Réfrigérateur américain | 638 L | Door Cooling+™

LG propose une large gamme de Réfrigérateurs Congélateurs élégants et dotés de multiples fonctionnalités intelligentes. De l'American au multi-portes, de la technologie InstaView™ Door-in-Door™, LG propose le réfrigérateur-congélateur idéal pour chaque foyer. Si vous concevez une cuisine, il est facile d'y intégrer l'appareil de vos rêves ; si vous avez un espace existant à combler, il se peut que votre choix soit dicté par l'espace. Une fois que vous avez choisi le réfrigérateur-congélateur qui convient le mieux à votre mode de vie, examinez l'espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui permettent de conserver la fraîcheur de vos aliments , les fonctions pratiques comme le Total No Frost (sans givres), le distributeur d'eau et de glaçons et sa LED UVNano, les clayettes rétractables et le système de tiroirs FRESHConverter™. N'oubliez pas de vérifier l'étiquette énergie et la garantie du produit.