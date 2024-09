LES APPAREILS CONNECTÉS DE LG AMÉLIORENT LA CUISINE DU FUTUR

L’InstaView ThinQ™, la gamme de fours EasyClean® et le lave-vaisselle QuadWash™ offrent une cuisine de pointe.

Villepinte, 8 janvier 2018 : Lors du CES 2018, LG Electronics présentera sa cuisine du futur, intelligente et connectée, qui anticipe les besoins des consommateurs et réduit le temps de préparation. Les appareils de cuisine intelligents LG, tels que le réfrigérateur InstaView ThinQ™, la gamme de fours EasyClean® et le lave-vaisselle QuadWash™, permettent aux consommateurs de passer moins de temps en cuisine.

LG offre le meilleur de sa technologie de réfrigération et une efficacité maximale avec le LG InstaView ThinQ™. En toquant 2 fois sur l’écran, l’écran tactile LCD de 29 pouces se transforme en une fenêtre transparente permettant de voir l’intérieur du réfrigérateur. Ce réfrigérateur intelligent propose des recettes simples et délicieuses à partir des informations récupérées. Une fois la recette choisie, il envoie automatiquement les informations au four connecté à Alexa, qui guide verbalement le cuisinier à chaque étape de la recette. Les utilisateurs ont également accès à Amazon Music, iHeartRadio et d’autres services de streaming en ligne permettant d’écouter leurs morceaux préférés directement sur InstaView ThinQ™ pour une expérience culinaire en musique.

De plus, le réfrigérateur InstaView ThinQ™ propose un système simplifié de gestion alimentaire grâce à la plateforme webOS de LG et la technologie de reconnaissance vocale Alexa. En effet, cette fonctionnalité permet L’ajout d’autocollants, d’étiquettes et de dates d’expiration des aliments mais permet également de déclencher des alertes lorsque la date d’expiration d'un aliment est proche. Pendant leurs courses, les utilisateurs peuvent vérifier le contenu de leur réfrigérateur à l’aide de leur smartphone connecté à la caméra grand-angle PanoramaView, située à l’intérieur du réfrigérateur InstaView ThinQ™.

Grâce à des partenaires tels que Innit et SideChef, les appareils ménagers connectés au WiFi et dotés de l’intelligence artificielle proposent un éventail de services plus large. Ainsi, le four LG EasyClean® connecté à l’application adaptée accède aux recettes grâce au WiFi, et peut commencer son préchauffage automatiquement, à la température requise et au moment souhaité. Enfin, lorsque le four a besoin d’être nettoyé, une notification est automatiquement envoyée sur le smartphone du propriétaire. Le nettoyage est simplifié grâce au revêtement en émail hydrophile du four. La hotte et la lampe intégrées s’allument quant à elles automatiquement lorsque la plaque de cuisson est utilisée.

Afin de simplifier le nettoyage, le four LG EasyClean® envoie au lave-vaisselle connecté QuadWash™ les informations sur le plat préparé afin que celui-ci programme le bon cycle de nettoyage. Par exemple, le lave-vaisselle intelligent sélectionnera un cycle plus long avec une eau plus chaude pour un plat riche et un cycle plus court pour un plat composé de légumes. La technologie QuadWash™ composée de quatre bras de rinçage à mouvements multiples permet un nettoyage rapide et minutieux des articles de toutes formes et tailles. Le four EasyClean® et le lave-vaisselle QuadWash™ peuvent être contrôlés par commande vocale et grâce au LG CLOi Hub Bot.

« La connectivité sans faille des cuisines intelligentes de LG révolutionnera les habitudes culinaires et alimentaires des consommateurs », a expliqué Song Dae-hyun, président de Home Appliance & Air Solution Company chez LG. « En simplifiant les différentes étapes de la préparation des repas et du nettoyage des ustensiles, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les cuisines intelligentes LG améliore la qualité de vie des consommateurs pour un meilleur quotidien en cuisine. »

Les visiteurs du CES 2018 pourront tester les cuisines intelligentes LG au stand 11100, situé dans le Central Hall du Las Vegas Convention Center, du 9 au 12 janvier.

