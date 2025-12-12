Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est nécessaire.
*Si l'espace est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou d'entrer en contact avec le mur, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.
*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Design porte plate minimaliste
Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne
Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Fonctionnalités IA
Refroidissement intelligent pour une consommation énergétique optimisée avec LG ThinQ™
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Fraîcheur optimale
Refroidissement précis, fraîcheur constante
LinearCooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.
LinearCooling™
Conventionnel
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles
Plus besoin de vous soucier de la température : FRESHConverter™ vous permet d'ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d'aliments.
Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles
Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles

Plus besoin de vous soucier de la température : FRESHConverter™ vous permet d'ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d'aliments.
*Les images et vidéos sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur-congélateur ?
Lorsque vous choisissez un réfrigérateur-congélateur LG, tenez compte de facteurs clés tels que l'espace de stockage, l'efficacité énergétique et la technologie de refroidissement intelligente.
Les solutions intelligentes et pratiques de LG vous aident à optimiser l'efficacité du stockage tout en conservant la fraîcheur de vos aliments*.
Recherchez des innovations telles que LinearCooling™, qui aide à maintenir des températures plus stables dans tout le réfrigérateur, et DoorCooling+™, qui aide à refroidir les aliments dans la porte.
Le design haut de gamme des portes plates de LG et le choix de couleurs et de finitions modernes ajoutent également une touche d'élégance à votre cuisine.
*D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le taux de perte de poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a montré un taux de perte de poids inférieur.
De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.
Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?
Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.
Efficacité optimale du stockage
Capacité maximale, organisation intelligente
Optimisez l'efficacité du rangement grâce à des solutions intelligentes et pratiques qui préservent la fraîcheur de vos aliments.
*Les images et vidéos sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Clayette porte-bouteille
Utilisez votre espace à bon escient, de vos bouteilles à bien plus encore
Une étagère pour les bouteilles et les articles essentiels du quotidien, organisée efficacement sans perte d'espace.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Rangement flexible, bien organisé
Des étagères et des accessoires bien pensés vous aident à garder votre réfrigérateur bien rangé tout en s'adaptant à vos besoins.
Avertissement
1)LG ThinQ™
-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Une connexion de données Wi-Fi sur votre téléphone et votre domicile ainsi que l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont nécessaires.
-Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.
2)Mode d'économie AI
Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 1 % et jusqu’à 5 %), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation.
Testé sur le modèle GBBS726CEV dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge, température ambiante de 25 °C et humidité de 55 %).
Le mode Économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure.
Disponible uniquement via l’application LG ThinQ™, les environnements compatibles peuvent varier.
3)DoorCooling+™
- D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé.
- DoorCooling+™ s'arrête lorsque la porte est ouverte.
- Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.
4)FRESHConverter™
-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C)
- D'après les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer la fluctuation moyenne de température dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage à 25 ℃.
- Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
375
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
597 x 2 030 x 674
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
175
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
C
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Noir Acier
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type de produit
Réfrigérateur Congélateur
Norme/Profondeur
Encastrable
Classe d’énergie
C
CAPACITÉ
Volume total (L)
375
Volume du congélateur (L)
113
Volume du réfrigérateur (L)
225
Volume tiroirs (L)
37
COMMANDE ET ÉCRAN
Écran LED interne
Display LED
Congélation express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids de l’emballage (kg)
81
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
597 x 2 030 x 674
Poids du produit (kg)
74
Profondeur sans poignée (mm)
608
Profondeur avec poignée (mm)
674
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
2 030
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
2 030
FONCTIONS
Door Cooling+
Oui
LINEAR Cooling
Oui
InstaView
Non
Porte réversible
Oui
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Fabrique à glaçons_Manuel
Bac à glaçons normal
Distributeur d’eau uniquement
Non
Fabrique à glaçe automatique
Non
MATÉRIAU ET FINITION
Porte (Finition)
VCM
Finition (porte)
Noir Acier
Fond métallique(Metal Fresh)
Non
Type de poignée
Poignée Pocket
PERFORMANCE
Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
Consommation électrique (kWh/an)
175
Classe climatique
T
Niveau sonore (dB)
34
Niveau sonore (classe)
B
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
4
Lumière
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
2
Bac à légumes
Oui (2)
Clayette porte bouteilles
complète
Multi-Air Flow
Oui
Clayette rétractable
Clayette rabattable
Pure N Fresh
Non
Bac fraîcheur (Fresh Zone)
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
CODE BARRE
Code barre
8806096641187
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Tiroir_Congélateur
3 Transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
Ce qu’ils en pensent
