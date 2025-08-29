Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
31,5'' (80cm) | Moniteur VA format 16:9 | Résolution UHD 3840 x 2160
32UR500K_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

31,5'' (80cm) | Moniteur VA format 16:9 | Résolution UHD 3840 x 2160

32UR500K_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

31,5'' (80cm) | Moniteur VA format 16:9 | Résolution UHD 3840 x 2160

LG 32UR500K-B
vue avant
vue de côté de +15 degrés
vue en perspective
vue de côté à -15 degrés
vue arrière en perspective
vue arrière
gros plan des ports
vue latérale
vue avant
vue de côté de +15 degrés
vue en perspective
vue de côté à -15 degrés
vue arrière en perspective
vue arrière
gros plan des ports
vue latérale

Fonctionnalités principales

  • Moniteur VA 32" format 16:9
  • Résolution (3840 x 2160)
  • Luminosité 250cd/m2 (Typ.)Taux de rafraîchissement 60Hz
  • Temps de réponse 4ms
Plus
Moniteur UltraFine LG 4K.

Moniteur UltraFine LG 4K.

Détails saisissants

Profitez d’une clarté visuelle impressionnante et de couleurs vives avec le moniteur UltraFine LG 4K HDR. Grâce à son grand écran de 31,5 pouces, vous pouvez travailler efficacement et vous immerger dans votre streaming.

Profitez d’une clarté visuelle impressionnante et de couleurs vives avec le moniteur UltraFine LG 4K HDR.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran

31,5" UHD 4K (3840 x 2160)

Design ergonomique avec des bordures ultrafines sur 3 côtés

Qualité d’image

HDR10

DCI-P3 90 % (Typ.)

Fonctionnalité

Inclinaison ajustable

Des fonctionnalités axées sur le gaming

Expérience de jeu immersive

Le 32UR500K offre non seulement des sensations fortes avec une qualité d’image décente et sonore stéréo (avec Waves MaxxAudio®), mais aussi Dynamic Action Sync et Black Stabilizer pour une expérience de jeu réaliste.

Une expérience immersive dans le jeu sur console 4K HDR.

*La fonctionnalité peut varier en fonction des conditions et différer de l’utilisation réelle.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Dynamic Action Sync

Réagissez rapidement

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La fonctionnalité peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.

Black Stabilizer

Plongez dans l’obscurité

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à éviter les explosions éclair.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La fonctionnalité peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.

Profitez des contenus 4K et HDR

Splendeur visuelle

Découvrez le contenu HDR de divers services de streaming et profitez de la luminosité éclatante et de la large gamme de couleurs du moniteur LG UltraFine 4K. Grâce à la technologie HDR prenant en charge l’espace colorimétrique DCI-P3, profitez de visuels époustouflants qui donnent vie à vos divertissements.

Le moniteur qui permet aux utilisateurs de profiter des contenus 4K et HDR.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

* Le service de streaming OTT est uniquement disponible en connectant un périphérique OTT à un moniteur. La télécommande et le périphérique OTT ne sont pas inclus (vendus séparément).

Appli LG Switch

Passer rapidement d’une tâche à une autre

L’appli LG Switch permet d’optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre vie. Vous pouvez facilement diviser l’ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d’appel vidéo à l’aide d’une touche de raccourci mappée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

* Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, recherchez 32UR500K dans le menu Support de LG.com.

Design ergonomique

Facile et confortable

Le support en un clic permet une installation facile sans aucun autre équipement et offre une position appropriée grâce à un réglage pratique de l’inclinaison.

L’installation sur pied en un clic pour une installation facile de votre moniteur sans autre équipement.

Sur pied en 1 clic

Installation facile

L’inclinaison du moniteur peut être ajustée.

Inclinaison

-5~15˚

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    714.3x512x223.3

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    714.3x420.1x45.7

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    807x214x507

  • Poids avec le support [kg]

    6.2kg

  • Poids sans le support [kg]

    5.2kg

  • Poids du colis [kg]

    9.2kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Super Resolution+

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UHD

  • Année

    Année 2024

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (vers. 2.2)

  • DisplayPort

    Oui (vers. 1.4)

  • Sortie casque

    Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation via adaptateur externe

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    32W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    31.5 pouces

  • Taille [cm]

    80 cm

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Dalle

    VA

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.06053 x 0.18159

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    200[cd/m²]

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    250[cd/m²]

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Taux de contraste (min.)

    2100:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    3000:1

  • Temps de réponse

    4ms (GtG)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60Hz

  • Courbure

    Non

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

SON

  • Haut-parleurs

    5W x 2

  • Maxx Audio

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

