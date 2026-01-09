About Cookies on This Site

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

GBBS322APY.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
GBBS322APY.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

LG GBBS322APY
Vue avant du congélateur inférieur LG (gbbs726cpy) avec finition noir mat
Congélateur bas LG (gbbs726cpy) porte entièrement ouverte montrant les compartiments réfrigérateur et congélateur
Vue avant du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) montrant la ventilation DoorCooling+™
Vue supérieure du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy)
Vue inférieure du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy)
Étagère de réfrigérateur congélateur LG (GBBS726Cgbbs726cpyEV) surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas à droite. L’image montre une étagère pliée contenant deux bouteilles d’eau
Vue de face du congélateur bas LG (gbbs726cpy) montrant le design extérieur
Vue arrière du congélateur bas LG (gbbs726cpy) montrant le panneau arrière
Réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) intégré dans une armoire marron foncé avec fenêtre et canapé à gauche et évier à droite
Dimensions et installation du congélateur bas LG (gbbs726cpy)
Fonctionnalités principales

  • Technologie Multi Air Flow™
  • Technologie Door Cooling+™
  • FRESHConverter™
  • Connectivité application LG ThinQ™
  • Moist Balance Crisper™
  • Silencieux: niveau sonore 29 dB
Plus
Congélateur bas noir mat LG (gbbs726cpy) intégré dans des armoires grises à côté d’un comptoir en marbre avec une plaque de cuisson à induction et une grande fenêtre à droite

S'adapte à votre style de vie, préserve la fraîcheur

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) installé encastré dans de grandes armoires grises avec des flèches bleues pointant vers les surfaces supérieure et avant

Ajustement parfait

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) avec smartphone montrant l’application ThinQ à l’avant et une icône IA bleu clair éclatante à côté du réfrigérateur

Fonctionnalités IA

Vue intérieure du congélateur bas LG (gbbs726cpy) avec des étagères de fruits, légumes, boissons et collations avec des lignes de flux d’air bleues du côté gauche

Fraîcheur optimale

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) entièrement ouvert avec compartiment réfrigérateur supérieur montrant les aliments dans des tiroirs avec des superpositions bleues et des flèches mettant en valeur l’intérieur spacieux

Efficacité maximale de stockage

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) avec sa porte droite ouverte à 110 degrés, montrant une charnière incurvée en haut étroitement alignée avec un mur d’armoire gris adjacent.

Porte sans déport

Conçu pour s’adapter à toutes les cuisines

Ouvrez grand, même près d'un mur ou dans des espaces restreints, grâce aux charnières sans déport.

Vue de haut du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) image divisée à gauche avec du texte Charnière conventionnelle frappant le mur à droite avec du texte Charnières Zéro dégagement s’ouvrant librement

Vue de haut du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) image divisée à gauche avec du texte Charnière conventionnelle frappant le mur à droite avec du texte Charnières Zéro dégagement s’ouvrant librement

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si le dégagement est inférieur à 4 mm, la porte peut ne pas s’ouvrir complètement ou peut interférer avec le mur, ce qui peut affecter les performances du produit.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Design porte plate minimaliste

Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

Réfrigérateur congélateur noir mat LG (gbbs726cpy) intégré dans une armoire de cuisine grise avec cave à vin à gauche et cuisinière avec ustensiles à droite

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) laissé dans des armoires gris clair avec un dosseret en marbre à droite dans des armoires sombres à côté des étagères et des ustensiles de cuisson

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) laissé dans des armoires gris clair avec un dosseret en marbre à droite dans des armoires sombres à côté des étagères et des ustensiles de cuisson

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) dans un espace de vie avec vue nocturne sur la ville superposée avec un graphique en mode Économie de l’IA et un graphique énergétique fluctuant

Mode économie IA

Votre consommation énergétique optimisée pendant les périodes de faible utilisation

Le mode économie d'énergie IA analyse vos habitudes d'utilisation sur une période de trois semaines et identifie les moments où la porte du réfrigérateur est ouverte moins fréquemment afin de réduire la consommation d'énergie.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) à côté d’armoires gris clair dans un espace de vie avec vue sur la rivière superposée avec un graphique et une icône AI Fresh

Fraîcheur IA

Un refroidissement proactif lors des périodes d'ouverture de porte fréquentes.

Réduit les hausses de température lors des ouvertures répétées de la porte grâce à une analyse basée sur les données, en intensifiant le refroidissement deux heures à l'avance en fonction des habitudes d'utilisation*.


*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

La porte supérieure du congélateur bas LG (gbbs726cpy) est légèrement ouverte avec un graphique en forme d’onde rouge montrant l’icône de porte ouverte et l’icône d’alerte ensemble

Détection porte entreouverte

Restez serein grâce aux alertes intelligentes concernant les portes ouvertes

La détection d'ouverture légère de la porte garantit la fraîcheur de vos aliments et minimise le gaspillage d'énergie en vous alertant en cas de fermeture incorrecte de la porte.

Fraîcheur optimale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

LinearCooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.

