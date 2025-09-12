23.6'' (60 cm) | Moniteur TV LED 16/9ème | Résolution HD 1366x768

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Profitez d'une TV et d'un Moniteur 2 en 1
LG Moniteur TV LED permet de profiter d'une TV et d'un moniteur à la fois
Profitez du Cinéma à la maison
*Une connexion Internet et un abonnement à des services de streaming sont nécessaires.
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
*AirPlay : Miroir et streaming disponibles depuis les appareils iOS, iPadOS et macOS.
*Screen Share : Pris en charge sur Android ou Windows 8.1 et plus.
*En utilisant des appareils Android, votre appareil doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre moniteur TV.
Une expérience immersive
expérience immersive avec des haut-parleurs stéréo 2 x 5W
Pratique et élégant
un environnement pratique et élégant grâce à la fixation murale
Toutes les caractéristiques
ECRAN
Type de dalle
Wide viewing angle (Grand angle de vision)
Rétro-éclairage
LED
Taille écran
23.6’’ (60cm)
Résolution
1366 x 768
Format
16/9
Pitch
0.38175mm x 0.38175mm
Luminosité
250cd/m²
Gamut Couleur (CIE1931)
NTSC 68%
Nombre de Couleurs
16,7M
Taux de contraste (original)
1,000:1
Taux de contraste (DFC)
Mega
Angle de vision (H/V)
178/178 (CR≥10)
Temps de réponse
14ms
CONNECTIQUES
ENTREES - HDMI
2
ENTREES - Slot CI
1
ENTREES-USB
1 (USB 2.0)
ENTREES -LAN
Oui
FONCTIONNALITES GENERALES
Horloge interne
Oui
Minuterie d’arrêt
Oui
Veille / Extinction automatique
Oui
Guide électronique des programmes (EPG)
Oui
Audio Description
Oui
USB Media Player
Oui
WebOS
Oui
Mode Cinéma
Oui
USB Cloning
Non
Smart Energy Saving
Oui
CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES
Type d’alimentation
Bloc externe
NORMES ET STANDARDS
ERP
Oui
CE
Oui
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Accroche VESA
75x75
CADRE - Couleur (face)
Iron gray
CADRE - Couleur (dos)
Noir
CADRE - Nombre de boutons de contrôle
1
PIED - Détachable
Oui
CARACTERISTIQUES AUDIO
Haut-parleurs intégrés
Oui (2x5W)
Son
Virtual Surround
Auto Volume
Oui
Egaliseur
Oui
INFORMATIONS LOGISTIQUES
Dimensions (sans pied) : LxPxH
563.1 x 58 x 340.9
Dimensions (avec pied) : LxPxH
563.1 x 148.6 x 393.8
Dimensions carton : LxPxH
700 x 402 x 142
Poids (sans pied)
3,25
Poids (avec pied)
3,6
Poids du carton
4,8
ACCESSOIRES
Câble d’alimentation
Oui
Télécommande
Oui
GENCOD
Code EAN -24TQ510S-PZ
8806091547798
FREQUENCE D’AFFICHAGE
Numérique (HDMI) Horizontal
30kHz~83kHz
Numérique (HDMI) Vertical
58Hz~62Hz
RECEPTION
Tuner HD MPEG4
DVB-T2/C/S2
Télétexte
Oui
IMAGES
Mode d’images prédéfinis
Vivid/ Standard/ Eco/ Cinema/Sports/Game/Expert1/Expert2/Filmmaker
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider