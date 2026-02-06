About Cookies on This Site

Réfrigérateur combiné | 465 L | Door Cooling+™

GBBW322DPY+D+Grade+210+kWh+33+dB.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
GBBW322DPY+D+Grade+210+kWh+33+dB.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Réfrigérateur combiné | 465 L | Door Cooling+™

LG GBBW322DPY
Fonctionnalités principales

  • Technologie Multi Air Flow™
  • Technologie Door Cooling+™
  • FRESHConverter™
  • Grande capacité 465 L
  • Soft Eclairage LED
  • Silencieux: niveau sonore 33 dB
Plus
Špičková stříbrná kombinovaná chladnička (GBBW726AEV) zabudovaná do šedých skříněk vedle mramorové pracovní desky s indukční varnou deskou a velkým oknem na pravé straně.

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zabudovaná do vysokých šedých skříněk s modrými šipkami směřujícími k horní a přední straně.

Ajustement parfait

Vnitřní pohled na kombinovanou chladničku LG (GBBW726AEV) s policemi na ovoce, zeleninu, nápoje a snacky s modrými liniemi proudění vzduchu z levé strany.

Fonctionnalités IA

Vista interior de un congelador inferior LG con estantes llenos de frutas, verduras, bebidas y aperitivos, mientras que las líneas azules de flujo de aire soplan desde el lado izquierdo del frigorífico.

Fraîcheur optimale

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zcela otevřená, s horní chladicí částí, ve které jsou vidět potraviny v zásuvkách s modrými kryty a šipkami zdůrazňujícími prostorný vnitřní prostor.

Efficacité maximale de stockage

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) s pravými dveřmi otevřenými do úhlu 110 stupňů, s zakřiveným pantem v horní části, který těsně přiléhá k sousední šedé stěně skříně.

Porte sans déport

Conçu pour s'adapter à toutes les cuisines

Ouvrez grand, même près d'un mur ou dans des espaces restreints, grâce aux charnières sans déport.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) pohled shora rozdělený obrázek vlevo s textem Konvenční panty narážející na stěnu vpravo s textem Panty Zero Clearance se volně otevírají

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) pohled shora rozdělený obrázek vlevo s textem Konvenční panty narážející na stěnu vpravo s textem Panty Zero Clearance se volně otevírají

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est nécessaire.

*Si l'espace est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou d'entrer en contact avec le mur, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Design porte plate minimaliste

Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

Matná černá kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zabudovaná do šedé kuchyňské linky s vinotékou vlevo a sporákem s nádobím vpravo.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) vlevo ve světle šedých skříňkách s mramorovým obkladem vpravo v tmavých skříňkách vedle polic a kuchyňského nádobí
Fonctionnalités IA

Refroidissement intelligent pour une consommation énergétique optimisée avec LG ThinQ™ ¹⁾

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) v obývacím prostoru s nočním výhledem na město, překrytá grafikou režimu AI Saving Mode a grafem kolísání spotřeby energie.

Mode économie IA

Votre consommation énergétique optimisée pendant les périodes de faible utilisation

Le mode économie d'énergie AI analyse vos habitudes d'utilisation sur une période de trois semaines et identifie les moments où la porte du réfrigérateur est ouverte moins fréquemment afin réduire la consommation d'énergie. 

Frigorífico-congelador LG empotrado en muebles grises, con flechas azules apuntando hacia dentro desde el borde inferior y flechas naranjas apuntando hacia fuera, hacia el suelo.

Fraîcheur IA

Un refroidissement proactif lors des périodes d'ouverture de porte fréquentes.

Réduit les hausses de température lors des ouvertures répétées de la porte grâce à une analyse basée sur les données, en intensifiant le refroidissement deux heures à l'avance en fonction des habitudes d'utilisation.

*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) má mírně pootevřené horní dveře a červený vlnovkový grafický symbol zobrazující ikonu otevřených dveří a výstražnou ikonu

Restez serein grâce aux alertes intelligentes concernant les portes ouvertes

La détection d'ouverture légère de la porte garantit la fraîcheur de vos aliments et minimise le gaspillage d'énergie en vous alertant en cas de fermeture incorrecte de la porte.  

Fraîcheur optimale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

Linear Cooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.

