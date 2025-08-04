We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Design portes plates pour un style moderne
L’élégance contemporaine revisitée pour votre cuisine
Les portes plates et les poignées intégrées modernisent et apportent une touche d’élégance à votre cuisine.
Intérieur de cuisine moderne avec le réfrigérateur InstaView
Door-in-Door™
Accès facile et rapide
La technologie Door-in-Door™ permet un accès facile à vos aliments favoris, situés dans la porte grâce à un bouton d’ouverture discret.
La vue avant du réfrigérateur à verre noir InstaView. La porte door-in-door du réfrigérateur est ouverte. On voit un petit écran qui explique où se situe le bouton d’ouverture caché pour ouvrir la porte.
Hygiène
LED UVnano™
Savourez une eau propre à tout moment avec la technologie UVnano™ qui élimine jusqu'à 99,99 %* des bactéries présentes sur l'embout du distributeur.
Multi Air Flow™
Fraîcheur longue durée
Grâce aux buses de ventilation placées à tous les étages, vos aliments conservent une fraîcheur optimale quel que soit l’endroit où vous les placez.
La partie supérieure de l’image montre la récolte de laitue dans un champ. La partie inférieure de l’image montre une salade fraîche dans une assiette ronde. Les légumes dans ces deux images sont connectés de manière naturelle comme s’ils n’étaient qu’une image.
Gardez les aliments frais jusqu'à 7 jours**
Le Linear Cooling™ réduit les fluctuations de température dans une plage de ±0,5 ℃***.
On voit un graphique en face de légumes frais.
Multi Air Flow™
Grâce aux buses de ventilation placées à tous les étages, vos aliments conservent une fraîcheur optimale quel que soit l’endroit où vous les placez.
À l’intérieur du réfrigérateur rempli d’ingrédients, des flèches bleues, représentant le froid, sont affichées en-dessous, des deux côtés, et sur l’ensemble.
Sans odeur, fraîcheur naturelle
Pure N Fresh™ utilise un système de filtration au carbone pour garder l’intérieur de votre réfrigérateur sans odeur, propre et frais.
Pure N Fresh est mis en valeur avec une flèche grise, signifiant une odeur infecte, est aspirée dans le Pure N Fresh et de l’air frais pur en ressort.
*UVnano (nom de la fonction : Self Care) a été évalué par des tests de laboratoire effectués par TÜV Rheinland en utilisant des méthodes de test internes de mesure de la réduction d'E. coli, S. aureus et P. aeruginosa dans des échantillons d’eau distillée après exposition à la LED UV du produit pendant 10 minutes chaque heure, après un total de 24 heures en usage domestique normal. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
*L'image du produit est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.
**Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle LGE LinearCooling™ de LGE. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer les fluctuations moyennes de la température de pic à pic dans le compartiment des aliments frais avec le réglage de température d’usine sans charge. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.
Connectivité Wi-Fi
Vivez une vie connectée avec LG ThinQ™
Contrôlez votre réfrigérateur facilement à distance et recevez les dernières alertes de n’importe où avec l’application LG ThinQ™.
On voit un réfrigérateur et un téléphone portable.
Connectez votre réfrigérateur et votre smartphone
L’application LG ThinQ™ permet un contrôle intelligent du réfrigérateur et vous permet d’activer la fonctionnalité « Express Freeze » en appuyant sur un bouton.
L’image à droite montre une femme avec un panier de courses qui regarde son téléphone. L’image à gauche montre la vue avant du réfrigérateur. Au centre des images, on voit une icône qui montre la connectivité entre le téléphone et le réfrigérateur.
Contrôlez votre réfrigérateur facilement où que vous soyez
Vous avez oublié de fermer la porte du réfrigérateur ? Pas d’inquiétude. L’application LG ThinQ™ enverra une notification sur votre téléphone pour vous alerter.
L’image sur la gauche montre une femme regardant son smartphone. L’image sur la droite montre que la porte du réfrigérateur est restée ouverte. Au premier plan des deux images, on voit l’écran du téléphone affichant les notifications de l’application LG ThinQ et l’icône de WiFi au-dessus du téléphone.
*Les fonctionnalités ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.
Design pemium et fonctionnel
Design tendance, innovation en termes de fraîcheur
Porte plate moderne
Amélioration moderne de votre cuisine
UVnano™
Savourez une eau propre
LG ThinQ™
Restez connecté où que vous soyez
Inverter Linear™
Fonctionnement efficace
Smart Fresh Air
Smart Fresh Air optimise les performances du réfrigérateur en analysant les habitudes d’usage sur une période de 3 semaines. Il active le refroidissement accru 2 heures avant votre utilisation maximale afin de maintenir une température et une fraîcheur optimales pour votre nourriture stockée.
Economic Care+
Economic Care+ identifie les périodes d’usage réduit du réfrigérateur, en se basant sur vos habitudes d’usage sur une période de 3 semaines. Le mode économie ralentit les mouvements du compresseur pour réduire la consommation d’énergie.
Smart Ice Plus
L’algorithme Smart Ice Plus détermine votre quantité de glace consommée et fournit rapidement plus de glace aux clients qui ont besoin d’une grande quantité.
