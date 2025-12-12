About Cookies on This Site

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

GBBS322CEV
LG bottom freezer (GBBS726CEV) front view in matte black finish
LG bottom freezer (GBBS726CEV) full door open view showing fridge and freezer compartments
LG fridge freezer (GBBS726CEV) top view with matte black fridge on left and cabinet wall on right
On the left meat with -3°C displayed, in the centre fresh fish with 0°C and on the right, cheese with 2°C.
LG bottom freezer (GBBS726CEV) in living space with night city view overlaid with AI Saving Mode graphic and fluctuating energy chart
LG bottom freezer (GBBS726CEV) installed flush in tall warm beige wall with white arrows pointing to top side and front surfaces
LG fridge freezer (GBBS726CEV) close up of wine rack holding four bottles and box of macarons with rack design magnified in circular image
LG fridge freezer (GBBS726CEV) front view showing DoorCooling+™ vent
Upper view of LG fridge freezer (GBBS726CEV)
Lower view of LG fridge freezer (GBBS726CEV)
LG fridge freezer (GBBS726CEV) shelf highlighted in blue with arrows up and down right image shows folded shelf holding two water bottles
LG bottom freezer (GBBS726CEV) front side view showing exterior design
LG bottom freezer (GBBS726CEV) back view showing rear panel
LG fridge freezer (GBBS726CEV) built into dark brown cabinetry with window and sofa on left and sink on right
Dimension and Installation of LG bottom freezer (GBBS726CEV)
Fonctionnalités principales

  • Technologie Multi Air Flow™
  • Technologie Door Cooling+™
  • FRESHConverter™
  • Connectivité application LG ThinQ™
  • Moist Balance Crisper™
  • Silencieux: niveau sonore 35 dB
Plus
Réfrigérateur noir mat avec congélateur en bas (GBBS726CEV) encastré dans des armoires grises à côté d'un plan de travail en marbre avec plaque à induction et grande fenêtre à droite.

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur

Congélateur LG à congélateur en bas (GBBS726CEV) encastré dans de hautes armoires grises avec des flèches bleues pointant vers le haut et l'avant.

Ajustement parfait

Vista interior de un congelador inferior LG con estantes llenos de frutas, verduras, bebidas y aperitivos, mientras que las líneas azules de flujo de aire soplan desde el lado izquierdo del frigorífico.

Fraîcheur optimale

Vnitřní pohled na kombinovanou chladničku LG (GBBW726AEV) s policemi na ovoce, zeleninu, nápoje a snacky s modrými liniemi proudění vzduchu z levé strany.

Fonctionnalités IA

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zcela otevřená, s horní chladicí částí, ve které jsou vidět potraviny v zásuvkách s modrými kryty a šipkami zdůrazňujícími prostorný vnitřní prostor.

Efficacité maximale de stockage

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) s pravými dveřmi otevřenými do úhlu 110 stupňů, s zakřiveným pantem v horní části, který těsně přiléhá k sousední šedé stěně skříně.

Porte sans déport

Conçu pour s'adapter à toutes les cuisines

Ouvrez grand, même près d'un mur ou dans des espaces restreints, grâce aux charnières sans déport.

Le réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) vue de dessus image divisée : à gauche avec texte Charnière conventionnelle heurtant le mur, à droite avec texte Charnières sans déport s'ouvrant librement

Le réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) vue de dessus image divisée : à gauche avec texte Charnière conventionnelle heurtant le mur, à droite avec texte Charnières sans déport s'ouvrant librement

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est nécessaire.

*Si l'espace est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou d'entrer en contact avec le mur, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Design porte plate minimaliste

Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

Le réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) à gauche dans des armoires gris clair avec un comptoir en marbre, à droite dans des armoires foncées, à côté des étagères et des ustensiles de cuisine

Le réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) à gauche dans des armoires gris clair avec un comptoir en marbre, à droite dans des armoires foncées, à côté des étagères et des ustensiles de cuisine

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Fonctionnalités IA

Refroidissement intelligent pour une consommation énergétique optimisée avec LG ThinQ™

Congélateur LG à congélateur en bas (GBBS726CEV) dans un espace de vie avec vue nocturne sur la ville, superposée à un graphique du mode d'économie d'énergie IA et à un graphique représentant les fluctuations de la consommation d'énergie.

Mode économie IA

Votre consommation énergétique optimisée pendant les périodes de faible utilisation

Le mode économie d'énergie AI analyse vos habitudes d'utilisation sur une période de trois semaines et identifie les moments où la porte du réfrigérateur est ouverte moins fréquemment afin réduire la consommation d'énergie.

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Le réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) à côté d'armoires gris clair dans un salon avec vue sur la rivière, superposé avec un graphique et de l'icône AI Fresh.

Fraîcheur IA

Un refroidissement proactif lors des périodes d'ouverture de porte fréquentes.

Réduit les hausses de température lors des ouvertures répétées de la porte grâce à une analyse basée sur les données, en intensifiant le refroidissement deux heures à l'avance en fonction des habitudes d'utilisation.

*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.

Le réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) : porte supérieure légèrement ouverte avec un graphique représentant une vague rouge et affichant simultanément l'icône de porte ouverte et l'icône d'alerte.

Détection porte entreouverte

Restez serein grâce aux alertes intelligentes concernant les portes ouvertes

La détection d'ouverture légère de la porte garantit la fraîcheur de vos aliments et minimise le gaspillage d'énergie en vous alertant en cas de fermeture incorrecte de la porte.

