Télecommande LG IA Magic Remote pour gamme TV 2025

EBX30147101
15 degree side view
front view
side view
rear view
15 degree side view
front view
side view
rear view

Fonctionnalités principales

  • Télécommande pour LG TV
  • LG Télécommande IA Magic Remote
  • Reconnaissance vocale
  • Molette de navigation et son pointeur à l'écran pour naviguer comme avec une souris
  • Télécommande Bluetooth
  • Bouton Micro pour effectuer des commandes vocales
Plus

Votre expérience IA Commence avec la nouvelle télécommande AI Magic Remote* et son bouton "AI"

Naviguez facilement dans votre interface webOS avec la télécommande AI Magic Remote. Utilisez là comme une souris grâce à sa molette de navigation et son pointeur à l'écran.

Cette vidéo montre les fonctionnalités de la télécommande IA Magic Remote de LG

* AI = IA = Intelligence artificielle

*La conception, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même pour un même modèle.

*Une connexion Internet est nécessaire pour l'utiliser.

Comment l'appairer?

Comment appairer la télécommande IA Magic Remote?

Pour utiliser la télécommande Magic Remote, vous devez d'abord l'appairer avec votre téléviseur.

1. Insérez les piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.

2. Pointez la télécommande Magic Remote vers votre téléviseur et appuyez sur la molette (OK) de la télécommande.

- Si le téléviseur ne détecte pas la télécommande Magic Remote, réessayez après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.

Comment appairer la télécommande AI Magic Remote?

Comment désappairer la télécommande IA Magic Remote?

Appuyez simultanément sur les boutons (Retour) et (Accueil) pendant cinq secondes pour dissocier la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.

- Appuyez simultanément sur les boutons (Accueil) et (Paramètres) pendant plus de 5 secondes pour déconnecter et réenregistrer la télécommande Magic Remote. 

Comment désappairer la télécommande AI Magic Remote?

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle.

* Les images et les caractéristiques des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.

* Toutes les images sont des simulations à fin d'illustration et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

EBX30147101

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimension du produit (L x H x P, mm)

    41 x 174 x 15

GÉNÉRALITÉS

  • Référence de la pièce

    EBX30147101

