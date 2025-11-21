We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Télecommande LG IA Magic Remote pour gamme TV 2025
Télecommande LG IA Magic Remote pour gamme TV 2025
Votre expérience IA Commence avec la nouvelle télécommande AI Magic Remote* et son bouton "AI"
Naviguez facilement dans votre interface webOS avec la télécommande AI Magic Remote. Utilisez là comme une souris grâce à sa molette de navigation et son pointeur à l'écran.
* AI = IA = Intelligence artificielle
*La conception, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même pour un même modèle.
*Une connexion Internet est nécessaire pour l'utiliser.
Comment l'appairer?
Comment appairer la télécommande IA Magic Remote?
Pour utiliser la télécommande Magic Remote, vous devez d'abord l'appairer avec votre téléviseur.
1. Insérez les piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.
2. Pointez la télécommande Magic Remote vers votre téléviseur et appuyez sur la molette (OK) de la télécommande.
- Si le téléviseur ne détecte pas la télécommande Magic Remote, réessayez après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.
Comment appairer la télécommande AI Magic Remote?
Comment désappairer la télécommande IA Magic Remote?
Appuyez simultanément sur les boutons (Retour) et (Accueil) pendant cinq secondes pour dissocier la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.
- Appuyez simultanément sur les boutons (Accueil) et (Paramètres) pendant plus de 5 secondes pour déconnecter et réenregistrer la télécommande Magic Remote.
Comment désappairer la télécommande AI Magic Remote?
Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle.
* Les images et les caractéristiques des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.
* Toutes les images sont des simulations à fin d'illustration et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimension du produit (L x H x P, mm)
41 x 174 x 15
GÉNÉRALITÉS
Référence de la pièce
EBX30147101
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider