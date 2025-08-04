*L'image du produit est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.

**Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle LGE LinearCooling™ de LGE. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.

*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer les fluctuations moyennes de la température de pic à pic dans le compartiment des aliments frais avec le réglage de température d’usine sans charge. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.