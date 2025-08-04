We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Les téléviseurs LG AI* (ou LG TV AI) font référence aux téléviseurs LG équipés de webOS et de fonctionnalités d'Intelligence Artificielle comme des recommandations de contenu, AI Picture** ou AI Sound***, intégrant un processeur Alpha 5 AI ou version supérieure. Une connexion au réseau est requise pour utiliser les fonctionnalités d'IA, à l’exception de AI Picture Pro et AI Sound Pro.
*AI ou IA = Intelligence Artificielle
**AI Picture = Image sublimée par l'IA
***AI Sound = Son sublimé par l'IA
*Images simulées.
**Les menus et applications disponibles peuvent varier selon le pays et sont susceptibles d’être modifiés.
Un téléviseur sublimé par l'IA, rien que pour vous
Votre téléviseur s’adapte à votre intérieur
Les TV LG AI offrent une luminosité et un son sublimés, adaptés spécifiquement à votre environnement.
*AI Customization = Personnalisation via IA
**AI Picture Pro = Image sublimée par l'IA
***AI Sound Pro = Son sublimé par l'IA
*AI Brithness Control = Contrôle de la luminosité via IA
**Les fonctionnalités de LG AI utilisent des algorithmes basés sur un apprentissage en profondeur pour une mise à niveau de l’image en temps réel et un surmixage du son.
***Toutes les TVs LG webOS 24 sont dotées de AI Customization, à l’exception de celles sans capteurs de lumière.
****Images d’écran simulées.
Sublimez chaque image avec précision
L’Intelligence Artificielle traite le contenu en temps réel pour ajuster l’expression
et être le plus fidèle possible à l’intention du créateur.
*AI Super Upscalling = Mise à l'échelle via IA
**AI Director Processing = Traitement du réalisateur via IA
***Seuls les LG TVs avec processeur alpha 7 AI ou versions supérieures sont dotés de AI Picture Pro.
****Images simulées.
Chaque son est intelligemment sublimé
Les téléviseurs LG AI virtualisent le son jusqu’à 11.1.2ch et le remasterisent pour
que les voix restent toujours d’une grande clarté.
*AI Voice Remastering = Remasterisation des voix via IA
**Le Virtual 11.1.2ch Surround et le Remastering vocal par IA sont uniquement disponibles sur le processeur alpha 11 A 4K et doivent être activés par le biais du mode du son dans le menu.
***Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
****Seules les LG TVs avec processeur alpha 5 AI ou version supérieure sont dotées de AI Sound Pro.
*****Images simulées.
Une solution brillante conçue pour vous
Profitez de services personnalisés pour une expérience TV LG sublimée.
Votre expérience TV se renouvelle chaque année pendant 5 ans**
Comme un nouveau départ, nous vous donnons accès à de nouvelles fonctionnalités.
*Re:New Program = Programme Re:Nouveau.
**WebOS Re:New program supporte au total jusqu’à 4 mises à jour webOS pendant cinq ans à compter de la version initiale de webOS (voir page produit pour chaque modèle sur le site LG.com/fr). La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit. Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays. Les mises à jours sont disponibles sur les modèles initialement équipés de webOS 23 (gammes UHD, QNED et OLED 2023). Le TV doit être connecté au réseau internet et configuré sur mise à jour automatique. Pour plus d'informations sur le paramétrage de votre TV, voir la notice d'utilisation.
*Images d’écran simulées.
**Le contenu peut varier selon le pays et votre connexion au réseau.
***10 profils peuvent être créés et affichés sur l’écran d’accueil.
****Pour utiliser une appli/un service OTT disponible sur le téléviseur, l’utilisateur doit être inscrit à cette appli/ce service OTT. Voir les conditions d'utilisation.
*L'assistant d'image personnalisé est disponible sur les modèles OLED M4, OLED G4, OLED C4, OLED CS4, OLED B4, QNED99, QNED91, QNED89, QNED85/86/87 et 86NANO80. Il utilise des algorithmes basés sur l'apprentissage en profondeur pour une mise à niveau de l’image en temps réel.
*Le mot clé « Pour vous » dans AI Concierge n’est accessible que dans les pays qui prennent en charge la technologie NLP (Natural Language Processing) dans leur langue maternelle.
**Les recommandations de mots clés se basent sur l’historique de recherche et varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
Une télécommande intelligente qui attend vos instructions
Oubliez les boutons à l’ancienne, avec les simples clics ou défilements de la télécommande LG Magic Remote AI intelligente.
*L’aide et les fonctionnalités de la télécommande Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
**Une connexion à Internet est requise.
***La reconnaissance vocale par IA est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
Avec AI Chatbot le téléviseur est accessible à tous
Le TV LG AI s'adresse à tous grâce à l'assistance du Chatbot IA et aux menus à accès rapides qui vous permettent de contrôler facilement tous les paramètres d'accessibilité de votre téléviseur facilement.
*Images d’écran simulées.
**Le service et la langue pris en charge peuvent varier en fonction de la région et du pays.
***AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*LG OLED TV est la marque de téléviseurs OLED la plus vendue (volume de vente monde aux distributeurs, période 2013-2023) depuis 11 années consécutives selon Omdia.