48 Smart TV LG OLED evo AI 4K C5 2

LG OLED48C56LB
Vue avant du téléviseur LG OLED evo AI G5 4K Smart TV. L'emblème OLED numéro 1 mondial depuis 12 ans et le logo LG OLED evo AI 2025 apparaissent à l'écran.
Vue latérale à gauche du téléviseur LG OLED evo AI G5 4K Smart TV.
Vue arrière du téléviseur LG OLED evo AI G5 4K Smart TV.
Vue latérale du téléviseur LG OLED evo AI G5 4K Smart TV.
Vue de face et vue latérale du LG OLED evo AI G5 4K Smart TV montrant ses dimensions en longueur, largeur, hauteur et profondeur.
L'alpha 11 AI Processor Gen2 se détache sur un fond sombre. Il brille d'une lumière violette et bleue à l'intérieur, illuminant les circuits des micropuces qui l'entourent. Le titre explique comment le processeur dédié au LG OLED evo offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes avec une précision au pixel près. Les statistiques de performance révèlent Traitement neuronal de l'IA 6,7 fois supérieur, NPU. Fonctionnement 2,2 fois plus rapide, CPU. 3,6 fois plus de graphisme, GPU.
Une navette spatiale lancée depuis le sol. La scène est divisée en deux, une moitié étant légèrement plus sombre et plus terne. L'autre moitié montre que l'explosion de la fusée est remarquablement lumineuse, démontrant à quel point les images peuvent être lumineuses sur un écran LG OLED grâce à la structure lumineuse et à l'architecture de contrôle de la lumière de Brightness Booster Max.
Salon avec un téléviseur LG OLED fixé au mur. Le téléviseur montre une chaîne de montagnes sur fond de ciel sombre et étoilé. Cette scène est divisée en deux parties. Un côté montre une version plus terne et plus grise du paysage étiqueté Non Perfect Black. De l'autre côté, l'image est plus agréable, avec une gamme dynamique plus large de tons noirs et blancs. Il s'agit de l'affichage « Perfect Black ». Également certifiée par le logo, la technologie Perfect Black offre des niveaux de noir inférieurs ou égaux à 0,24 nit jusqu'à 500 lux.
Des feux d'artifice éblouissants et aux couleurs vives sont affichés sur un écran de télévision. Ce feu d'artifice démontre une fidélité des couleurs de 100 %, affichant des couleurs précises même en plein soleil. La certification du logo est visible, la technologie Perfect Colour offre des niveaux de cohérence des couleurs de plus de 99 % jusqu'à 500 lux. Les certifications Intertek attestant de l'indépendance des tests sont également présentes.
Un léopard dans la forêt avec des couleurs vives et des détails. Le léopard a une grille et une lumière qui brille derrière lui, montrant comment LG AI Picture Pro a apporté des améliorations visuelles impressionnantes à la résolution, à la luminosité, à la profondeur et à la clarté de la scène.
Sur l'écran d'un téléviseur LG OLED, la page d'accueil de webOS 25 est remplie d'applications et de contenus de divertissement. La télécommande LG AI Magic Remote est fixée au téléviseur. Le bouton AI est mis en évidence comme s'il était activé par la voix de l'utilisateur. À côté, une bulle de dialogue permet de passer à mon compte. Le court texte explique comment les utilisateurs peuvent désormais synchroniser leur voix avec leur profil personnel pour une navigation plus facile et des recommandations personnalisées.
Télécommande LG AI Magic au premier plan. L'icône du bouton AI est en surbrillance. En arrière-plan se trouve l'interface utilisateur LG webOS. Le curseur de la souris indique que la télécommande est utilisée. Le texte explique comment les fonctions et les commandes de la télécommande facilitent la navigation dans webOS.Sur l'écran d'un téléviseur LG OLED, la page d'accueil de webOS 25 est remplie d'applications et de contenus de divertissement. La télécommande LG AI Magic Remote est fixée au téléviseur. Le bouton AI est mis en évidence comme s'il était activé par la voix de l'utilisateur. À côté, une bulle de dialogue permet de passer à mon compte. Le court texte explique comment les utilisateurs peuvent désormais synchroniser leur voix avec leur profil personnel pour une navigation plus facile et des recommandations personnalisées.
Vue panoramique d'un salon dans une maison haut de gamme, un téléviseur LG OLED est fixé au mur. Le design ultra-mince du téléviseur s'harmonise élégamment avec le mur et l'intérieur.
AI Concierge
Life Style

Fonctionnalités principales

  • Qualité d’image 4K, son visuel et surround amélioré du processeur alpha 9 AI de 8ème génération
  • Des niveaux de noir véritable dans chaque pixel créent un contraste, une profondeur et des détails époustouflants
  • 100 % de fidélité des couleurs pour des couleurs réalistes et précises. Volume de couleurs à 100 % pour des couleurs plus riches
  • Des visuels plus lumineux grâce à la nouvelle structure d’émission de l’amplificateur de luminosité
  • Nouveau bouton AI, commandes vocales, fonctions glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
Plus

Cybersécurité

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025

Programme webOS Re:New

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Sur l’écran d’une TV LG OLED evo AI se trouve une image abstraite aux détails, couleurs et contrastes impressionnants. Une version agrandie du processeur alpha 9 AI de 8ème génération se trouve derrière la TV. Sa lumière brillante éclaire les circuits de micropuce qui l’entourent. Le titre dit LG OLED evo AI. Le texte est également visible, alimenté par le processeur LG alpha 9 AI de 8ème génération. Un logo doré avec des étoiles dans le coin dit : l’OLED TV numéro un mondial depuis 12 ans.

Voir les détails de chaque luminosité et obscurité

*Omdia. Numéro 1 depuis 12 ans en termes d’unités les plus vendues, de 2013 à 2024. Ce résultat ne constitue pas une approbation de LGE ou de ses produits. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.

Qualité d'image webOS 25 Qualité de son Design Films et jeux sensationnels

Les détails visuels de niveau supérieur avec le processeur alpha 9 AI brillant de 8ème génération

Le moteur IA de notre processeur analyse et améliore chaque image en détail. En reconnaissant les visages, il offre une qualité visuelle 4K et des expressions faciales et une profondeur améliorées.

Le processeur alpha 9 AI de 8ème génération sur un fond sombre. Il brille de l’intérieur d’une lumière bleu sarcelle, illuminant les circuits de micropuce qui l’entourent. Les statistiques de performance sont visibles. NPU 1,7x plus performant sur les tâches liées à l'IA, CPU 1,7x plus rapide en temps de traitement, GPU 2,1x plus performant pour améliorer les graphismes.

*En comparaison des modèles LG TV d’autres gammes de la même année équipés d’un processeur alpha 7 AI Gen8. Tests réalisés en interne. 

Des visuels plus lumineux avec l’amplificateur de luminosité

Le processeur alpha 9 AI de 8ème génération et notre nouvel algorithme d’amplification de la lumière offrent des visuels plus lumineux.

Feu de camp la nuit en plein milieu de la nature. Au loin se trouve une forêt et un lac. Le ciel nocturne est rempli d’étoiles. La scène est divisée en deux. D’un côté, il met en valeur l’éclat impressionnant de l’amplificateur de luminosité. De l’autre côté, il est plus sombre et plus gris.

*Brightness Booster = Amplificateur de lumière

*La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région du monde.

Un noir parfait, même dans les espaces lumineux ou sombres

Découvrez une profondeur, des détails et des contrastes saisissants grâce à de véritables niveaux de noir, de jour comme de nuit.

Espace salon avec une LG OLED TV à fixation murale. Sur la TV se trouve une chaîne de montagnes face à un ciel sombre et nocturne rempli d’étoiles. Cette scène est divisée en deux. Un côté montre une version plus terne et plus grise du paysage étiquetée, avec écrit "Noir" . De l’autre côté se trouve une image plus agréable avec une gamme dynamique élargie de noirs et de blancs. L’écran est étiqueté Noir Absolu.. La certification du logo est également visible, la technologie Noir Absolu offre des niveaux de noir inférieurs ou égaux à 0,24 nit et jusqu’à 500 lux.

*Technologie Noir Absolu mesure des niveaux de noir de 0,24 nit jusqu’à 500 lux de lumière ambiante – LG OLED Display est vérifié par UL pour le noir absolu mesuré selon les normes IDMS 11,5 Ring-light Reflection. 

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnage.

Perfect Color

Certifié Fidélité et Volume de couleur de 100 %. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même dans un environnement ensoleillé ou sombre.

Des feux d’artifice éblouissants et colorés sont affichés sur un écran de TV. La certification du logo est visible, la technologie Perfect Color offre des niveaux d’uniformité des couleurs supérieurs à 99 % jusqu’à 500 lux. Les certifications Intertek montrant des tests indépendants sont également à côté.

*Technologie Couleurs Réalistes mesure des niveaux de cohérence des couleurs de plus de 99% jusqu'à 500 lux de lumière ambiante. LG OLED Display  « Couleur Réalistes »  vérifié par UL selon les normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

100% de fidélité des couleurs et 100% de volumes de couleurs sur DCI-P3 s’appliquent au gammes LG OLED TV 2025. La dalle LG OLED est certifié par Intertek : 100% de fidélité des couleurs, mesurée selon la norme CIE DE 2000 avec 125 modèles de couleurs et 100 % de volume de couleur qui se définit comme la performance de l'écran qui est égale ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3.

Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro

AI Super Upscaling et OLED Dynamic Tone Mapping* analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un perroquet dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments dans le cadre. Un laser trace la silhouette du léopard, puis il est amélioré pour être plus lumineux, plus net et plus coloré. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite avec un contraste, une profondeur et des couleurs désormais améliorés.

*AI Picture Pro = Image Pro via IA.

*AI Picture Pro ne fonctionne pas sur les contenus des plateformes protégés par les droits d’auteurs.

* OLED Dynamic Tone Mapping = Mappage dynamique des tons OLED.

*La qualité de l’image mise à l’échelle varie selon la résolution de la source. 

LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Picture Wizard. Des séries d’images sont affichées avec les sélections de l’utilisateur mises en évidence. Une icône de chargement apparaît avec une image de paysage affichée, en cours d’amélioration de gauche à droite.

Visuel personnalisé à partir de 1,6 milliard de possibilités avec AI Picture Wizard 

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en passant en revue 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

Sur un écran de LG OLED TV, se trouve la page d’accueil webOS 25 remplie d’applications et de contenu de divertissement. La TV est équipée de la télécommande AI Magic Remote LG, le bouton IA est mis en évidence comme s’il était activé par la voix de l’utilisateur. Une bulle de texte se trouve à côté, passant à mon compte.

Visuel personnalisé à partir de 1,6 milliard de possibilités avec AI Picture Wizard 

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en passant en revue 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Sound Wizard. Une série d’icônes de clips sonores en cours de sélection. On voit un chanteur de jazz et un joueur de saxophone, des ondes sonores représentant le son personnalisé animé sur l’ensemble du visuel.

Son personnalisé avec AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore adapté à vos préférences.

* AI Picture Wizard = Assistant d'image personnalisé. AI Sound Wizard = Assistant de son personnalisé.

*AI Voice ID = Identifiant vocal via IA.

*Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.

*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.

Trouvez des réponses instantanément grâce à la recherche par IA

L’intelligence vocale alimentée par IA intégrée comprend vos demandes. Posez des questions et obtenez des recommandations personnalisées qui répondent à vos besoins. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.

Écran de LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des différents contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

* La recherche par IA est disponible sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024. 

*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.

Résolvez les demandes en temps réel avec l’AI Chatbot

Demandez à votre propre AI Chatbot de répondre activement à vos demandes et de vous aider. Parlez simplement à votre TV car elle peut classifier vos souhaits et répondre en conséquence.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG OLED TV. Sur le côté gauche de l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur envoie un message au chatbot indiquant que l’écran est trop sombre et que le chatbot propose des solutions à la demande.

*Une connexion à Internet est requise.

*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client et aux contacts mobiles.

Complétez votre AI experience avec la télécommande AI Magic Remote dotée d’un bouton IA dédié.

Contrôlez facilement la TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans appareil supplémentaire ! Les fonctions clic, glisser-déposer simples mais efficaces rendent l’utilisation de webOS intuitive et conviviale.

Icône du bouton IA. C’est le logo unique de LG IA.

Bouton IA

L’IA s’intègre à votre voix pour répondre à vos besoins

Icône de guide facile. Symbole d’un écran de TV avec un point d’interrogation au milieu.

Guide facile

Get the assistance you need with an easier click

Icône Home Hub. Symbole d’une maison dans un cercle avec des points représentant des connexions intelligentes.

Home Hub

Contrôlez tous vos appareils depuis un tableau de bord unifié

Icône Quick Access (Accès rapide). Symbole d’un doigt pointeur tapant sur un symbole qui représente la commodité et la facilité d’utilisation.

Quick Access

Accédez instantanément à vos choix préférés en un clic

*La télécommande AI Magic Remote est disponible à partir des gammes NanoCell 2025. 

*Une connexion internet est requise pour la pleine utilisation. 

Nouvelle mise à jour chaque année avec le programme webOS Re:New primé

Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles.

*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.

*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).

*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.

*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.

AI Sound Pro avec canaux virtuels 11.1.2

Un groupe de personnes marchant sur une piste d’aéroport. Derrière eux se trouve un avion. On dirait que le groupe vient de descendre de l’avion et que ses moteurs fonctionnent encore. Des ondes sonores abstraites proviennent de certaines personnes en train de parler, ce qui représente comment, malgré le bruit de fond, les voix peuvent être facilement entendues et comprises grâce à l’AI Voice Remastering.

