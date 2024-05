Communiqué de presse

InnoFest 2015

LG PRÉSENTE SA GAMME DE LAVE-LINGE ÉCO-PERFORMANTS

ET ULTRA PRATIQUES LORS DU LG INNOFEST 2015

La nouvelle fonctionnalité exceptionnelle TurboWash™ offre des cycles beaucoup plus rapides

sans compromettre l’efficacité de lavage

À Lisbonne, le 23 janvier 2015 — LG Electronics (LG) présente sa nouvelle gamme de lave-linge à l’occasion de l’événement LG InnoFest 2015, qui se tient au Portugal cette semaine. Grâce à la technologie TurboWash™ et aux 6 mouvements intelligents du 6 Motion Direct Drive, déjà encensés par la critique, les derniers lave-linge écologiques de LG ne répondent pas seulement aux exigences d’éco-énergie A+++, mais ils les dépassent d’un pourcentage incroyable de 55%[1]. Ces lave-linge permettent donc de réduire les factures d’électricité et de diminuer l’empreinte énergétique. En atteignant une efficacité de lavage identique tout en économisant du temps et de l’eau, les lave-linge LG dotés du TurboWash™ répondent aux besoins croissants de performance et de rapidité.

Technologie TurboWash™ : une efficacité sans aucun compromis

La fonctionnalité révolutionnaire TurboWash™ du lave-linge LG à chargement frontal permet de gagner 36 minutes sur une demi-charge en cycle Coton, et donc d’impressionnantes économies d’énergie[2]. Le gain de temps est encore plus important sur un cycle en pleine charge (jusqu’à 158 minutes gagnées pour un programme Linge de maison). Les cycles de lavage les plus couramment utilisés - Coton, Linge de maison, Mixte et Synthétiques - durent seulement 59 minutes. La fonction TurboWash™ réduit la consommation d’énergie jusqu’à 15% et la consommation d’eau jusqu’à 40%, offrant un lavage beaucoup plus rapide3. La fonction TurboWash™ s’active pendant le cycle de rinçage : un système de Spray positionné sur le haut du tambour pulvérise puissamment de l’eau pendant deux minutes, ce qui aide à retirer plus efficacement les résidus de lessive au cœur du linge tout en utilisant moins d’eau et d’énergie.

Technologie 6 Motion Direct Drive

La technologie LG 6 Motion Direct Drive utilise six différents mouvements de tambour afin d’offrir un lavage personnalisé pour tous les types de vêtements. Inspiré du mouvement des lavandières, la technologie LG 6 Motion Direct Drive aide à réduire les plis et à optimiser le lavage en s’adaptant à chaque tissu, même les plus fragiles. Grâce au moteur électromagnétique à entraînement direct sur le tambour - LG Inverter Direct Drive - les lave-linge écologiques LG fonctionnent avec un niveau sonore réduit et peu de vibrations. Preuve de la fiabilité des lave-linge LG, le moteur LG Inverter Direct Drive a été certifié d’une durabilité de 22 ans par le laboratoire indépendant allemand VDE.

Technologie TrueSteam™

Les derniers lave-linge de LG intègrent la technologie TrueSteam™ qui offre de nombreux programmes : Adoucissant vapeur, Repassage facile et Anti-allergènes. La fonction Adoucissant vapeur permet de réhydrater les tissus et de redonner la souplesse naturelle des vêtements de la même façon qu’un adoucissant chimique. Le programme Repassage facile propose quant à lui de réduire les plis et les odeurs du linge délicat en 20 minutes seulement, en envoyant de la vapeur au cœur du linge. La technologie TrueSteam™ aide à éliminer les allergènes, les acariens et les résidus de lessive, responsables de problèmes respiratoires et cutanés.

L’Association Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL) a reconnu l’avancée que représente la technologie LG TrueSteam™ dans le quotidien des personnes allergiques. L’AFPRAL a donc certifié la gamme de lave-linge vapeur LG disposant de cette fonction.

Connectivité intelligente et praticité

LG est l’un des précurseurs en matière de technologies intelligentes dans chacun de ses secteurs d’activité. En 2015, la société présentera une connectivité améliorée et offrira une plus grande praticité aux utilisateurs, y compris la possibilité de télécharger de nouveaux programmes de lavage. Déjà disponible en France, la technologie NFC (Near Field Communication) permet d’appairer et d’échanger rapidement des données entre smartphones et appareils électroménagers intelligents LG. En utilisant la technologie de tags NFC, les utilisateurs ont la possibilité de télécharger de nouveaux programmes de lavage tels que Laine, Baby Care, Lavage à Froid et Lingerie directement sur le lave-linge LG en approchant simplement le smartphone du Tag NFC. La technologie NFC est également utilisée pour la fonctionnalité Smart Diagnosis™, système d’auto-diagnostic de l’appareil, qui alerte l’utilisateur directement sur son smartphone lorsqu‘il nécessite un entretien ou une réparation, évitant ainsi des appels et des visites d’entretien à domicile qui peuvent s’avérer coûteux et peu pratiques.

Technologie Eco-Hybrid et lavante-séchante LG

Les lavante-séchante LG Eco-Hybrid disposent d’un design soigné et proposent deux types de séchage - par condensation à l’air ou à l’eau - alors que tous les modèles du marché ne sont équipés que de l’une ou l’autre de ces technologies. L’Eco-Hybrid laisse donc le choix au consommateur entre des économies d’eau importantes ou un gain de temps conséquent. Cette lavante-séchante, pratique et efficace, se situe dans la classe énergétique A4. Comparée aux modes de séchage traditionnels, le séchage avec condensation à l’air permet aux utilisateurs d’économiser 7 000 litres d’eau par an5. Tout en possédant un encombrement standard, la lavante-séchante Eco-Hybrid de LG devient la première lavante-séchante au monde disposant d’une capacité de lavage de 12 kg et d’une capacité de séchage de 8 kg, réduisant la fréquence de lavage d’un foyer d’environ 91 lessives par an6.

