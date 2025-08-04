We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pourquoi choisir les réfrigérateurs LG ?
Design encastrable minimaliste
Des détails épurés qui subliment l’esthétique de la cuisine
Tiroir à légumes frais
Conservez les fruits et légumes frais plus longtemps
Froid ventilé
Température optimale, uniformément répartie
Une esthétique de cuisine optimale
Des panneaux de porte coulissants avec des matériaux assortis apportent la touche finale à l’intérieur moderne de votre cuisine.
Porte réversible
Une porte adaptable à votre espace
La porte réversible vous offre la liberté de choisir le sens d’ouverture selon la configuration de votre cuisine.
Tiroir à légumes frais
Conservation optimale des fruits et légumes
Le bac à légumes permet de garder et légumes frais et savoureux.
Refroidissement uniforme avec la technologie de froid ventilé
L’air froid circule de manière régulière, ce qui évite la formation de givre. Le réfrigérateur ne nécessite pas de dégivrage manuel.
Clayette coulissante
La clayette coulissante facilite l'accès aux aliments stockés.
Cette clayette permet de ranger vos aliments préférés dans le congélateur avec un accès simple.
Guide d’installation du réfrigérateur combiné encastrable
Cliquez ici pour plus d’informations sur l’intégration du réfrigérateur, avec un guide de mesures et d’autres critères à suivre.
*Cette vidéo présente la taille et l'installation du produit, et le design peut être différent du produit réel.
Pièces et accessoires
Détails des pièces fournies pour l’installation.
1. Précautions d’installation
Les portes du réfrigérateur et du meuble doivent s’ouvrir à 90°. Laisser un espace de 40 mm pour la ventilation entre le mur et le meuble.
2. Installation sécurisée
Utiliser le joint latéral, le support en plastique, les vis pour meuble et les vis du support pour fixer le réfrigérateur.
3. Fixation de la porte au panneau du meuble
Fixer la porte du réfrigérateur au panneau du meuble en quatre points. Fixer temporairement le guide de porte, installer le rail avec deux vis, retirer le guide, puis visser une troisième vis. Enfin, poser le cache-vis.
Télécharger le manuel pour consulter les instructions d’utilisation et de réglages.
*Les images et vidéos présentées sont à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
