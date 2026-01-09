Sèche linge 9 kg | Molette écran LCD

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.
Des performances de lavage adaptées à vos vêtements
Économies d’énergie
Technologie de séchage efficace
AI dry™
Des cycles de séchage optimaux
Séchage rapide
Linge complètement sec en 81 minutes
Entretien facile
Condenseur autonettoyant
AI DUAL Inverter™
L'intelligence au cœur du séchage
AI Dry™, alimenté par AI DUAL Inverter™, optimise le séchage en fonction du type de tissu et de la taille de la charge. Les doubles cylindres augmentent l'efficacité globale des performances de séchage. Les deux cylindres à l'intérieur du DUAL Inverter Heat Pump™ tournent dans des directions opposées pour équilibrer et réduire les vibrations pendant le séchage. Le séchage à basse température, permis par la pompe à chaleur, contribue à réduire le rétrécissement des vêtements¹. Enfin, bénéficiez d’une garantie de 10 ans sur le compresseur DUAL Inverter et le moteur Inverter, pour une tranquillité d’esprit.
Image du sèche-linge LG et de l’AI DUAL Inverter
*Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
¹Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a montré une réduction de la durée de séchage et de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.). (Basé sur le modèle représentatif AI Dry : RH90X75V3N. Les résultats peuvent varier en fonction des modèles, des charges et de l’environnement.) Toutes les situations ne permettent pas de réaliser des économies. En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.
La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. La technologie AI Dry ne doit être utilisée qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].
²Testé par Intertek en août 2024, le cycle Coton du sèche-linge à pompe à chaleur LG comparé au cycle Séchage uniquement du lave-linge-séchant à chauffage traditionnel LG basé sur 3 kg de charges IEC avec une teneur en humidité initiale de 60 % (RH90X75V3N contre F4Y7RRPYW).
³La garantie de 10 ans est liée au Dual Inverter Compressor et Moteur Inverter uniquement. La période/politique de garantie peut varier en fonction du pays ou de la région.
³Niveau sonore : 62 dB (Niveau de puissance sonore), conformément à la réglementation UE 392/2012 (RH90X75V3N).
AI Dry™
Séchage optimal renforcé par l'IA
AI Dry™ optimise le séchage en fonction du type de tissu et de la taille de la charge, en sélectionnant les réglages adaptés.
*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a montré une réduction de la durée de séchage et de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (RH90X75V3N). En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.
*La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. La technologie AI Dry ne doit être utilisée qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].
TurboDry
Séchage effectué en seulement 81 minutes
Profitez d’un séchage en 81 minutes, alimenté par le Compresseur DUAL Inverter.
Gros plan d’un cadran LCD.
*Testé par Intertek en juillet 2024, le cycle TurboDry est basé sur 5 kg de charges (mélange de chemises, t-shirts 100 % polyester, t-shirts 100 % coton) avec une teneur initiale en humidité de 33 % à une température de 23 °C. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
Cycle anti-allergie
Les vêtements sont nettoyés en profondeur, ce qui réduit le risque d’allergies
Ayez l’esprit tranquille en sachant que le programme Anti-allergie réduit les acariens vivants qui peuvent provoquer des allergies.
Image d’un ours en peluche propre et d’un tissu blanc dans un tambour de séchage.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Le cycle Anti-allergie certifié par la BAF(British Allergy Foundation) diminue les allergènes comme les acariens.
Optimisation du cycle
Cycles adaptés aux habitudes d’utilisation
Les cycles fréquemment utilisés sont enregistrés avec 13 cycles par défaut, personnalisés en fonction des habitudes de séchage individuelles des utilisateurs.
Condenseur autonettoyant
Aucun nettoyage manuel requis pour le condenseur
Le condenseur se nettoie automatiquement, vous laissant plus de temps pour le reste.
*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
*La fréquence d’utilisation du « Condenseur autonettoyant » peut varier en fonction du taux d’humidité initial du linge.
Smart Pairing™
Lavage et séchage synchronisés
Grâce au Smart Pairing, le lave-linge indique au sèche-linge quel programme compatible sélectionner — un vrai gain de temps au quotidien.
*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés à votre réseau WiFi domestique et enregistrés dans l’application intelligente LG ThinQ™.
LG ThinQ™
La vie intelligente commence avec LG ThinQ™
Avec LG ThinQ™, les utilisateurs peuvent accéder à distance au cycle de séchage et télécharger de nouveaux cycles via des appareils compatibles WiFi.
Contrôlez votre lessive partout, à tout moment
Grâce à l’application ThinQ™, contrôlez votre sèche-linge à distance d’un simple geste. Lancez un cycle en un clic, où que vous soyez.
