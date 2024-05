LG PRÉSENTE SES SOLUTIONS INNOVANTES D'AFFICHAGE DYNAMIQUE AU SALON ISE 2017

Amsterdam, le 7 Février 2017 – LG Electronics (LG) fait entrer la technologie de l'affichage dynamique dans une toute nouvelle dimension, en dévoilant ses dernières solutions au salon Integrated Systems Europe (ISE) 2017, qui se tient à Amsterdam du 7 au 10 février. Grâce à des produits innovants comme les solutions d'affichage Flexible Open Frame OLED, In-Glass Wallpaper OLED et Ultra Stretch, LG permet aux entreprises européennes d'offrir à leurs clients une expérience visuelle sensationnelle, idéale pour la publicité, l'art vidéo interactif, l'éducation, l'hôtellerie et bien d'autres secteurs.

Le stand de LG (12-K70) au salon ISE 2017 expose un écran d'affichage Flexible Open Frame OLED, qui met en lumière les avantages inhérents à l'OLED. En effet, la technologie OLED permet aux écrans d'émettre de la lumière sans rétroéclairage, donnant ainsi des images superbes avec un noir absolu et des couleurs fidèles à la réalité, tout en offrant des angles de vue plus larges par rapport aux écrans rétroéclairés conventionnels. De plus, les écrans OLED étant fins et flexibles, la nouvelle génération d'affichage Flexible Open Frame de LG offre aux entreprises la possibilité de modifier la courbure de leurs installations en mode paysage ou portrait. La courbure de l'écran peut également être modifiée même après l'installation, permettant un affichage aussi bien convexe que concave.

Parmi les autres solutions OLED de LG, figure l'écran OLED Dual-View Curved Tiling de 65 pouces, qui possède la finesse et la polyvalence de l'OLED. Cet affichage consiste en huit panneaux OLED flexibles à double-face, connectés pour un rendu d'image supérieur, quel que soit l'angle de vue. Chaque panneau offre une qualité d'image 4K Ultra HD avec des pixels individuels 3 840 x 2 160 tandis qu'un système sur puce (SoC) et une mémoire interne de 128 GB travaillent ensemble pour offrir une lecture UHD parfaite, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un PC ou à un lecteur multimédia distinct.

Constitué de panneaux OLED ultrafins double-face dans une vitre, l'affichage In-Glass Wallpaper OLED de LG est idéal pour les boutiques, les galeries d'art et les autres entreprises qui veulent apporter une touche de sophistication à leur décoration d’intérieur. Disponible dans sa version debout ou suspendu, la solution In-Glass Wallpaper OLED donne aux entreprises la liberté d'utiliser leur affichage, dans leur espace, de la manière la plus efficace possible.

Au Salon ISE 2017, LG présentera également sa solution Mur d’images OLED 65 et 55 pouces dans les formats portrait et paysage pour répondre aux besoins d'affichages spécifiques des clients. L'entreprise exposera un mur d’images 1 x 4 OLED qui peut être connecté avec d'autres unités pour créer des panneaux de différentes configurations.

Les visiteurs du stand LG seront accueillis par un mur d’images immersif composé de douze panneaux d'affichage LCD de 55 pouces. Avec des cadres fins à la pointe de la technologie, les murs d’image peuvent être reliés pour former un affichage commercial de taille encore plus importante. LG dévoilera également sa solution numérique Ultra Stretch d'écran partagé 86 pouces, un écran ultra large 58:9 avec cadre minimal permettant d'afficher simultanément jusqu'à quatre images différentes. La solution Ultra Stretch 86 pouces utilise le logiciel d'édition média LG SuperSign pour une personnalisation plus rapide et plus pratique des images et contenus vidéo.

La signalisation numérique la plus grande proposée par LG, l'Ultra Stretch 88 pouces, affiche des images en format 32:9. Avec son écran partagé, elle permet de créer une expérience encore plus immersive. Équivalent à deux panneaux de 49 pouces connectés côte à côte, cet écran permet un rendu avec des détails fins. Cet écran est une solution d'affichage parfaite, notamment pour les kiosques, les institutions financières et les restaurants.

D'autres technologies innovantes d'affichage numérique LED développées par LG seront présentes sur le salon ISE 2017, tel que l'affichage numérique grand format Ultra HD LED 173 pouces. Celui-ci est équipé de diodes d'1 mm disposées de manière uniforme pour fournir un rétroéclairage harmonieux. Une autre technologie unique qui fera ses débuts au salon comporte des diodes LED dans un film transparent pouvant être installé sur des fenêtres pour étendre les options d'installation. Le film sera incorporé dans de nouvelles solutions d'affichage numérique dont le lancement est prévu début 2017.

"Nos produits d'affichage numérique Flexible Open Frame OLED et Ultra Stretch LCD répondent parfaitement à la demande de solutions innovantes que réclament les clients B2B actuels" a déclaré Kwon Soon-hwang, Directeur de la division Information Display chez LG Home Entertainment Company. "Nous continuerons à aller plus loin dans le développement de nouvelles technologies d'affichage pour les consommateurs européens et mondiaux qui font confiance aux meilleurs outils du secteur pour les aider dans leur succès."