Clarté de la voix grâce à l’AI Voice Remastering

Plus de réglages du volume maladroits pour entendre le dialogue lors des scènes bruyantes. L’AI Voice Remastering extrait et améliore chaque voix du mix audio pour bien capter chaque conversation.

LG OLED TV depicts a man on a motorcycle with purple abstract circles coming out of the wheel to visualize sound emission.

Le Sound Boost dynamique alimente votre son

Le traitement IA améliore le son de la TV pour une expérience sonore plus puissante.

*Doit être activé par le biais du mode de Soundbar dans le menu.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Améliorez votre univers sonore avec la LG TV et la LG Soundbar

Salon avec une LG OLED TV et une LG Soundbar avec des graphiques représentant la façon dont les deux appareils remplissent l’espace avec un son multi-surround.

Son immersif avec WOW Orchestra

Les LG OLED TVs et les LG Soundbars sont parfaitement assorties, conçues pour fonctionner ensemble harmonieusement afin de fournir des environnements sonores multi-surround.

LG Soundbar is below an LG OLED TV. On the TV screen is the UI for the soundbar and TV volume controls.

Contrôlez le son plus facilement grâce à la WOW Interface

Utilisez facilement les paramètres de votre Soundbar depuis votre TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de soundbar.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.  

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.

Trouvez les meilleures LG Soundbars pour votre TV

Design ultra fin

Le cadre élégant de votre TV redéfinit un look moderne pour un visionnage plus immersif.

Dans un salon coloré se trouve une LG OLED TV murale avec Soundbar. La perspective est inclinée, montrant le cadre ultra fin de la TV contre le mur.

Vue de l’avant de la LG OLED TV murale avec Soundbar dans un salon coloré présentant son design ultra fin et la façon dont elle se fond parfaitement dans l’espace.

*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille. 

Gameplay ultime

Vivez une expérience de jeu optimale grâce à la compatibilité G-Sync, au VRR 144 Hz, au temps de réponse des pixels de 0,1 ms, à AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement.

Deux images d’une voiture dans un jeu vidéo côte à côte. Une image affiche beaucoup de flou de mouvement. L’autre est nette, avec une parfaite mise au point, présentant la fréquence d’images élevée de la LG OLED TV. Le logo Nvidia G-Sync et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*OLED C5 est doté de NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Portail de jeu, VRR, ALLM, eARC et HGiG.

*Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*clearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.

Meilleure OLED TV pour les films

Regardez des films prendre vie dans votre home cinéma grâce au FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.

Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant

Vivez l’expérience Cinéma telle que pensée par le réalisateur grâce au  Dolby Vision® et au Filmmaker Mode™.

Dolby Atmos

Laissez vous envelopper par le son surround pour une immersion totale au cœur de l'action.

*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus ont été simulées.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

 

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Technologie écran

    OLED 4K

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    OLED Color

  • Processeur

    Processeur α9 AI 4K Gen8

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Oui

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Dolby Atmos

    Oui

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 071 x 618 x 46,9

  • Poids du TV sans pied

    14,9

Toutes les caractéristiques

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    OLED 4K

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    OLED Color

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α9 AI 4K Gen8

  • AI Upscaling

    α9 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • AI Brightness Control

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • HFR (Haute cadence)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • Dimming Technology

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Modes d'image

    10 modes

  • AI Picture Pro

    Oui

  • Auto Calibration

    Oui

  • QMS (Changement rapide de média)

    Oui

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Oui

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 144Hz)

  • Dolby Vision pour le Gaming (4K 120Hz)

    Oui

  • Temps de réponse

    Moins de 0.1ms

SMART TV

  • Compatible avec Apple Airplay 2

    Oui

  • Interface TV (OS)

    webOS 25

  • Compatible camera USB

    Oui

  • AI Chatbot

    Oui

  • Toujours Prêt

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Google Home / Hub

    Oui

  • Contrôle vocal mains libres

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Télécommande Magic Remote

    Intégré

  • Multi écran

    Oui

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Oui

  • AI Sound

    α9 AI Sound Pro (Virtualisation 11.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (Remasterisation de la voix par IA)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Yes (Lecture bidirectionnelle)

  • Sortie Audio

    40W

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir le manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.2 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 071 x 618 x 46,9

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 071 x 675 x 230

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    1 373 x 735 x 162

  • Pied TV (Lxl mm)

    470 x 230

  • Poids du TV sans pied

    14,9

  • Poids TV avec pied (kg)

    16,8

  • Poids carton (kg)

    20,5

  • Support VESA (L x H mm)

    300 x 200

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096353936

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • Port Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port Ci+

    1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)

  • Port HDMI

    4ea (prend en charge 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports))

  • Prise antenne

    2ea

  • Port USB

    3ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

  • Câble d'alimentation

    Oui (attaché)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

