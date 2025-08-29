Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
Projecteur Laser 4K au design minimaliste

Projecteur Laser 4K au design minimaliste

Projecteur Laser 4K au design minimaliste

LG PU615U
Front view of LG CineBeam S Mini UST Projector, 4K UHD, 3-ch RGB Laser, 450,000:1 Contrast, Max. 100" screen size, White - PU615U
Rear view
Bottom view
rear view
Top view
20 angle -45 degree rear view
Front view of LG CineBeam S Mini UST Projector, 4K UHD, 3-ch RGB Laser, 450,000:1 Contrast, Max. 100" screen size, White - PU615U
Rear view
Bottom view
rear view
Top view
20 angle -45 degree rear view

Fonctionnalités principales

  • Projecteur 4K UHD RGB Laser
  • Taille de l’écran projeté : jusqu'à 100"
  • Design compact et minimaliste
  • DCI-P3 154 % (total) / Contraste 450 000:1
Plus
Une image du désert est projetée par le LG CineBeam.

Une image du désert est projetée par le LG CineBeam.

*Ce projecteur à projection à ultra courte focale nécessite une distance de projection de 8,1 à 39,3 cm, beaucoup plus courte que les projecteurs standard.

*Ce projecteur n’a pas de batterie intégrée. La connexion du câble d’alimentation ou de la batterie externe est nécessaire pour le fonctionnement.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Logo du prix « Le meilleur du CES 2025 » du Forum AVS

AVSForum Le meilleur du CES 2025

Nommé « Le meilleur du CES 2025 » par AVSForum 2025

Présentation de notre meilleur projecteur portable UST 4K à ce jour

Transformez votre mur en écran cinéma 4K de 100 pouces avec une projection ultra courte focale. Profitez d’une expérience cinématographique de niveau supérieur, sans tracas et sans avoir besoin d’espace supplémentaire.

Six projecteurs LG CineBeam différents et leurs images projetées affichées ensemble.

Six projecteurs LG CineBeam différents et leurs images projetées affichées ensemble.

Projection ultra courte focale, au-delà des limites d’espace

Le CineBeam S est doté d’une projection à très courte focale d’images panoramiques à une distance exceptionnellement courte. Transformez votre espace grâce à un superbe écran de cinéma de 100 pouces.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.

Une expérience cinématographique immersive à domicile grâce à un écran 4K de 100''

Sa résolution 4K UHD offre des détails nets et une clarté réaliste, même sur un grand écran de 100 pouces. Profitez de couleurs éclatantes et d’un contraste profond avec une gamme de couleurs DCI-P3 154 % et un taux de contraste de 450 000:1, créant une expérience visuelle immersive.

4K UHD

Résolution 3 840 x 2 160

DCI-P3 154 %

Gamme de couleurs (globale)

Laser RGB

Source lumineuse

450 000:1

Rapport de contraste

Trois personnes portant des tenues vertes, jaunes et bleues.

4K UHD 2160p

Trois personnes portant des tenues vertes, jaunes et bleues.

FHD 1080p

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La taille de l’écran peut varier en fonction de la distance de projection.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.

Voir tout le spectre de couleurs

Avec une large gamme de couleurs DCI-P3 154 % (globale), le CineBeam S offre une représentation précise et éclatante des couleurs.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Le laser RGB offre une source lumineuse séparée pour le rouge, le vert et le bleu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Couleurs riches alimentées par le triple laser

Le laser RGB offre des couleurs riches et une luminosité élevée pour une vision plus immersive.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Noir absolu pour des détails plus riches

Notre taux de contraste de 450 000:1 fait ressortir des détails clairs et un noir absolu, améliorant l’éclat de chaque scène.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran pouvant atteindre 100 pouces à une courte distance

Profitez d’un grand écran de 100 pouces, à une courte distance du mur. L’objectif à projection ultra courte focale peut projeter une variété de tailles d’écran, de 40 pouces à un écran de cinéma de 100 pouces, même dans les espaces les plus étroits.

Le LG CineBeam projetant une image de montagne nuageuse

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Mini, mais puissant

Compact et léger, ce projecteur offre des performances puissantes. Avec son design minimaliste, il est facile à déplacer et se fond parfaitement dans n’importe quel espace.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Graphisme d’onde sonore bleue sortant du projecteur LG CineBeam

Graphisme d’onde sonore bleue sortant du projecteur LG CineBeam

Profitez d’un son stéréo spatial avec Dolby Atmos

Des paysages sonores qui prennent vie. Les enceintes stéréo intégrées avec Dolby Atmos offrent un son clair et spacieux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

LG TV affichant l’écran webOS

webOS : Ouvrez un univers de contenu

Avec webOS, explorez de multiples contenus grâce à des services de streaming intégrés comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, et Apple TV.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services liés sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services (acheter séparément)

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Mise en miroir directe depuis vos appareils

Partagez du contenu de votre appareil intelligent sur votre projecteur avec AirPlay 2** (appareils Apple) et Partage d'écran*** (appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics. 

Image de fête miroir d’un smartphone à un projecteur LG CineBeam

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

**Votre appareil Apple doit être connecté au même réseau WiFi que votre projecteur. 

**Ce LG CineBeam prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 12.3 ou version ultérieure ou macOS 10.14.5 ou version ultérieure.

**Apple, Apple Home, AirPlay iPad, iPhone et Mac sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.

***Partage d'écran : pris en charge par Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs. Selon l’environnement WiFi et la version du micrologiciel des appareils externes connectés, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.

*Bluetooth : compatible avec BT 5.0 et versions ultérieures.

Installation facile de l’écran sur n’importe quel mur

Oubliez les tracas. Avec des fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent à votre espace, le CineBeam S garantit une installation rapide et facile à chaque fois.

Ajustement automatique de l’écran

Configuration de l’écran plus rapide et plus facile que jamais. Le CineBeam S ajuste automatiquement la mise au point et le Keystone.

Mise à l’échelle/basculement de l’écran

Ajustez facilement la position et la taille de l’écran pour l’adapter à votre mur.

Réglage de la couleur du mur

Choisissez parmi 8 préréglages de couleurs différents pour correspondre à la couleur de votre mur, améliorant le réglage d’écran le plus optimisé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*S’il y a des obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales, le réglage automatique de l’écran peut ne pas fonctionner correctement.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Si la distance par rapport à l’écran est supérieure à 39,3 cm ou si l’emplacement est supérieur à 5 degrés, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Il prend en charge un 4K 30Hz en connectant le périphérique externe avec un port USB Type-C et ne prend pas en charge HDR.

*Ce projecteur comprend un cordon d’alimentation. Le port HDMI et les ports USB Type-C ne sont pas inclus.

Télécommande tout-en-un pour un contrôle transparent 

Contrôlez votre projecteur sans effort avec la télécommande. Conçue pour s’adapter au CineBeam S, cette télécommande compacte et minimale assure un contrôle fluide et intuitif.

*La télécommande peut être utilisée via l’application LG ThinQ après l’enregistrement du produit.

*Les services ou boutons pris en charge sur la télécommande peuvent varier selon le pays.

Calculateur de projection LG

Est-ce que cela s’adaptera à mon espace ?

Pour vous assurer que le projecteur fonctionne dans votre espace, utilisez le calculateur de projection LG.

Calculer maintenant !
Imprimer

Toutes les caractéristiques

FORMAT D’IMAGE

  • Contrôle du format d’image

    16:9 / Original / Plein écran large / 4:3 / Zoom vertical

LUMINOSITÉ (LUMENS ANSI)

  • Luminosité (lumens ANSI)

    500

RAPPORT DE CONTRASTE

  • Rapport de contraste

    450,000:1

CONCEPTION

  • Couleur du boîtier

    Haut/Bas - Argent, Gauche/Droite - Noir

COMPATIBILITÉ DU SIGNAL D’ENTRÉE

  • Numérique (HDMI)

    Jusqu'à 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • USB de type C (écran, recharge)

    2 (USB 2.0, Affichage, Alimentation : 5V/1A Sortie, 20V/3,25A Entrée)

SOURCE LUMINEUSE

  • Durée (heure)

    20,000 Hrs

  • Type

    3Ch Laser (R, G, B)

RÉSOLUTION NATIVE

  • Résolution native

    4K UHD (3840 x 2160)

BRUIT

  • Économie d’énergie max. (éco)

    25dB

  • Économie d’énergie moyenne

    27dB

  • Économie d’énergie minimale (lumineux)

    29dB

IMAGE PROJETÉE

  • Taille de l’écran

    40" ~ 100"

  • Normal (de la lentille au mur)

    100"@0.55m

  • Rapport de projection

    0.25

LENTILLE DE PROJECTION

  • Mise au point (automatique/manuelle)

    Motorisé, automatique

  • Zoom

    Fixe

DÉCALAGE DE PROJECTION

  • Décalage de projection

    1.225

TAILLE

  • Dimensions nettes (mm) (L x P x H)

    110 x 160 x 160

ACCESSOIRES

  • Manuel (complet ou simple)

    Manuel d’utilisation simple

SON

  • Voix claires

    Clear Voice III

  • Sortie

    4Wx2

  • Prise en charge de Dolby Atmos

    Support et Pass-through

TEMPÉRATURE

  • Température de fonctionnement

    0 ~ 40℃

UNIFORMITÉ

  • Uniformité (JBMMA 9 Points)

    80%

POWER

  • Consommation d’énergie (max.)

    73W

  • Alimentation électrique

    Adaptateur 65 W (Type-C)

  • Alimentation en mode Veille

    <0.5W

FONCTIONNALITÉS

  • Correction numérique de la distorsion trapézoïdale

    Ajustement des bords (Déformation à 4/9/15 points)

  • ARC HDMI (canal de retour audio)

    eARC

  • Plateforme (SE, IU)

    webOS24 (Smart)

  • Processeur

    Quad Core

  • Partage d’écran (mise en miroir sans fil avec appareil prenant en charge Miracast)

    Jusqu’à 4K à 30 Hz

  • Super résolution (contrôle expert)

    4K

  • Optimiseur

    4K

  • Compatibilité avec haut-parleur intelligent

    Compatible avec Apple HomeKit

  • AirPlay 2 (iOS/vidéodiffusion Mac, mise en miroir, diffusion audio en continu)

    Jusqu’à 4K à 30 Hz

  • HDCP

    HDCP 2.2

  • HDR

    HDR10, HLG

  • TruMotion

    Jusqu’à 4096x2160

  • Cinéma véritable

    Jusqu’à 4096x2160

  • Correction automatique de la distorsion trapézoïdale

    Ajustement automatique de l’écran

POIDS

  • Poids net (kg ou g)

    1.9Kg

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

The security update is supported for 5 years from the product launch date stated at: https://lgsecurity.lge.com/bulletins/monitorprojector

