Lorsque vous choisissez un réfrigérateur-congélateur LG, tenez compte de facteurs clés tels que l'espace de stockage, l'efficacité énergétique et la technologie de refroidissement intelligente.

Les solutions intelligentes et pratiques de LG vous aident à optimiser l'efficacité du stockage tout en conservant la fraîcheur de vos aliments*.

Recherchez des innovations telles que LinearCooling™, qui aide à maintenir des températures plus stables dans tout le réfrigérateur, et DoorCooling+™, qui aide à refroidir les aliments dans la porte.

Le design haut de gamme des portes plates de LG et le choix de couleurs et de finitions modernes ajoutent également une touche d'élégance à votre cuisine.

*D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le taux de perte de poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a montré un taux de perte de poids inférieur.