Un téléviseur sublimé par l'IA, rien que pour vous

*AI Brithness Control = Contrôle de la luminosité via IA

**Les fonctionnalités de LG AI utilisent des algorithmes basés sur un apprentissage en profondeur pour une mise à niveau de l’image en temps réel et un surmixage du son.

***Toutes les TVs LG webOS 24 sont dotées de AI Customization, à l’exception de celles sans capteurs de lumière.

****Images d’écran simulées.