Réfrigérateur américain | 638 L | Door Cooling+™

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™* pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge.

* Compatible avec les smartphones sous Android 4.1.2 (JellyBean) ou plus récent et iOS 8 ou plus récent et requiert l'application ThinQ. Un téléphone et une connexion Wifi sont requis. Le produit présenté peut différer du produit actuel