Les téléviseurs LG AI* (ou LG TV AI) font référence aux téléviseurs LG équipés de webOS et de fonctionnalités d'Intelligence Artificielle comme des recommandations de contenu, AI Picture** ou AI Sound***, intégrant un processeur Alpha 5 AI ou version supérieure. Une connexion au réseau est requise pour utiliser les fonctionnalités d'IA, à l’exception de AI Picture Pro et AI Sound Pro.

*AI ou IA = Intelligence Artificielle

**AI Picture = Image sublimée par l'IA

***AI Sound = Son sublimé par l'IA

Le texte dit : « LA FUTURE GÉNÉRATION DES TV LG AI » en lettres capitales et en gras. Les mots « LA FUTURE GÉNÉRATION DES » sont dans une plus petite police en haut, tandis que « TV LG AI » est dans une police plus grande en bas, tous apparaissant sur un fond noir.

*Images simulées.

**Les menus et applications disponibles peuvent varier selon le pays et sont susceptibles d’être modifiés.

Un téléviseur sublimé par l'IA, rien que pour vous

Quatre images affichées côte à côte. Premièrement, une LG AI TV à fixation murale dans un salon sombre et accueillant. Deuxièmement, une vue en biais d’une LG AI TV, avec un graphique de couleur vive, et un graphique de processeur alpha 11 AI 4K derrière. Troisièmement, une femme chantant dans un micro et le processeur alpha 11 AI 4K en bas au centre. Quatrièmement, le logo webOS Re:New Program survolant un fond noir.

AI Customisation* AI Picture Pro** AI Sound Pro*** Expérience IA

Texte qui dit « IA CUSTOMIZATION » en lettres capitales et en gras avec un dégradé de couleurs allant du gris clair sur la gauche à des nuances de bleu et vert sur la droite, sur un fond noir.

Votre téléviseur s’adapte à votre intérieur

Les TV LG AI offrent une luminosité et un son sublimés, adaptés spécifiquement à votre environnement.

*AI Customization = Personnalisation via IA

**AI Picture Pro = Image sublimée par l'IA

***AI Sound Pro = Son sublimé par l'IA

Réglage Acoustique IA

Un son optimal remplit votre espace

Grâce à l'Intelligence Artificielle, le système sonore détecte la disposition de votre pièce et où vous êtes assis pour créer un dôme sonore autour de vous, réglé en fonction de l’acoustique unique de votre pièce.

AI Brightness Control*

Clair et lumineux, de jour comme de nuit

AI Brightness Control détecte la lumière ambiante de votre pièce, puis ajuste la luminosité de l'image pour offrir des images nettes et précises de jour comme de nuit.

*AI Brithness Control = Contrôle de la luminosité via IA

**Les fonctionnalités de LG AI utilisent des algorithmes basés sur un apprentissage en profondeur pour une mise à niveau de l’image en temps réel et un surmixage du son.

***Toutes les TVs LG webOS 24 sont dotées de AI Customization, à l’exception de celles sans capteurs de lumière.

****Images d’écran simulées.

Texte qui dit « AI PICTURE PRO » en lettres capitales et en gras avec un dégradé de couleurs allant de l’orange sur la gauche à du rose et du bleu sur la droite, sur un fond noir.

Sublimez chaque image avec précision

L’Intelligence Artificielle traite le contenu en temps réel pour ajuster l’expression

et être le plus fidèle possible à l’intention du créateur.

AI Super Upscalling*

L’Intelligence Artificielle règle la résolution

L'AI Super Upscalling préserve le grain intentionnel et affine instantanément les détails de chaque pixel pour une image sublimée.

AI Director Processing**

Préserve les couleurs pour créer une ambiance

L'AI Director Processing analyse les couleurs et l'intension du réalisateur pour sublimer les émotions dans l'image.

*AI Super Upscalling = Mise à l'échelle via IA

**AI Director Processing = Traitement du réalisateur via IA

***Seuls les LG TVs avec processeur alpha 7 AI ou versions supérieures sont dotés de AI Picture Pro.

****Images simulées.

Texte qui dit « AI SOUND PRO » en lettres capitales et en gras avec un dégradé de couleurs allant de l’orange au marron sur la gauche à du violet et du rose sur la droite, sur un fond noir.

Chaque son est intelligemment sublimé

Les téléviseurs LG AI virtualisent le son jusqu’à 11.1.2ch et le remasterisent pour

que les voix restent toujours d’une grande clarté.

AI Voice Remastering*

Écoutez les dialogues sans distraction

Profitez clairement de la voix du personnage principal même dans les scènes d'action les plus palpitantes.

Une LG AI TV en biais montre quelqu’un jouant d’une guitare, et des cercles blancs émis depuis le bas de la TV et des ondes sonores blanches émises depuis le côté.

Son surround IA

Une expérience audio réaliste vous entoure

Faites l’expérience d'une virutalisation du son en 11.1.2 offrant une immersion exceptionnelle tout autour de vous.

*AI Voice Remastering = Remasterisation des voix via IA

**Le Virtual 11.1.2ch Surround et le Remastering vocal par IA sont uniquement disponibles sur le processeur alpha 11 A 4K et doivent être activés par le biais du mode du son dans le menu.

***Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

****Seules les LG TVs avec processeur alpha 5 AI ou version supérieure sont dotées de AI Sound Pro.

*****Images simulées.

Texte qui dit « EXPÉRIENCE IA » en lettres capitales et en gras avec un dégradé de couleurs allant du rose à l’orange sur la gauche à du violet et du bleu la droite, sur un fond noir.

Une solution brillante conçue pour vous

Profitez de services personnalisés pour une expérience TV LG sublimée.

webOS Re:New Program*

Votre expérience TV se renouvelle chaque année pendant 5 ans**

Comme un nouveau départ, nous vous donnons accès à de nouvelles fonctionnalités.

Le logo webOS survole au centre sur un fond noir et l’espace en-dessous est illuminé avec les couleurs du logo rouge, orange et jaune. Les mots « webOS Re:New Program » sont sous le logo. Cinq rectangles de différentes couleurs sont répartis au-dessus, chacun mentionnant une année, de « webOS 24 » à « webOS 28 ». Des flèches pointant vers le haut se trouvent entre les rectangles, étiquetées de « Mise à jour 1 » à « Mise à jour 4 ».

*Re:New Program = Programme Re:Nouveau.

**WebOS Re:New program supporte au total jusqu’à 4 mises à jour webOS pendant cinq ans à compter de la version initiale de webOS (voir page produit pour chaque modèle sur le site LG.com/fr). La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit. Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays. Les mises à jours sont disponibles sur les modèles initialement équipés de webOS 23 (gammes UHD, QNED et OLED 2023). Le TV doit être connecté au réseau internet et configuré sur mise à jour automatique. Pour plus d'informations sur le paramétrage de votre TV, voir la notice d'utilisation. 

Votre espace personnalisé, qui se souvient de vos préférences

Créer un profil pour chaque membre de votre foyer, demandez à votre TV quoi regarder et profitez d’une sélection personnalisée pour vous.

*Images d’écran simulées.

**Le contenu peut varier selon le pays et votre connexion au réseau.

***10 profils peuvent être créés et affichés sur l’écran d’accueil.

****Pour utiliser une appli/un service OTT disponible sur le téléviseur, l’utilisateur doit être inscrit à cette appli/ce service OTT. Voir les conditions d'utilisation.

Votre téléviseur se souvient de vos préférences de qualité d'image

L'assistant d'image personnalisé créé une image adaptée à vos goûts et l’enregistre sur votre profil pour vous.

*L'assistant d'image personnalisé est disponible sur les modèles OLED M4, OLED G4, OLED C4, OLED CS4, OLED B4, QNED99, QNED91, QNED89, QNED85/86/87 et 86NANO80. Il utilise des algorithmes basés sur l'apprentissage en profondeur pour une mise à niveau de l’image en temps réel.

Une LG AI TV montre l’image d’une femme et d’un chien dans un champ. En bas de l’écran, le texte : « Obtenez des recommandations de mots clés chaque fois que vous appuyez sur le bouton de micro sur la Télécommande. » est affiché à côté du graphique de cercle rose-violet. Les barres roses affichent les mots clés suivants comme recommandations : Spectacles avec des chiens, animations avec animaux, documentaires, films avec des chiens et relaxation. Face à la LG AI TV, la Télécommande Magic LG est pointée vers la TV avec des cercles concentriques violet fluo autour du bouton du micro. À côté de la télécommande, un graphique d’un doigt appuyant sur un bouton et le texte « Appuyer brièvement » est affiché.

Un contenu exceptionnel choisi pour vous

AI Concierge apprend à vous connaître à travers l’historique de vos visionnages puis vous recommande du contenu et des mots clés.

*Le mot clé « Pour vous » dans AI Concierge n’est accessible que dans les pays qui prennent en charge la technologie NLP (Natural Language Processing) dans leur langue maternelle.

**Les recommandations de mots clés se basent sur l’historique de recherche et varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

AI Magic Remote

Une télécommande intelligente qui attend vos instructions

Oubliez les boutons à l’ancienne, avec les simples clics ou défilements de la télécommande LG Magic Remote AI intelligente.

Un gros plan de la Télécommande Magic LG et des cercles blancs émis d’en dessous.

*L’aide et les fonctionnalités de la télécommande Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

**Une connexion à Internet est requise.

***La reconnaissance vocale par IA est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

AI Chatbot

Avec AI Chatbot le téléviseur est accessible à tous

Le TV LG AI s'adresse à tous grâce à l'assistance du Chatbot IA et aux menus à accès rapides qui vous permettent de contrôler facilement tous les paramètres d'accessibilité de votre téléviseur facilement.

Au-dessus d’une image d’un homme et d’une femme sur une plage, le chat du Bureau d’aide IA. Face à l’écran, une bulle de dialogue contient un graphique d’un micro et les mots « Régler la luminosité de l’écran. »

*Images d’écran simulées.

**Le service et la langue pris en charge peuvent varier en fonction de la région et du pays.

***AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

Sur un fond noir, les modèles LG OLED M4, LG OLED G4, LG OLED C4 et LG OLED B4 sont alignés en diagonale et pourvus d’écrans colorés. Le logo « TV OLED NUMÉRO 1 DEPUIS 11 ANS » dans le coin en bas à gauche.

11 ans plus tard, toujours au sommet*

LG OLED, notre ascension se poursuit

En savoir plus
Sur un fond beige, les TV QNED suivants sont alignés sur une courbe et libellés : LG QNED 85, LG QNED 89, LG QNED 99, LG QNED 91 et LG QNED 80. Les écrans montrent des éclaboussures de peinture colorée et la peinture semble être projetée des écrans de TV.

Découvrez la nouvelle gamme QNED

Tout sur le nouveau TV LG QNED

En savoir plus

*LG OLED TV est la marque de téléviseurs OLED la plus vendue (volume de vente monde aux distributeurs, période 2013-2023) depuis 11 années consécutives selon Omdia.