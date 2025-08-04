We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pour une cuisine au design épuré
Le nouveau design s'intègre parfaitement aux niches de cuisine standard pour un look épuré et minimaliste.
Une porte plate au design inspirant
Obtenez un look encastré haut de gamme avec la porte ultra plate et ultra affleurante.
Aucun espace requis
La charnière à dégagement zéro vous permet de l'installer juste à côté d'un mur pour un look complètement intégré.
Rehausser votre cuisine avec un luxe discret
*MetalFresh™ est une expression composée dérivée des expressions " design laminé métallique " appliqué sur la bouche d'air froid et " NatureFresh™ ' par LINEARCooling™ et DoorCooling+™. L'utilisation de composants métalliques ne permet pas en soi de conserver la fraîcheur des aliments dans le réfrigérateur.
*Économie d'énergie (32%) : par rapport au réfrigérateur équipé d'un compresseur alternatif LG conventionnel.
*Moins de bruit (25%) : Basé sur des tests VDE comparant la consommation d'énergie et le niveau de bruit entre les modèles LGE GBB530NSCXE et GBB530NSQWB.
*Durée de vie de 20 ans : Les tests ont été réalisés selon le protocole interne de LG de test de durée de vie accélérée sur 20 ans. Les résultats sont basés sur des tests en laboratoire dans des conditions d'utilisation accélérées et appropriées. La durée de vie estimée ne constitue pas une garantie quelconque.
-
Congélateur 1 porte | 324L | Total No Frost | Compresseur Linéaire Inverter
-
Réfrigérateur 1 porte | 386L | Total No Frost | Compresseur Linéaire Inverter
Dimension (mm)
Caractéristiques clés
-
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
-
OUI
-
Consommation électrique (kWh/an)
-
T
-
Classe d’énergie
-
324 L
-
Type de compresseur
-
37
SPÉCIFICATIONS DE BASE
-
Type de produit
-
D
-
Classe d’énergie
-
324 L
CAPACITÉ
-
Volume du réfrigérateur (L)
-
87
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
-
OUI
-
Poids du produit (kg)
-
94
-
Profondeur sans poignée (mm)
-
595×1860×707
-
Profondeur avec poignée (mm)
-
600
-
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
-
707
-
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
-
1932
-
Poids de l’emballage (kg)
-
1860
FONCTIONS
-
LINEAR Cooling
-
OUI
-
Porte réversible
-
C
MATÉRIAU ET FINITION
-
Porte (Finition)
-
Extérieur
-
Type de poignée
-
OUI
PERFORMANCE
-
Type de compresseur
-
37
-
Consommation électrique (kWh/an)
-
T
-
Classe climatique
-
Linéaire Inverter
-
Niveau sonore (dB)
-
OUI
-
Niveau sonore (classe)
-
211 kWh
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
-
Lumière
-
OUI
-
Fresh 0 Zone
-
4
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
-
Étagère_Verre trempé
-
8806091257659
-
Tiroir_Congélateur
-
LED Uniforme
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Dimension (mm)
Caractéristiques clés
-
Consommation électrique (kWh/an)
-
T
-
Classe d’énergie
-
386 L
-
Type de compresseur
-
37
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
LED Uniforme
SPÉCIFICATIONS DE BASE
-
Type de produit
-
D
-
Classe d’énergie
-
386 L
CAPACITÉ
-
Volume du réfrigérateur (L)
-
75
DIMENSIONS ET POIDS
-
Poids du produit (kg)
-
82
-
Profondeur sans poignée (mm)
-
595×1860×707
-
Profondeur avec poignée (mm)
-
600
-
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
-
707
-
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
-
1932
-
Poids de l’emballage (kg)
-
1860
FONCTIONS
-
LINEAR Cooling
-
OUI
-
Porte réversible
-
C
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
-
Distributeur d’eau uniquement
-
OUI
MATÉRIAU ET FINITION
-
Porte (Finition)
-
Extérieur
-
Type de poignée
-
OUI
PERFORMANCE
-
Type de compresseur
-
37
-
Consommation électrique (kWh/an)
-
T
-
Classe climatique
-
Linéaire Inverter
-
Niveau sonore (dB)
-
OUI
-
Niveau sonore (classe)
-
97 kWh
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
-
Lumière
-
OUI
-
Balconnet de porte_Tiroir à Fromage
-
2
-
Multi-Air Flow
-
1
-
Pure N Fresh
-
1
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
LED Uniforme
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
-
Étagère_Verre trempé
-
8806091257642
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