Un entretien simplifié, un suivi en temps réel
Qu’il s’agisse de l’entretien quotidien ou du suivi énergétique, l’application ThinQ™ vous permet de tout surveiller facilement.
*Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.
Marquage du titre
Design élégant conçu pour répondre à vos besoins
FAQ
Q.
Comment choisir un nouveau sèche-linge ?
A.
Tenez compte des aspects suivants lors de la sélection d’un sèche-linge :
Q.
Ce produit nécessite-t-il une installation de ventilation supplémentaire ?
A.
Les sèche-linge LG sont sans évacuation et peuvent être utilisés n’importe où, sans contraintes d’espace.
Q.
Que dois-je savoir avant de placer mon sèche-linge au-dessus de mon lave-linge ?
A.
Prenez en compte les facteurs suivants pour vous assurer que votre sèche-linge et votre lave-linge sont placés l’un sur l’autre de manière sûre, fiable et facile à utiliser.
Q.
Quelle est la durée de vie d’un sèche-linge en général ?
A.
La durée de vie du produit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la qualité du produit, la fréquence d’utilisation et l’entretien.
Q.
Quels vêtements ne doivent pas aller dans le sèche-linge ?
A.
Vérifiez l’étiquette d’entretien du tissu sur vos vêtements et séchez-les selon la méthode de séchage recommandée.
Q.
Combien de temps faut-il pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur ?
A.
Le temps nécessaire pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur peut varier en fonction de facteurs tels que le type de tissu et le poids du linge.
Caractéristiques clés
FINITIONS - Couleur
Blanc
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
9,0
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x850x660
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant
Oui
CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Oui
FONCTIONS THINQ - Smart Pairing
Oui
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660x890x702
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1 140
Dimensions (LxHxPmm)
600x850x660
Poids (kg)
55,0
Poids avec l’emballage (kg)
58,0
FINITIONS
Couleur
Blanc
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
9,0
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
Molette + boutons tactiles et écran LCD + LED
Indication de verrouillage de la porte
Non
Affichage digital
LCD
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Type
Sèche-linge à condensation
Condenseur autonettoyant
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
Dual Dry
Oui
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
Double filtre à peluche
Oui
Alerte de vidange d'eau
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur induction
Oui
Redémarrage automatique
Non
Moteur induction Direct Drive
Non
Porte réversible
Oui
Détection de la charge
Oui
Séchage à capteurs
Oui
Eclairage du tambour
Oui
Pieds réglables
Oui
Tambour
Oui
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
PROGRAMMES
Séchage intelligent
Oui
Anti-allergie
Oui
Rafraîchir literie
Oui
Article volumineux
Non
Air froid
Non
Coton
Oui
Coton+
Non
Délicat
Oui
Rafraîchir doudounes
Oui
Programme téléchargé
Oui
Couette
Oui
Synthétiques
Oui
Jeans
Non
Mix
Oui
Rapide 30
Oui
Séchage rapide
Non
Séchage à plat
Oui
Rafraîchissement
Non
Peaux sensibles
Non
Hygiène vapeur
Non
Rafraîchissement vapeur
Non
Serviettes
Oui
Air chaud
Oui
Laine
Oui
Textiles sport
Oui
Eco
Oui
Séchage programmé
Oui
Séchage Turbo
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Entretien du condenseur
Oui
Entretien du tambour
Non
Niveau de séchage
3 niveaux
Favoris
Non
Moins de temps
Non
Plus de temps
Non
Séchage à plat
Non
Séchage par minuterie
Oui
Wifi
Oui
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Oui
Démarrage à distance
Oui
Vapeur
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Démarrage à distance et suivi de cycle
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Smart Pairing
Oui
Suivi de la consommation énergétique
Oui
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Oui
Kit de superposition
Non
Compatible LG TWINWash
Non
Kit de montage
Oui
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)
Classe d'efficacité de condensation
A
Edry (kWh)
1,43
Edry1/2 (kWh)
0,76
Consommation électrique par an (KWh)
171
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91
Niveau sonore (dBA)
62
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,35
Consommation électrique en marche (W)
0,35
Temps (min)-pleine charge
269
Durée (min) - Charge partielle
160
Sèche-linge automatique
Oui
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Temps mise en veille avant arrêt (min)
10
Efficacité de condensation demi-charge (%)
91
Programme de séchage standard
ECO > Prêt à ranger > Energie
Efficacité de condensation pondérée (%)
91
Durée pondérée du programme
207
CODE EAN
Code EAN
8806096134269
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