Refroidissement rapide, économe en énergie
Le compresseur Inverter Linéaire™ de LG maintient des températures idéales de manière efficace et rapide, avec une garantie de 10 ans sur les pièces du compresseur.
*Compresseur Inverter Linéaire™ : Le compresseur Inverter Linear™ peut contrôler précisément la vitesse et la distance des pièces du compresseur avec un mécanisme de transmission direct unique. Et grâce à ses composants simples avec moins de points de friction pour une usure réduite, le compresseur Inverter Linéaire™ consomme moins d’énergie pendant le fonctionnement, pour un réfrigérateur plus durable et silencieux.
Comparé au réfrigérateur équipé du compresseur alternatif conventionnel de LG. Sur la base de tests réalisés par VDE comparant la consommation énergétique des modèles GBB530NSCXE et GBB530NSQWB de LGE.
FAQ
Qu’est-ce que le Linear Cooling™ de LG ?
La technologie Linear Cooling™ maintient la température du réfrigérateur constante dans une plage de ± 0,5 ℃ en ajustant soigneusement l’approvisionnement d’air froid, prévenant la perte d’humidité de la nourriture et gardant sa fraîcheur plus longtemps.
Qu’est-ce que la technologie Door Cooling+™ de LG ?
La technologie Door Cooling+™ envoie un puissant souffle d’air froid sur la nourriture conservée dans la porte par le biais d’évents situés à l’avant du réfrigérateur. Cette technologie permet de maintenir la température froide et la fraîcheur de tout ce que vous avez conservé dans la porte de votre réfrigérateur.
Que dois-je faire pour installer un réfrigérateur congélateur à plomberie ?
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur congélateur LG ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™ pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge.
Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur congélateur ?
LG propose une vaste gamme de réfrigérateurs congélateurs élégants et économes en énergie avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Du réfrigérateur américain spacieux au multi-portes pratique, en passant par la technologie InstaView™ Door-in-Door™ et aux modèles combinés et Slim, LG propose le réfrigérateur congélateur parfait pour chaque ménage. Si vous concevez une cuisine de zéro, vous pouvez facilement intégrer les appareils électroménagers dont vous rêvez. Si vous avez un espace existant à remplir, votre choix sera alors dicté par cet espace. Une fois que vous avez choisi un réfrigérateur congélateur adapté à votre style de vie, cherchez l’espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui gardent la nourriture fraîche plus longtemps, les fonctionnalités pratiques comme le Total No Frost, un distributeur d’eau et de glaçons UVnano™ à nettoyage automatique, des étagères pliantes et un système de tiroir FRESHBalancer™. N’oubliez pas de vérifier son efficacité énergétique et les garanties du produit.
De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin ?
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité 625-705 L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Quelle est la différence entre un réfrigérateur à plomberie et sans plomberie ?
LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles à plomberie et sans plomberie. Un réfrigérateur à plomberie est connecté directement à la distribution d’eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur sans plomberie possède un réservoir d’eau rechargeable intégré connecté au distributeur intégré à la porte. Il vous suffit de maintenir le réservoir rempli pour profiter d’eau fraîche du robinet.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
-
Type de produit
Réfrigérateur Multi-Portes
-
Norme/Profondeur
Encastrable
-
Classe d’énergie
E
CAPACITÉ
-
Volume total (L)
634
-
Volume du congélateur (L)
246
-
Volume du réfrigérateur (L)
360
-
Volume du congélateur (2Star) (L)
15
-
Volume de la fabrique à glaçe (L)
13
COMMANDE ET ÉCRAN
-
Écran LED interne
Écran Interne
-
Congélation express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Poids de l’emballage (kg)
154
-
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
914 x 1 792 x 729
-
Poids du produit (kg)
144
-
Profondeur sans poignée (mm)
684
-
Profondeur avec poignée (mm)
729
-
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
1 753
-
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
1 792
FONCTIONS
-
Door Cooling+
Oui
-
Door-in-Door
Oui (Door-in-Door)
-
LINEAR Cooling
Oui
-
InstaView
Non
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
-
Fabrique à glaçons_Manuel
Non
-
Plomberie
Plomberie requise
-
Distributeur d’eau et de glaçons
Glaçons et Glace pilée
-
Fabrique à glaçe automatique
Oui (Slim Spaceplus)
MATÉRIAU ET FINITION
-
Porte (Finition)
VCM
-
Finition (porte)
Metal Sorbet
-
Fond métallique(Metal Fresh)
Ar métal
-
Type de poignée
Non
PERFORMANCE
-
Type de compresseur
Compresseur linéaire Inverter
-
Consommation électrique (kWh/an)
358
-
Classe climatique
T
-
Niveau sonore (dB)
40
-
Niveau sonore (classe)
C
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
-
Balconnet dans la porte_Transparent
6
-
Lumière
LED supérieur+latéral
-
Étagère_Verre trempé
4
-
Bac à légumes
Oui (2)
-
Multi-Air Flow
Oui
-
Clayette rétractable
Clayette rétractable
-
Pure N Fresh
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
Smart Diagnosis
Oui
-
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
CODE BARRE
-
Code barre
8806084641793
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
-
Balconnet dans la porte_Transparent
6
-
Éclairage du congélateur
LED supérieur
-
Étagère_Verre trempé
Non
-
Tiroir_Congélateur
6 transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
