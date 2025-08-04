Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
RF RF

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

Pack | Réfrigérateur GFM61MCCSD + GLM71MCCSD

LG GFM61MCCSD.GLM71MC
2 Produit(s) dans ce pack

LG GFM61MCCSD

Congélateur 1 porte | 324L | Total No Frost | Compresseur Linéaire Inverter
GFM61MCCSD.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

LG GLM71MCCSD

Réfrigérateur 1 porte | 386L | Total No Frost | Compresseur Linéaire Inverter
GLM71MCCSD.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

La vue de face du réfrigérateur et du congélateur s'intègre parfaitement dans une cuisine moderne.

Sceller la fraîcheur avec un design sans faille

Chaque détail de ce nouveau congélateur est conçu pour apporter élégance et fonctionnalité à votre cuisine.
Le système de refroidissement Total No Frost de LG empêche l'accumulation de givre
Froid Ventilé

Moins de soucis avec la technologie Total No Frost

Le système de refroidissement Total No Frost de LG empêche l'accumulation de givre, ce qui vous évite les tracas du dégivrage manuel.
L'air frais circule dans toutes les directions pour entourer vos aliments de fraicheur
Multi Air Flow

La fraîcheur dans tous les sens

L'air frais circule dans toutes les directions pour entourer vos aliments de fraicheur et les garder au plus frais.

Application smartphone qui permet de contrôler le congélateur

Congélation Rapide

Un souffle de fraîcheur instantané

Ne laissez pas votre nouveau pot de crème glacée fondre. Appuyez sur Express Freeze pour un puissant souffle d'air glacé.
réfrigératuer à grande capacité
Grande capacité

Stockez plus avec plus d'espace intérieur

Avec la grande capacité de 324L du congélateur, vous disposerez de la place nécessaire pout tous vos aliments préférées.
La machine à glaçons peut être facilement détachée si vous avez besoin de l'espace supplémentaire
Twist Ice Maker

De la glace et de l'espace supplémentaire quand vous en avez besoin.

La machine à glaçons peut être facilement détachée si vous avez besoin de l'espace supplémentaire pour en mettre plus dans le congélateur.

Conception de l'ajustement sans couture

Faciliter la conception intégrée et transparente

Avec sa porte plate et son meuble parfaitement ajusté, cette conception sans faille donne un aspect personnalisé et intégré.

Pour une cuisine au design épuré

Le nouveau design s'intègre parfaitement aux niches de cuisine standard pour un look épuré et minimaliste.

    Une porte plate au design inspirant

    Obtenez un look encastré haut de gamme avec la porte ultra plate et ultra affleurante.

      Aucun espace requis

      La charnière à dégagement zéro vous permet de l'installer juste à côté d'un mur pour un look complètement intégré.

              Finitions Premium

              Rehausser votre cuisine avec un luxe discret

              Donnez à votre cuisine la touche finale d'élégance moderne avec un ensemble de finitions métalliques de qualité supérieure.
              Intérieur du réfrigérateur vide, avec étagères en place et panneau arrière étiqueté « Metal Fresh » pour un refroidissement optimal.

              MetalFresh™

              Décorations métalliques visibles sur les tiroirs intérieurs du réfrigérateur, mises en valeur et étiquetées « Décoration métallique ».

              Décoration métallique

              L'intérieur supérieur du réfrigérateur est montré avec la lumière LED douce et brillante.

              Éclairage Soft LED

              Les boutons de l'écran tactile en métal sont représentés sur l'image et étiquetés "Metal Touch Display".

              Metal Touch Display

              Main pointant une empreinte digitale barrée, illustrant la surface métallique du réfrigérateur résistante aux traces de doigts.

              Résistant aux empreintes digitales

              *MetalFresh™ est une expression composée dérivée des expressions " design laminé métallique " appliqué sur la bouche d'air froid et " NatureFresh™ ' par LINEARCooling™ et DoorCooling+™. L'utilisation de composants métalliques ne permet pas en soi de conserver la fraîcheur des aliments dans le réfrigérateur.

              Réduisez votre consommation d'énergie de 32 % avec l'aide du LG Inverter Linear Compressor™

              Compresseur linéaire Inverter™

              Économise plus, fonctionne plus silencieusement et dure plus longtemps.

              Réduisez votre consommation d'énergie de 32 % avec l'aide du LG Inverter Linear Compressor™. Ce compresseur exclusif de LG a dépassé le test de durée de vie de 20 ans, et est également soutenu par une garantie de 10 ans. De plus, profitez de 25 % de bruit en moins lorsque votre réfrigérateur est équipé d'un LG Inverter Linear Compressor™ au fonctionnement fluide.