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Fraîcheur optimale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

LinearCooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.

Graphique représentant un réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CEV) montrant une tomate fraîche après 7 jours, avec un graphique bleu illustrant les fluctuations et le texte « ±0,5 °C ».

LinearCooling™

Graphique représentant une tomate flétrie après 7 jours dans un réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CEV), avec un graphique rouge indiquant les fluctuations et le texte « ±1,0 °C ».

Conventionnel

Le réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CEV) ouvert avec un flux d'air bleu clair provenant de la ventilation gauche vers les paniers de porte contenant des fruits, des bouteilles et des récipients.

DoorCooling+™

Une fraîcheur uniforme et rapide

Les boissons et les aliments restent frais grâce au rideau d'air froid DoorCooling+™.

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Le réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CEV) Fresh Balancer™ contenant de la laitue, des poivrons, des oranges et des pommes, avec des flèches vers le haut et vers le bas, et Moist Balance Crisper™ en gros plan.

FRESHBalancer™

Le bon taux d'humidité pour chaque aliment

FRESH Balancer™ ajuste l'humidité de vos fruits et légumes grâce au Moist balance Crisper™, ce qui contribue à les garder frais.

Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles

Plus besoin de vous soucier de la température : FRESHConverter™ vous permet d'ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d'aliments.

Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles

Plus besoin de vous soucier de la température : FRESHConverter™ vous permet d'ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d'aliments.

*Les images et vidéos sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Q.

Que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur-congélateur ?

A.

Lorsque vous choisissez un réfrigérateur-congélateur LG, tenez compte de facteurs clés tels que l'espace de stockage, l'efficacité énergétique et la technologie de refroidissement intelligente.

Les solutions intelligentes et pratiques de LG vous aident à optimiser l'efficacité du stockage tout en conservant la fraîcheur de vos aliments*.

 

Recherchez des innovations telles que LinearCooling™, qui aide à maintenir des températures plus stables dans tout le réfrigérateur, et DoorCooling+™, qui aide à refroidir les aliments dans la porte.

Le design haut de gamme des portes plates de LG et le choix de couleurs et de finitions modernes ajoutent également une touche d'élégance à votre cuisine.

 

*D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le taux de perte de poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a montré un taux de perte de poids inférieur.

Q.

De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.

Q.

Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?

A.

Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.

Efficacité optimale du stockage

Capacité maximale, organisation intelligente

Optimisez l'efficacité du rangement grâce à des solutions intelligentes et pratiques qui préservent la fraîcheur de vos aliments.

*Les images et vidéos sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Clayette porte-bouteille

Utilisez votre espace à bon escient, de vos bouteilles à bien plus encore

Une étagère pour les bouteilles et les articles essentiels du quotidien, organisée efficacement sans perte d'espace.

Réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CEV) : étagère surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas. L'image de droite montre l'étagère repliée contenant deux bouteilles d'eau.

Clayette rétractable

Faites de la place quand vous en avez besoin

Espace supplémentaire pour les plats volumineux ou hauts, améliorant la flexibilité et la facilité de rangement.

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Rangement flexible, bien organisé

Des étagères et des accessoires bien pensés vous aident à garder votre réfrigérateur bien rangé tout en s'adaptant à vos besoins.

Réfrigérateur LG à congélateur en bas (GBBS726CEV) noir mat, vue de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, compresseur garanti 10 ans et label d'efficacité énergétique A ci-dessous.

Réfrigérateur LG à congélateur en bas (GBBS726CEV) noir mat, vue de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, compresseur garanti 10 ans et label d'efficacité énergétique A ci-dessous.

Efficacité énergétique

S'adapte à votre style de vie, préserve la fraîcheur

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement. Il est également garanti de 10 ans.

Avertissement

1)LG ThinQ™

-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Une connexion de données Wi-Fi sur votre téléphone et votre domicile ainsi que l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont nécessaires.

-Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

2)Mode d'économie AI

Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 1 % et jusqu’à 5 %), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation.

Testé sur le modèle GBBS726CEV dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge, température ambiante de 25 °C et humidité de 55 %).

Le mode Économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure.

Disponible uniquement via l’application LG ThinQ™, les environnements compatibles peuvent varier.

3)DoorCooling+™

- D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé.

- DoorCooling+™ s'arrête lorsque la porte est ouverte.

- Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.

4)FRESHConverter™

-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C)

- D'après les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer la fluctuation moyenne de température dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage à 25 ℃.

- Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

GBBS322CEV

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    375

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    175

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    C

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Noir Acier

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Congélateur

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    C

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    375

  • Volume du congélateur (L)

    113

  • Volume du réfrigérateur (L)

    225

  • Volume tiroirs (L)

    37

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Display LED

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    81

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • Poids du produit (kg)

    74

  • Profondeur sans poignée (mm)

    608

  • Profondeur avec poignée (mm)

    674

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    2 030

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    2 030

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • Porte réversible

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Bac à glaçons normal

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Noir Acier

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Non

  • Type de poignée

    Poignée Pocket

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    175

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    34

  • Niveau sonore (classe)

    B

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    4

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    2

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Clayette porte bouteilles

    complète

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Clayette rabattable

  • Pure N Fresh

    Non

  • Bac fraîcheur (Fresh Zone)

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096641187

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Tiroir_Congélateur

    3 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