Graphique du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) montrant des tomates fraîches après 7 jours avec un graphique de fluctuation bleue et un texte ±0,5 °C
Graphisme du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) montrant une tomate flétrie après 7 jours avec un graphique de fluctuation rouge et un texte ±1,0 °C

Conventionnel

*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur.

Le congélateur bas LG (gbbs726cpy) ouvert avec de l’air bleu clair s’écoulant de l’évent gauche vers les paniers de porte stockant des bouteilles, des fruits et des conteneurs

DoorCooling+™

Une fraîcheur uniforme et rapide

Les boissons et les aliments restent frais grâce au rideau d'air froid DoorCooling+™.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) Fresh Balancer stockant de la laitue, des poivrons, des oranges et des pommes avec des flèches vers le haut et vers le bas et un gros plan du Moist Balance Crisper

FRESHBalancer™

Le bon taux d'humidité pour chaque aliment

FRESH Balancer™ ajuste l'humidité de vos fruits et légumes grâce au Moist balance Crisper™, ce qui contribue à les garder frais.

*D'après un test interne réalisé par LG (température ambiante de 25 °C, humidité normale, congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 4 °C), perte de poids en eau mesurée après 24 heures.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

FRESHConverter+™

Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles

Plus besoin de vous soucier de la température : FRESHConverter™ 4) vous permet d'ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d'aliments.

      

     

      

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Efficacité optimale du stockage

Capacité maximale, organisation intelligente

Optimisez l'efficacité du rangement grâce à des solutions intelligentes et pratiques qui préservent la fraîcheur de vos aliments.

Vue intérieure du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) avec des fruits sur l’étagère supérieure, des bouteilles de vin au milieu et plus de fruits sur l’étagère inférieure

*Les images et vidéos sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Gros plan sur le réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) d’une étagère à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons avec un design de clayette agrandie en image circulaire

Clayette porte-bouteille

Utilisez votre espace à bon escient, de vos bouteilles à bien plus encore

Une étagère pour les bouteilles et les articles essentiels du quotidien, organisée efficacement sans perte d'espace.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Étagère de réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas à droite. L’image montre une étagère pliée contenant deux bouteilles d’eau

Clayette rétractable

Faites de la place quand vous en avez besoin

Espace supplémentaire pour les plats volumineux ou hauts, améliorant la flexibilité et la facilité de rangement.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Rangement flexible, bien organisé

Des étagères et des accessoires bien pensés vous aident à garder votre réfrigérateur bien rangé tout en s'adaptant à vos besoins.

Vue intérieure du réfrigérateur LG (gbbs726cpy) avec cinq étagères et niveaux de hauteur réglables affichés avec des flèches bleues indiquant un mouvement vertical

Clayette ajustable

Optimisation de l'espace grâce à sept niveaux de hauteur réglables

L’intérieur du congélateur bas LG (gbbs726cpy) avec un seau mobile contenant des packs de jus et un récipient placés au-dessus du tiroir Fresh Balancer

Panier mobile

Utilisation flexible dans le réfrigérateur ou le congélateur

L’intérieur du congélateur bas LG (gbbs726cpy) avec un mini panier coulissant transparent contenant six petites bouteilles de sauce

Panier de porte

Panier coulissant pour les petites bouteilles

L’image de gauche du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) montre une boîte de filtre fermée avec du fromage et une icône de désodorisation en bas à gauche. L’image de droite montre une boîte ouverte, révélant du fromage

Boîte à fromage

Filtre à charbon absorbant les odeurs

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Le congélateur bas LG (gbbs726cpy) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Le congélateur bas LG (gbbs726cpy) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Efficacité énergétique

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement. Il est également garanti de 10 ans.

Avertissement


1)LG ThinQ™
-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Une connexion de données Wi-Fi sur votre téléphone et votre domicile ainsi que l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont nécessaires.
-Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

2)Mode d'économie AI
Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 1 % et jusqu’à 5 %), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation.
Testé sur le modèle GBBS726CEV dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge, température ambiante de 25 °C et humidité de 55 %).
Le mode Économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure.
Disponible uniquement via l’application LG ThinQ™, les environnements compatibles peuvent varier.

3)DoorCooling+™
- D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé.
- DoorCooling+™ s'arrête lorsque la porte est ouverte.
- Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.

4)FRESHConverter™
-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C)
- D'après les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer la fluctuation moyenne de température dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage à 25 ℃.
- Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    375

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    112

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    A

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Silver

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Congélateur

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    A

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    375

  • Volume du congélateur (L)

    113

  • Volume du réfrigérateur (L)

    225

  • Volume tiroirs (L)

    37

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Display LED

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    103

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • Poids du produit (kg)

    96

  • Profondeur sans poignée (mm)

    608

  • Profondeur avec poignée (mm)

    674

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    2 030

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    2 030

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • Porte réversible

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Bac à glaçons normal

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Silver

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Non

  • Type de poignée

    Poignée Pocket

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    112

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    29

  • Niveau sonore (classe)

    A

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    4

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Clayette porte bouteilles

    complète

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Clayette rétractable

  • Pure N Fresh

    Non

  • Bac fraîcheur (Fresh Zone)

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096665114

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Tiroir_Congélateur

    3 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

