*Économie d'énergie (32%) : par rapport au réfrigérateur équipé d'un compresseur alternatif LG conventionnel.

*Moins de bruit (25%) : Basé sur des tests VDE comparant la consommation d'énergie et le niveau de bruit entre les modèles LGE GBB530NSCXE et GBB530NSQWB.

*Durée de vie de 20 ans : Les tests ont été réalisés selon le protocole interne de LG de test de durée de vie accélérée sur 20 ans. Les résultats sont basés sur des tests en laboratoire dans des conditions d'utilisation accélérées et appropriées. La durée de vie estimée ne constitue pas une garantie quelconque.