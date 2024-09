CES 2018 : LG ELECTRONICS GAGNE LE PRIX « BEST TV PRODUCT » POUR SA TELEVISION LG OLED DOTÉE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le leader mondial de la technologie OLED a reçu plus de 90 prix au CES dans les catégories appareils ménagers, divertissement à domicile et mobile.

Villepinte, 17 janvier 2018 : LG Electronics (LG) a reçu plus de 90 prix lors du CES 2018, avec, pour la quatrième année consécutive, le prix CES officiel « Best TV Product » pour sa nouvelle télévision LG OLED dotée de l’intelligence artificielle, le modèle C8. LG a également gagné de nombreux prix tels que le « best-of-show » pour le réfrigérateur LG InstaView ThinQ™ et le projecteur LG 4K UHD.

LG a reçu des distinctions majeures de la part de Engadget, The Verge, Digital Trends, Mashable, SlashGear, TechRadar, Pocket-lint, T3, Stuff Magazine et bien d’autres, en plus de 19 « CES Innovation Awards » de la Consumer Technology Association. Parmi les catégories d’appareils ménagers, de divertissement à domicile et de communications mobiles, LG a remporté le prix « Best of Innovation » pour le projecteur LG 4K UHD.

Les innovations LG, dévoilées au CES, portent cette année sur les appareils ménagers et les produits de divertissement à domicile dotés de l’intelligence artificielle LG ThinQ. En effet, les premières télévisions intégrant l’assistant Google et notamment, la télévision LG Signature OLED W8 ont reçu plus de 10 prix. Le réfrigérateur LG InstaView ThinQ™ a également été primé grâce son système intelligent de gestion des denrées alimentaires via la plateforme LG webOS et à l’intégration d’Amazon Alexa, permettant de faire les courses, écouter de la musique, consulter la météo ou encore gérer son calendrier. LG a également présenté son nouveau processeur intelligent et révolutionnaire, α (Alpha) 9, qui améliore les performances des télévisions phares LG OLED. Enfin, LG a dévoilé son smartphone LG V30 dans une nouvelle couleur éclatante, « Raspberry Rose ».

Les distinctions reçues par LG lors du CES 2018 :

Télévision LG OLED C8 dotée de l’intelligence artificielle :

Engadget : « Best of CES » - « Best TV Product » / Reviewed.com : « CES Editors’ Choice Awards ».

Télévision LG Signature OLED W8 dotée de l’intelligence artificielle ThinQ /

Processeur α (Alpha) 9 :

Prix « Innovations Awards » CES 2018 de la Consumer Technology Association : Video Displays / Pocket-lint : « Best TVs of CES » /Techlicious « CES Top Picks » / TechRadar : « The Best Tech at the Show » / TWICE : « Pick Awards ».

Réfrigérateur LG InstaView ThinQ :

BGR : « Best of CES » / « Innovation Awards » CES 2018 de la Consumer Technology Association : Appareil ménager / Gadgetmatch : « Best of CES » / Gear Diary : « Best of CES » / Reviewed.com : « CES Editors’ Choice Awards » / TWICE : « Pick Awards ».

Projecteur LG 4K UHD :

9 to 5 Toys: « Best of CES » / Consumer Technology Association: « Innovation Awards » CES 2018 - « Best of Innovation » / TWICE : « Top Pick Awards ».

Écran LG 5K UltraWide 34" :

MacRumors: CES 2018 - « Best of CES Unveiled » / SlashGear : « Best of CES » / The Verge : « Awards at CES ».

Smartphone LG V30 :

Prix « Innovations Awards » CES 2018 de la Consumer Technology Association : Téléphones sans-fil et accessoires / Videomaker : « Best Smartphone of CES ».

La liste complète des prix et récompenses reçus par LG lors du CES 2018 ainsi que des informations complémentaires sur les produits LG présentés au CES : www.LGnewsroom.com/ces2018.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur sur les technologies de l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers, employant 77 000 personnes travaillant dans 125 pays différents dans le monde. LG a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires total de 47.9 milliards USD (KRW 55.4 mille milliards) et comprend quatre divisions : Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Entertainment (Électronique Grand Public) et Véhicule Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2016 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

LG Electronics France a été créée en 1991. Elle emploie aujourd’hui environ 300 personnes. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2015 LG France a vendu plus de 2.3 millions de produits.