Le sèche-linge Eco-Hybrid de LG propose un mode Eco et un mode Rapide, laissant le choix entre des économies optimales d’énergie ou de temps. Par l’utilisation d’une technologie sophistiquée de pompe à chaleur, les modes Eco et Rapide permettent tous deux des économies d’énergies atteignant le niveau A++ tandis que le mode Rapide met 30 %7 moins de temps pour terminer un cycle, laissant plus de temps libre à l’utilisateur. Solution idéale pour sécher des vêtements délicats, les sèche-linge Eco-Hybrid de LG permettent également de sécher du linge à basse température, afin de moins abîmer les tissus et d’éviter le rétrécissement des vêtements.

Les nouveaux lave-linge de LG offrent un design épuré qui apporte une touche de sophistication à chaque foyer. Chacun des modèles de la gamme offre un panneau de commande entièrement tactile incliné pour une visibilité maximale, ainsi qu’un écran LED blanc et une porte noire avec poignée intégrée.

« Les consommateurs européens recherchent des appareils associant performances et économies d’énergie, mais également disposant de fonctionnalités innovantes pour améliorer leur mode de vie moderne » a déclaré Seong-jin Jo, Président et Directeur Général de the LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company (H&A). « Aujourd’hui, les modes de vie modernes sont très intenses, et les tâches ménagères sont devenues synonymes de corvées et de perte de temps. C’est pourquoi notre technologie LG TurboWash™ est une fonctionnalité exceptionnelle. Elle permet à nos clients de faire leur lessive plus vite, sans sacrifier la performance de lavage, ce qui leur permet en retour d’avoir plus de temps pour profiter de la vie. »

Principales caractéristiques :

Lave-linge à Chargement Frontal (Série 1)

Ÿ Économies d’Énergie (Classe A+++, - 40% à - 55%)

Ÿ TurboWash™

Ÿ 6 Motion Direct DriveMoteur Inverter Direct Drive (Certifié VDE durabilité 22 ans)

Ÿ TrueSteam™

Ÿ Adoucissant vapeur/ Repassage facile/ Anti-allergènes

Ÿ Cycle Rapide 14”

Ÿ Tag NFC

Ÿ Smart Diagnosis

Ÿ Écran LED

Ÿ Panneau de Commande Entièrement Tactile

Ÿ Poignée Cachée

Ÿ Design Hublot Chromé / Vitre Noire

Lave-linge à Chargement Frontal (Série 2 / Série 3)

Ÿ Économies d’Énergie (Classe A+++, - 40%)

Ÿ TurboWash™

Ÿ 6 Motion Direct DriveMoteur Inverter Direct Drive (Certifié VDE durabilité 22 ans)

Ÿ Cycle Rapide 14”

Ÿ Anti-taches / Délicat

Ÿ Tag NFC

Ÿ Smart Diagnosis

Ÿ Écran LED

Ÿ Panneau de Commande Entièrement Tactile

Ÿ Poignée Cachée

Ÿ Design Hublot Chromé / Vitre Noire (pas de finition Chromée pour la Série 3)

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Appliance Company

LG Electronics Home Appliance Company est un leader mondial du marché des appareils électroménagers, dont la vocation est d’offrir des produits plus performants et plus écologiques alliant technologie intelligente et conception avant-gardiste, et d’offrir une solution complète qui améliore le quotidien de chacun. Les produits révolutionnaires de LG, qui comprennent des réfrigérateurs, des lave-linges, des lave-vaisselles, des appareils de cuisson, des aspirateurs, des appareils intégrés et divers produits de santé, sont conçus pour séduire les consommateurs du monde entier. Les technologies innovantes et les fonctions pratiques des appareils LG, tels que le premier réfrigérateur interactif au monde, le lave-linge à vapeur ou le four et micro-onde combinés, déterminent les nouvelles tendances de l'industrie de l'électroménager.

[1] Basé sur une norme de test CEI, le Laboratoire LG a testé le modèle FH6F9BDSK2, capacité 12 kg.

[2] Testé par Intertek : modèle F94933WHS, capacité 5 kg. Le Cycle Coton avec l’option TurboWash™ s’est terminé dans les 59 minutes (± 2 minutes et 57 secondes).

3 Testé par Intertek : modèle F94933WHS, basé sur un Cycle Coton / 40°C / 1400 trs/min, charge de 5 kg, comparaison avec TurboWash™ et sans TurboWash™.

4 Basé sur une norme de test CEI, modèle F1695RDS, charge de 8 kg.

5 Basé sur une capacité de 7 kg et un lave-linge faisant 220 lavages par an. Testé en laboratoire LG en comparant le séchage « prêt à ranger » du F14A8RD au mode Eco Dry du F1695RDS, 6 kg.

6 Testé en laboratoire LG en comparant les modes Eco et Rapide. Séchage « prêt à ranger » Coton : mode Eco (24 min / kg), Rapide (16,8 min / kg).

7 Testé en laboratoire LG en comparant les modes Eco et Rapide. Charge entière : mode Eco (24 min), mode Rapide (16 min).