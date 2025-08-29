31,5'' (80cm) | Moniteur VA format 16:9 | Résolution UHD 3840 x 2160

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Détails saisissants
Profitez d’une clarté visuelle impressionnante et de couleurs vives avec le moniteur UltraFine LG 4K HDR. Grâce à son grand écran de 31,5 pouces, vous pouvez travailler efficacement et vous immerger dans votre streaming.
Profitez d’une clarté visuelle impressionnante et de couleurs vives avec le moniteur UltraFine LG 4K HDR.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Des fonctionnalités axées sur le gaming
Expérience de jeu immersive
Le 32UR500K offre non seulement des sensations fortes avec une qualité d’image décente et sonore stéréo (avec Waves MaxxAudio®), mais aussi Dynamic Action Sync et Black Stabilizer pour une expérience de jeu réaliste.
Une expérience immersive dans le jeu sur console 4K HDR.
Dynamic Action Sync
Réagissez rapidement
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Plongez dans l’obscurité
Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à éviter les explosions éclair.
Profitez des contenus 4K et HDR
Splendeur visuelle
Découvrez le contenu HDR de divers services de streaming et profitez de la luminosité éclatante et de la large gamme de couleurs du moniteur LG UltraFine 4K. Grâce à la technologie HDR prenant en charge l’espace colorimétrique DCI-P3, profitez de visuels époustouflants qui donnent vie à vos divertissements.
Le moniteur qui permet aux utilisateurs de profiter des contenus 4K et HDR.
Appli LG Switch
Passer rapidement d’une tâche à une autre
L’appli LG Switch permet d’optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre vie. Vous pouvez facilement diviser l’ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d’appel vidéo à l’aide d’une touche de raccourci mappée.
Design ergonomique
Facile et confortable
Le support en un clic permet une installation facile sans aucun autre équipement et offre une position appropriée grâce à un réglage pratique de l’inclinaison.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
714.3x512x223.3
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
714.3x420.1x45.7
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
807x214x507
Poids avec le support [kg]
6.2kg
Poids sans le support [kg]
5.2kg
Poids du colis [kg]
9.2kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
Effet HDR
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
Super Resolution+
Oui
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
UHD
Année
Année 2024
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui (vers. 2.2)
DisplayPort
Oui (vers. 1.4)
Sortie casque
Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)
PUISSANCE
Type
Alimentation via adaptateur externe
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
32W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
31.5 pouces
Taille [cm]
80 cm
Resolution
3840 x 2160
Dalle
VA
Format de l'image
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.06053 x 0.18159
Luminosité (Min.) [cd/m²]
200[cd/m²]
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
250[cd/m²]
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
2100:1
Taux de contraste (Typ.)
3000:1
Temps de réponse
4ms (GtG)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60Hz
Courbure
Non
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
SON
Haut-parleurs
5W x 2
Maxx Audio
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