              *Économie d'énergie (32%) : par rapport au réfrigérateur équipé d'un compresseur alternatif LG conventionnel.

              *Moins de bruit (25%) : Basé sur des tests VDE comparant la consommation d'énergie et le niveau de bruit entre les modèles LGE GBB530NSCXE et GBB530NSQWB.

              *Durée de vie de 20 ans : Les tests ont été réalisés selon le protocole interne de LG de test de durée de vie accélérée sur 20 ans. Les résultats sont basés sur des tests en laboratoire dans des conditions d'utilisation accélérées et appropriées. La durée de vie estimée ne constitue pas une garantie quelconque.

              GFM61MCCSD_Etiquette_Energie

              Etiquette Energie GFM61MCCSD

              Consignes de tri

              Consigne tri

              Consigne tri<br> www.quefairedemesdechets.fr

              SOMMAIRE

              Imprimer

              Dimension (mm)

              Capacité
              324 L
              Dimensions (LxHxP)
              595 x 1860 x 707
              Technologie principale
              Total No Frost™
              Bénéfice additionnel
              Smart Diagnosis

              Caractéristiques clés

              Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

              OUI

              Consommation électrique (kWh/an)

              T

              Classe d’énergie

              324 L

              Type de compresseur

              37

              Toutes les caractéristiques

              SPÉCIFICATIONS DE BASE

              Type de produit

              D

              Classe d’énergie

              324 L

              CAPACITÉ

              Volume du réfrigérateur (L)

              87

              DIMENSIONS ET POIDS

              Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

              OUI

              Poids du produit (kg)

              94

              Profondeur sans poignée (mm)

              595×1860×707

              Profondeur avec poignée (mm)

              600

              Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

              707

              Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

              1932

              Poids de l’emballage (kg)

              1860

              FONCTIONS

              LINEAR Cooling

              OUI

              Porte réversible

              C

              MATÉRIAU ET FINITION

              Porte (Finition)

              Extérieur

              Type de poignée

              OUI

              PERFORMANCE

              Type de compresseur

              37

              Consommation électrique (kWh/an)

              T

              Classe climatique

              Linéaire Inverter

              Niveau sonore (dB)

              OUI

              Niveau sonore (classe)

              211 kWh

              COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

              Lumière

              OUI

              Fresh 0 Zone

              4

              COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

              Étagère_Verre trempé

              8806091257659

              Tiroir_Congélateur

              LED Uniforme

              INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

              extension
              EU Energy label 2019(GFM61MCCSD)
              extension
              Product Environmental Characteristics(GFM61MCCSD)
              extension
              Product information sheet (GFM61MCCSD)
              extension
              GPSR Safety Information(GFM61MCCSD)
              PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

              SOMMAIRE

              Imprimer

              Dimension (mm)

              Capacité
              386 L
              Dimensions (LxHxP)
              595 x 1860 x 707
              Technologie principale
              Door Cooling+™
              Bénéfice additionnel
              Ultra silencieux 37 dB

              Caractéristiques clés

              Consommation électrique (kWh/an)

              T

              Classe d’énergie

              386 L

              Type de compresseur

              37

              ThinQ (Wi-Fi)

              LED Uniforme

              Toutes les caractéristiques

              SPÉCIFICATIONS DE BASE

              Type de produit

              D

              Classe d’énergie

              386 L

              CAPACITÉ

              Volume du réfrigérateur (L)

              75

              DIMENSIONS ET POIDS

              Poids du produit (kg)

              82

              Profondeur sans poignée (mm)

              595×1860×707

              Profondeur avec poignée (mm)

              600

              Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

              707

              Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

              1932

              Poids de l’emballage (kg)

              1860

              FONCTIONS

              LINEAR Cooling

              OUI

              Porte réversible

              C

              SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

              Distributeur d’eau uniquement

              OUI

              MATÉRIAU ET FINITION

              Porte (Finition)

              Extérieur

              Type de poignée

              OUI

              PERFORMANCE

              Type de compresseur

              37

              Consommation électrique (kWh/an)

              T

              Classe climatique

              Linéaire Inverter

              Niveau sonore (dB)

              OUI

              Niveau sonore (classe)

              97 kWh

              COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

              Lumière

              OUI

              Balconnet de porte_Tiroir à Fromage

              2

              Multi-Air Flow

              1

              Pure N Fresh

              1

              TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

              ThinQ (Wi-Fi)

              LED Uniforme

              COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

              Étagère_Verre trempé

              8806091257642

              INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

              extension
              EU Energy label 2019(GLM71MCCSD)
              extension
              Product Environmental Characteristics(GLM71MCCSD)
              extension
              Product information sheet (GLM71MCCSD)
              extension
              GPSR Safety Information(GLM71MCCSD)
              PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

