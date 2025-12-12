About Cookies on This Site

Réfrigérateur américain | 638 L | Door Cooling+™
GSLC40PYFE.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

LG GSLC40PYFE
Fonctionnalités principales

  • Grande capacité 638 L
  • Distribution d'air froid Multi-Air Flow™
  • Silencieux: niveau sonore 36 dB
  • Espace optimisé Slim Spaceplus™
  • Linear Cooling™
  • Door cooling+™
Plus
Compresseur Smart Inverter

Compresseur Smart Inverter™

Garanti 10 ans

Grâce à la technologie de pointe LG, le compresseur Smart Inverter permet un silence à toute épreuve et des économies d'énergie.
Eclairage LED pour diffuser la lumière

Soft LED

Le système d'éclairage Soft LED permet une meilleure diffusion de la lumière dans l'ensemble du réfrigérateur. Il est 39% plus lumineux que les précédents systèmes mais a été conçu pour être moins éblouissant.
La fabrique de glaçe est intégrée à la porte

Fabrique à glace SpacePlus™

La fabrique de glace est intégrée à la porte, devient plus fine et vous permet de gagner de l'espace de rangement dans le congélateur.

Froid ventilé Total No Frost*

Plus de fraîcheur : Un froid constant et rapide est essentiel pour une bonne conservation des aliments et pour votre santé.

Froid uniforme : Bénéficiez d'une température homogène dans l'intégralité du compartiment réfrigéré, pour vous libérer des contraintes de rangement.

Economies constantes : En limitant la formation de givre dans le congélateur, le No Frost LG diminue votre facture d'électricité, mais aussi la corvée du dégivrage.

Plus de fraîcheur, uniformes et les économies constantes

*Anti gel

FAQ

Q.

Que dois-je faire pour installer un réfrigérateur américain raccordé à l'eau ? 

A.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A 

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur LG ? 

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™* pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge. 

* Compatible avec les smartphones sous Android 4.1.2 (JellyBean) ou plus récent et iOS 8 ou plus récent et requiert l'application ThinQ. Un téléphone et une connexion Wifi sont requis. Le produit présenté peut différer du produit actuel

Q.

Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur américain ?

A.

LG propose une large gamme de Réfrigérateurs Congélateurs élégants et dotés de multiples fonctionnalités intelligentes. De l'American au multi-portes, de la technologie InstaView™ Door-in-Door™,  LG propose le réfrigérateur-congélateur idéal pour chaque foyer. Si vous concevez une cuisine, il est facile d'y intégrer l'appareil de vos rêves ; si vous avez un espace existant à combler, il se peut que votre choix soit dicté par l'espace. Une fois que vous avez choisi le réfrigérateur-congélateur qui convient le mieux à votre mode de vie, examinez l'espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui permettent de conserver la fraîcheur de vos aliments , les fonctions pratiques comme le Total No Frost (sans givres), le distributeur d'eau et de glaçons et sa LED UVNano, les clayettes rétractables et le système de tiroirs FRESHConverter™. N'oubliez pas de vérifier l'étiquette énergie et la garantie du produit. 

Q.

De quelle taille de réfrigérateur américain ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité 625-705 L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.

Q.

Quelle est la différence entre un réfrigérateur à raccordé et non raccordé à l'eau ?

A.

LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles raccordés et non raccordés à l'eau. Un réfrigérateur raccordé est connecté directement à une arrivée d'eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur non raccordé possède un réservoir d’eau rechargeable intégré et connecté au distributeur. Il vous suffit de remplir le réservoir pour profiter d’eau et glaçons.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    638

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    913 x 1 790 x 735

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    347

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    E

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • FONCTIONS - InstaView

    Non

  • SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU - Plomberie

    Plomberie requise

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Silver

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Américain

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    E

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    638

  • Volume du congélateur (L)

    192

  • Volume du réfrigérateur (L)

    417

  • Volume du congélateur (2Star) (L)

    15

  • Volume de la fabrique à glaçe (L)

    14

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Écran Interne

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    115

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    913 x 1 790 x 735

  • Poids du produit (kg)

    105

  • Profondeur sans poignée (mm)

    620

  • Profondeur avec poignée (mm)

    735

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    1 750

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    1 790

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • UVNano

    Non

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Non

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Plomberie

    Plomberie requise

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Glaçons et Glace pilée

  • Fabrique à glaçe automatique

    Oui (Spaceplus)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    PET

  • Finition (porte)

    Silver

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Blanche

  • Type de poignée

    Poignée

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    347

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    36

  • Niveau sonore (classe)

    C

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    4

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Balconnet de porte_Tiroir à Fromage

    Non

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Pure N Fresh

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096440315

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    2

  • Éclairage du congélateur

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Tiroir_Congélateur

    2 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

