Réfrigérateur 2 Portes

Réfrigérateurs 2 portes | I 266 L | Door Cooling™ I E
GTBV20PYGKD.pdf
Classe énergétique : UE
GTBV20PYGKD.pdf
Classe énergétique : UE

GTBV20PYGKD.pdf
Classe énergétique : UE
Réfrigérateurs 2 portes | I 266 L | Door Cooling™ I E

LG GTBV20PYGKD

LG GTBV20PYGKD
Fonctionnalités principales

  • Technologie Linear Cooling™
  • Technologie Door Cooling™
  • Niveau sonore 35 dB Distribution d'air froid Multi-Air Flow™
  • Éclairage Soft LED Smart Diagnosis™
Plus
Système de refroidissement intégré au réfrigérateur
DoorCooling ™

Refroidissement plus homogène, plus rapide,

LG DoorCooling ™ vous permet d'obtenir un refroidissement homogène 35% plus rapide qu'un réfrigérateur avec un système de refroidissement conventionel. Il réduit considérablement l'écart de température entre le fond du réfrigérateur et l'avant.

*Comparé à réfrigérateur LG conventionnel Smart Inverter. Test réalisé parle laboratoire indépendant UL, mesurantles variations de températures entre les modeles LG B606S et B607S, d'aprés les méthodes de test interne LG.

Le logo de garantie de 10 ans pour le logo du compresseur Smart Inverter se trouve à côté du logo Smart Inverter.

Efficacité énergétique et durabilité

Le Compresseur Smart Inverter™ de LG offre une nouvelle dimension en matière d’efficacité énergétique pour vous permettre de réaliser davantage d’économies et de profiter de 10 ans de tranquillité d’esprit.
Déplacement de l'air dans le réfrigerateur

Multi Air Flow

L'air frais circule facilement avec des sorties au niveau de chaque clayette pour gagner en performance avec une descente en température plus rapide. Chaque aliment devient ainsi froid de manière uniforme.
Zone dédiée aux aliments frais

Fresh Zone

La Fresh Zone est un espace indépendant réservé pour la viande ou le poisson frais, qui leur assure une meilleure conservation.
Eclairage LED dans le réfrigérateur

Eclairage LED

Notre éclairage LED éclaire tous les coins de votre réfrigérateur LG, tout en consommant moins.
FAQ

Q.

Qu’est-ce que le Linear Cooling™ de LG ?

A.

La technologie Linear Cooling™ maintient la température du réfrigérateur constante dans une plage de ± 0,5 ℃ en ajustant soigneusement l’approvisionnement d’air froid, prévenant la perte d’humidité de la nourriture et gardant sa fraîcheur plus longtemps.

Q.

Qu’est-ce que la technologie Door Cooling+™ de LG ?

A.

La technologie Door Cooling+™ envoie un puissant souffle d’air froid sur la nourriture conservée dans la porte par le biais d’évents situés à l’avant du réfrigérateur. Cette technologie permet de maintenir la température froide et la fraîcheur de tout ce que vous avez conservé dans la porte de votre réfrigérateur.

Q.

Que dois-je faire pour installer un réfrigérateur congélateur à plomberie ? 

A.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur congélateur LG ? 

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™ pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge. 

Q.

Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur congélateur ?

A.

LG propose une vaste gamme de réfrigérateurs congélateurs élégants et économes en énergie avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Du réfrigérateur américain spacieux au multi-portes pratique, en passant par la technologie InstaView™ Door-in-Door™ et aux modèles combinés et Slim, LG propose le réfrigérateur congélateur parfait pour chaque ménage. Si vous concevez une cuisine de zéro, vous pouvez facilement intégrer les appareils électroménagers dont vous rêvez. Si vous avez un espace existant à remplir, votre choix sera alors dicté par cet espace. Une fois que vous avez choisi un réfrigérateur congélateur adapté à votre style de vie, cherchez l’espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui gardent la nourriture fraîche plus longtemps, les fonctionnalités pratiques comme le Total No Frost, un distributeur d’eau et de glaçons UVnano™ à nettoyage automatique, des étagères pliantes et un système de tiroir FRESHBalancer™. N’oubliez pas de vérifier son efficacité énergétique et les garanties du produit. 

Q.

De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité 625-705 L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme. 

Q.

Quelle est la différence entre un réfrigérateur à plomberie et sans plomberie ?

A.

LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles à plomberie et sans plomberie. Un réfrigérateur à plomberie est connecté directement à la distribution d’eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur sans plomberie possède un réservoir d’eau rechargeable intégré connecté au distributeur intégré à la porte. Il vous suffit de maintenir le réservoir rempli pour profiter d’eau fraîche du robinet.

Caractéristiques clés

  • Volume total (L)

    266

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    555 x 1 680 x 637

  • Consommation électrique (kWh/an)

    203

  • Classe d’énergie

    E

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Door-in-Door

    Non

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Non

  • Finition (porte)

    Silver

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur 2 Portes

  • Classe d’énergie

    E

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    266

  • Volume du congélateur (L)

    58

  • Volume du réfrigérateur (L)

    208

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    57,5

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    555 x 1 680 x 637

  • Poids du produit (kg)

    51

  • Profondeur sans poignée (mm)

    551

  • Profondeur avec poignée (mm)

    637

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    1 655

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    1 680

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • Door-in-Door

    Non

  • LINEAR Cooling

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    1 Levier 2 Tiroirs

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Silver

  • Type de poignée

    Poignée Pocket

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    203

  • Classe climatique

    SN-T

  • Niveau sonore (dB)

    35

  • Niveau sonore (classe)

    B

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    3 balconnets contre-porte

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    2

  • Bac à légumes

    Oui (1)

  • Fresh 0 Zone

    Non

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Pure N Fresh

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Non

CODE BARRE

  • Code barre

    8806084813329

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    2

  • Étagère_Verre trempé

    1

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