Grafika kombinované chladničky s mrazákem LG (GBBW726AEV) zobrazující čerstvá rajčata po 7 dnech s modrým grafem kolísání a textem ±0,5 °C.

LinearCooling™ 

Grafika kombinované chladničky LG (GBBW726AEV) zobrazující zvadlé rajče po 7 dnech s červeným grafem kolísání a textem ±1,0 °C.

Conventionnel

*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur. 

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) se otevírá a světle modrý vzduch proudí z levého otvoru směrem ke košům ve dveřích, kde jsou uloženy láhve a nádoby s ovocem.

DoorCooling+™

Une fraîcheur uniforme et rapide

Les boissons et les aliments restent frais grâce au rideau d'air froid DoorCooling+™ 3).

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) Fresh Balancer pro skladování salátu, papriky, pomerančů a jablek s šipkami nahoru a dolů a Moist Balance Crisper zblízka

FRESHBalancer™

Le bon taux d'humidité pour chaque aliment

FRESH Balancer™ ajuste l'humidité de vos fruits et légumes grâce au Moist balance Crisper™, ce qui contribue à les garder frais. 

*D'après un test interne réalisé par LG (température ambiante de 25 °C, humidité normale, congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 4 °C), perte de poids en eau mesurée après 24 heures.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

FRESHConverter+™

Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles

Plus besoin de vous soucier de la température : FRESHConverter™ vous permet d'ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d'aliments.

Viande

                                         

Poisson

                     

Fromage

                                            

Q.

Que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur-congélateur ?

A.

Lorsque vous choisissez un réfrigérateur-congélateur LG, tenez compte de facteurs clés tels que l'espace de stockage, l'efficacité énergétique et la technologie de refroidissement intelligente.

Les solutions intelligentes et pratiques de LG vous aident à optimiser l'efficacité du stockage tout en conservant la fraîcheur de vos aliments*.

 

Recherchez des innovations telles que LinearCooling™, qui aide à maintenir des températures plus stables dans tout le réfrigérateur, et DoorCooling+™, qui aide à refroidir les aliments dans la porte.

Le design haut de gamme des portes plates de LG et le choix de couleurs et de finitions modernes ajoutent également une touche d'élégance à votre cuisine.

 

*D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le taux de perte de poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a montré un taux de perte de poids inférieur.

Q.

De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.

Q.

Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?

A.

Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.

Efficacité optimale du stockage

Capacité maximale, organisation intelligente

 Optimisez l'efficacité du rangement grâce à des solutions intelligentes et pratiques qui préservent la fraîcheur de vos aliments.

Vue intérieure du réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) avec des fruits sur l’étagère supérieure, des bouteilles de vin au milieu et plus de fruits sur l’étagère inférieure

Vue intérieure du réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) avec des fruits sur l’étagère supérieure, des bouteilles de vin au milieu et plus de fruits sur l’étagère inférieure

*Les images et vidéos sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Gros plan sur le réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) d’une étagère à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons avec un design de clayette agrandie en image circulaire

Clayette porte-bouteilles

Utilisez votre espace à bon escient, de vos bouteilles à bien plus encore

Une étagère pour les bouteilles et les articles essentiels du quotidien, organisée efficacement sans perte d'espace.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Le congélateur bas LG (GBBW726AEV) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Le congélateur bas LG (GBBW726AEV) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Efficacité énergétique

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement. Il est également garanti de 10 ans.

Avertissements :

 

1)LG ThinQ™

-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Une connexion de données Wi-Fi sur votre téléphone et votre domicile ainsi que l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont nécessaires.

-Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

 

2)Mode d'économie AI

Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 1 % et jusqu’à 5 %), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation.

Testé sur le modèle GBBS726CEV dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge, température ambiante de 25 °C et humidité de 55 %).

Le mode Économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure.

Disponible uniquement via l’application LG ThinQ™, les environnements compatibles peuvent varier.

 

3)DoorCooling+™

- D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé.  

- DoorCooling+™ s'arrête lorsque la porte est ouverte.  

- Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.

 

4)FRESHConverter™

-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C)

- D'après les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer la fluctuation moyenne de température dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage à 25 ℃.

- Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure.

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

