Réfrigérateurs combiné encastrable | 233 L
Réfrigérateurs combiné encastrable | 233 L

Fiche produit

Réfrigérateurs combiné encastrable | 233 L

LG GTFN256SER
Fonctionnalités principales

  • Total no frost - froid homogène
  • Fresh Balancer - tiroir special pour la fraîcheur optimale
  • Design - intégration parfaite dans la cuisine Eclairage LED
  • Ecran tactile Clayette coulissante
Plus
Une vue du réfrigérateur LG à congélateur en bas dans la cuisine.

Pourquoi choisir les réfrigérateurs LG ?

Réfrigérateur LG à congélateur en bas encastré dans une cuisine moderne

Design encastrable minimaliste

Des détails épurés qui subliment l’esthétique de la cuisine

Vue en gros plan du tiroir à légumes frais

Tiroir à légumes frais

Conservez les fruits et légumes frais plus longtemps

Fruits à moitié congelés, à moitié décongelés avec l’icône Total No Frost

Froid ventilé

Température optimale, uniformément répartie

Design élégant

Une esthétique de cuisine optimale

Des panneaux de porte coulissants avec des matériaux assortis apportent la touche finale à l’intérieur moderne de votre cuisine.

Présentation du réfrigérateur LG encastrable avec congélateur en bas dans une cuisine moderne.

Porte réversible

Une porte adaptable à votre espace

La porte réversible vous offre la liberté de choisir le sens d’ouverture selon la configuration de votre cuisine.

Écran tactile

Un contrôle facile au bout des doigts

L’écran tactile LED et son interface intuitive vous offrent une utilisation simple et agréable.

Tiroir à légumes frais

Conservation optimale des fruits et légumes

Le bac à légumes permet de garder et légumes frais et savoureux.

Froid ventilé

Refroidissement uniforme avec la technologie de froid ventilé

L’air froid circule de manière régulière, ce qui évite la formation de givre. Le réfrigérateur ne nécessite pas de dégivrage manuel.

baies à moitié décongelées, à moitié congelées avec l'icône d'absence totale de givre.

Clayette coulissante

La clayette coulissante facilite l'accès aux aliments stockés.

Cette clayette permet de ranger vos aliments préférés dans le congélateur avec un accès simple.

Guide d’installation du réfrigérateur combiné encastrable

Cliquez ici pour plus d’informations sur l’intégration du réfrigérateur, avec un guide de mesures et d’autres critères à suivre.

Présentation de l'installation du réfrigérateur encastrable de LG.

*Cette vidéo présente la taille et l'installation du produit, et le design peut être différent du produit réel.

Pièces et accessoires

Détails des pièces fournies pour l’installation.

Vis pour support en plastique

Support en plastique

Vis pour support en plastique

Vis pour support en plastique

Vis pour meuble

Vis pour meuble

Vis pour guide de porte (métrique)

Vis pour guide de porte (métrique)

Joint de recouvrement latéral

Joint de recouvrement latéral

Rail de porte

Rail de porte

Couvercle du rail de porte

Couvercle du rail de porte

Guide de porte

Guide de porte

Support latéral pour charnière intermédiaire

Support latéral pour charnière intermédiaire

Vis pour support latéral (meuble)

Vis pour support latéral (meuble)

Vis pour support latéral (métrique)

Vis pour support latéral (métrique)

1. Précautions d’installation

Les portes du réfrigérateur et du meuble doivent s’ouvrir à 90°. Laisser un espace de 40 mm pour la ventilation entre le mur et le meuble.

Image des précautions d'installation.

2. Installation sécurisée

Utiliser le joint latéral, le support en plastique, les vis pour meuble et les vis du support pour fixer le réfrigérateur.

Image de l'emplacement de la réfrigération.
Support en plastique

Support en plastique

Joint de recouvrement latéral

Joint de recouvrement latéral

Vis pour support en plastique

Vis pour support en plastique

Vis pour meuble

Vis pour meuble

3. Fixation de la porte au panneau du meuble

Fixer la porte du réfrigérateur au panneau du meuble en quatre points. Fixer temporairement le guide de porte, installer le rail avec deux vis, retirer le guide, puis visser une troisième vis. Enfin, poser le cache-vis.

Image de la sécurisation de la porte du réfrigérateur.
Guide de porte

Guide de porte

Rail de porte

Rail de porte

Couvercle du rail de porte

Couvercle du rail de porte

Vis pour meuble

Vis pour meuble

Vis pour guide de porte (métrique)

Vis pour guide de porte (métrique)

Télécharger le manuel pour consulter les instructions d’utilisation et de réglages.

*Les images et vidéos présentées sont à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

