Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Compresseur Smart Inverter™ | Door Cooling™ | Linear Cooling™I E I WIFI
Une solution soignée pour parfaire votre cuisine
Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne
Cuisine moderne avec réfrigérateur LG noir intégré à gauche, fenêtres grandes à droite, style minimaliste.
Également disponible en différentes couleurs
Fraîcheur longue durée de vos aliments
Mains tenant un bol de salade fraîche sur fond de terre, avec des tomates cerises sur une serviette blanche.
Gardez les aliments frais jusqu'à 7 jours
La technologie Linear Cooling™ réduit les fluctuations de température à ± 0,5℃, conservant le fraîcheur des aliments jusqu’à 7 jours.
*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle de refroidissement linéaire LGE. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.
Une fraîcheur uniforme et rapidement
La rideau d'air froid Door Cooling™ offre un refroidissement rapide qui se répartit uniformément de chaque côté de la porte. Vos boissons et aliments restent frais, peu importe où ils sont placés dans le réfrigérateur.
*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire pour que la température du balconnet supérieur de la porte chute de 24,8 ℃ à 8 ℃ entre le modèle Non-Door Cooling+ de LGE (GBB60NSZHE) et le modèle Door Cooling+ (GBB72NSDFN).
*Le Door Cooling+™ est censé cesser de fonctionner lorsque la porte est ouverte.
FRESH Converter™ conserve la bonne température pour chaque aliment tels que la viande, le poisson et les légumes.
Compartiment LG Fresh Converter avec viande, citron, lime et légumes, réglage température visible.
Le refroidissement express rafraîchit et conserve la fraîcheur avec un souffle d'air froid rapide et puissant.
Gros plan sur le bouton de refroidissement express situé en haut du réfrigérateur.
Fraîcheur et facilité grâce à
Multi Air Flow
Le froid ventilé total no frost, accompagné de la technologie Multi Air Flow, garantit la fraîcheur dans chaque recoin du réfrigérateur et vous évite le dégivrage manuel.
*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
FAQ
De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Un réfrigérateur à double porte est-il utile ?
Également connus sous le nom de réfrigérateurs-congélateurs Combi, les réfrigérateurs à double porte offrent la commodité d'avoir une section congélateur séparée pour tous vos aliments surgelés. Les réfrigérateurs-congélateurs LG Combi ont 70 % d'espace de réfrigérateur sur 30 % d'espace de congélateur, ce qui vous permet d'accéder facilement aux sections les plus fréquemment utilisées.
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.
Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?
Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.
Guide étape par étape
Installez votre nouveau réfrigérateur LG : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau réfrigérateur LG à congélateur inférieur, y compris le déballage et la mise à niveau. Commencez à stocker dès aujourd'hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation, les composants ou les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
344
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
595 x 1 860 x 682
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
267
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
E
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Non
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Noir Acier
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type de produit
Réfrigérateur Congélateur
Norme/Profondeur
Encastrable
Classe d’énergie
E
CAPACITÉ
Volume total (L)
344
Volume du congélateur (L)
110
Volume du réfrigérateur (L)
190
Volume tiroirs (L)
44
COMMANDE ET ÉCRAN
Écran LED interne
Display LED
Congélation express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids de l’emballage (kg)
78
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
595 x 1 860 x 682
Poids du produit (kg)
71
Profondeur sans poignée (mm)
610
Profondeur avec poignée (mm)
682
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
1 860
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
1 860
FONCTIONS
Door Cooling+
Oui
LINEAR Cooling
Oui
InstaView
Non
Porte réversible
Oui
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Fabrique à glaçons_Manuel
Bac à glaçons normal
Distributeur d’eau uniquement
Non
Fabrique à glaçe automatique
Non
MATÉRIAU ET FINITION
Porte (Finition)
VCM
Finition (porte)
Noir Acier
Fond métallique(Metal Fresh)
Non
Type de poignée
Poignée Pocket
PERFORMANCE
Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
Consommation électrique (kWh/an)
267
Classe climatique
T
Niveau sonore (dB)
35
Niveau sonore (classe)
B
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
3
Lumière
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
2
Bac à légumes
Oui (2)
Clayette porte bouteilles
Non
Multi-Air Flow
Oui
Clayette rétractable
Non
Pure N Fresh
Non
Bac fraîcheur (Fresh Zone)
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Non
CODE BARRE
Code barre
8806087984552
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Tiroir_Congélateur
3 Transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
