vie grâce à la luminosité et au contraste
Profitez de visuels tels qu’ils étaient censés être vus, avec Dynamic Tone Mapping ajustant la luminosité et le contraste pour un maximum de détails et de réalisme. Vos films et jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est entré.
*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.
*L’accès Internet sans fil à domicile est requis pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.
*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du modèle.
*Ce produit est enregistré en tant que TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application LG ThinQ.
*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle du volume, le curseur et les fonctions d’alimentation.
Contrôle vocal avec la Télécommande Magic Remote
Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle facile à distance à l’aide de commandes vocales via Alexa, garantissant que le moniteur intelligent ne sert pas seulement d’écran. Il devient un portail central pour tous vos besoins de divertissement et de productivité, pour une expérience multimédia globale améliorée. Vous avez seulement besoin de la Télécommande Magic Remote.
Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor à l’aide d’une Télécommande Magic.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour un fonctionnement correct, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’appli ThinQ.
*Les images affichées de l’écran peuvent varier par rapport à celles de l’application. Les services peuvent varier en fonction du pays ou de la région ou les versions de l’application.
*Vous pouvez modifier la langue et les paramètres de région parmi 22 langues, de 146 pays : Anglais / Coréen / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Polonais / Turc / Japonais / Arabe Arabie saoudite/EAU) / Vietnamien / Thaïlandais / Suédois / Taïwanais / Indonésien / Danois / Néerlandais / Norvégien / Grec / Israélien (par ex. États-Unis/Anglais).
**La télécommande est incluse dans l’emballage.
**La Télécommande Magic Remote est vendue séparément et peut varier selon les pays.
**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications du produit pour plus de détails.
Google Cast + AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth
Mise en miroir directe depuis vos appareils
Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur votre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple), Partage d’écran** (pour les appareils Android) ou Google Cast***. Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.
*Apple, les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et régions.
*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. Apple AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque déposée d’Apple Inc.
**Partage d'écran : pris en charge par Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs.
**Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.
***Google Cast : pris en charge sur un téléphone ou une tablette Android avec Android 9.0 ou version ultérieure et iPhone ou iPad avec iOS 16.0 ou version ultérieure.
***Google Cast est une marque commerciale de Google LLC. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon le pays.
Appli LG Switch
Facile à optimiser avec LG Switch
L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur pour jouer ou travailler. Vous pouvez naviguer rapidement et sélectionner des fonctions intelligentes avec le clavier et la souris, tout en passant de votre PC à votre webOS à l’aide des raccourcis clavier. En outre, vous pouvez facilement diviser l'écran en 6 sections, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo avec un raccourci mappé.
Contrôle rapide
Découvrez le contrôle rapide pratique du LG Smart Monitor, qui offre un accès facile aux menus grâce à des actions simples.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*L’application LG Switch est une application PC uniquement.
Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
Multi-ports
Un grand nombre d’interfaces
Notre moniteur intelligent offre 2 ports HDMI et 2 ports USB compatibles avec divers appareils pour un affichage fluide. Il permet une configuration de bureau sans encombrement pour une utilisation idéale de l’espace.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Support élégant avec une base fine
Non encombrant avec support élégant
Un support élégant en forme de L est conçu pour un confort ergonomique, et sa base fine permet d’optimiser votre espace de travail.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Ce support est conçu pour supporter des poids de tête compris entre 4 et 6,5 kg, et les dommages causés par le dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.
*En fonction du moniteur installé, la fonction de commutation d’écran (Rotation) peut ne pas être disponible.
*Ce support n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le moniteur, le support pivotant et la télécommande ne sont pas inclus dans l’emballage et sont vendus séparément.
*La télécommande est incluse avec le LG Smart Monitor, vendu séparément.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
809.1 x 486.3 x 220.0 mm
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
978 x 465 x 203 mm
Poids avec le support [kg]
6.8 kg
Poids sans le support [kg]
5.1 kg
Poids du colis [kg]
9.0 kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
Luminosité automatique
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Pathologie
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
Smart Monitor
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui vers. 2.0
Port USB descendants
Oui vers. 2.0
LAN (RJ-45)
Oui
Sortie casque
Oui
PUISSANCE
Type
Alimentation intégrée
Entrée AC
100~240Vac, 50/60Hz
Consommation électrique (Typ.)
35W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
Télécommande
Oui (télécommande slim)
ECRAN
Taille [pouce]
34 pouces
Taille [cm]
86.42 cm
Resolution
3440 x 1440
Dalle
VA
Format de l'image
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
240 [cd/m²]
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
300 [cd/m²]
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
Taux de contraste (min.)
1500:1
Taux de contraste (Typ.)
3000:1
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100 Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Oui 1800R
SON
Haut-parleurs
7W x2
Connectivité Bluetooth
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
